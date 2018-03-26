15:43 26 марта
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Британия начинает аресты активов беглых российских "денежных мешков"

Официальный Лондон сегодня провёл фактически похороны надежд российских мошенников разного ранга на то, что Британия может стать «тихой гаванью» для наворованных ими финансовых средств. Министр обороны Соединённого королевства Гэвин Уильямсон заявил о том, что Лондон «в ответ на отправление в Солсбери Сергея Скрипаля» готовится принять меры в отношении «российского капитала криминального происхождения».

По словам г-на Уильямсона (того самого, который, обращаясь к России на днях, требовал «отойти и заткнуться»), в Британии начинает своё действие закон, который предполагает арест имущества «сомнительного происхождения».

Такое заявление глава британского военного ведомства сделал, находясь с визитом в Эстонии, где, кстати, уже объявили, что "полностью доверяют властям королевства" в заявлениях о вине России по делу Скрипаля.


Министр обороны Соединённого королевства, в зону компетенции которого, казалось бы, не должны входить общегражданские имущественные вопросы, добавил:
Нашей целью является обеспечение учёта имущества, которое могло быть добыто нечестным, криминальным путём. Для этого мы и делаем определённые шаги.


Британия начинает аресты активов беглых российских "денежных мешков"


Таким образом, беглые российские мошенники из числа бизнесменов и экс-чиновников в ближайшее время могут попрощаться со своим имуществом в Британии, так как Лондон его переведёт в разряд «отмытой» госсобственности. Не значит ли это, что у беглецов обнаружится стойкое желание вернуться в России?

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 101

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  1. Borik (Борис) Сегодня, 14:14
    Давно пора наших олигархов взять за яйца. Раз сами не можем это сделать так спасибо англичанам они этим займутся.
    Borik
    1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 14:18
      Забавно... Остров с "тихой гаванью" ... wassat Кидалово!!! laughing англичане действительно маразматики... сами себя за фаберже..
      НасРать
      1. Vard Сегодня, 14:22
        Мне одному кажется... что на западе не сделают в последнее время... то мы рады... Как мы этого хотели... и наконец дождались!!!
        Vard
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 14:25
          Похоже британцы поняли, как решить свои финансовые проблемы. А ведь предупреждали - устанете пыль глотать. Хороший пример того, как глупо держать денежные средства и иные активы в цивилизованном западе.
          Аристарх Людвигович
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:29
            Широкие полномочия однако у тамошнего министра обороны)))) занимается в т.ч. и банковскими вкладами... Может на премьера метит, или его так толкают. А то, что решили добраться до данных капиталов, так это был просто вопрос времени. Тут у богачей выбора нет, или делись деньгами которые потом пойдут на дестабилизацию ситуации в России, или так заберем.
            maxim947
          2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 14:35
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Похоже британцы поняли, как решить свои финансовые проблемы. А ведь предупреждали - устанете пыль глотать. Хороший пример того, как глупо держать денежные средства и иные активы в цивилизованном западе.


            Сколько там ЕС требует с саксов за выход от них? Что-то в районе 80 млрд.дол, вот и погнали эсквайры по сусекам шкрябать, чужих воров и предателей не жалко, вот и весь сказ! no
            майор Юрик
            1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:15
              Цитата: майор Юрик
              ...Сколько там ЕС требует с саксов за выход от них? Что-то в районе 80 млрд.дол, вот и погнали эсквайры по сусекам шкрябать, чужих воров и предателей не жалко, вот и весь сказ! no...

              С Вами согласен, но стойкое ощущение того, что саксы ко мне в карман залезли.
              Эти миллиарды, были украдены у нас и фемида мелких бритов, не торопилась ворачивать их обратно в государство Российское.
              Сейчас же, сворованное и у меня в том числе - саксы присваивают.
              Вопрос: чем саксы отличаются, от ворья изначально укравшего эти деньги.
              Ответ тут же: они такое же ворьё - организовали и присвоили "воровской общак".
              Андрей К
          3. виктор н (Виктор н) Сегодня, 14:42
            Надо слушаться Президента!
            виктор н
          4. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 14:46
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Похоже британцы поняли, как решить свои финансовые проблемы.

            ...и не впервые.
            Учитывая важную роль, которую играли евреи в экономической жизни страны, некоторые короли предоставляли евреям защиту (хотя далеко не всегда действенную) от черни и феодалов, однако евреи и их имущество были объявлены собственностью короля.

            Тут суть не в национальности, а в поведении правительства.

            Ричард I. Во время его коронации еврейский квартал в Лондоне был разграблен и многие евреи убиты (сентябрь 1189 г.). Весной следующего года волна еврейских погромов прокатилась по всей стране. В Йорке почти все евреи покончили с собой, а остальные были уничтожены погромщиками (16–17 марта 1190 г.).

