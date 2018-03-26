15:44 26 марта
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Группа «Кронштадт» показала опытный образец беспилотника «Орион»

ООО «Группа "Кронштадт"» опубликовало официальную фотографию первого опытного образца беспилотного летательного аппарата «Орион», который в настоящее время проходит испытания, сообщает bmpd.

Первый опытный образец беспилотного летательного аппарата "Орион" разработки ООО "Группа "Кронштадт".

Ресурс напоминает, что «работы по созданию БЛА "Орион" в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Иноходец" ведет входящая в состав АФК "Система" Группа "Кронштадт" (Санкт-Петербург; до 2015 года именовалась "Транзас")».


«Орион» относится к классу средневысотных БЛА большой продолжительности полета. Предполагается, что максимальная продолжительность его полета составит не менее 24 часов, а потолок – около 8000 метров.

Справка bmpd: «В октябре 2011 года Минобороны РФ заключило с компанией "Транзас" контракт на создание разведывательного БЛА массой около 1 тонны. В 2015 году на МАКС-2015 бывший президент группы компаний "Транзас" Николай Лебедев сообщил, что фактическая взлетная масса БЛА "Орион" составляет 1200 килограмм, масса полезной нагрузки - 300 килограмм. По известным данным, летные испытания первого прототипа БЛА "Орион" были начаты весной 2016 года».

Использованы фотографии: ООО "Группа "Кронштадт"
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Комментарии 27

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  1. san4es Сегодня, 13:59
    БПЛА "Орион" - Комплекс воздушной разведки
    san4es
    1. okko077 (Валерий) Сегодня, 14:05
      Русский военный БПЛА оснащён канадским двигателем и..... Хватит ?
      Зачем БПЛА весом 1тн со смешными возможностями и ударным вариантом с радиусом действия около 250 км в режиме реального времени,если он в десятки раз может быть меньше и управлять, например, РСЗО с близким радиусом поражения ?
      okko077
      1. strannik1985 (владимир) Сегодня, 14:16
        Затем, что на нём есть ЛЦД, огнем артиллерии управлять эффективней. А ударный вариант вообще не нужен.
        strannik1985
        1. okko077 (Валерий) Сегодня, 14:31
          Такой БПЛА весить должен до 50 кг....Вы не на мой вопрос отвечаете....
          okko077
        2. okko077 (Валерий) Сегодня, 15:17
          Такой "золотой" БПЛА будет управлять железной пушкой ? Надо сооизмерять эффективность и деньги считать ,хоть немного...
          okko077
      2. Самаритянин (Андрей) Сегодня, 14:33
        Для разных задач, разные БПЛА, вот например у Израиля:
        Самаритянин
  2. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 14:03
    О! Знакомый Гермес только с обтесанным топором ноцсом. fellow
    профессор
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:06
      О Великая Исключительная Мысль ещё раз воспетая в металле и композитных материалах!
      Цитата: профессор
      О! Знакомый Гермес только с обтесанным топором ноцсом. fellow
      210окв
    2. san4es Сегодня, 14:07
      Цитата: профессор
      ...с обтесанным топором ноцсом. fellow

      hi ...Это для малозаметности, профессор wink
      san4es
      1. shans2 (shans2) Сегодня, 14:11
        Прохвессор и его соратники по отделу пропаганды Израиля спустя 3 недели после Кинжала наконец вылезли всей толпой, гадят и скачут на ВО))). По ним часы можно сверять, могут неделями не вылезать после каких то событий и по команде всей толпой сутками вылезать на ВО, значит что-то готовится сионистами ))
        shans2
      2. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 14:21
        Цитата: san4es
        Цитата: профессор
        ...с обтесанным топором ноцсом. fellow

        hi ...Это для малозаметности, профессор wink

        Для малозаметности его надо было бы весь топором обркромсать, а так он недоделанный какой-то request
        профессор
    3. askort154 (Александр) Сегодня, 14:20
      профессор.....О! Знакомый Гермес только с обтесанным топором ноцсом. fellow

      Все воздушные суда схожи, в зависимости от предназначения. Транспортники,
      истребители, пассажирские....., в том числе и БЛА, потому как, создаются под конкретную задачу. Законы аэродинамики не имеют национальности.
      А для облегчения задач, любое КБ использует доступные наработки "соседей". Это мировая практика. yes hi
      askort154
      1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 14:26
        Цитата: askort154
        Bсе воздушные суда схожи, в зависимости от предназначения.

