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БМП Marder получают противотанковые ракеты Spike-LR
Группа Rheinmetall продолжает оснащение немецких БМП Marder 1A5 противотанковым ракетным комплексом MELLS, сообщает bmpd.
MELLS (Mehrrollenfähiges Leichtes Lenkﬂugkörpersystem) – израильский противотанковый ракетный комплекс Spike-LR, собираемый в Германии совместным предприятием EuroSpike GmbH.
Контракт на проведение работ по интеграции ПТРК MELLS (Spike-LR) на БМП Marder с целью модернизации и продления срока службы последних был заключен в конце 2016 года. Стоимость сделки составила 35 млн евро.
Две модернизированные БМП успешно прошли испытания в первой половине 2017 года.
В декабре 2017 года Rheinmetall поставила Бундесверу 44 серийных комплекта MELLS, которыми к настоящему времени оснащены 35 машин.
«Также комплексом MELLS должна штатно оснащаться новая германская БМП Puma, хотя, по ряду источников, фактическое серийное оснащение строевых машин Puma этим комплексом ожидается только к 2024-2025 годам», – говорится в материале.
MELLS (Mehrrollenfähiges Leichtes Lenkﬂugkörpersystem) – израильский противотанковый ракетный комплекс Spike-LR, собираемый в Германии совместным предприятием EuroSpike GmbH.
Контракт на проведение работ по интеграции ПТРК MELLS (Spike-LR) на БМП Marder с целью модернизации и продления срока службы последних был заключен в конце 2016 года. Стоимость сделки составила 35 млн евро.
Две модернизированные БМП успешно прошли испытания в первой половине 2017 года.
В декабре 2017 года Rheinmetall поставила Бундесверу 44 серийных комплекта MELLS, которыми к настоящему времени оснащены 35 машин.
«Также комплексом MELLS должна штатно оснащаться новая германская БМП Puma, хотя, по ряду источников, фактическое серийное оснащение строевых машин Puma этим комплексом ожидается только к 2024-2025 годам», – говорится в материале.
Использованы фотографии: Rheinmetall
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