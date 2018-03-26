19:48 26 марта
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«Ратник» получит высокоинтеллектуальный гермошлем

Защитный шлем боевой экипировки "Ратник" станет герметичным и получит интегрированную систему связи, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Ратник» получит высокоинтеллектуальный гермошлем


Система связи позволит военнослужащим «обмениваться различными видами информации и координировать действия бойцов в режиме реального времени», приводит пресс-служба слова председателя военно-научного комитета Сухопутных войск полковника Александра Романюты.


Пока рано говорить о том, что все средства связи собраны в один гермошлем. Я думаю, что это будет где-то 2022-2025 год, это наша перспектива,
сказал полковник.

Ведомство напоминает, что боевая экипировка 2-го поколения «Ратник» включает в себя «средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки». С 2016 года она поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты.

Экипировка совершенствуется на постоянной основе, приобретая новые качества, позволяющие более эффективно реагировать на возникающие угрозы.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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Комментарии 52

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  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:27
    Круто конечно, направление разработки бесспорно верное, в первую очередь будут наверное оснащать спец. подразделения, т.к. наверняка очень накладно. И интересно, как в нем в жару?
    maxim947
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:27
    Интересный девайс..Явно не для каждого военного...Цена то будет заоблачной.
    210окв
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:47
      «Ратник» получит высокоинтеллектуальный гермошлем
      имя "Ратника" засекречено? не вырос ещё? what
      андрей юрьевич
    2. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 19:44
      Что-то я не вижу, как автоматически удалять грязь на стекле шлема? В бытовом секторе проблема ужедавно решена.
      ШУРУМ -БУРУМ
  3. TUFAN (Elnur) Сегодня, 15:29
    А фронтовые 100 гр? Ни выпить, ни закусить.. belay
    TUFAN
    1. san4es Сегодня, 15:41
      Цитата: TUFAN
      ... Ни выпить, ни закусить.. belay

      ...Да и дышать нечем request
      станет герметичным
      san4es
    2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 15:51
      Такие гермошлемы должны быть снабжены трубками подачи воды. Дополнительная трубка для фронтовых 100 гр. - может быть установлена, как опция фронтовыми же умельцами... На счет закуски - проблем. Только запивон...
      Alex-a832
    3. birs (сергей ) Сегодня, 15:54
      Шея-то голая. Просунул пластиковую соломинку ко рту и дегустируй что угодно
      birs
  4. РУСС (Максим) Сегодня, 15:31
    Будущее рядом.
    РУСС
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:47
      Цитата: РУСС
      Будущее рядом.

      в кино...
      андрей юрьевич
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 17:22
        В американском?
        Mestny
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:41
          Цитата: Mestny
          В американском?

          да.
          андрей юрьевич
        2. APASUS (Pavo) Сегодня, 19:06
          Цитата: Mestny
          В американском?


          Центр биохимических исследований Эджвуд Армии США ( ЕСВС) разрабатывают подобные шлемы со встроенными респираторными масками для защиты солдат от воздействия химического ,биологического,ядерного воздействия Чем мы то хуже ?
          APASUS
  5. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 15:33
    Конечно отставать никак нельзя от разработок. Сегодня -это перспективные разработки, а завтра- это уже реальность. Цена жизнь бойца возрастает и радует, что наконец это осознали....дорого конечно, но жизнь ребят дороже
    Alexey-74
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:41
      Цитата: Alexey-74
      Цена жизнь бойца возрастает

      правда?
      андрей юрьевич
  6. Borik (Борис) Сегодня, 15:34
    Звездные войны. Значит скоро бластеры на вооружении появятся. ВКС у нас есть. Теперь Звездная пехота будет.
    Borik
  7. Kosmotoga Сегодня, 15:36
    в таком в сирии минут через 20 наступает смерть от обезвоживания)
    Kosmotoga
  8. Bastinda (Михаил) Сегодня, 15:37
    «Ратник» получит высокоинтеллектуальный гермошлем

    Главное, что бы он не был умней хозяина! laughing Какой гад придумывает такие названия новостей???
    Bastinda
  9. TUFAN (Elnur) Сегодня, 15:38
    Ещёб и дворники поставить, а то чё там в слякоть и в жиже рассмотреть или прицелиться?.. what
    TUFAN
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:46
      Цитата: TUFAN
      Ещёб и дворники поставить, а то чё там в слякоть и в жиже рассмотреть или прицелиться?.

