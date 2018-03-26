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Спецслужбы Литвы: на учениях "Запад-2017" отрабатывались ядерные удары
Директор 2-го департамента оперативных служб при литовском министерстве обороны (военная разведка) Ремигиюс Балтренас, представляя годовой отчет спецслужб об угрозах национальной безопасности, заявил, что в ходе российско-белорусских стратегических военных учений "Запад-2017" отрабатывалось применение ядерного оружия
Отвечая на вопрос о возможном нахождении в Калининградской области после размещения там оперативно- тактических комплексов "Искандер" ядерных боеголовок, Балтренас отметил, что Россия на постоянной основе дислоцировала по соседству с Литвой бригаду с данными комплексами.
Также в докладе Россия названа главной угрозой для безопасности Литвы. Авторы доклада утверждают, что Россия хочет «изменить глобальное равновесие сил и доминировать в очерченной для себя зоне интересов, включая страны Балтии», передает ТАСС
Что касается использования ядерного оружия, то на учениях "Запад-2017" проходила тренировка процедур его применения- сказал он.
Отвечая на вопрос о возможном нахождении в Калининградской области после размещения там оперативно- тактических комплексов "Искандер" ядерных боеголовок, Балтренас отметил, что Россия на постоянной основе дислоцировала по соседству с Литвой бригаду с данными комплексами.
Это не просто бригада, а вся система тактического ядерного оружия от начала и до конца- добавил он.
Также в докладе Россия названа главной угрозой для безопасности Литвы. Авторы доклада утверждают, что Россия хочет «изменить глобальное равновесие сил и доминировать в очерченной для себя зоне интересов, включая страны Балтии», передает ТАСС
Использованы фотографии: http://baltnews.ee/
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