            Экспропириация еврейского имущества в Англии в 1290 г.
            Во время так называемой Баронской войны (1263–67) еврейские общины были ограблены, многие евреи убиты.
            Avis-bis
          5. andrej-shironov Сегодня, 15:05
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Похоже британцы поняли, как решить свои финансовые проблемы. А ведь предупреждали - устанете пыль глотать. Хороший пример того, как глупо держать денежные средства и иные активы в цивилизованном западе.

            И обязательно изъять у Кремлёвских не беглых олигархов и не только в оффшорах но и по всему миру!
            andrej-shironov
          6. Vadivak (Вадим) Сегодня, 15:06
            Цитата: Аристарх Людвигович
            А ведь предупреждали - устанете пыль глотать


            Судя по выложенному видео в 2002 году предупреждали - 19 июня
            Vadivak
        2. НасРать (Евлампий) Сегодня, 14:25
          риалити-политик отсутствует на западе... Всё больше популистик- политик! От этого у них все проблемы..
          НасРать
        3. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 14:43
          Цитата: Vard
          Мне одному кажется... что на западе не сделают в последнее время... то мы рады... Как мы этого хотели... и наконец дождались!!!


          Мне одному кажется что уровень комментаторов на ВО в своем большинстве деградировал ? Народ что стадо. Один ляпнул не подумав и все завыли как Табаки - слава Богу ну наконец то... Дождались...
          Так и до "слава Мелкобритании" недалеко. Плюнуть хочется.

          Включите мозги наконец то и подумайте а в чем радость то ? Допустим это верно что правительство острова лишит наших беглых их миллионных активов а может и миллиардных.. Ведь это касается именно выходцев из РФ. Другие толстосумы перетирают жратву и спокойно на это смотрят..То есть наглосаксы наложат волосатую лапу на наше с вами. Они ведь не собираются вернуть все это в Россию ? А ? Они возвращают ? Хрена..! Ну кто по шустрее что то припрячет или переведет куда то еще. Кого то облапошат как с делом на Кипре и придушат белым шарфом. Но нам то что с этого ?
          РФ потеряет эти активы и их уже не вернет. Тут нам нужно действовать иначе - жестко потребовать провести расследование происхождения активов если это не проведено ранее. Они преступны ? Мы с вами полностью согласны... Активы вернуть в РФ пострадавшей стороне, судебное расследование мы честно оплатим с них же. Нарушителей депортировать в РФ и предать справедливому суду.
          Вы против наглосаксы ? Конфисковать все их имущество на территории РФ и при возможности за рубежом. Пора подчеркну пора действовать с позиции силы.
          seti
          1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 14:51
            Цитата: seti
            Мне одному кажется что уровень комментаторов на ВО в своем большинстве деградировал ? Народ что стадо. Один ляпнул не подумав и все завыли как Табаки - слава Богу ну наконец то... Дождались...

            одному-не одному , какая разница. Здесь каждый, считаясь с правилами, волен высказывать свое мнеНие. Может быть вы себя считаете истиной в последней инстанции, так вы скажите просто. а чего стесняться: я гений, просто гений, всем сюда меня слушать. laughing
            Балу
            1. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 15:24
              Я не гений но я и не Табаки и выть как все не буду. Эти деньги вернуть можно зря вы так. Просто пора нашему Руководству заявить громко и с позиции силы - пацаны из трущобы вы замахнулись на наше. Верните или худо будет. Не отдадите наше - заберем ваше.
              Правда-матка конечно глаза колет многим но думать своей головой действительно многие разучились. Обходятся чужими мыслями.

              Словом и револьвером можно добиться большего чем одним добрым словом не я сказал. Велосипед изобретать не нужно - надеюсь наше правительство отреагирует на этот уличный без предел а не промямлит что де мы то как всегда против.
              seti
          2. BecmepH (Алексей) Сегодня, 14:51
            Цитата: seti
            Включите мозги наконец то и подумайте а в чем радость то ?

            РФ потеряет эти активы и их уже не вернет.
            А сейчас они не потеряны? А?
            Или Вы наивно надеитесь
            Активы вернуть в РФ
            ?? Наивный Вы...
            BecmepH
          3. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 14:58
            Цитата: seti
            То есть наглосаксы наложат волосатую лапу на наше с вами. Они ведь не собираются вернуть все это в Россию ? А ? Они возвращают ? Хрена..!

            Суть в том, что ограбят бритты наших воришек или не ограбят, эти деньги потеряны для России навсегда. Польза от этой операции "грабь награбленное" только в том, что резко оскудеет поток ворованных денег из России в Британию, который как утекал из России вчера так утекает и сегодня. В ту самую секунду, пока мы тут постим всякую всячину..
            Капитан Пушкин
          4. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 14:59
            Цитата: seti
            Вы против наглосаксы ? Конфисковать все их имущество на территории РФ и при возможности за рубежом.

