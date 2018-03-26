15:42 26 марта
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Спецслужбы Литвы: на учениях "Запад-2017" отрабатывались ядерные удары

Директор 2-го департамента оперативных служб при литовском министерстве обороны (военная разведка) Ремигиюс Балтренас, представляя годовой отчет спецслужб об угрозах национальной безопасности, заявил, что в ходе российско-белорусских стратегических военных учений "Запад-2017" отрабатывалось применение ядерного оружия



Что касается использования ядерного оружия, то на учениях "Запад-2017" проходила тренировка процедур его применения
- сказал он.


Отвечая на вопрос о возможном нахождении в Калининградской области после размещения там оперативно- тактических комплексов "Искандер" ядерных боеголовок, Балтренас отметил, что Россия на постоянной основе дислоцировала по соседству с Литвой бригаду с данными комплексами.

Это не просто бригада, а вся система тактического ядерного оружия от начала и до конца
- добавил он.

Также в докладе Россия названа главной угрозой для безопасности Литвы. Авторы доклада утверждают, что Россия хочет «изменить глобальное равновесие сил и доминировать в очерченной для себя зоне интересов, включая страны Балтии», передает ТАСС

Использованы фотографии: http://baltnews.ee/
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Комментарии 16

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:16
    Может умрут от страха, боязливые долго не живут. smileНервы на пределе.
    ul_vitalii
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:19
    А чего не термоядерного или аннигиляционного? fool Во у них крыша едет -на гнедой улитке не догонишь! !! fool Дауны! !! fool
    Геркулесыч
  3. andr327 (Андрей Соколов) Сегодня, 13:20
    Чему хотим, тому учимся. А так любая мало-мальская армия отрабатывает весь спектр применения своего вооружения. Так что такого рода заявления это не о чем.
    andr327
    1. Scoun (Roman) Сегодня, 13:56
      Цитата: andr327
      Чему хотим, тому учимся. А так любая мало-мальская армия отрабатывает весь спектр применения своего вооружения. Так что такого рода заявления это не о чем.

      + Сам заголовок уже анекдот.

      Спецслужбы Литвы

      Они давно потерялись, стали безформенной субстанцией а американцы не будут большими литовцами чем сами литовцы.
      Scoun
  4. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 13:23
    Спецслужбы Литвы: на учениях "Запад-2017" отрабатывались ядерные удары
    И что дальше.Да отрабатывали как быстро и эфективно снести группировку войск НАТО в прибалтике.
    Наблюдатель2014
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:25
    Если русские войдут в Прибалтику, у НАТОвцев будет ровно два часа на пошив белых флагов. Ядерного оружия точно не потребуется. yes
    Egorovich
  6. Borik (Борис) Сегодня, 13:28
    Да пусть помечтают дристуны, ишь как возгордились. Мы ради них даже тренировки устраиваем по применению ядерного оружия по шпротии.
    Borik
  7. demo (Ван) Сегодня, 13:33
    Что касается использования ядерного оружия, то на учениях "Запад-2017" проходила тренировка процедур его применения
    - сказал он.
    Ядерная бомба - это не бутылка водки, на троих не разделишь. А каждому по бомбе - жирно будет.
    demo
  8. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 13:34
    Россия хочет «изменить глобальное равновесие сил и доминировать в очерченной для себя зоне интересов, включая страны Балтии»,

    А почему и нет? Россия по своим экономическим, военно-политическим и здоровым амбициям может и должна иметь подобные интересы. Не посягая при этом на чей-либо суверенитет, независимость и т.п. Но в регионе должны быть лояльные государства, лишнего России не нужно.
    AlexVas44
  9. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 13:39
    О чем шум вообще: на своей территории, что хотим, то и делаем. Литве просто не повезло, в латвии и эстонии псковская дивизия вдв за штатную страшилку, а у литвы учения раз в несколько лет - они еще долго будут 17 год помнить.
    Pete Mitchell
  10. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 13:43
    Директор 2-го департамента оперативных служб при литовском министерстве обороны

    как оперативненько! 2018-ый на дворе...
    Masya Masya
  11. котовский (Константин) Сегодня, 13:45
    Не льстите себе прибалты..
    Для вас вон солнцепеки подогнали..
    котовский
  12. Xscorpion (Евгений) Сегодня, 14:03
    Цитата: Masya Masya
    Директор 2-го департамента оперативных служб при литовском министерстве обороны

    как оперативненько! 2018-ый на дворе...


    Через пару лет эстонские оперативники подтянутся с этой новостью.
    Xscorpion
  13. юра яковлев (юра яковлев) Сегодня, 14:07
    Предатели всегда чего-нибудь боятся.
    юра яковлев
  14. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:11
    ... Он забыл уточнить, что удары будут по Вильнюсу, Клайпеде, Каунасу,БЧ мегатонного класса laughing
    Сибирский цирюльник
  15. Романенко (Сергей) Сегодня, 14:44
    Конечно отрабатывались, тем более, что на все три прибалтийские республики вполне достаточно одного пуска и не обязательно с ядерной боеголовкой. Они так этого боятся, что сразу после пуска прибегут сдаваться и сдавать соседей.
    Романенко
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