      Серый брат
      1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 17:55

        Райт хиер, райт нау.
        MoJloT
      2. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 19:46
        Я как раз на этот вариант хотел сослаться. Но не смог снова найти. Очень оригинальное решение, например, для защиты танковой оптики
        ШУРУМ -БУРУМ
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:42
      Цитата: TUFAN
      Ещёб и дворники поставить, а то чё там в слякоть и в жиже рассмотреть или прицелиться?.. what

      "второй номер" будет хлопотать,в ХБшке...
      андрей юрьевич
  10. К-50 (Алексей) Сегодня, 15:39
    Кто бегал в противогазе, а это наверное 100% кто служил, помнят , как "радостно" и охотно запотевают стёкла. Особенно если на улице минус или около того.
    Надеюсь здесь такого "счастья" не будет.
    К-50
    1. tchoni (Евгений) Сегодня, 15:49
      Вот и я боюс, что чисто теоретически все будет очень высокотехнологично, а на практике у солдат будет случаться кислородное голодание и потеря ориентациии
      tchoni
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 17:23
        Ну если предположить, что разработчики полные деб...лы лет 16-ти - то да, так и будет.
        Mestny
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:43
      Цитата: К-50
      Кто бегал в противогазе, а это наверное 100% кто служил, помнят , как "радостно" и охотно запотевают стёкла.

      ещё и рвота там же... sad
      андрей юрьевич
    3. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 17:52
      Не запотеют, ракетный ранец за спиной будет, как у настоящего космодесантника.
      Сергей985
    4. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 17:57
      Нет препятствий патриотам!
      MoJloT
  11. DarvinDV (Igvi) Сегодня, 15:50
    Один шлем с системой прицеливания уже матерят наши вёртолетчики. Хреново когда технологии и производства еще нет, а денежки на неимеющее аналогов получить можно.
    DarvinDV
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 17:24
      Жертва системы прицеливания?
      Как там у вас с установкой целеуказателя на боевые кастрюли?
      Mestny
  12. TUFAN (Elnur) Сегодня, 15:50
    А если на серьёзе, то стекло (или полимер какой) должно обладать антибликовым свойством, отапливаться, самоомываться, и по крайней мере быть пуленепробиваемым. Представьте что участвуете в захвате, или вы в атаке, рядом 122 мм шарахнуло, вы бежите и вам всё лобовое стекло залило слякотью (возможно потрохами бегущего рядом товарища). Замешкались - пуля в лоб
    TUFAN
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:45
      Цитата: TUFAN
      А если на серьёзе,

      то это какое то извращение...не могу представить себе пехоту в таком горшке...видно плохо,слышно плохо, и так далее... лучше в каске...
      андрей юрьевич
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:58
        Цитата: андрей юрьевич
        не могу представить себе пехоту в таком горшке...видно плохо,слышно плохо, и так далее... лучше в каске...

        Тезка,шлем на фото-это лишь макет.Сам он будет выглядеть совсем не так...
        НЕКСУС
    2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 18:02
      Если рядом 122мм шарахнуло, то вы уже никуда не бежите.
      Сергей985
  13. TUFAN (Elnur) Сегодня, 15:55
    Цитата: Серый брат
    Цитата: TUFAN
    Ещёб и дворники поставить, а то чё там в слякоть и в жиже рассмотреть или прицелиться?.


    Впечатляет,.. но война выглядит иначе. hi
    TUFAN
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 16:08
      Цитата: TUFAN
      Впечатляет,.. но война выглядит иначе.

      Согласен, там столько гомна в рожу не летит.
      Серый брат
  14. Yarik (Ярослав) Сегодня, 16:02
    Говно..Дайте мне афганку и ак-74.Дебилы для .Если ты за что-то там готов воевать, то необязательно одевать на себя доспехи космического плана.Пилим дальше.Долбоё-"бы.
    Yarik
    1. serg999 (Сергей ) Сегодня, 16:31
      Цитата: Yarik
      Говно..Дайте мне афганку и ак-74.Дебилы для .Если ты за что-то там готов воевать, то необязательно одевать на себя доспехи космического плана.Пилим дальше.Долбоё-"бы.

