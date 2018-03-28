Шесть дорог для одной России

23 марта Владимир Путин выступил с обращением к нации и призвал к единству. Не будет преувеличением сказать, что итоги выборов президента России удивили и даже потрясли всех: политологов, социологов, политиков в России и особенно за рубежом, в частности, наших заклятых «партнёров». Но главное, такой результат позволил почувствовать народу, что он может быть единым. Единым в противоборстве с глобальным давлением на нашу свободу и самобытность, на наше единство и веру в свои силы.Истоки случившего единого порыва поддержки действующего президента лежат не только и не столько в свершениях последних лет (хотя за один только Крым Владимир Владимирович уже вошёл в историю наряду с императрицей Екатериной II и светлейшим князем Г.А. Потёмкиным-Таврическим). Скорее, такой порыв обусловлен ощущением угрозы самому существованию русского этноса. Эта угроза явно проявляется в грязной пене информационной войны с наиболее развитыми странами западного мира. Понятно, что не так уж много найдётся людей, которые готовы огнём и мечом пойти против информационных конкурентов. Это может иметь плачевные последствия. В большей степени мы сожалеем, что нами пренебрегают, нас унижают, нас утопили в океане лжи и клеветы, используя стратегию тысячи порезов, дабы полностью обескровить и повалить на землю русского колосса.В сложившихся уникальных условиях, без сомнения, решающих для судьбы страны, предельно важно не «заболтать» результат выборов хором льстецов, скрытых недоброжелателей и завистников, которые будут склонять общественное мнение к масштабу личности Путина, она и так понятна и должна ощущаться лишь в контексте единства лидера нации с многонациональным народом России.С позиций простого человека постараюсь изложить своё видение основных направлений, которые могли бы изменить жизнь людей к лучшему, укрепить государственность и авторитет страны на международной арене.I. ДеньгиГосподствует мнение, что большие деньги для экономики – это зло, которое породит инфляцию, ведь её надо «таргетировать». Тогда почему во всех развитых странах ставка рефинансирования один или ноль процентов и даже может быть отрицательной? Да потому, что инфляция порождается не большими деньгами в экономике (это правда лишь тогда, когда их излишек), а ставкой рефинансирования. От этой ставки коммерческие банки назначают непомерную маржу за кредиты реальному сектору – предприятиям, которые и включают в итоговую цену на товары и услуги потребителям суммы, выплачиваемые банкам по кредитным процентам.К этому, и всегда необоснованно, присоединяется перманентный рост тарифов на услуги естественных монополий, ЖКХ и пр. Непонятно, зачем вообще существует ФАС, если, приходя в аптеку за жизненно важными для меня лекарствами, я вижу рост их стоимости на 10-15 и даже на 20-25 процентов. Если цена на бензин растёт всегда, и когда цены на нефть растут, и когда они падают… Трудно объяснить и сведения Росстата, когда он сообщает, что цены, например, на яблоки, за год повысились на 6 процентов. Но в 2016 году я покупал яблоки по 40-45 рублей, а в 2017 году этот же сорт стоил и 100, и даже 140 рублей! За что мы платим налоги, на содержание этих ведомств, если они бесполезны?Лично знаком с директорами крупных промышленных предприятий, в том числе, бывших когда-то флагманами промышленности СССР. В один голос все говорят о плачевном состоянии отечественной промышленности из-за скудного финансирования. Понятно, что многие из них не смогли найти себя в условиях рыночной среды, другие попали под санкционные последствия. Но где реальные меры поддержки со стороны государства?II. Наука и образованиеНе дело, когда письмо президенту за подписью четырёхсот(!) членов РАН с жалобой на ФАНО пересылают в ФАНО. Практика пересылки жалобы тому, на кого жалуются, существует ещё со времён СССР. Может быть, это такой юмор чиновников среднего звена, которые устают от работы с потоком бумаг, но думается, что юмор здесь неуместен. Как же нужно было допечь учёных, чтобы они такой многочисленной «гурьбой» написали о наболевшем самому президенту?