            Вот меня тоже смешно, ну раз они такие цивилизованные и вдруг стали вести борьбу с неправедно нажитым капиталом,то по порядочному надо как бы вернуть тому, у кого украли!А они что делают?Они воруют у воров,при этом домогаясь от онных сотрудничества для смены власти в России!То есть получается что когда они воровали и переводили свой капитал в лондон это было гут,а вот когда этот коварный Путин стал закрывать лавочку,тут мышеловка и захлопнулась!Не нравится мне эта англичанка recourse совести у неё вообще нет!Трудно назвать чем плохим она не занималась в своей истории.
            Вас Влад
          5. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 15:05
            Цитата: seti
            РФ потеряет эти активы и их уже не вернет

            Это активы частных лиц.
            Цитата: seti
            Тут нам нужно действовать иначе - жестко потребовать провести расследование происхождения активов если это не проведено ранее. Они преступны ? Мы с вами полностью согласны... Активы вернуть в РФ пострадавшей стороне, судебное расследование мы честно оплатим с них же. Нарушителей депортировать в РФ и предать справедливому суду.

            Вы можете 100 раз перечитать, Вами же написанное, а потом в это поверите? У нас всё хорошо, это проклятый запад беснуется.
            Анти-Корр.
            1. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 15:28
              Активы то частных лиц. Но их происхождение ? РФ должна быть в 100% доли - пострадали ее граждане а не мелкобритании. Ее правительству следует и вернуть - в чем я не прав..?
              Понимаю Ваш сарказм но наши чудо комментаторы боюсь не докумекают.
              seti
          6. Vadivak (Вадим) Сегодня, 15:09
            Цитата: seti
            Они возвращают ? Хрена..!

            Они что для этого сбежали, да мало ли в Бразилии Педро? Да и с чего их Великобритания выгонит? Пошумят да и успокоятся
            Vadivak
        4. М Лат (Максим Латышев) Сегодня, 15:36
          очень умный ход ВБ, наводнят РФ недовольными олигархами, а их тут всех не пересажаешь, сразу начнут кричать что в стране режим, а не пересажаешь начнут влиять на политику с лозунгом: "мейк Раша ворм агейн"
          М Лат
      2. Венд (Анатолий) Сегодня, 14:47
        Цитата: НасРать
        Забавно... Остров с "тихой гаванью" ... wassat Кидалово!!! laughing англичане действительно маразматики... сами себя за фаберже..

        Да я бы не сказал. Это сколько же они бабла то подымут в госбюджет с такой конфискацией. А России это на руку.
        Венд
        1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 15:09
          Цитата: Венд
          Да я бы не сказал. Это сколько же они бабла то подымут в госбюджет с такой конфискацией

          500 миллиардов фунтов, это не считая оффшоров.
          Цитата: Венд
          А России это на руку.

          Расскажите то , что вы знаете, на какую руку? Интересны источники ваших выводов.
          Анти-Корр.
      3. амирбек (Бахти) Сегодня, 14:58
        Цитата: НасРать
        англичане действительно маразматики...

        скорее всего им нужны их связи "политические" будут скать как повлиять или будут сканить левые агентурные карманы ...
        амирбек
    2. влад66 (Владимир) Сегодня, 14:21
      Не значит ли это, что у беглецов обнаружится стойкое желание вернуться в России?

      Конечно не значит, переедут куда нибудь на Сейшельские острова. yes Да и не жаль их.
      влад66
      1. Logall (Александр) Сегодня, 14:27
        Влад, hi , не знаю кому они этим хотели навредить, но лучшего подарка от них и не пожелаешь.
        А в будущем отток денег из РФ только уменьшится. Этому всё благоприятствует...
        Logall
        1. влад66 (Владимир) Сегодня, 14:38
          Цитата: Logall
          не знаю кому они этим хотели навредить, но лучшего подарка от них и не пожелаешь.

          Здрав Будь Саня hi Раз наши не хотят заниматься, то пусть англичане сделают это, предупреждали их, что замучаются пыль глотать возвращая деньги в западных судах, так кто не внял, пусть не воет, в Россию эти деньги уже не вернуть, но кое кому урок будет. hi
          влад66
      2. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 15:02
        Цитата: влад66
        Не значит ли это, что у беглецов обнаружится стойкое желание вернуться в России?

        Конечно не значит, переедут куда нибудь на Сейшельские острова. yes Да и не жаль их.

