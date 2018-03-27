Уникальные русские торпеды 65-76 и 65-76А



Разрезной макет торпеды 65-76. Фото Militaryrussia.ru



Схема изделия. Рисунок Weaponsystems.net



Подлодка "Орел" проекта 949А - один из носителей торпед 65-76А. Фото Минобороны РФ



Другой носитель дальноходных торпед - АПЛ "Пантера", проект 971 "Щука-Б". В носовой части видны крышки торпедных аппаратов. Фото Минобороны РФ

По материалам:

http://flot.com/

https://flotprom.ru/

http://russianarms.ru/

http://tvzvezda.ru/

https://ria.ru/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-461.html

Военно-морской флот нуждается в торпедном вооружении. Кроме того, для решения особых задач может быть необходимо соответствующее оружие. Несколько десятилетий назад в нашей стране этот вопрос был решен при помощи создания торпед с повышенными характеристиками и калибром 650 мм. Как недавно стало известно, подобное оружие до сих пор состоит на вооружении и эксплуатируется флотом. При этом из всех разработанных образцов в арсеналах остается только торпеда 65-76А.Необходимо напомнить историю 650-мм торпед. Работы в этом направлении стартовали еще в конце пятидесятых годов и имели специфическую цель. Командование затребовало создать перспективную торпеду, отличающуюся высочайшей дальностью хода и способную нести специальную боевую часть. Предполагалось, что такую торпеду можно будет запускать за пределами противолодочной обороны противника, и она сможет одним взрывом уничтожать целое корабельное соединение.Разработка проекта была поручена НИИ-400 (ныне ЦНИИ «Гидроприбор»). Главным конструктором назначили В.А. Келейникова. Серийное производство торпед впоследствии было освоено машиностроительным заводом им. Кирова (г. Алма-Ата). По мере развития проекта и появления новых типов вооружения состав участников проекта не изменялся.Достаточно быстро было определено, что ядерный боезаряд попросту не умещается в корпус стандартного калибра 533 мм, из-за чего этот параметр пришлось увеличить до 650 мм. В 1961 году начались испытания перспективной ядерной торпеды, занявшие несколько лет. Проверки завершились в 1965 году, но носители для торпеды пока отсутствовали. Только в 1973 году это оружие было принято на вооружение флота и было включено в штатный боекомплект подлодок. В соответствии с принятой системой обозначений, новую дальноходную торпеду назвали 65-73. Первое число указывало на калибр в сантиметрах, второе – на год принятия на вооружение.При всех своих преимуществах, изделие 65-73 имело характерный недостаток в виде ограниченной сферы применения. Вследствие этого в 1969 году, после завершения основных работ, было принято решение о разработке неядерной модификации имеющейся торпеды. По-прежнему имелась возможность получить высочайшие технические характеристики, а иная боевая часть, несмотря на значительно меньшую мощность, все же позволяла показывать высокую боевую эффективность.Работы по торпеде нового типа продолжались до середины семидесятых годов. После завершения всех испытаний, изделие было принято на вооружение под названием 65-76. В ходе доработки проекта в соответствии с новыми пожеланиями заказчика торпеда получила не только конвенциональную боевую часть, но и модернизированную систему наведения. Таким образом, проигрывая в одних боевых характеристиках, новая торпеда 65-76 обходила базовую 65-73 в других.К началу восьмидесятых годов в СССР стартовала программа строительства новых атомных подводных лодок, относимых к условному третьему поколению. В соответствии с планами командования, такие корабли должны были сохранить мощные торпеды калибра 650 мм. При этом использование изделий 65-76 в существующем виде посчитали нецелесообразным. Для вооружения новых подлодок требовалась обновленная и улучшенная торпеда. Приказ о начале ее разработки вышел в самом конце 1982 года.Проектированием торпеды вновь занялся ЦНИИ «Гидроприбор»; главным конструктором на этот раз был Б.И. Лаврищев. Вариант торпеды 65-76 для подлодок третьего поколения обозначили как 65-76А. Кроме того, изделию присвоили имя «Кит». Проект не предусматривал большого количества изменений, благодаря чему его разработка заняла всего несколько месяцев. Уже в 1983 году удалось провести первые испытательные стрельбы. Впрочем, в дальнейшем работы в некоторой мере затянулись. Проверки завершились только к началу девяностых годов. Приказ о принятии торпеды 65-76А на вооружение и развертывании ее серийного производства появился только весной 1991 года.Неядерные торпеды 65-76 и 65-76А представляли собой варианты дальнейшего развития одной и той же базовой конструкции, вследствие чего имеют массу общих черт. Одновременно с этим два изделия отличались определенными особенностями технического и эксплуатационного характера. Несмотря на отличия, основные характеристики двух торпед находились на одном уровне.