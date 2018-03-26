Новые подробности жуткой трагедии в кемеровском торговом центре

Более 60 психологов МЧС России и других оперативных служб оказывают помощь и поддержку близким погибших, пострадавших и без вести пропавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Экстренная психологическая помощь оказана более чем в 70 случаях специалистами из Кемерова, Красноярска и Москвы. Психологи работают в пункте временного размещения, который расположен рядом с местом происшествия. Там находятся близкие погибших.

Появляются новые подробности кошмарного происшествия в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово. В YouTube опубликован ролик, по которому можно судить, с какой скоростью и интенсивностью внутреннее пространство кемеровского ТЦ стало заволакивать едким дымом уже на начальной стадии пожара. Видео отснято камерой видеонаблюдения, которая была установлена в зоне развлечений ТЦ «Зимняя вишня».На данный момент известно о 64 погибших. Несколько десятков по-прежнему числятся пропавшими без вести. Некоторое время назад от управления МЧС по Кузбассу поступили сообщения о том, что пожар в полуразрушенной «Зимней вишне» возобновился снова.Пять человек несколько часов назад были обнаружены в торговом центре живыми.На месте разыгравшейся кошмарной драмы и в организованных спеццентрах с родственниками погибших при пожаре работают специалисты служб психологической поддержки, стараясь, насколько это возможно, помочь убитым горем людям справится с жуткой трагедией.Из сообщения пресс-службы регионального МЧС:Один из родственников погибших, едва сдерживая эмоции, рассказал местным СМИ, что трое его детей находились в кинотеатре на верхнем этаже ТЦ во время пожара. Старшая дочь звонила отцу, сообщая, что они в дыму не могут выбраться из зала кинотеатра. Он с первого этажа ТЦ бросился на помощь, но едким дымом уже заволокло всё пространство. Помочь детям мужчина не смог.Многие люди оказались блокированы в лифтах, куда так и не подоспела своевременная помощь со стороны пожарных бригад.Власти Кемеровской области объявили трёхдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Траурные мероприятия пройдут с 27 по 29 марта.Трагедия в Кемерове не может оставить равнодушным никого в России. Слова соболезнования кемеровчанам приходят и из-за рубежа.