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«Ратник» получит высокоинтеллектуальный гермошлем
Защитный шлем боевой экипировки "Ратник" станет герметичным и получит интегрированную систему связи, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Система связи позволит военнослужащим «обмениваться различными видами информации и координировать действия бойцов в режиме реального времени», приводит пресс-служба слова председателя военно-научного комитета Сухопутных войск полковника Александра Романюты.
Ведомство напоминает, что боевая экипировка 2-го поколения «Ратник» включает в себя «средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки». С 2016 года она поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты.
Экипировка совершенствуется на постоянной основе, приобретая новые качества, позволяющие более эффективно реагировать на возникающие угрозы.
Система связи позволит военнослужащим «обмениваться различными видами информации и координировать действия бойцов в режиме реального времени», приводит пресс-служба слова председателя военно-научного комитета Сухопутных войск полковника Александра Романюты.
Пока рано говорить о том, что все средства связи собраны в один гермошлем. Я думаю, что это будет где-то 2022-2025 год, это наша перспектива,сказал полковник.
Ведомство напоминает, что боевая экипировка 2-го поколения «Ратник» включает в себя «средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки». С 2016 года она поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты.
Экипировка совершенствуется на постоянной основе, приобретая новые качества, позволяющие более эффективно реагировать на возникающие угрозы.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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