        Большинство этих оффшорных островов под британской юрисдикцией. Поэтому бритты могут легко и просто провернуть следующую серию этого кино "Грабь награбленное", например, на Каймановых островах. И так далее, по списку этих оффшоров.
        Капитан Пушкин
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:25
      Они то возьмут..Только выборочно.Я думаю что тот же Чичваркин не пострадает.Все будет зависеть от количества помоев вылитых на Россию.
      Цитата: Borik
      Давно пора наших олигархов взять за яйца. Раз сами не можем это сделать так спасибо англичанам они этим займутся.
      210окв
      1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 15:04
        Цитата: 210окв
        Они то возьмут..Только выборочно.Я думаю что тот же Чичваркин не пострадает.Все будет зависеть от количества помоев вылитых на Россию.
        Цитата: Borik
        Давно пора наших олигархов взять за яйца. Раз сами не можем это сделать так спасибо англичанам они этим займутся.

        Если бриттам срочно понадобятся деньги, никакие помои на Россию этих чичваркиных не спасут от экспроприации.
        Капитан Пушкин
    4. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 14:35
      Надеюсь денежки будут возвращать в бюджет страны происхождения денег, а то это банальный грабёж на государственном уровне, а ни какая там не борьба с коррупцией.
      Geisenberg
      1. влад66 (Владимир) Сегодня, 14:43
        Цитата: Geisenberg
        Надеюсь денежки будут возвращать в бюджет страны происхождения денег, а то это банальный грабёж на государственном уровне,

        Коллега hi англичанам за BREXIT надо платить 60 лярдов€, поэтому
        так как Лондон его переведёт в разряд «отмытой» госсобственности.

        Вот так денежки постирают и положат себе в казну. hi
        влад66
      2. Хагалаз (Роман) Сегодня, 14:43
        Ваша надежда конечно благородная. Но чтоб вот так взять и отдать, это вряд ли. Англичане будут не англичане, если так произойдёт.
        Хагалаз
      3. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 14:45
        Цитата: Geisenberg
        Надеюсь денежки будут возвращать в бюджет страны происхождения денег, а то это банальный грабёж на государственном уровне, а ни какая там не борьба с коррупцией.

        Там не только денежки, а и недвижимость, спортивные клубы, яхты, доли в компаниях и СМИ, ...

        А никто и не скрывает, что это банальный грабеж. Англия в свое время поднялась на корсарах. Странны те люди, которые надеялись, что чаша сия их минует smile

        http://www.2uk.ru/culture/kulture25
        "Корсар - пират на службе у государства. Он покупает у этого государства специальное разрешение - патент на ведение военных действий против торговых судов вражеского государства. В патенте заранее оговариваются ряд условий. Так например, определяется какая доля добычи остается корсару, а какую получает государство.
        Взамен капитан корсарского судна получает офицерский патент, превращающий его и членов команды, в случае захвата неприятелем, из обыкновенных разбойников, подлежащих немедленному повешению на реях, в официальных военнопленных, имеющих определенные права.

        Так же государство занимается реализацией захваченных товаров и предоставляет корсару возможность стоянки в своих портах для ремонта судна, пополнения запасов продовольствия и боезапаса. Налицо взаимная выгода."
        Кубик123
        1. ventel (Виталий) Сегодня, 15:31
          Во общето насколько я помню пират на службе государства назывался капером и получал каперскую грамоту .
          ventel
      4. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 15:06
        Цитата: Geisenberg
        Надеюсь денежки будут возвращать в бюджет страны происхождения денег, а то это банальный грабёж на государственном уровне, а ни какая там не борьба с коррупцией.

        А кто Вам в Британии обещал бороться с российской коррупцией? Там говорят о наказании России путем конфискации вывезенных из России российских денег.
        Капитан Пушкин
    5. Маз Сегодня, 14:44
      А кто вам сказал, что это англы до этого сами додумались?
      Маз
    6. сибиралт (Олег) Сегодня, 14:54
      Нет худа без "добра", да и его хотят отнять. winked Перебегут в американские оффшоры и все дела.
      сибиралт
  2. ангел-истребитель (Алексей) Сегодня, 14:14
    Хит "Я уеду жить в Лондон" более не актуален.
    ангел-истребитель
    1. Red_Hamer Сегодня, 14:20
      Хит "Я уеду жить в Лондон" более не актуален.
      Вновь актуален, хит 90-х Кар-Мэн "Лондон, гуд бай, Лондон, прощай я здесь чужой"
      Red_Hamer
      1. andrej-shironov Сегодня, 15:09
        wink Всё в мире циклично! И даже мода повторяется через равные промежутки.
        andrej-shironov
  3. shans2 (shans2) Сегодня, 14:15
    Для этого и были ужимки с "Новичком", но переборщили, что им мешало молча делать и давно?... Первым делом ограбят и затопчут своих же кошерных Абрамовичей и Чичваркиных)
    shans2
  4. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 14:15
    Ну,хоть что то хорошее в этой истории..Умных дураков так и лечат.
    HAM
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:26
      А что хорошее?"Нужные люди" для бриттов не пострадают,активы в Россию не вернутся.
      Цитата: HAM
      Ну,хоть что то хорошее в этой истории..Умных дураков так и лечат.
      210окв
      1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 14:33
        Цитата: 210окв
        активы в Россию не вернутся.