Оба изделия имеют традиционный для торпед цилиндрический корпус с полусферической головной и конической кормовой частью. Позади кормового сужения находятся несколько рулей и водометный движители, вынесенные при помощи продольных балок. Компоновка корпуса – классическая. В головной части помещаются приборный отсек и зарядное отделение, крупная центральная часть отдана под топливо, а в корме находятся силовая установка и рулевые машинки.По известным данным, две торпеды комплектовались активными системами самонаведения, определяющими кильватерный след цели. Эта система основывалась на агрегатах, заимствованных у отечественных торпед предыдущих моделей. В рамках проекта «Кит» средства управления серьезным образом не дорабатывались. Обе торпеды не имели средств телеуправления и должны были искать цель самостоятельно.Перед выстрелом изделия 65-76 и 65-76А должны были получать информацию от корабельных приборов управления стрельбой. В более раннем проекте использовался механический способ ввода – торпеда получала информацию через специальные шпиндели. Изделие «Кит» получило более совершенную электрическую систему, основанную на наборе контактов.Обе торпеды относятся к классу тепловых и используют газотурбинную силовую установку. Они оснащены тепловым перекисным турбинным двигателем типа 2ДТ. Это изделие было разработано в НИИ «Мортеплотехника» в середине шестидесятых годов и уже использовалось на некоторых отечественных торпедах. Двигатель использовал в качестве топлива пероксид водорода и выдавал мощность боле 1430 л.с. За счет высокой мощности и значительного запаса топлива такой двигатель позволял получить достаточно высокую скорость хода при выдающихся показателях дальности.Крутящий момент газовой турбины выдавался на крыльчатку водометного движителя, помещенную внутри кольцевого канала. Управление по курсу и глубине осуществляется при помощи нескольких плоскостей, помещенных непосредственно перед водометом.Торпеда 65-76 получила зарядное отделение с неядерным зарядом массой 500 кг. По некоторым данным, правильный выбор взрывчатого вещества позволил получить мощность, эквивалентную 760 кг тротила. Согласно некоторым источникам, вместе с другими новыми агрегатами модернизированная торпеда 65-76А «Кит» получила увеличенное зарядное отделение, за счет которого масса взрывчатки была увеличена на 55-60 кг.Обе торпеды имели диаметр 650 мм и общую длину 11,3 м. Более старое изделие 65-76 имело массу 4,45 т. Согласно источникам, указывающим увеличение боезаряда при модернизации, более новый «Кит» отличался массой 4,75 т.Во время испытаний пуски торпед 65-76 осуществлялись с глубин до 150 м. При этом заявлена возможность стрельбы на глубинах до 450-480 м. Скорость носителя при стрельбе ограничивается 13 узлами. Силовая установка достаточной мощности позволяла обеим торпедам развивать скорость до 50 узлов. На максимальной скорости дальность хода достигает 50 км. Уменьшение скорости хода до 30-35 км/ч позволяет увеличить дальность вдвое. К цели торпеда идет на глубине 14 м.Первым носителем новейшей торпеды 65-76 стала атомная подводная лодка К-387 проекта 671РТ «Семга». В носовом отсеке этого корабля находились два торпедных аппарата калибра 650 мм и четыре 533-мм системы. В общей сложности было построено семь таких подлодок. Далее была построена 21 подлодка проекта 671РТМ. Все эти корабли относились ко второму поколению и могли использовать только торпеды двух типов: 65-73 и 65-76.Дальнейшее развитие подводного флота привело к строительству новых лодок третьего поколения, а также к разработке модернизированной торпеды 65-76А. Одними из первых подлодок следующего поколения, способными нести торпеды «Кит», стали корабли проекта 671РТМК. В рамках этого проекта ВМФ пополнился пятью боевыми единицами.Также пару торпедных аппаратов калибра 650 мм должны были нести подводные лодки проекта 945 «Барракуда». Любопытно, что следующие проекты 945А «Кондор» и 945Б «Марс» уже не предполагали использование такого оружия. Все новые подлодки оснащались только 533-мм торпедными аппаратами.Также 650-мм торпедами вооружались атомные подводные лодки проектов 949 «Гранит» и 949А «Антей». По первому проекту построили всего два корабля, тогда как вторых запланировали 18 единиц и построили 11. Как и в случае с другими проектами, предусматривалось оснащение лодки двумя торпедными аппаратами большого калибра. Вместе с ними имелись и «традиционные» 533-мм устройства.Самое мощное в количественном отношении торпедное вооружение несут современные многоцелевые АПЛ проекта 971 «Щука-Б». В их носовом отсеке располагается сразу четыре торпедных аппарата, предназначенные для применения изделий 65-76А. Боекомплект может включать до 12 торпед этого типа в дополнение к 28 единицам вооружения меньшего калибра. Следует отметить, что 650-мм торпедные аппараты также могут использоваться в качестве пусковых установок для противолодочных ракет некоторых типов.