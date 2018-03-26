19:48 26 марта
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Чехия не будет высылать российских дипломатов. Она вышлет российских разведчиков

Чехия придумала свой ответ на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Прага будет высылать из страны не российских дипломатов, а сотрудников спецслужб, работающих под прикрытием, сообщил на своей странице в Facebook чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

Чехия не будет высылать российских дипломатов. Она вышлет российских разведчиков


Термин "дипломат" ошибочен. На самом деле их нужно называть "необъявленными разведчиками". В Чехии больше всего таких людей среди стран Европы
— написал он. По словам Бабиша, если кто-то думает, что такие сотрудники делают для Праги что-то хорошее, то он неправ.


Кроме того, российская сторона скандально обвинила нас в том, что яд "Новичок" производится у нас. Это грязная ложь
— подчеркнул глава правительства.

Политик добавил, что Лондон может рассчитывать на поддержку Праги, несмотря на выход из ЕС.

Мы должны сделать все, чтобы Европа была сильной и единой. Плюс, конечно, Великобритания является значимым членом НАТО и с точки зрения безопасности (...) является ключевым партнером Чехии
— указал Бабиш.

Использованы фотографии: https://24smi.org/
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Комментарии 33

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  1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:48
    ...Прага будет высылать из страны не российских дипломатов, а сотрудников спецслужб, работающих под прикрытием...

    Дело за малым - осталось только раскрыть "прикрытие" wassat
    Как велико желание - и рыбку съесть и леденцом побаловаться lol
    И с Россией не порвать - "смотрите, мы не смотря ни на что, дипломатов не трогаем", и бритам подмахнуть - "мы с Вами, смотрите, не просто дипломатов - спецслужбистов под "прикрытием" вышлем, будем высылать, возможно будем - если раскроем" laughing
    Андрей К
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:01
      Цитата: Андрей К
      Дело за малым - осталось только раскрыть "прикрытие"

      да запросто laughing
      В одной гейропейской стране никак не могли поймать наших 2 разведчиков. Всё перепробовали, бесполезно. Позвали старого разведчика который долго прожил в СССР.
      - Помоги...
      Помогу. Поставьте на каждом пешеходном переходе по человеку.
      - И, что?
      - Кто идёт на красный свет, тот и Русский разведчик.
      Одного поймали.
      - А как второго поймать?
      - Ещё проще. Поставьте возле каждого общественного туалета по человеку.
      И, что?
      - Кто на выходе из туалета застёгивает ширинку, тот русский разведчик
      LSA57
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:09
        Цитата: LSA57
        ...да запросто laughing...

        Да как здрасьте laughing
        Андрей К
        1. Например Сегодня, 17:55
          Западнее наших границ живут продажные твари. Не чего удивляться их решениям. Главное для них бабло.
          Например
    2. volodya (владимир) Сегодня, 16:05
      Мы для них все разведчики, как только за границу выехал ,уже разведчик!
      volodya
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:17
        Всё равно зеркальный ответ обеспечен. Если глаза бегают, то разведчик, если на месте стоят, то наркоман laughing
        ul_vitalii
    3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:18
      По новостям передали только что - мерины высылают 60 дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле.
      Прибалты с поляками, по нескольку человек и "небратья" - 13 сотрудников fool
      Андрей К
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:26
        Блин, неужели очередь дошла до консульства в Екатеринбурге? Хоть разбавить там тьму тараканью. smile
        ul_vitalii
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:41
          Цитата: ul_vitalii
          ...Блин, неужели очередь дошла до консульства в Екатеринбурге? Хоть разбавить там тьму тараканью...

          Да это само собой. Меня интересует, на что шавки рассчитывают.
          Полякам с приебалтами, урезать штат дипломатов до одного консула.
          Кстати поляки вразнос пошли.
          Влодзимеж Марчиняк(посол Польши в РФ):
          ...Варшава планирует покупать больше природного газа из Норвегии, сократив поставки из России, а также диверсифицировать географию источников поступления газа...
          Андрей К
        2. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 16:53
          Цитата: ul_vitalii
          очередь дошла до консульства в Екатеринбурге?

          Так-то да, но мы, всё же, первые занимали. laughing Пусть на Фурштатской чемоданы пакуют. Хотя, думается, никто не будет против, если эту плесень шуганут и с Невы, и с Урала одновременно.
          Paranoid50
      2. ПалБор (Павел) Сегодня, 16:37
        Вроде 48...Но не важно.Главное в ответку консульство в Екатеринбурге бы закрыть,клоповник и магнит либерастичный.
        ПалБор
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:49
    Ну,вы сначала этих ребят под прикрытием вычислите и задержите.А не "назначьте"
    210окв
    1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 16:01
      с уважением!!!! но вот после вот этого:

      что-то анекдот так и вспоминается про смену легенды....
      д^Амир
    2. ASed (Александр) Сегодня, 19:12
      Сейчас назначают выгодную персону. Так не только легче, но и гораздо выгоднее.
      ASed
  3. shosha Сегодня, 15:49
    Чехия не будет высылать российских дипломатов. Она вышлет российских разведчиков

