15:45 26 марта
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ВСУ "расчехлили" крупнокалиберные орудия на приазовском направлении

В Минске договорились об очередном перемирии на Донбассе. Официальный сайт ОБСЕ сообщает о том, что перемирие начнёт действовать с 30 марта. Из сообщения:

Трёхсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР, - прим. «ВО»), признавая положительное влияние подтверждения режима прекращения огня 2 марта 2018 года, подчеркивая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, имея в виду предстоящие пасхальные праздники и руководствуясь более ранними соглашениями и обязательствами сторон, определила:

вновь подтвердить свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и неограниченному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года в 00 часов. 01 мин. (По киевскому времени);


подчёркивать при этом важность выдачи и соблюдения соответствующих распоряжений о прекращении огня; эффективное использование дисциплинарных мер для нарушителей прекращения огня; избегать движения вперед и выдвижение разведывательных миссий; не стрелять, в том числе не открывать ответный огонь; отказаться от стрельбы из населенных пунктов и по населённым пунктам, включая использование тяжелого вооружения.

подтвердить свою совместную и твёрдую приверженность полному осуществлению Минских соглашений.


На этом фоне штаб ВСУ продемонстрировал кадры артиллерийских «учений» в зоне конфликта. Речь идёт о приазовском направлении.

Из сообщения пресс-службы штаба:
Военные отработали нормативы выдвижения на огневую позицию, ориентировку в направлении пушки, приведение пушки к бою и отработку по цели без стрельбы.




В СММ ОБСЕ появление крупнокалиберных орудий ВСУ в зоне конфликта проигнорировали и о дисциплинарных мерах в отношении нарушителей Минских соглашений не сказали ни слова.

Использованы фотографии: МО Украины
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Комментарии 11

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:55
    Ничуть не удивлен..Слепоглухонемые..
    210окв
    1. влад66 (Владимир) Сегодня, 14:18
      И сколько уже перемирий было, как страдали мирные так и продолжают страдать.
      влад66
    2. Комментарий был удален.
  2. himRa (Rahim) Сегодня, 13:55
    Вы это ....в беге лучше тренеруйтесь... шумеры...млин!
    himRa
  3. helmi8 (Сергей) Сегодня, 14:06
    В СММ ОБСЕ появление крупнокалиберных орудий ВСУ в зоне конфликта проигнорировали и о дисциплинарных мерах в отношении нарушителей Минских соглашений не сказали ни слова.

    Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу...
    helmi8
    1. oldzek (николай) Сегодня, 14:11
      старая песня,а как молода....
      oldzek
  4. роман66 (роман) Сегодня, 14:18
    ориентировку в направлении пушки,
    чего-чего они request делали?
    роман66
    1. Михаил м (Михаил) Сегодня, 15:09
      На северо-юг ориентировались.
      Михаил м
      1. роман66 (роман) Сегодня, 15:34
        ох, этот секретный украинский румб. надеюсь, наша разведка не дремлет
        роман66
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:19
    Минск 3, и далее по списку? Вялотекущая война похоже устраивает всех?
    Геркулесыч
  6. Михаил м (Михаил) Сегодня, 15:12
    Цитата: роман66
    ориентировку в направлении пушки,
    чего-чего они делали?

    На юго-север ориентировались.
    Михаил м
  7. 23424636 Сегодня, 15:25
    где же стрельба из Гиацинта-Б Просто имитация ,ну это нормально ,снарядов пожалуй мало-вато Ведь склады потихоньку списываются. Может и так и будут играть в войнушку понарошку. Хотя из Гранитного из такой чуть детский садик в одном городке вместе с детьми 2 декабря 2014 года чуть не снесли .-20 км по прямой. -гараж капитана взял на себя всю энергию взрыва.
    23424636
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