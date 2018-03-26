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Чехия не будет высылать российских дипломатов. Она вышлет российских разведчиков
Чехия придумала свой ответ на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Прага будет высылать из страны не российских дипломатов, а сотрудников спецслужб, работающих под прикрытием, сообщил на своей странице в Facebook чешский премьер-министр Андрей Бабиш.
Политик добавил, что Лондон может рассчитывать на поддержку Праги, несмотря на выход из ЕС.
Термин "дипломат" ошибочен. На самом деле их нужно называть "необъявленными разведчиками". В Чехии больше всего таких людей среди стран Европы— написал он. По словам Бабиша, если кто-то думает, что такие сотрудники делают для Праги что-то хорошее, то он неправ.
Кроме того, российская сторона скандально обвинила нас в том, что яд "Новичок" производится у нас. Это грязная ложь— подчеркнул глава правительства.
Политик добавил, что Лондон может рассчитывать на поддержку Праги, несмотря на выход из ЕС.
Мы должны сделать все, чтобы Европа была сильной и единой. Плюс, конечно, Великобритания является значимым членом НАТО и с точки зрения безопасности (...) является ключевым партнером Чехии— указал Бабиш.
Использованы фотографии: https://24smi.org/
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