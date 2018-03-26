Спецслужбы Литвы: на учениях "Запад-2017" отрабатывались ядерные удары

Что касается использования ядерного оружия, то на учениях "Запад-2017" проходила тренировка процедур его применения

Это не просто бригада, а вся система тактического ядерного оружия от начала и до конца

Директор 2-го департамента оперативных служб при литовском министерстве обороны (военная разведка) Ремигиюс Балтренас, представляя годовой отчет спецслужб об угрозах национальной безопасности, заявил, что в ходе российско-белорусских стратегических военных учений "Запад-2017" отрабатывалось применение ядерного оружия- сказал он.Отвечая на вопрос о возможном нахождении в Калининградской области после размещения там оперативно- тактических комплексов "Искандер" ядерных боеголовок, Балтренас отметил, что Россия на постоянной основе дислоцировала по соседству с Литвой бригаду с данными комплексами.- добавил он.Также в докладе Россия названа главной угрозой для безопасности Литвы. Авторы доклада утверждают, что Россия хочет «изменить глобальное равновесие сил и доминировать в очерченной для себя зоне интересов, включая страны Балтии», передает ТАСС