        Бриты сказали , что отдадут по запросу "адекватному" правительству.
        Анти-Корр.
        1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 15:11
          Цитата: Анти-Корр.
          Цитата: 210окв
          активы в Россию не вернутся.

          Бриты сказали , что отдадут по запросу "адекватному" правительству.

          Морковка для слабоумных. Типа смените правительство и президента и мы вернем вам ваши деньги. Ну или не вернем, потому что у нового правительства не окажется справки о том что оно "адекватное".
          Капитан Пушкин
      2. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 14:50
        Березовский тоже считал себя "НУЖНЫМ"!
        А про активы- да,можно забыть..
        А без "активов" кто кому нужен?
        HAM
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:55
          Этих "нужных" надо было давить тут в России..И выпускать их туда в одних подштаниках.Добрые у нас власти и законы.. am
          Цитата: HAM
          Березовский тоже считал себя "НУЖНЫМ"!
          А про активы- да,можно забыть..
          А без "активов" кто кому нужен?
          210окв
      3. andrej-shironov Сегодня, 15:11
        smile Дмитрий я с вами согласен, пострадают лишь ненужные и активы не вернуться. Однако есть всё же хорошее: гегемон делает ошибки и надеюсь на дрейф России от западного мира и глобализма, хотя конечно вопреки нынешней власти в России.
        andrej-shironov
  5. Тульский пряник (Борис) Сегодня, 14:15
    А ведь предупреждали- "замучаетесь пыль глотать". Ну и леший с ними, для России эти деньги всё равно потеряны, а кое-для кого может это будет хорошим уроком.
    Тульский пряник
    1. ротмистр (Юрий) Сегодня, 14:20
      Цитата: Тульский пряник
      А ведь предупреждали- "замучаетесь пыль глотать". Ну и леший с ними, для России эти деньги всё равно потеряны, а кое-для кого может это будет хорошим уроком.

      Я Вам поставил плюс, но зная менталитет нашего народа, у меня вызывает сомнение ваше заверение. ( по поводу хорошего урока).
      ротмистр
      1. Тульский пряник (Борис) Сегодня, 15:02
        Уважаемый Юрий, у меня тоже есть такие сомнения и они вполне обоснованы. Есть те кто не учится ни на своих, ни на чужих уроках.
        Потому я и написал - "для кое-кого", а не всем.
        Тульский пряник
  6. rruvim (Роман) Сегодня, 14:15
    Люблю Британию! Но особенной любовью...
    rruvim
  7. Грац (Грац) Сегодня, 14:16
    хе хе ну ну надо посмотреть
    Грац
  8. oldzek (николай) Сегодня, 14:16
    очень интересно...нам можно грабить (если помнить пиратов из бритов)а вот вам низзя.
    oldzek
  9. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 14:17
    Британия начинает аресты активов беглых российских "денежных мешков"
    Вот за это можно даже англичан поблагодорить laughing good Браво!!! Продолжайте в том же духе.А действующим всем чиновникам и их родственникам вообще запретите к себе ездить.
    Не значит ли это, что у беглецов обнаружится стойкое желание вернуться в России?
    Нужно выработать таксу на возврат в Россию. feel bully
    Наблюдатель2014
  10. alexleony (Алексей) Сегодня, 14:17
    Хорошая новость,, отобрать деньги и выслать из страны.
    alexleony
  11. Million (Влад) Сегодня, 14:18
    Еще бы и счета действующих российских чиновников и политиков арестовали.
    Хотя...все деньги они уже хранят в России,лидер нации так говорит)
    Million
  12. Симон (Вячеслав) Сегодня, 14:22
    Удрали в Англию с кучей ворованных денег, теперь вернутся домой в Россию пустыми, плюс, светит тюрьма! Что поделаешь - жизнь такая европейская! recourse crying wink
    Симон
    1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 14:34
      Тюрьма светит не всем,к сожалению.
      Штатский
  13. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:24
    И в этом тоже обвинят Россию, типа сговор, мы им олигархов отдаем, а они себе краденые у России денежки заберают у этих самых олигархов !
    Геркулесыч
  14. Симон (Вячеслав) Сегодня, 14:26
    Цитата: Наблюдатель2014
    Британия начинает аресты активов беглых российских "денежных мешков"
    Вот за это можно даже англичан поблагодорить laughing good Браво!!! Продолжайте в том же духе.А действующим всем чиновникам и их родственникам вообще запретите к себе ездить.
    Не значит ли это, что у беглецов обнаружится стойкое желание вернуться в России?
    Нужно выработать таксу на возврат в Россию.

