Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
В России идут испытания боевого экзоскелета
Боец в перспективном экзоскелете сможет переносить до 100 кг полезной нагрузки и вести огонь из пулемета с одной руки, передает Интерфакс-АВН сообщение главного конструктора по системе жизнеобеспечения боевой экипировки ЦНИИТОЧМАШа Олега Фаустова.
По словам конструктора, многие элементы экзоскелета реально создать уже сейчас, однако есть проблема с элементами питания.
Он пояснил, что активный экзоскелет в отличие от пассивного обеспечивают свою работу за счет автономного источника энергии. Экзоскелет, не обладающий источником питания, уменьшает весовую нагрузку переносимых грузов на пользователя.
Напомним, ранее главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков сообщал, что в новый комплект боевой экипировки «Ратник 3» также может быть интегрирован экзоскелет.
Основное назначение экзоскелета – увеличить физические возможности пользователя. Мы уже испытывали образцы экзоскелета, в которых можно вести достаточно эффективную стрельбу из винтовки или пулемета с использованием одной руки,сказал Фаустов.
По нашим расчетам, боец в "правильном" боевом экзоскелете сможет передвигаться по полю боя со скоростью до 20 км/ч, при этом нести на себе до 100 килограмм полезной нагрузки,добавил он.
По словам конструктора, многие элементы экзоскелета реально создать уже сейчас, однако есть проблема с элементами питания.
Научно-технический задел по ним есть и у нас в России, и за рубежом, но пока не создана "батарейка", которая бы отвечала предъявляемым требованиям,сказал Фаустов.
Он пояснил, что активный экзоскелет в отличие от пассивного обеспечивают свою работу за счет автономного источника энергии. Экзоскелет, не обладающий источником питания, уменьшает весовую нагрузку переносимых грузов на пользователя.
Напомним, ранее главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков сообщал, что в новый комплект боевой экипировки «Ратник 3» также может быть интегрирован экзоскелет.
Использованы фотографии: Сергей Птичкин
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти