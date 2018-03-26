15:42 26 марта
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БМП Marder получают противотанковые ракеты Spike-LR

Группа Rheinmetall продолжает оснащение немецких БМП Marder 1A5 противотанковым ракетным комплексом MELLS, сообщает bmpd.

Германская боевая машина пехоты Marder 1A5, оснащенная противотанковым ракетным комплексом MELLS (Spike-LR), во время испытаний, 2017 год.

MELLS (Mehrrollenfähiges Leichtes Lenkﬂugkörpersystem) – израильский противотанковый ракетный комплекс Spike-LR, собираемый в Германии совместным предприятием EuroSpike GmbH.


Контракт на проведение работ по интеграции ПТРК MELLS (Spike-LR) на БМП Marder с целью модернизации и продления срока службы последних был заключен в конце 2016 года. Стоимость сделки составила 35 млн евро.

Две модернизированные БМП успешно прошли испытания в первой половине 2017 года.

В декабре 2017 года Rheinmetall поставила Бундесверу 44 серийных комплекта MELLS, которыми к настоящему времени оснащены 35 машин.

«Также комплексом MELLS должна штатно оснащаться новая германская БМП Puma, хотя, по ряду источников, фактическое серийное оснащение строевых машин Puma этим комплексом ожидается только к 2024-2025 годам», – говорится в материале.

Использованы фотографии: Rheinmetall
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Комментарии 10

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:20
    Все время ,видя этот крест на борту прям передергивает...историческая память однако.
    НЕКСУС
    1. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 13:57
      Эта "историческая память"? Как считаете?
      R.L.
      1. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 14:03
        Хотел вложить знаки РККА, но админы не пустили
        R.L.
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:23
    Во как израильтяне пролоббировали в Германии свои птрк! good Они точно сумеют пингвинам снег продать в Антарктиде! wassat И немцы просто не будут теперь создавать подобные комплексы, ибо израильтяне демпинговать станут и "сьедят" конкурентов на корню!
    Геркулесыч
    1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 13:29
      Цитата: Геркулесыч
      Во как израильтяне пролоббировали в Германии свои птрк!

      Они их еще во Францию, Финляндию, Словению, нидерланды, Ю. Корею и еще десяток стран пролоббировали
      Vadivak
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:39
        Поэтому и нам нужны такие ракеты по принципу выстрелил -забыл! hi Свои, для себя!
        Геркулесыч
    2. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 13:55
      Цитата: Геркулесыч
      И немцы просто не будут теперь создавать подобные комплексы, ибо израильтяне демпинговать станут и "сьедят" конкурентов на корню!

      Spike-LR -- вполне приличные, испытанные девайсы, тем более, собираемые в Германии совместным предприятием EuroSpike GmbH. (где-то читал, что их и Diehl BGT Defence по лицензии клепает). Почти 20 стран в мире пользуются и вполне довольны. Надёжность к 97% подходит. Мне видится, что демпинг -- это "Корнет" за 20 000, а не "Spike" за 200 000. hi
      А. Привалов
  3. san4es Сегодня, 13:45
    Marder 1A5, оснащенная противотанковым ракетным комплексом MELLS (Spike-LR), во время испытаний, 2017 год.
    на 5.25 мин видео
    hi ХАРАКТЕРИСТИКИ Боевая масса, т 28,2 Длина, м 6,79 Ширина, м 3,24 Высота, м 2,95 Двигатель Шестицилиндровый дизельный двигатель MTU MB-833 Мощность, л.с. 600 Максимальная скорость по шоссе, км/ч 75 Запас хода по шоссе, км 520 Преодолеваемые препятствия: - ров, м 2,5 - стенка, м 1,0 - брод 1,5 Экипаж, чел 3+6 ВООРУЖЕНИЕ: 20-мм пушка МК20 Rh202, два 7,62-мм пулемета, Боекомплект Выстрелов 228, Патронов 2200, ПТРК MELLS
    Источник: http://nevskii-bastion.ru/marder/ ВТС «НЕВСКИЙ БАСТИОН» A.V.Karpenko
    san4es
  4. mad-max (Максим) Сегодня, 13:54
    Охренеть, как в анекдоте прямо, евреи впаривают немцам свои ПТРК laughing
    mad-max
    1. 23424636 Сегодня, 15:36
      Цитата: mad-max
      Охренеть, как в анекдоте прямо, евреи впаривают немцам свои ПТРК laughing

      а евреи заказали у фрицев 3 подлодки Дольфин .Другой вопрос почему у дружественной им России где у власти их побратимы они ни чего не заказывают , а потому что все что нужно уже сперли.или получать по тихому. так же как мудаг Хрущев продал весь комплекс зданий Миссии Русской православной церкви в Иерусалиме за 1 тыс тонн гнилых апельсин
      23424636
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