    Конечно! Уже давно благодарим англичан, за санкции, которые помогли России встать на наги с гордой головой. Теперь спасибо им за помощь в борьбе с коррупцией и воровством в нашем государстве. Теперь весь капитал останется в России wink
    Симон
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 14:30
      Ну да! Таки не останется. С какой стороны капитал должен оставаться в России? Когда проще его "вынести"...
      rruvim
    2. Александр Инстербург (Александр Инстербург) Сегодня, 14:43
      Рано радуемся - перевод денег со счета на счет - минуты - еще полно офшоров у янок - США опять всех обует...
      Александр Инстербург
    3. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 15:14
      Цитата: Симон
      Конечно! Уже давно благодарим англичан, за санкции, которые помогли России встать на наги с гордой головой. Теперь спасибо им за помощь в борьбе с коррупцией и воровством в нашем государстве. Теперь весь капитал останется в России

      Блажен кто верует. Как тащили, так и тащат и будут тащить, только в другие норки. И так будет продолжаться, пока в стране порядок не наведем.
      Капитан Пушкин
  15. iouris (iouris) Сегодня, 14:28
    В любом случае источник средств - СССР и РФ, т.е. население СССР и РФ. Можно сказать, что Правительство РФ само отдало эти деньги со словами: "Правь, Британия!" ЕС получается в доле: Мэй оплатит брекзит русскими олигархами.
    iouris
  16. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 14:28
    Ну, если кого-нибудь "национализирует" - значит и среди "приватизаторов" есть "наивные и доверчивые люди".
    Уже давно переписали собственность на местных "лордов" и обзавелись благородными родословными "борцов с режимом"....Разве что загребут какую-нибудь отставную пассию очередного "папика".
    samarin1969
  17. seacap Сегодня, 14:29
    Я так думаю,что указы о награждении орденами и медалями РФ верноподданных ВБ за заслуги в борьбе с нашим криминалом уже подписаны ?
    seacap
  18. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:29
    Пустая "новость", кто поумней, давно уже активы перебазировал и яхты в .... перегнал.
    Для нас эт явление ни о чём!
    Мы ж их жалеть не будем, так я думаю?
    rocket757
  19. Мавр (Андрей) Сегодня, 14:29
    Никто не помнит: какие "отступные" должна выплатить Великобритания Евросоюзу? Напомню: "Согласно данным Комитета по исполнению бюджета, пик выплат отступных Евросоюзу придется на 2019 и 2020 год, когда Великобритания перечислит Брюсселю 16.4 миллиарда фунтов стерлингов". Как всё просто и банально: у пана атамана нема золотого запасу, точнее - нет желания тратить свои кровные. А крику-то было: Путин, выборы, новый виток противостояния!!! Как говаривал Михаил Задорнов (царство ему Небесное): всё из-за бабок
    Мавр
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:27
      Было заявлено! Эт серьёзный аргумент.
      А что в этом мире не из-за денег, твориться???
      rocket757
  20. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 14:29
    Как бы под эту гребенку не стали попадать все бизнесмены....просто есть честные люди с бизнесом (почти прозрачным), есть криминальные активы, а есть политическая составляющая.........которую легко использовать как инструмент....
    Alexey-74
  21. Штатский (Геннадий) Сегодня, 14:30
    А вот мне интересно , если такое случится , где они будут убытки покрывать? Этот же вопрос касается и персонажей из "санкционного списка" США. У кого какие соображения имеются?
    Штатский
  22. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 14:30
    Не удивлен, т.к. еще неделю назад выкладывал на сайт такой вариант развития событий
    МИМО ПРОХОДИЛ
  23. Sewer Krainiy (Sewer Krainiy (Пётр)) Сегодня, 14:31
    По Станиславскому: "Не верю!!!"
    Sewer Krainiy
    1. Александр Инстербург (Александр Инстербург) Сегодня, 14:45
      А и не надо верить - подожди немного и все сам увидишь!!!
      Александр Инстербург
  24. askort154 (Александр) Сегодня, 14:33
    Конечно, это был бы прекрасный подарок РФ. Но одно НО, какое отношение к этому имеет министр обороны?! Вот если это озвучит министр финансов, тогда ДА!
    askort154
  25. Симон (Вячеслав) Сегодня, 14:35
    Цитата: Геркулесыч
    И в этом тоже обвинят Россию, типа сговор, мы им олигархов отдаем, а они себе краденые у России денежки заберают у этих самых олигархов !

