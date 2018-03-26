15:42 26 марта
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Учения истребительной авиации "Ладога-2018" у финских границ

На аэродроме Бесовец в Карелии Западного военного округа начались учения истребительной авиации "Ладога-2018", в которых участвуют 50 экипажей боевых машин, сообщили в пресс-службе округа.

Учения истребительной авиации "Ладога-2018" у финских границ


Для участия в учениях на своих боевых машинах прибыли летчики-истребители из авиационных соединений округа. Учения будут проходить над полигоном и прибрежной территорией Ладожского озера. Пилоты объединения ВВС и ПВО округа на самолетах МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, различных модификаций Су-27 проведут боевые стрельбы, пуски управляемых ракет, а также отработают элементы воздушного боя
- говорится в сообщении


Отмечается, что летчики будут совершенствовать навыки обнаружения средств воздушного нападения условного противника, их перехвата и уничтожения в любое время суток. При этом, им предстоит выполнить одно из наиболее сложных упражнений, когда ведущий авиационного звена выпускает световую бомбу, освещающую наземную поверхность, а его ведомые должны уничтожить все обнаруженные цели.

Особенность проводимых учений заключается в том, что о местоположении цели и ее характеристиках летчики до получения сигнала не информируются и самостоятельно осуществляют ее поиск и перехват, находясь в зоне боевого дежурства в воздухе
- добавили в пресс-службе ЗВО.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:40
    Ждем дежурного воя натовщины, про нашу сверхогрессивность!
    Геркулесыч
    1. bazzbazz (Максим) Сегодня, 13:42
      Можно делать ставки кто ныть начнет кроме НАТО. Норвегия, Финляндия? или прибалтика по привычке)
      bazzbazz
      1. andr327 (Андрей Соколов) Сегодня, 13:46
        Верю в прибалтов, они такую возможность не упустят, хотя уже должны были начать.
        andr327
        1. Borik (Борис) Сегодня, 14:12
          По идее фины должны первыми начать а там и шпротия подвывать начнет..
          Borik
      2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:46
        Наши учения -- бальзам на душу, а врагу -- очередное напоминание и повод задуматься.
        ul_vitalii
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:42
    Тяжело в учении.Легко в бою..Не приведи Господь..
    210окв
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