19:48 26 марта
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В Воронеже начались испытания очередного Ан-148

В Воронеже начались летные испытания очередного, тринадцатого по счету, пассажирского самолета Ан-148-100Е, построенного АО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) для Минобороны России, сообщает bmpd.



Контракт на поставку военному ведомству 15-самолетов был подписан в 2013 году. Стоимость сделки составила 18,4 млрд. рублей.


«Взлетевший 24 марта 2018 года борт стал 33-м самолетом Ан-148 постройки ВАСО и 44-м самолетом семейства Ан-148/Ан-158 в целом (с учетом 11 единиц, построенных на Украине). Данный самолет изначально планировался к сдаче в 2017 году, но затем был перенесен поставкой на 2018 год», – говорится в материале.



В текущем году ВАСО также предполагает сдать и два последних самолета по договору с Минобороны. После выполнения контракта строительство Ан-148 в Воронеже будет заморожено.

По данным ресурса, из 12-ти полученных министерством машин девять входят в состав 8-й авиационной дивизии на аэродроме Чкаловский, два – в состав 33-го отдельного транспортного авиационного полка 6-й армии ВВС и ПВО Западного округа, один – в состав 30-го отдельного транспортного авиаполка 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного округа.

Использованы фотографии: vk.com/antonov_148
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Комментарии 26

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  1. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 16:05
    Хорошая новость. Как там обстоят дела с двигателями Д-436, сам то двигатель хорош, Еще бы отказаться от украинских комплектующих было бы вообще замечательно. Надеюсь на Салюте ведутся работы.
    RASKAT
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:09
      Цитата: RASKAT
      Еще бы отказаться от украинских комплектующих было бы вообще замечательно.

      Проще отказаться от самого самолета и ставить на поток свои Яки, Илы, Ту....
      svp67
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:21
        Так то оно верно..Но вы же видите как туго и со смещением сроков идет у нас запуск нового самолета,корабля,ракеты в производство.Нет того.сего..Конечно надо свое строить.Было бы из чего.
        Цитата: svp67
        Цитата: RASKAT
        Еще бы отказаться от украинских комплектующих было бы вообще замечательно.

        Проще отказаться от самого самолета и ставить на поток свои Яки, Илы, Ту....
        210окв
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:27
          Цитата: 210окв
          Было бы из чего.

          А это надо у Рогозина старшего спросить
          svp67
          1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 16:38
            Ответ известен: все будет сделано в установленные сроки. Сказочник, однако.
            Сергей985
            1. Genry (Genry) Сегодня, 17:15
              Цитата: svp67
              А это надо у Рогозина старшего спросить

              Цитата: Сергей985
              Ответ известен: все будет сделано в установленные сроки. Сказочник, однако.

              Вы слишком примитивно думаете о сроках и производстве. Забыли, что большая часть производства осталась "за рубежом". Даже Белоруссия уже не входит в состав промышленных цепочек стратегических отраслей.
              Genry
    2. donavi49 Сегодня, 16:09
      Нет. Двигатель все.

      На короткую перспективу (Бе-200) - рассматривают SaM-146. Ну как короткую году к 20-21 может будет летать ЛЛ. На длинную ПД-7 в этой размерности сделают, если конечно обеспечат экономическую загрузку на этот сегмент. С этим основные проблемы.

      На весь заказ Ан-148 двигатели есть. Ибо долгострой, а двигатели по контракту закупались еще ранее, до санкций.
      donavi49
    3. Комментарий был удален.
    4. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 16:13
      Так у нас есть полный пакет документации на Д-436. Можем сами производить, если я правильно понимаю.
      Сергей985
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:29
        Цитата: Сергей985
        Так у нас есть полный пакет документации на Д-436. Можем сами производить, если я правильно понимаю.

        А смысл? Что производить подобный двигатель надо, тут и вопросов нет, но не двигатели КБ Ивченко... Свои, на своей базе делать надо, СОВРЕМЕННЫЕ. Тем более, что его еще и для БПЛА использовать можно
        svp67
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:08
    В Воронеже начались летные испытания очередного, тринадцатого по счету, пассажирского самолета Ан-148-100Е, построенного АО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) для Минобороны России,
    Рад, что в наши ВКС приходит новый самолет, но не рад, что это "Ан"... тем более, что и "тринадцатый"
    svp67
    1. шурави (Владимир) Сегодня, 17:06
      Цитата: svp67
      В Воронеже начались летные испытания очередного, тринадцатого по счету, пассажирского самолета Ан-148-100Е, построенного АО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) для Минобороны России,
      Рад, что в наши ВКС приходит новый самолет, но не рад, что это "Ан"... тем более, что и "тринадцатый"



      Не городи чушь.
      шурави
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:59
        Цитата: шурави
        Не городи чушь.
        А у Вас , так вижу ничего умного добавить и нет...
        svp67
        1. шурави (Владимир) Сегодня, 18:18
          Цитата: svp67
          Цитата: шурави
          Не городи чушь.
          А у Вас , так вижу ничего умного добавить и нет...



          К чему добавлять? К ура-патриотическим восклицаниям?
          шурави
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:24
            Цитата: шурави
            К чему добавлять? К ура-патриотическим восклицаниям?

