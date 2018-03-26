Британия начинает аресты активов беглых российских "денежных мешков"

Нашей целью является обеспечение учёта имущества, которое могло быть добыто нечестным, криминальным путём. Для этого мы и делаем определённые шаги.

Официальный Лондон сегодня провёл фактически похороны надежд российских мошенников разного ранга на то, что Британия может стать «тихой гаванью» для наворованных ими финансовых средств. Министр обороны Соединённого королевства Гэвин Уильямсон заявил о том, что Лондон «в ответ на отправление в Солсбери Сергея Скрипаля» готовится принять меры в отношении «российского капитала криминального происхождения».По словам г-на Уильямсона (того самого, который, обращаясь к России на днях, требовал «отойти и заткнуться»), в Британии начинает своё действие закон, который предполагает арест имущества «сомнительного происхождения».Такое заявление глава британского военного ведомства сделал, находясь с визитом в Эстонии, где, кстати, уже объявили, что "полностью доверяют властям королевства" в заявлениях о вине России по делу Скрипаля.Министр обороны Соединённого королевства, в зону компетенции которого, казалось бы, не должны входить общегражданские имущественные вопросы, добавил:Таким образом, беглые российские мошенники из числа бизнесменов и экс-чиновников в ближайшее время могут попрощаться со своим имуществом в Британии, так как Лондон его переведёт в разряд «отмытой» госсобственности. Не значит ли это, что у беглецов обнаружится стойкое желание вернуться в России?