    Англия всю жизнь отбирала и грабила народы, если заглянуть глубоко в историю. Теперь силенок нет, так они заманивают к себе олигархов с капиталами, а теперь олигархи остались ни с чем. laughing
    Симон
  26. 1536 (Евгений) Сегодня, 14:36
    Проблема "Брэкзита" решена? В.И. Ленин и "старые большевики" аплодируют английскому правительству прямо с трибуны Мавзолея.
    И отказ принять последнего русского царя, и помощь гитлеровской Германии, и послевоенная враждебная деятельность Британии по отношении к России, все это было сделано с единственной целью - конфисковать российские деньги. И криминальные, и не криминальные и пр., а если удастся, то прибрать к рукам и российские земли, газ, нефть, золото, научно-технические достижения и прочее. Неужели после этого кому-то в России придет в голову доверять британцам? И неужели эти действия британского правительства останутся без ответа?
    1536
  27. chudo3213 (Сергей) Сегодня, 14:38
    Ну вот только за одно это необходимо было Скрипаля отравить. Где там еще наши денежки ворованные держат?
    chudo3213
  28. rruvim (Роман) Сегодня, 14:40
    Англичане - это одно из потерянных коленов. Думаю -Левитово. А всякие Саксы, Норманны - придуманы. Обычные рыжие Ж-ды...
    rruvim
  29. art266 (Артур) Сегодня, 14:41
    Переберутся на Мальту или ещё куда, откуда выдачи нет. Но в Россию не вернутся.
    art266
  30. KondratKo Сегодня, 14:43
    Наверное это лучшая и приятная новость за сегодняшний день. Вероятно наглосаксы поняли, что копилочка с ворованными сольдами наполнилась максимально, теперь её можно оставить у себя. Ох как весело себя будет чувствовать наше ворьё, сбежавшее к ним в надежде отсидеться и сладко провести остаток своих дней в тёплом месте - валерьянка продаётся за углом, в аптеке!
    Для Британии такие деньги очень хорошее вложение в их экономику, счета заморозят навечно, а финансы будут работать на их страну, да и России неплохо, что воздастся ворам по заслугам, всё одно, те деньги для нас потеряны.
    Интересно, а Лужкова они тоже пощипать собираются?
    KondratKo
    1. 1536 (Евгений) Сегодня, 14:53
      Уважаемый, я никого не собираюсь защищать, и согласен с вами, что ворья из России выехало много, но где решение суда о конфискации, и почему конфискацией занимается министр обороны Британии? Люди из России уезжали не пойманными, зачастую, из-за недостатка улик, развала следствия и невозможности предъявить обвинения, так как факты отсутствовали. А в Британии применяют самый настоящий "британский террор" (по аналогии с "красным террором") и без суда и следствия, без предъявления доказанный обвинений конфискуют имущество и деньги. Британия стала бандитской страной, а ее граждане по менталитету ничем не отличают от тех, кто грабит, убивает, занимается терроризмом.
      1536
  31. Strashila (I) Сегодня, 14:48
    Началось привлечение к сотрудничеству внештатных сотрудников из беглых... приди подтверди наши измышления в адрес России... а не то, отнимем нажитое не посильным трудом .. или вот пример Литвиненко и Скрипаля, то же аргумент.
    Strashila
  32. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 14:48
    Ахах :) скажем им спасибо
    Vol4ara
  33. Товарищ Берия Сегодня, 14:51
    Не значит ли это, что у беглецов обнаружится стойкое желание вернуться в России?


    Ждем очередных трупов. От новичка, шарфика и собачьего поводка.
    А ведь Путин давно предупреждал-возвращайтесь, я добрый, я все прощу. Заплатите налоги и спите спокойно.
    А вот теперь проснуться после сна -большая проблема
    Товарищ Берия
  34. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 14:56
    Я лично одобряю аресты всех вывезенных средств из России. Там нет честно заработанных денег, они все ворованные у народа и страны. Лично я за период с 1988 по 1988 год, ввиду увеличения объемов выпуска спец продукции и ТНП, руководил строительством и вводом в строй заводов , НИИ, КБ в : Москве, Ленинграде, Саранске, Махач Кале, Дербенте, Дылыме, Киеве, Хмельницком, Челябинске, Хасавьюрте, Петрозаводске. Не украл ни копейки народных денег, а подписывал сметы на млрды рублей. У нас не было и мысли присвоить чужое. Было даже запрещено строить дачи, имели государственные. Правда, за счет средств от внедрения изобретений (их у меня более 40) , Дал деньги на строительство дом в с. Слабодище Московской обл. Но на это я получил разрешение в ЦК КПСС. Вот так мы жили.
    мичман
  35. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 14:57
    А что вот так просто, без суда, без предъявления доказательств, если из России-деньги ваши-стали наши.
    Где деньги Каддафи (100 лярдов на всякий случай)? Где деньги С.Хуссейна? Наглосаксы решили поправить свои дела. Я не сочувствую лондонским сидельцам, меня оскорбляет избирательность наглицкого правосудия. А кстати, а вот у детишек Явлинского недвижимость в Лондоне. А что-то просессор скромничает по поводу происхождения. Неужели лекциями заработал, а закон о разделе совместно добытой продукции-это просто совпадение. Одно не могу понять, а как это так великий Явлинский с Болдыревым посчитали, что с 1 нефтерубля 10 коп России, а 90 коп США?
    Балу
  36. Alekseits (Николай) Сегодня, 14:58
    Цитата: 210окв
    А что хорошее?"Нужные люди" для бриттов не пострадают,активы в Россию не вернутся.

