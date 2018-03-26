15:41 26 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

В России идут испытания боевого экзоскелета

Боец в перспективном экзоскелете сможет переносить до 100 кг полезной нагрузки и вести огонь из пулемета с одной руки, передает Интерфакс-АВН сообщение главного конструктора по системе жизнеобеспечения боевой экипировки ЦНИИТОЧМАШа Олега Фаустова.

В России идут испытания боевого экзоскелета


Основное назначение экзоскелета – увеличить физические возможности пользователя. Мы уже испытывали образцы экзоскелета, в которых можно вести достаточно эффективную стрельбу из винтовки или пулемета с использованием одной руки,
сказал Фаустов.


По нашим расчетам, боец в "правильном" боевом экзоскелете сможет передвигаться по полю боя со скоростью до 20 км/ч, при этом нести на себе до 100 килограмм полезной нагрузки,
добавил он.

По словам конструктора, многие элементы экзоскелета реально создать уже сейчас, однако есть проблема с элементами питания.

Научно-технический задел по ним есть и у нас в России, и за рубежом, но пока не создана "батарейка", которая бы отвечала предъявляемым требованиям,
сказал Фаустов.

Он пояснил, что активный экзоскелет в отличие от пассивного обеспечивают свою работу за счет автономного источника энергии. Экзоскелет, не обладающий источником питания, уменьшает весовую нагрузку переносимых грузов на пользователя.

Напомним, ранее главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков сообщал, что в новый комплект боевой экипировки «Ратник 3» также может быть интегрирован экзоскелет.

Использованы фотографии: Сергей Птичкин
32

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 40

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 12:49
    До чего дошёл прогресс - до невиданных чудес! soldier Я - протестировал бы, с огромным удовольствием! yes
    Охотовед 2
    1. himRa (Rahim) Сегодня, 12:53
      Цитата: Охотовед 2
      До чего дошёл прогресс - до невидан чудес

      Рановато радуетесь,уважаемый winked
      Диванной болезнью заболеете! laughing
      himRa
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:56
        Бронескаф (он же "активный экзоскелет") могли и в 60-ых годах двадцатого века сделать.
        Вот только самой такой малости не хватало. Портативного источника энергии. Всего лишь навсего. Мелочь такая ...
        Shurik70
    2. okko077 (Валерий) Сегодня, 13:11
      Какая тупость !!! Какой идиотизм махровый..Приоритеты надо расставлять,а не заниматься ерундой....Люди не воюют в современной войне в 1-м эшелоне....и даже во 2-м не воюют...
      У вас этот пулемёт с экзоскелетом вместо мозгов...Насмотрелись "Звёздного десанта" и развиваете тупиковое направление...Да нужно, но в третью очередь...Сделайте первое- научитесь находить врага и цели без боевого и даже визуального контакта,без гибели людей..- создайте БИС....
      okko077
      1. Vato Dobro (Добрыня) Сегодня, 14:41
        А вы чего тут то рапинаетесь? Конструкторам пишите какой херней они страдают. Подробно объясните, что и без этого можно обойтись. В дискуссии обзовите кого-нибудь "болваном ничего не смыслящем в военном деле". Реально почему это лишь 20% того, что разрабатывается в НИИ пригождается в армии? Что за расточительство? Ведь должно все сразу получатся, и с первого раза по всем направлениям. Высокие технологии, которыми сейчас оснащается армия, это ведь просто как 2+2, и вы можете точно предсказать, что армии пригодится в будущем. Так ведь?
        Vato Dobro
        1. okko077 (Валерий) Сегодня, 14:46
          Дайте канал ! Только не на : Деревню, дедушке....
          okko077
      2. А. Ушаков (Алексей Ушаков) Сегодня, 14:46
        И почем же такая светлая головушка тут а не руководит ввк)))
        А. Ушаков
        1. okko077 (Валерий) Сегодня, 14:56
          А почему не летал И-180 ? Вместо него сделали "лакированный гроб" -ЛАГГ-3 по блату ....Коррупция называется....
          okko077
          1. Комментарий был удален.
    3. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 13:12
      И установку ядерную на спину...
      vkl.47
      1. PSih2097 (Александр Латыш) Сегодня, 14:13
        Цитата: vkl.47
        И установку ядерную на спину...

