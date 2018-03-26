ВСУ "расчехлили" крупнокалиберные орудия на приазовском направлении

Трёхсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР, - прим. «ВО»), признавая положительное влияние подтверждения режима прекращения огня 2 марта 2018 года, подчеркивая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, имея в виду предстоящие пасхальные праздники и руководствуясь более ранними соглашениями и обязательствами сторон, определила:



вновь подтвердить свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и неограниченному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года в 00 часов. 01 мин. (По киевскому времени);





подчёркивать при этом важность выдачи и соблюдения соответствующих распоряжений о прекращении огня; эффективное использование дисциплинарных мер для нарушителей прекращения огня; избегать движения вперед и выдвижение разведывательных миссий; не стрелять, в том числе не открывать ответный огонь; отказаться от стрельбы из населенных пунктов и по населённым пунктам, включая использование тяжелого вооружения.



подтвердить свою совместную и твёрдую приверженность полному осуществлению Минских соглашений.

Военные отработали нормативы выдвижения на огневую позицию, ориентировку в направлении пушки, приведение пушки к бою и отработку по цели без стрельбы.