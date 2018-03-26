15:41 26 марта
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Новые подробности жуткой трагедии в кемеровском торговом центре

Появляются новые подробности кошмарного происшествия в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово. В YouTube опубликован ролик, по которому можно судить, с какой скоростью и интенсивностью внутреннее пространство кемеровского ТЦ стало заволакивать едким дымом уже на начальной стадии пожара. Видео отснято камерой видеонаблюдения, которая была установлена в зоне развлечений ТЦ «Зимняя вишня».



На данный момент известно о 64 погибших. Несколько десятков по-прежнему числятся пропавшими без вести. Некоторое время назад от управления МЧС по Кузбассу поступили сообщения о том, что пожар в полуразрушенной «Зимней вишне» возобновился снова.

Пять человек несколько часов назад были обнаружены в торговом центре живыми.

На месте разыгравшейся кошмарной драмы и в организованных спеццентрах с родственниками погибших при пожаре работают специалисты служб психологической поддержки, стараясь, насколько это возможно, помочь убитым горем людям справится с жуткой трагедией.

Из сообщения пресс-службы регионального МЧС:
Более 60 психологов МЧС России и других оперативных служб оказывают помощь и поддержку близким погибших, пострадавших и без вести пропавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Экстренная психологическая помощь оказана более чем в 70 случаях специалистами из Кемерова, Красноярска и Москвы. Психологи работают в пункте временного размещения, который расположен рядом с местом происшествия. Там находятся близкие погибших.


Один из родственников погибших, едва сдерживая эмоции, рассказал местным СМИ, что трое его детей находились в кинотеатре на верхнем этаже ТЦ во время пожара. Старшая дочь звонила отцу, сообщая, что они в дыму не могут выбраться из зала кинотеатра. Он с первого этажа ТЦ бросился на помощь, но едким дымом уже заволокло всё пространство. Помочь детям мужчина не смог.

Многие люди оказались блокированы в лифтах, куда так и не подоспела своевременная помощь со стороны пожарных бригад.

Власти Кемеровской области объявили трёхдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Траурные мероприятия пройдут с 27 по 29 марта.

Новые подробности жуткой трагедии в кемеровском торговом центре


Трагедия в Кемерове не может оставить равнодушным никого в России. Слова соболезнования кемеровчанам приходят и из-за рубежа.

Использованы фотографии: https://vk.com/auto_42

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Комментарии 20

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  1. павлентий (павел) Сегодня, 15:14
    Ужас какой...
    павлентий
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 15:19
      Каждый такой ТЦ в стране в настоящий момент - это бомба замедленного действия. И когда она взорвётся, никто не знает. В современных условиях собственник и арендатор не заинтересованы вкладывать средства в безопасность своих объектов. И тут «перегнули палку» с 294-федеральным законом. Если изначально законодатель ставил целью облегчить деятельность самых незащищенных слоев предпринимательства – предприятий малого и среднего бизнеса, то в настоящее время фактически под защитой находятся «монстры» бизнеса, это крупные торговые, оптовые рынки и предприятия. Более того, происходит дальнейшая либерализация законодательства. Активно внедряется в сферу пожарной безопасности так называемая независимая оценка пожарных рисков (НОРы). Многие проверенные торговые комплексы имеют заключения независимой оценки рисков. Указанный документ не позволяет органам государственного пожарного надзора осуществлять плановые и внеплановые проверки в течение 3-х лет. При таком положении работа контролирующих органов неэффективна.
      Аристарх Людвигович
      1. Logall (Александр) Сегодня, 15:24
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Каждый ТЦ в стране в настоящий момент - это бомба замедленного действия.

        Нужно обязать в подобных комплексах (и не только) устанавливать автономные системы пожаротушения. И проводить учения с сотрудниками (хотя бы занятия)...
        Logall
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:21
      Трагедия ужасная..Вспоминаю было что то подобное в Гостинице "Россия" в Москве в 70-е...Но там детей не было..Соболезную родным..
      210окв
    3. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 15:24
      Вот из какого ... материала надо строить, чтобы полыхнул этаж за секунды?!
      Даже деревянные дома так не загораются...