        Ой не все, не все. Про то какие причудливые формы у дронов думаю писать не надо. Хотя бы взять арабо-украинский дрон.
        профессор
        1. askort154 (Александр) Сегодня, 15:01
          профессор.....Ой не все, не все

          Конечно, не абсолютно все. Разные задачи и разные весовые характеристики - несут различную конфигурацию и компоновку. Но "одноклассники", как правило имеют много схожего. Пример на грузовые транспортники.
          - фюзеляж имеет грузовую рампу ( для погрузки или сброса груза );
          - низкое расположение фюзеляжа;
          - высокое расположения крыла и двигателей (для посадки на грунт);
          - высокое расположения хвостового оперения ( из-за наличия рампы).
          - шасси с количеством колёс обеспечивающим минимальную удельную нагрузку на грунт и т.д.
          Теперь посмотрим на схожесть самолётов такого типа :
          Ан- 12 и С-137 и А-400, Ил - 76 , Ан-124 и С - 5 и т.д.
          Разные КБ, а делают очень похожие самолёты. hi
          askort154
    4. Самаритянин (Андрей) Сегодня, 14:24
      Ну, а как же нос то не обтесать :)) мы же славяне :)))
      Очень красивый нос получился laughing
      Самаритянин
      1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 14:51
        Цитата: Самаритянин
        Ну, а как же нос то не обтесать :)) мы же славяне :)))
        Очень красивый нос получился laughing

        Однако в статье другая фото с другим носом.
        профессор
        1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 15:04
          Цитата: профессор
          Однако в статье другая фото с другим носом

          это не важно... главное,что бы страшно было и не понятно чего ожидать
          Deadушка
        2. Toorik Сегодня, 15:38
          нос одинаковый на обоих фотографиях... просто на второй присутствует она...
          Пространство, на к-рое непосредственно не падают световые лучи, а также тёмное отражение на чём-н. от предмета, к-рый освещён с противоположной стороны.
          Toorik
    5. KonoGon (Конечно Да) Сегодня, 14:26
      Цитата: профессор
      Знакомый Гермес
      Но на учениях используют форпост.
      KonoGon
    6. Серый брат (Сергей) Сегодня, 14:40
      Цитата: профессор
      О! Знакомый Гермес только с обтесанным топором ноцсом.

      И отрезанными пейсами.
      Серый брат
    7. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 14:55
      Похож да не на тот, по характеристикам он ближе к Гермес 900, а внешне немного на Гермес 450, но у Ориона совсем другой профиль клыла и убираемое шасси... а так, издалека, ночью и с отдельных ракурсов...
      Dreamboat
    8. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 15:09
      Цитата: профессор
      О! Знакомый Гермес только с обтесанным топором ноцсом.

      Мда, смотрится топорно, особенно на фоне современных американских бпла.
      Донской
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:21
    Такими темпами ударный беспилотник чисто Российской сборки увядят вживую наши праправнуки, не раньше!
    Геркулесыч
  4. rruvim (Роман) Сегодня, 14:31
    Старо-Новая Синагога!
    rruvim
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:42
    Лучший беспилотник это "Калибр"
    Дормидонт
  6. Tektor (Tektor) Сегодня, 14:59
    Это просто патрульный ДРОН с возможностью нанесения ограниченного удара по террористам и преступникам в мирное время. И для этих целей Орион вполне оправдывает свою цену. Наиболее эффективно его использовать для охраны границ: можно закрыть участки с труднодоступным рельефом.
    Tektor
  7. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 15:15
    Отстаём мы по БПЛА...отстаём...
    FalconD
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