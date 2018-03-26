В России идут испытания боевого экзоскелета

Основное назначение экзоскелета – увеличить физические возможности пользователя. Мы уже испытывали образцы экзоскелета, в которых можно вести достаточно эффективную стрельбу из винтовки или пулемета с использованием одной руки,

По нашим расчетам, боец в "правильном" боевом экзоскелете сможет передвигаться по полю боя со скоростью до 20 км/ч, при этом нести на себе до 100 килограмм полезной нагрузки,

Научно-технический задел по ним есть и у нас в России, и за рубежом, но пока не создана "батарейка", которая бы отвечала предъявляемым требованиям,