«Ратник» получит высокоинтеллектуальный гермошлем

Пока рано говорить о том, что все средства связи собраны в один гермошлем. Я думаю, что это будет где-то 2022-2025 год, это наша перспектива,

Защитный шлем боевой экипировки "Ратник" станет герметичным и получит интегрированную систему связи, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Система связи позволит военнослужащим «обмениваться различными видами информации и координировать действия бойцов в режиме реального времени», приводит пресс-служба слова председателя военно-научного комитета Сухопутных войск полковника Александра Романюты.сказал полковник.Ведомство напоминает, что боевая экипировка 2-го поколения «Ратник» включает в себя «средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки». С 2016 года она поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты.Экипировка совершенствуется на постоянной основе, приобретая новые качества, позволяющие более эффективно реагировать на возникающие угрозы.