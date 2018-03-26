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Группа «Кронштадт» показала опытный образец беспилотника «Орион»
ООО «Группа "Кронштадт"» опубликовало официальную фотографию первого опытного образца беспилотного летательного аппарата «Орион», который в настоящее время проходит испытания, сообщает bmpd.
Ресурс напоминает, что «работы по созданию БЛА "Орион" в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Иноходец" ведет входящая в состав АФК "Система" Группа "Кронштадт" (Санкт-Петербург; до 2015 года именовалась "Транзас")».
«Орион» относится к классу средневысотных БЛА большой продолжительности полета. Предполагается, что максимальная продолжительность его полета составит не менее 24 часов, а потолок – около 8000 метров.
Справка bmpd: «В октябре 2011 года Минобороны РФ заключило с компанией "Транзас" контракт на создание разведывательного БЛА массой около 1 тонны. В 2015 году на МАКС-2015 бывший президент группы компаний "Транзас" Николай Лебедев сообщил, что фактическая взлетная масса БЛА "Орион" составляет 1200 килограмм, масса полезной нагрузки - 300 килограмм. По известным данным, летные испытания первого прототипа БЛА "Орион" были начаты весной 2016 года».
Ресурс напоминает, что «работы по созданию БЛА "Орион" в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Иноходец" ведет входящая в состав АФК "Система" Группа "Кронштадт" (Санкт-Петербург; до 2015 года именовалась "Транзас")».
«Орион» относится к классу средневысотных БЛА большой продолжительности полета. Предполагается, что максимальная продолжительность его полета составит не менее 24 часов, а потолок – около 8000 метров.
Справка bmpd: «В октябре 2011 года Минобороны РФ заключило с компанией "Транзас" контракт на создание разведывательного БЛА массой около 1 тонны. В 2015 году на МАКС-2015 бывший президент группы компаний "Транзас" Николай Лебедев сообщил, что фактическая взлетная масса БЛА "Орион" составляет 1200 килограмм, масса полезной нагрузки - 300 килограмм. По известным данным, летные испытания первого прототипа БЛА "Орион" были начаты весной 2016 года».
Использованы фотографии: ООО "Группа "Кронштадт"
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