    А что, они собирались в Россию возвращаться? Что-то я об этом не слышал. request
    Alekseits
  37. tchoni (Евгений) Сегодня, 14:59
    Да нискем и нисчнм они не попрощаются, а вот действующие госкорпорации и фирмы лояльные к РФ - вполне могут
    tchoni
  38. Тульский пряник (Борис) Сегодня, 15:00
    Цитата: seti
    То есть наглосаксы наложат волосатую лапу на наше с вами.

    Вы что смеетесь? Это не моё, не ваше и не принадлежит государству российскому.Даже если они украдены у России, запад никогда их не вернет. Это сверхнаивность на это рассчитывать.
    Тульский пряник
  39. andrej-shironov Сегодня, 15:03
    Ну слава тебе Господи! Наконец то начинает свершаться! И конфискуйте так же собственность не только беглых олигархов но и ныне действующих в России, и не только у себя, а по всему миру!
    andrej-shironov
  40. Комментарий был удален.
  41. Kosmotoga Сегодня, 15:04
    Да всё очень просто на самом деле.
    Брексит сам по себе очень....оооочень дорогое удовольствие.Поэтому у бритов встал вопрос.Где брать деньги на брексит? а вот где.Денежные мешки из России.Во и всё.А повод? повод как всегда,чисто в стиле запада.Замутить самим потом обвинить другую ту и действовать.Ниего не меняется.Для понимания этого мира достаточно знать основные законы геополитики.
    Kosmotoga
  42. 23424636 Сегодня, 15:06
    Цитата: Borik
    Давно пора наших олигархов взять за яйца. Раз сами не можем это сделать так спасибо англичанам они этим займутся.

    у вас глубокая неприязнь к способным людям .Чем лучше мальчики а-ля Кудрин которые хранят деньги в американских банках от продажи нефти и того же вооружения ,посмотрите на гения экономики Орешкина он молится на рейтинги американских контор .которые очень любят когда страны которым они вешают серьги расчеты ведут в долларах. Вот все плюют на Мавроди а это была гениальная отмычка в руках силовиков к карманам рядовых граждан .НО последний умер в нищите а бабки которые на него повесили радуют деток товарищей с Лубянки или Петровки. Вот был такой министр поц Павлов при Горби разве он не сделал людям проблем чем те же сидящие в Лондоне .просто надо сказать ВВП рвать когти и детей забирать (500 тыс деток)там ошивается. а то все рассуждаем .Рыжие они должны нам пятки целовать и поставить памятник вместо одноглазого Нельсона Сталину за то что спас их от потопления Гитлером .да еще статую Канарису ,за то что увел его взгляды от нищей запасами страны. Поэтому пусть сами Романы-Абрамы решают где им лучше в Лондоне или Анадыре ,большие деньги- это приговор на века.
    23424636
  43. savage1976 Сегодня, 15:07
    Если это будет отмытая госсобственность, то наверное эту отмытую госсобственность не помешало бы вернуть настоящему владельцу. Наверное надо будет спасибо Лондону сказать.
    savage1976
    1. ангел-истребитель (Алексей) Сегодня, 15:26
      Эээхх, наивный вы человек...
      Закон о кораблекрушениях помните? Кому все достается, что на берег выбросит?
      Вот и здесь все абсолютно также.
      У них же "брексит"- деньги нужны... Они экспроприируют. Без зазрения совести.
      ангел-истребитель
  44. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 15:08
    Ох, одними беглыми это не закончится...
    Комитет по международным делам британского парламента рассмотрит возможность введения санкций в отношении офшорных капиталов Владимир Путина и его приближенных, сообщает BuzzFeed.
    Комитет начал расследование в связи с серией убийств, в которых подозревают Россию, передает журналистка Хайди Блейк. Их кульминацией стало нападение на Сергея Скрипаля и его дочь, а также убийство Николая Глушкова."В фокусе внимания будут российские капиталы в скандально известных британских налоговых гаванях, таких как Каймановы острова, Бермудские и Британские Виргинские острова", – уточняется в статье.
    Председатель комитета Том Тагендхат заявил, что Россия практикует "крайне враждебный" подход к Великобритании. Он призвал правительство дать ответ, "показав, как олигархи, в том числе президент, скрыли сотни миллиардов долларов" в британских владениях.
    А. Привалов
  45. dnestr74 (Алексей) Сегодня, 15:18
    Вот тут спасибо мелкобриттам.
    dnestr74
  46. ангел-истребитель (Алексей) Сегодня, 15:22
    Привет чичваркину!
    Если англы его обдерут, то пойдет "ЧИЧА" на паперть...
    Но все равно будет "изрыгать" проклятиями в адрес Кремля.
    ангел-истребитель
Картина дня