        зачем в Зону за батарейкой и вуаля -- у вас есть источник тока (правда работать будет только в зоне)... laughing wassat
        PSih2097
  2. himRa (Rahim) Сегодня, 12:50
    Есть же компактные ДВС!на данный момент это единственный, реальный выход!а батарейки еще не скоро станут эфективными
    himRa
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 12:54
      Цитата: himRa
      Есть же компактные ДВС!

      Треща бензиновыми моторами и оставляя за собой шлейфы сизого дыма, бойцы ломились через кусты... laughing
      Серый брат
      1. himRa (Rahim) Сегодня, 12:57
        Цитата: Серый брат
        Цитата: himRa
        Есть же компактные ДВС!

        Треща бензиновыми моторами и оставляя за собой шлейфы сизого дыма, бойцы ломились через кусты... laughing

        Смейтесь,смейтесь,но самое ценное в бойце это не маскулы а голова!ИИ еще не скоро смогут действовать на поле боя как человек wassat
        himRa
      2. Сергей уи (Сергей) Сегодня, 12:58
        А в морозы как быть, масло какое-нибудь туфтовое зальют и все, хана)
        Сергей уи
        1. midivan (Иван) Сегодня, 13:37
          Цитата: Сергей уи
          А в морозы как быть, масло какое-нибудь туфтовое зальют и все, хана)

          Как по вашему в Арктике техника ездит? Зальют вам туфту, так у вас пулемет в руках, можно разобраться быстро с "зампотехом".
          midivan
      3. Галеон (Андрей) Сегодня, 13:11
        Не видели ни разу какой-нибудь дизель на спиртовой смеси в полкубика для моделек? Какая штучка - в обморок можно упасть!
        И канистру спирта каждому солдату!
        Галеон
        1. Spez (Евгений) Сегодня, 14:07
          С канистрой спирта никакой экзоскелет не понадобится.
          Spez
    2. Сергей уи (Сергей) Сегодня, 12:56
      Ну двс тут явно не подойдёт, шумит, дымит, греется ещё вдруг и клапана загнёт))
      Сергей уи
      1. MooH (Андрей) Сегодня, 13:16
        Свистя газовыми турбинами, и оставляя за собой клубы поднятой пыли и марево раскаленных газов, бойцы ломились через кусты. Так более реалистично.
        MooH
      2. midivan (Иван) Сегодня, 13:31
        Цитата: Сергей уи
        Ну двс тут явно не подойдёт, шумит,

        Море поделок из карбона, глушитель.
        Цитата: Сергей уи
        дымит

        Мини катализатор в глушителе.
        Цитата: Сергей уи
        греется ещё вдруг и клапана загнёт))

        Двух-тактник.
        midivan
  3. win9090 Сегодня, 12:58
    Тоже из фановых труб ?)
    win9090
  4. федоров (Валерий) Сегодня, 12:58
    сообщение главного конструктора по системе жизнеобеспечения боевой экипировки ЦНИИТОЧМАШа Олега Фаустова.

    Ну хоть не Сколково,уже радует. Остается создать ядерный реактор со спичечный коробок и патронтаж-улей с нанопчелами-убийцами.
    А для чего БМП и БТР ? Вертолеты ? Десантура ?
    Я как-то не особо представляю роту бойцов в этих скелетах пересекающих границу с Польшей к примеру, тащащих все на себе в полный рост.
    Но направление правильное, лишь бы бабки впустую не тратили.
    федоров
    1. котовский (Константин) Сегодня, 13:06
      Цитата: федоров
      Я как-то не особо представляю роту бойцов в этих скелетах пересекающих границу

      Хайнлайна почитайте,звездный десант. Там хорошо написано.
      котовский
    2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 13:16
      Цитата: федоров
      Остается создать ядерный реактор со спичечный коробок