            А где Вы его там УВИДЕЛИ? У Вас похоже некое помутнение. Я то свою позицию могу аргументировать.
            1. Новая машина это хорошо. Вы тут видите "ура-патриотизм"?
            2. Но плохо, что это "Ан". Еще раз повторю ПЛОХО. Так как машина НЕ НАША, хоть и выпускается на наших заводах , с подавляющим числом наших комплектующих, но достаточно того, что движки УКРАИНСКИЕ, а что бы их заменить требуется разрешение КБ "Антонов". Вы считаете, что они будут с нами об этом говорить? По этому я против "Ан" у нас. Хорошая, машина, очень нужная...удаляйте "чужое" ставьте свое и выпускайте под любой иной маркой, но не "Ан". Учитесь у китайцев.
            3. Если Вы летчик, то на счет "тринадцатого", думаю особо объяснять и не надо...
            svp67
            1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:31
              Цитата: svp67
              3. Если Вы летчик, то на счет "тринадцатого", думаю особо объяснять и не надо...

              Суеверие по поводу цифры тринадцать касается только бортового номера. Иначе у нас всех ЛА было бы по 12 единиц, ибо невозможно после 12-го собирать сразу 14-й. Про эту"чушь" Вам и говорили.
              helmi8
  3. АнГиНа (Андрей) Сегодня, 17:33
    Нужно быть полным идиотом, чтобы сейчас даже в погонах сесть в него. Разве своих мало?
    АнГиНа
    1. Рашнэйрфорс (Дмитрий) Сегодня, 17:49
      А в чём проблема-то? Хороший самолёт, комиссии да шишкопаров возить самое то. Своих как раз для этих целей всё меньше остаётся
      Рашнэйрфорс
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:28
      Цитата: АнГиНа
      Нужно быть полным идиотом, чтобы сейчас даже в погонах сесть в него.

      Ну, есть конечно еще варианты... поездом, машиной, пешком....да, еще батут у г-на Рогозина взять
      Цитата: АнГиНа
      Разве своих мало?

      Ну этот "Ан" на 75% наш. А это значительно больше, чем в "русском" "Супер Джете"...
      А "своих" то пока и НЕТ. Есть еще СОВЕТСКИЕ. Но они уже НА ПРЕДЕЛЕ
      svp67
      1. АнГиНа (Андрей) Сегодня, 18:58
        Всем сразу. Дело не в вариантах: поездом, пешком, на лыжах. Самолет КБ Антонова, т.е. уже не наш. Пусть теперь и 75%. А остальные 25% где, откуда брать и самое главное когда? А что с движком? Или снова забыли что это "Антонов"? Или все только для того, чтобы авиазавод в Воронеже работал?..
        У меня первое образование как раз профильное - авиационное. Хоть и в прошлом, но понимание как создается, а не эксплуатируется самолет как раз есть.
        АнГиНа
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:04
          Цитата: АнГиНа
          Самолет КБ Антонова, т.е. уже не наш.

          Согласен полностью.
          Цитата: АнГиНа
          А остальные 25% где, откуда брать и самое главное когда? А что с движком

          Работать надо, плодотворно и напряженно. Создавать СВОИ производства.
          Цитата: АнГиНа
          Или снова забыли что это "Антонов"? Или все только для того, чтобы авиазавод в Воронеже работал?..

          А чем плохо, что, хоть как то, но завод РАБОТАЕТ? И сам самолет я считаю ХОРОШИМ. И можно вполне рассмотреть вариант, на его базе создать НАШ, русский самолет и выпускать его под именем "НеАн", "Антошка"...
          svp67
          1. АнГиНа (Андрей) Сегодня, 19:38
            Вот что плохо:"После выполнения контракта строительство Ан-148 в Воронеже будет заморожено".
            И потом, я здесь сетовал на то, что 148 полностью не наш. И много проблем от этого будет. Авиапроизводство - сложная отрасль, много ресурсов требуется на стадии подготовки: стапели, оснастка... Получается, что все это с такими планами - подход не блочный, под унификацию, а "одноразовый". А так-то пусть бы летал, будь полностью из РФ.
            АнГиНа
            1. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:41
              Цитата: АнГиНа
              Вот что плохо:"После выполнения контракта строительство Ан-148 в Воронеже будет заморожено".

              Там готовятся к запуску "Ил-112". Как только будет "дан зеленый свет", этих самолетов надо будет МНОГО. Значительно больше чем "Ан-148"
              svp67
  4. Сергей-72 (Сергей) Сегодня, 18:12
    После выполнения контракта строительство Ан-148 в Воронеже будет заморожено

    Чем ВАСО займут, они Ил-96-й собирают или с Ил-112 начнут работать?
    Сергей-72
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 19:03
      У них заказы на Ил-96 до 2024 года
      Piramidon
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:06
      Цитата: Сергей-72
      Чем ВАСО займут, они Ил-96-й собирают или с Ил-112 начнут работать?

      Очень бы хотелось, что бы наконец то "112" взлетел и полетел. К слову, я не пойму почему для МО нельзя предусмотреть, чисто пассажирский вариант "112"
      svp67
  5. ЦУС-ВВС (Валерий) Сегодня, 19:18
    вроде же запретили их полёты. нет? после катострофы
    ЦУС-ВВС
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