В то же время вместо того, чтобы заказывать НИОКР в существующих научно-исследовательских институтах, имеющих и вековые традиции, и свои научно-методические школы, создаются многочисленные технопарки типа Сколково. В большинстве своём такие структуры ничего за своими плечами не имеют, кроме популистского напора и зачастую поверхностных идей, либо таких проектов, которые уже десятилетиями пылятся на полках забытых институтов.Что касается образования, то здесь слишком мало места, чтобы уместилось всё, что нужно сказать. Отмечу, что не могу понять, зачем детям в XXI веке решать трёхэтажный пример, в котором надо найти общий знаменатель, который составляет 7 (семь) с лишним тысяч? Ученики по очереди целый урок решают эту чепуху, попусту тратя время вместо того, чтобы научиться методам математического анализа.Почему никто из детских омбудсменов и медиков не встанет на защиту психики детей, подвергающейся беспрецедентному стрессу в процессе подготовки и сдачи ЕГЭ? Кому они нужны? Обоснования «ЕГЭ даёт возможность поступить в вузы детям из глубинки» выглядят несостоятельными и сомнительными на фоне очевидного вреда этого чуждого для воспитания творческих способностей учащихся явления. Мы полетели в космос первыми и без ЕГЭ.А как организован процесс обучения в школе? Редко попадается учитель, способный заинтересовать и привить любовь к предмету. И если дети понимают необходимость учить русский язык и математику, то такие уроки как физкультура, порой не только не прививают любви к физическому совершенствованию, но и являются сущим мучением, если рассматривать вывихнутые от бросания баскетбольных мячей суставы или страдания некоторых девочек от необходимости перепрыгнуть «коня» под издевательские мальчишеские возгласы.Музыка, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности – прекрасные предметы, способные развить ребёнка, превращаются в нашей системе образования в оцениваемую муштру, формирующую полное отвращение к данным областям деятельности.И вообще, почему учитель бесправен перед учениками, которые своим поведением не только затрудняют, но порой и срывают учебный процесс? С другой стороны, почему некоторые ученики не защищены от самодурства учителя, который иногда забывает, что в школе он, в первую очередь, педагог и личное предвзятое мнение нужно оставить дома. И кто может остановить это сатанинское явление в виде ювенальной юстиции? Проблема кадров и сама система образования уже давно требует капитальной реформы, но пока её декорируют внешне, не заглядывая внутрь.III. КультураВ своё время большевики достаточно быстро ликвидировали неграмотность населения своим проектом ликбеза, вытеснив лубочную литературу реальной книгой. Песни советских лет, начиная с гимна, нисколько не утратили привлекательности и в наше время, а произведения многих советских композиторов стали и вовсе бессмертными.Для того, чтобы это состоялось, и сейчас надо культуру продвигать в массы. Не будем трогать Интернет, это самостоятельное, мало подверженное регулированию явление. Но каково нынче телевидение, в том числе, с государственным участием. Вместо ансамбля Александрова – кривляющиеся и давно постылые физиономии «Аншлага». Вместо просветительских программ, а такие есть, хотя бы на каналах «Культура», «История», «Наука 2.0», — низкопробные, бесстыдные и безнравственные шоу, привлекающие люмпенизированные, и, наверное, не принявшие участия в выборах многолюдные аудитории. Зачем они это делают? Цель единственная – продать как можно дороже рекламное время. Но разве в этом цель государственного телевидения?Кинематограф получил несколько хороших толчков с появлением таких шедевров, как «Движение вверх», «Салют-7». Но нельзя всё время делать ставку на достижения прошлых лет. После уникальной картины «Нелюбовь», когда мы вышли кинозала с женой, нам одновременно захотелось позвонить 12-летней дочери. Не беда, что эта картина не получила «Оскара», бесполый «Оскар» оказался просто недостоин этой талантливой киноленты.