      Грозились в прошлом году батарейками на основе никеля-63. Только дорогие они заразы.
      Серый брат
    3. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 14:02
      А я например нашу спецеру в Сирии в этом представляю хорошо...
      Incvizitor
  5. Сергей уи (Сергей) Сегодня, 13:03
    Во че надо и на Ла-Манш!
    Сергей уи
  6. Моонзунд (Дмитрий) Сегодня, 13:04
    новость типа "мы изобрели машину, но для нее нет колес". А меня вопрос терзает, сторожилы, подскажите: что за оружие на фото? Это наше?
    Моонзунд
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 13:24
      Цитата: Моонзунд
      что за оружие на фото? Это наше?

      Это концепт какой-то, к реальности отношения не имеет.
      Наше во:
      Серый брат
  7. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:05
    В течении 5-7 лет думаю и батарейку под него придумают...пока это только перспектива...
    НЕКСУС
    1. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 15:26
      Придумают....и это скорее всего будет революция во всем. Автономный источник питания для военных и гражданских целей будет колоссальным прорывом....
      Alexey-74
  8. Gogia (Игорь) Сегодня, 13:15
    Цитата: НЕКСУС
    В течении 5-7 лет думаю и батарейку под него придумают...пока это только перспектива...

    Самый вариант - миниатюрная газовая турбина на сжиженном газе + аккумулятор ионно литиевый или литий полимерный. Миниатбрные ГТД можно делать без проблем прямо в блоке с генератором. - проблема с охлаждением тоже решаемая.
    Gogia
  9. Михаил м (Михаил) Сегодня, 13:18
    Экзоскелет, не обладающий источником питания, уменьшает весовую нагрузку переносимых грузов на пользователя.

    Это уже давно придумали, костыли называется. И узелок на палке через плечо.
    Современный вариант - разгрузка.
    Михаил м
    1. Михаил м (Михаил) Сегодня, 13:43
      Чуть не забыл ещё вариант.
      Михаил м
  10. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 13:48
    Для спец операций на 15-20 минут штурма вполне можно придумать элемент питания. Зато какой эффект может вызвать танк на двух ногах с крупнокалиберными пулеметами в руках, стреляющий точно в 10ку.
    MoJloT
    1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 14:06

      В видео заметить как бы выглядел экзоскелет для Альфы в фантазии художника конечно.
      MoJloT
  11. tchoni (Евгений) Сегодня, 13:50
    Экзоскелет - это хорошо... но, хлопотно...
    tchoni
  12. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 13:55
    вести огонь из пулемета с одной руки

    Смысл какой? Чтобы с 2х пулемётов сразу можно было? Тогда уж с "утёса" или с "корда" и вынос прицела на щиток шлема.
    Incvizitor
  13. Spez (Евгений) Сегодня, 14:18
    Интересно, а новая техника, вот та, которую только сейчас разрабатывают, испытывают и внедряют, она будет рассчитана на возросшие габариты бойца, на изменившуюся биомеханику человека, или при посадке в БэТР экзоскелет придётся снимать, а при высадке судорожно цеплять на тушку? Или про эргономику у нас опять думать будут после того, как квадратный болт в треугольную гайку придётся вкручивать?
    Spez
  14. dnestr74 (Алексей) Сегодня, 14:39
    Тоже мне Америку открыли,только в источник энергии все давно и упирается,Пока как в Ералаше-про часы с батарейкой))
    dnestr74
  15. Sadko88 (Старший) Сегодня, 15:01
    Видимо поэтому ядерную батарейку то и зажали несколько лет назад. А "Звездный десант" правильный фильм. Хорошо разницу объяснили между гражданином и не гражданином
    Sadko88
  16. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 15:06
    Цитата: okko077
    А почему не летал И-180 ? Вместо него сделали "лакированный гроб" -ЛАГГ-3 по блату ....Коррупция называется....

    Может потому не было алюминия? Не не задумывались об этом? А почему бы из титана не делать все самолёты?
    Vol4ara
Картина дня