С середины семидесятых и до начала девяностых годов основной дальноходной торпедой калибра 650 мм, состоявшей на вооружении отечественных подводных сил, была 65-76. Обновление флота привело к появлению ее улучшенной модификации, совместимой с более новыми кораблями. Плановое обновление корабельного состава, а также известные события прошлых десятилетий, повлекшие за собой резкое сокращение численности подлодок, привели к изменению соотношения носителей 65-76 и 65-76А. Почти все лодки второго поколения были списаны ввиду морального и физического устаревания или из-за финансовых проблем, в результате чего «Кит» стал основной торпедой своего класса.В августе 2000 года во время учений в Баренцевом море погибла атомная подлодка К-141 «Курск» проекта 949А. Позже лодку подняли, что позволило провести все необходимые мероприятия и установить причину трагедии. Следственная группа определила, что при подготовке к выстрелу учебной торпедой 65-76 произошла утечка топлива, из-за чего начался пожар. Пламя спровоцировало подрыв боевых частей других торпед, находившихся в носовом отсеке. Такая версия была принята не всеми и подверглась критике, однако вскоре появились новые официальные рекомендации, связанные с результатами расследования.С учетом имеющегося опыта эксплуатации изделий 65-76 и 65-76А, а также результатов недавнего расследования было рекомендовано отказаться от таких торпед ввиду их недостаточной надежности. В дальнейшем официальные лица несколько раз упоминали будущее или уже состоявшееся снятие «Кита» с вооружения. Впрочем, через несколько лет появились данные о продолжении эксплуатации такого оружия.Согласно последним данным, торпеды 65-76А до сих пор состоят на вооружении российских подводных сил. 25 марта телеканал «Звезда» показал очередной выпуск программы «Военная приемка» под названием «Звериная дивизия, часть 2». В этом выпуске авторы программы продолжили рассказ о дивизии подводных лодок ВМФ России, эксплуатирующей многоцелевые АПЛ проекта 971 «Щука-Б». Корабли этого типа, стоит напомнить, оснащены сразу четырьмя торпедными аппаратами калибра 650 мм.Авторы программы ожидаемо подняли тему вооружения подлодки. Было указано, что в боекомплект из 40 торпед входят изделия увеличенного калибра 650 мм, а именно торпеды 65-76А. Также не без гордости отмечалось, что мощности такого оружия достаточно для уничтожения целого авианосца. Из этого может следовать, что торпеды «Кит», несмотря на заявления прошлых лет, все же не были сняты с вооружения и до сих пор остаются в арсеналах военно-морского флота.Согласно последним данным, дальноходные торпеды 65-76А до сих пор остаются на вооружении. С их помощью подлодки нескольких типов могут атаковать надводные цели на большой дальности, фактически из-за пределов зоны ответственности противолодочной обороны противника. Это снижает риски для субмарины, а также позволяет с высокой эффективностью решать боевые задачи. Не сумев вовремя обнаружить и уничтожить идущую торпеду, противник рискует потерять крупный корабль.Тем не менее, очевидно, что торпеды 65-76А – при всех их преимуществах – окажутся последними представителями своего класса в отечественном флоте. В прошлом предпринимались новые попытки разработки перспективных 650-мм торпед, но они не привели к желаемым результатам. Кроме того, было принято принципиальное решение об отказе от такого оружия по причине появления новых, более совершенных систем.Новейшие многоцелевые атомные подлодки оснащаются только торпедными аппаратами калибра 533 мм; более крупные системы уже не применяются. Задача повышения дальности стрельбы по кораблям противника теперь решается двумя способами. Во-первых, создаются улучшенные 533-мм торпеды с повышенными характеристиками. Второй метод решения проблемы – современные противокорабельные ракеты с достаточной дальностью стрельбы, запускаемые прямо из штатного торпедного аппарата. Все это позволяет получать желаемые результаты без необходимости сборки и установки чрезмерно крупного торпедного аппарата.На протяжении нескольких десятилетий торпеды 65-76 и 65-76А были самым серьезным аргументом в арсенале части советских и российских подводных лодок. Такой статус они имеют и сейчас, но дальнейшее развитие вооружений подводного флота делает подобные торпеды ненужными. Их задачи с не меньшей эффективностью могут решаться современными и перспективными ракетами. Со временем торпеды «Кит» выйдут из эксплуатации вместе со своими носителями, но в обозримом будущем им предстоит продолжать службу, дополняя другие вооружения военно-морского флота.