К сожалению, встречаются и такие картины, как «Викинг» и «Коловрат», которые даже на уровне фэнтези являются сомнительным бредом своих создателей. Например, у меня, как у русского человека нет в генетической памяти такого исторического навоза.IV. ЗаконотворчествоПочему-то мало высказывается мнений о качестве законотворчества. Оно теперь измеряется не улучшением качества юридического поля, а количеством внесённых и принятых законопроектов.Однако большинство из них сводится к тому, что вводятся всё новые и новые запреты для людей, ненужные формальности, о которых людям и знать-то не надо, ведь они потом попадают в критические ситуации с законом. Иными словами, что ни закон, то новый, извините за грубость, «геморрой» для населения. «Запретить», «ограничить», «ввести» новые правила, формальности и т.д. и т.п. – вот основное содержание принимаемых законов. Так и хочется спросить: «Господа депутаты, а вы способны создать что-нибудь путное?» Не запретить, упиваясь своей властью, а именно Создать (с большой буквы). Недаром в народе Госдуму нарекли «бешеным принтером».Нынче в Думу внесён законопроект о прямых платежах ресурсоснабжающим предприятиям владельцами квартир. Но почему-то ввели необходимость утверждения такого решения на общем собрании собственников. Господа депутаты, а вы знаете, что значит собрать общее собрание?Лично мне пришлось столкнуться с этой проблемой, когда управляющая компания «достала» так, что сама собой создалась инициативная группа по выборам совета дома. Восемь человек 4 (Четыре!) месяца ходили всего лишь по трёмстам квартирам (а теперь у нас строятся и трёхтысячеквартирные дома), чтобы набрать хотя бы половину голосов за избрание совета. При этом законодатель, видимо, подвергшийся лоббированию со стороны структур ЖКХ, не дал нам принять решение создать собственный счёт для накопления средств на капремонт дома – там нужно 2/3 голосов, чего достигнуть вообще маловероятно. Поэтому наш оператор капитального ремонта и использует наши взносы на капремонт вот таким образом:Фото 1. Скриншот госзакупок Регионального оператора фонда капитального ремонта, Санкт-ПетербургНепонятно, почему владелец квартиры, который хочет платить за тепло предприятию ТЭК напрямую, должен уговаривать своих соседей?Есть и ещё одно негативное последствие от этого закона. Если у собственника квартиры появится причина предъявить претензию к поставщику коммунальных услуг через суд, то для этого тоже необходимо созывать общее собрание жильцов – ТЭК отвечает за поставку услуг до входа в дом, а жилец живёт внутри дома. Очень плохие помощники оказались у инициаторов этого закона. Рак головы. Впрочем, в ЖКХ так всегда.Да и суд должен руководствоваться не только законом, хоть это и императив, но и разумными обоснованиями сути рассматриваемых дел, а не подгонять решения под представленные предварительным следствием или иском госведомства содержание. Очень уж редко суд становится на сторону простого человека, и принимает доводы могущественных ведомств, корпораций и учреждений, располагающих армией хорошо оплачиваемых юристов.V. ИнфраструктураНельзя обойти этот вопрос в силу его важности, из-за размеров нашей страны. Никаких разумных обоснований нет тарифам транспортных компаний, которые разобщают огромную страну. Сама транспортная инфраструктура мелко раздроблена по жадным собственникам, которым чужды общенациональные интересы, поскольку их интересует только прибыль.Если строится новая дорога, то и заказчики, и строители знают, что они эту дорогу будут ремонтировать. Вечно. Построенная за бюджетные деньги дорога становится источником доходов за счёт необходимости её ремонта. Именно поэтому при современном строительстве практически никогда не используются новые технологии, а дороги строят в основном низкоквалифицированные гастарбайтеры. И именно поэтому в родном моём Санкт-Петербурге со сходом снега открылось ужасающее состояние практически всех дорог, начиная с центра города. И это на фоне бодрого отчёта губернатору о проведённом в прошлом году ремонте 3-х миллионов (!) кв. метров городских дорог. А ведь мы ждём гостей на чемпионат мира. Покраснеет ли кто-то за эти дороги перед зарубежными визитёрами?