      Долбоё-бы - это те, кто пишут, что в афганке и с ак47 может воевать против высокотехнологичной армии...
      serg999
    2. vredlo (Степан) Сегодня, 16:40
      ну тогда палку из под ног в руки и вперед на пулеметы, я считаю если есть возможность надо пользоваться лучшим, а вот если нет, тогда и мосинка в радость будет (тем более что в не совсем кривых руках она очень неплоха)
      vredlo
    3. Mestny (Сергей) Сегодня, 17:30
      О, эта наша старая русская традиция - не надо нового. Нам некоторым лучше шинель, и карандашами в космосе писать.
      Пока по шапке не прилетит - тогда, героически преодолевая. с миллионами жертв, быстро создаём.
      Сколько жизней бы например спасло своевременное развитие средств ПВО перед ВОВ?
      Mestny
  15. Tiras (Виктор) Сегодня, 16:16
    Такой шлем будет очень дорог, тем более для большого количества солдат.
    Tiras
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:44
      Ну экипировка Ратник 3, будет стоить примерно 3 миллиона.
      Вадим237
  16. TUFAN (Elnur) Сегодня, 16:21
    Цитата: Yarik
    Говно..Дайте мне афганку и ак-74.Дебилы для .Если ты за что-то там готов воевать, то необязательно одевать на себя доспехи космического плана.Пилим дальше.Долбоё-"бы.

    Вот и я об этом...
    TUFAN
  17. Стас Снежин (Станислав) Сегодня, 17:15
    Скорее всего, герметичность шлема - это временная необходимая функция, когда противник использует отравляющие вещества, и шлем выполняет плюс функцию противогаза..
    Стас Снежин
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 17:57
      Бойцы застрелятся-все время, считай , в озк бегать.
      Сергей985
  18. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 17:15
    Шлем давно уже продается.
    Да прибудет с нами сила wassat
    MKPU-115
    1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 18:04
      И Вам удачи во всех начинаниях, крепкого здоровья, веры в хорошее, улыбок фортуны, уверенности в себе, везения в карты...
      MoJloT
  19. ЗВС Сегодня, 17:54
    Жаль, что не озвучена цена всей этой амуниции. Чтобы одеть российскую армию в эту экипировку, надо раздеть народ России.
    ЗВС
    1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 18:19
      С чего вдруг все решили, что армия целиком и сразу в шлемы оденется? Вот объясните на кой он водолазу? или артиллеристу? или танкисту?... Кроме того в начале прошлого столетия, примерно так же думали про противогаз.(на сколько конечно уместно сравнение)
      MoJloT
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:47
      Нужно 340000 комплектов Ратника 3 для сухопутных войск, умножайте на 3 - 5 миллиона.
      Вадим237
  20. Xscorpion (Евгений) Сегодня, 18:31
    Цитата: maxim947
    Круто конечно, направление разработки бесспорно верное, в первую очередь будут наверное оснащать спец. подразделения, т.к. наверняка очень накладно. И интересно, как в нем в жару?


    Там система водяного охлаждения предусмотрена.Разумеется не для простого пехотинца первого года службы этот комплект.Спецам пойдет.
    Цитата: Сергей985
    Если рядом 122мм шарахнуло, то вы уже никуда не бежите.


    Поддерживаю.
    Цитата: андрей юрьевич
    Цитата: TUFAN
    А если на серьёзе,

    то это какое то извращение...не могу представить себе пехоту в таком горшке...видно плохо,слышно плохо, и так далее... лучше в каске...

    Про активные наушники и тактические очки ничего не слышали,полагаю?
    Цитата: Yarik
    Говно..Дайте мне афганку и ак-74.Дебилы для .Если ты за что-то там готов воевать, то необязательно одевать на себя доспехи космического плана.Пилим дальше.Долбоё-"бы.


    Ну такие как ты и пойдут с АК и в простом комке,не сомневайся,вместо одного всегда можно десять других таких же поставить.А вместо спеца,которого готовили несколько лет и вбухали в его обучение миллионы,поставить будет некого.
    Xscorpion
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