      И задымление мгновенное почти... Тут и средства спасения (противогазы) не спасли бы - просто не успели бы воспользоваться
      ROSS_Ulair
    4. влад66 (Владимир) Сегодня, 15:25
      Ужас, Кемеровчане сил и мужества вам, Ярославская область скорбит вместе с вами.
      влад66
    5. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 15:30
      Это была конфетная фабрика когда то...Обанкротили и продали под ТЦ. Школа, которую использовали сейчас для... N 7, в ней я учился!
      Ничего не хочу сказать про Тулеева, городские власти - эта беда может случиться в любой точке нашей страны, да и мира, все везде, по сути одинаково - от Владивостока до Калининграда, от Ванкувера до Канбберы - это безответственность не чиновников, а бизнесменов и всяких предпринимателей, которые думают вперед о своем кошельке и о человеке не думают никогда! Именно они в начале, а потом контролеры и все остальные. Захотел срубить миллионы - постарайся остаться человеком - хотя это практически не возможно........ Жажда наживы всегда убивает человечность в человеке - такова жизнь! Даже Христа продали за жалкие 30 серебряников... - как яркий пример извращенной человеческой сущности, что уж тут говорит о простом народе! Страшно.....
      Зяблицев
  2. Logall (Александр) Сегодня, 15:15
    трое его детей находились в кинотеатре на верхнем этаже ТЦ во время пожара. Старшая дочь звонила отцу, сообщая, что они в дыму не могут выбраться из зала кинотеатра.
    Упаси Господь от подобного всякого родителя.
    Соболезную. Силы и мужества родственникам...
    Logall
  3. brigadir (Машак Мамтерот) Сегодня, 15:16
    Какая трагедия.
    Соболезнования семьям.
    brigadir
  4. Kosmotoga Сегодня, 15:22
    нам нужен прорыв.....
    Kosmotoga
    1. AleksPol (Александр) Сегодня, 15:24
      А без высе..ра не можете в такой день ?
      AleksPol
  5. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 15:23
    даже от чтения по этой трагедии мурашки идут по коже, ящик про это смотреть не могу-слезы наворачиваются. Не приведи Господь оказаться на месте бедных родителей. А ведь многие пришли семьями, возможно семьями и погибли.
    Смотришь на внучку и понимаешь- как хрупка человеческая жизнь.
    Silvestr
  6. Bronevick (Руслан) Сегодня, 15:24
    Господи, дай силы русскому народу. Сил уже нет. Каждый день гибнет столько же людей сколько в Великую Отечественную Войну. Сколько правительство ещё будет пожирать людей? Когда уже закончится этот безнессменский беспредел? Соболезнования семьям погибших. Пусть души погибших обретут покой.
    Bronevick
  7. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:27
    Многие люди оказались блокированы в лифтах, куда так и не подоспела своевременная помощь со стороны пожарных бригад.


    Пользоваться лифтами при пожарах запрещено. Другое дело что во время пожара не каждый может причитать соответствующие таблички расположенные около лифтов. Либо пожар застал этих людей в лифтах и лифты остановились из за прекращения подачи электроэнергии.
    NF68
  8. Kosmotoga Сегодня, 15:28
    вот как бизнесу помогать вот они плачут о чрезмерных проверках? ну сделали меньше проверок и что теперь.
    Kosmotoga
  9. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:29
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Каждый ТЦ в стране в настоящий момент - это бомба замедленного действия. И когда она взорвётся, никто не знает


    В магазинах где барахло развешано черти знает как положение тоже не лучше. Если еще не хуже.
    NF68
  10. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 15:32
    Ужас какой....
    Глубочайшие соболезнования семьям погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим!
    А. Привалов
    1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 15:35
      1) Как так получилось, что в торговом центре, месте скопления людей, не работала пожарная сигнализация? Не было ни сирены, ни громкого оповещения, а сами сотрудники ТЦ о пожаре узнали, увидев огонь на мониторах. То есть, видеокамеры наблюдения работали, а пожарные датчики - нет. Вместо пожарной сирены, в ТЦ тупо погас свет. Люди метались в панике, о пожаре догадались, только когда повалил дым. Почему не было даже объявления по громкой связи?

      2. Как так вышло, что ТЦ в 2016 году избежал проверки пожарного надзора из-за “надзорных каникул” для малого бизнеса? (И с каких пор четырехэтажный ТЦ - это малый бизнес?)
      Почему его не проверили даже после проблем с электропроводкой в 2017 году, когда из-за запаха гари все здание эвакуировали?

      3. Для общественных зданий есть жесткие нормативы и требования по безопасности. Во внутренней отделке не должно быть легковоспламеняющихся материалов и пластика, дающего токсичный дым. Как так получилось, что ТБ были в хлам нарушены, и четвертый этаж вспыхнул, как порох?

      4. Почему нам так упорно втирают, что какие-то "подростки" подожгли батутную комнату (чтоааа??), когда у ТЦ до этого уже были проблемы с проводкой и задымлением?

      Вопросы, конечно правильные, но задавать их сегодня уже поздно...
      А. Привалов
  11. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 15:40
    Закономерная трагедия.
    И могут быть повторы.
    А причина в
    "Хватит кошмарить бизнес".
    Только бизнес от этого не стал законопослушней и налогов больше в казну не принес и к персоналу стал относиться безответственно.
    Поскольку нет ответсвенности.
    Перестали "кошмарить бизнес".
    "Страна воров, страна господ".
    Livonetc
  12. C0ba1tum (Алексей) Сегодня, 15:40
    Пыхнуло как то сильно активно, как будто там батуты в углу бензином полили. Кстати бассейн с паролоновыми кубиками ближе к камере, видно что возгорание началось не в нём.
    C0ba1tum
Картина дня