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Учения истребительной авиации "Ладога-2018" у финских границ
На аэродроме Бесовец в Карелии Западного военного округа начались учения истребительной авиации "Ладога-2018", в которых участвуют 50 экипажей боевых машин, сообщили в пресс-службе округа.
Отмечается, что летчики будут совершенствовать навыки обнаружения средств воздушного нападения условного противника, их перехвата и уничтожения в любое время суток. При этом, им предстоит выполнить одно из наиболее сложных упражнений, когда ведущий авиационного звена выпускает световую бомбу, освещающую наземную поверхность, а его ведомые должны уничтожить все обнаруженные цели.
Для участия в учениях на своих боевых машинах прибыли летчики-истребители из авиационных соединений округа. Учения будут проходить над полигоном и прибрежной территорией Ладожского озера. Пилоты объединения ВВС и ПВО округа на самолетах МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, различных модификаций Су-27 проведут боевые стрельбы, пуски управляемых ракет, а также отработают элементы воздушного боя- говорится в сообщении
Отмечается, что летчики будут совершенствовать навыки обнаружения средств воздушного нападения условного противника, их перехвата и уничтожения в любое время суток. При этом, им предстоит выполнить одно из наиболее сложных упражнений, когда ведущий авиационного звена выпускает световую бомбу, освещающую наземную поверхность, а его ведомые должны уничтожить все обнаруженные цели.
Особенность проводимых учений заключается в том, что о местоположении цели и ее характеристиках летчики до получения сигнала не информируются и самостоятельно осуществляют ее поиск и перехват, находясь в зоне боевого дежурства в воздухе- добавили в пресс-службе ЗВО.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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