    Которые находятся на территории Чехии в качестве дпломатов...
    shosha
  4. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:54
    Прага будет высылать из страны не российских дипломатов, а сотрудников спецслужб, работающих под прикрытием, сообщил на своей странице в Facebook чешский премьер-министр Андрей Бабиш.
    Ну, что ж..тогда и Прага пусть готовится встречать своих "работающих под прикрытием" из России...
    Кроме того, российская сторона скандально обвинила нас в том, что яд "Новичок" производится у нас. Это грязная ложь — подчеркнул глава правительства.
    А вот Словакия, отнеслась к этому более тихо, заявив, что возможности той химической промышленности, что остались после развала Чехословакии, позволяют делать многое...
    svp67
  5. Canecat (Canecat) Сегодня, 15:55
    - Штирлиц... подумал Швейк.
    - Швейк... су@а... подумал Штирлиц и пошел собирать чемодан.
    Canecat
  6. taiga2018 (Макар) Сегодня, 15:55
    они что,таким образом думают избежать ответных шагов со стороны России?по моему это глупость несусветная...
    taiga2018
  7. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:59
    Ну тявкнули, ну и что дальше?
    rocket757
  8. Мавр (Андрей) Сегодня, 16:05
    И мы, и мы!!!!!!
    Мавр
  9. Tiras (Виктор) Сегодня, 16:06
    Российских дипломатов начинают гнать из многих стран. Сейчас сообщили, что и Трамп выгоняет вроде 60 дипломатов.

    Кому интересен ответ России, все видят как Россию унижают и гонят с разных стран, а она кроме как ответить зеркально толком ничем не может.
    Tiras
    1. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 16:16
      Кому интересен ответ России, все видят как Россию унижают и гонят с разных стран, а она кроме как ответить зеркально толком ничем не может.
      А давайте не высылать ихних дипломатов, а съедать . Такой асимметричный ответ Вас устроит?
      72jora72
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 16:58
        Цитата: 72jora72
        А давайте не высылать ихних дипломатов, а съедать . Такой асимметричный ответ Вас устроит?


        Хоть ешь, хоть высылай - с Россией все меньше и меньше считаются.
        Tiras
    2. Алена767 (Алена Макарова) Сегодня, 16:18
      А кроме зеркально это как? Войну объявить? Почитала ваши комментарии(перлы) после первой десятки все стало ясно..... дешевый русофоб троль
      Алена767
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 17:03
        Цитата: Алена767

        А кроме зеркально это как? Войну объявить?


        Вы даже не можете понять как - это и печально.

        Цитата: Алена767
        Почитала ваши комментарии(перлы) после первой десятки все стало ясно..... дешевый русофоб троль


        Ну что ещё вы могли написать. Можете и дальше считать, что такие ответы России на действия США и прочих что-то дают России кроме смеха над ней других стран.
        Tiras
  10. Максим_2 (Максим) Сегодня, 16:07
    Я видимо что-то пропустил, а когда Россия сделала заявление о том, что яд "Новичок" производится в Чехии?
    Максим_2
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 16:09
      Цитата: Максим_2
      Я видимо что-то пропустил, а когда Россия сделала заявление о том, что яд "Новичок" производится в Чехии?



      Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" опровергла разработку яда "Новичок" в России и СССР. "Наиболее вероятными" источниками происхождения вещества группы "Новичок" Захарова назвала Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию.
      Tiras
  11. Langf (Андрей ) Сегодня, 16:18
    «Кроме того, российская сторона скандально обвинила нас в том, что яд "Новичок" производится у нас. Это грязная ложь»
    – и какой бубль-гум не мечтает быть большим, красивым и круглым. Сойдет и пузырем.

    ...«Вы знаете возможности ваших коллег по всему миру в вашей сфере, – продолжал его настойчиво пытать корреспондент Би-би-си, требуя уточнений. – Где, по вашему, могли синтезировать "Новичок"?». «Здесь, в Штатах», – не моргнув глазом, ответил Мирзаянов.
    https://politikus.ru/events/print:page,1,105913-b
    ezhavshiy-iz-rossii-himik-mirzayanov-priznal-chto
    -novichok-mogli-sintezirovat-v-ssha.html
    Langf
  12. antikilller55 (Александр) Сегодня, 17:36
    Кроме того, российская сторона скандально обвинила нас в том, что яд "Новичок" производится у нас. Это грязная ложь
    А вы докажите, что это ложь.
    antikilller55
  13. Сергей-72 (Сергей) Сегодня, 17:45
    российская сторона скандально обвинила нас в том, что яд "Новичок" производится у нас. Это грязная ложь

    Как в анекдоте "...а нас за что?" Одним наши подводные лодки кажутся, другие войну с нами ведут уже 5 год, здесь разведчики с парашютами по Праге ходят.., ***ть а наши деды их освобождали.
    Сергей-72
  14. словак Сегодня, 17:53
    Руководители Чехии, за исключением советского периода, были людьми с ярко выраженной (по Путину) низкой социальной ответственностью. Стоит ли удивляться прогибу Бабиша перед англичанкой...И пора Посольство Чехии переводить из центра Москвы в Капотню.
    словак
  15. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 18:15
    Ну вот и всё, скурвились и эти...
    Incvizitor
  16. Оператор (Андрей) Сегодня, 19:28
    Надо закрыть на хрен чешское посольство в Москве и общаться с чешскими лимитрофами исключительно через посольство ЕС.
    Оператор
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