Летом по городу не проехать, потому что дороги ремонтируют. Зимой, потому что их плохо чистят. Пример: часть Новоприозерского шоссе только что запустили, но по нему непрерывным потоков пустили сотни 65-тонных самосвалов со щебнем. Они едут круглосуточно со скоростью 100 км в час на дистанции прямой видимости друг от друга, и уже на шоссе образовалась колейность и возникли выбоины. Щебень везут для строительства и ремонта дорог, при этом разбивая только что построенную дорогу. Когда построят в другом месте, эту, что разбили, начнут ремонтировать (и уже начали, спустя пару лет с момента ввода). «Вечный кайф», как у слона в анекдоте с воробьём.VI. Новые технологииНа ресурсе https://topwar.ru я помещал серию из статей под общим названием: «Родина: цифровизация или смерть!»Чтобы не повторяться, отсылаю читателя к этим источникам. Здесь скажу лишь следующее. Странно, что в рамках единого с Белоруссией государства у нас с ней будет различная законодательная база для цифровых технологий.При этом у Белоруссии законодательство в этой сфере для инвесторов будет одним из наиболее привлекательных в мире, а Россия станет одной из отсталых и коррупциогенных юрисдикций для ICO. Возможно, что в таких законодательных решениях участвовали силовые ведомства, но и им следует подсказать, что надо осваивать новые, гораздо более эффективные технологии обеспечения национальной безопасности.Следует также заметить, что, оставив вопрос цифровизации нерешённым в полном смысле этого слова, страна окажется в том положении, что и сейчас, в области зависимости от владельцев операционных систем и производителей микроэлектроники. Однажды Россия перешагнула через одну ступень при внедрении технологий оптоволоконных сетей, в то время как в Европе до сих пор большинство сетей передачи данных остались на ADSL. Так нужно поступить и сейчас, обогнав конкурентов.И ещё один очень важный факт – под цифровизацией большинство профильных министров понимают автоматизацию, это следует из их высказываний. Это неверно! Такое понимание может завести всю экономику в очередной тупик из-за некомпетентности управленческих кадров. Если их нельзя сменить, то хотя бы советников надо назначить грамотных. А цифровизация – это полноценный переход развитых экономик к новому технологическому укладу. Поэтому и гармонизацию законодательства в сфере цифровых технологий в рамках ЕАЭС необходимо осуществить непременно. Иначе другие участники ЕАЭС могут «отчалить к чужим берегам».Разумеется, много вопросов осталось в статье незатронутыми. Это и госкорпорации, которые, вроде и платят самые большие налоги в бюджет, но потом приходят с требованием к правительству предоставить им налоговые льготы, превышающие суммы уплаченных налогов. Мы также помним выступление, судя по всему, не совсем трезвого руководителя нанокорпорации, хваставшего, что у них «очень много денег», хотя эта госкорпорация даже нановаучер не создала. И атомщиков, по всему миру бесплатно строящих АЭС, в то время как в Костромской области объявляют тендер на оборудование и содержание проруби для полоскания белья, и газовщиков, которые платят миллионы в валюте позорящим страну бездарным футболистам, в то время как мы всем миром по SMS собираем деньги на спасение больных детей….Что в сухом остатке?В текущий момент создались такие уникальные условия, когда можно эволюционным путём, внедряя современные технологии управления, создать принципиально новую, самую прогрессивную в мире государственную систему на основе безоговорочной поддержки широких народных масс. Другого такого шанса не будет. Но есть опасность утонуть в болоте отчётов и рапортов, подобно тому, как это произошло с кампанией по внедрению инноваций, которую выхолостили до банального срама.Процент поддержки В.В. Путина на выборах достигнут из-за того, что сложившаяся система во всех сферах «достала» каждого, кто отдал свой голос за Владимира Владимировича. Поэтому, если в управлении экономикой и финансами останутся те же личности, что и сейчас, не будет никакого рывка вперёд, а будет фиаско.Это уже было на рубеже 90-х годов, когда Виктор Цой выплеснул такое настроение масс в культовой песне: