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ВСУ "расчехлили" крупнокалиберные орудия на приазовском направлении
В Минске договорились об очередном перемирии на Донбассе. Официальный сайт ОБСЕ сообщает о том, что перемирие начнёт действовать с 30 марта. Из сообщения:
На этом фоне штаб ВСУ продемонстрировал кадры артиллерийских «учений» в зоне конфликта. Речь идёт о приазовском направлении.
Из сообщения пресс-службы штаба:
В СММ ОБСЕ появление крупнокалиберных орудий ВСУ в зоне конфликта проигнорировали и о дисциплинарных мерах в отношении нарушителей Минских соглашений не сказали ни слова.
Трёхсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР, - прим. «ВО»), признавая положительное влияние подтверждения режима прекращения огня 2 марта 2018 года, подчеркивая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, имея в виду предстоящие пасхальные праздники и руководствуясь более ранними соглашениями и обязательствами сторон, определила:
вновь подтвердить свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и неограниченному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года в 00 часов. 01 мин. (По киевскому времени);
подчёркивать при этом важность выдачи и соблюдения соответствующих распоряжений о прекращении огня; эффективное использование дисциплинарных мер для нарушителей прекращения огня; избегать движения вперед и выдвижение разведывательных миссий; не стрелять, в том числе не открывать ответный огонь; отказаться от стрельбы из населенных пунктов и по населённым пунктам, включая использование тяжелого вооружения.
подтвердить свою совместную и твёрдую приверженность полному осуществлению Минских соглашений.
вновь подтвердить свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и неограниченному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года в 00 часов. 01 мин. (По киевскому времени);
подчёркивать при этом важность выдачи и соблюдения соответствующих распоряжений о прекращении огня; эффективное использование дисциплинарных мер для нарушителей прекращения огня; избегать движения вперед и выдвижение разведывательных миссий; не стрелять, в том числе не открывать ответный огонь; отказаться от стрельбы из населенных пунктов и по населённым пунктам, включая использование тяжелого вооружения.
подтвердить свою совместную и твёрдую приверженность полному осуществлению Минских соглашений.
На этом фоне штаб ВСУ продемонстрировал кадры артиллерийских «учений» в зоне конфликта. Речь идёт о приазовском направлении.
Из сообщения пресс-службы штаба:
Военные отработали нормативы выдвижения на огневую позицию, ориентировку в направлении пушки, приведение пушки к бою и отработку по цели без стрельбы.
В СММ ОБСЕ появление крупнокалиберных орудий ВСУ в зоне конфликта проигнорировали и о дисциплинарных мерах в отношении нарушителей Минских соглашений не сказали ни слова.
Использованы фотографии: МО Украины
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