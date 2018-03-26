Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
В Воронеже начались испытания очередного Ан-148
В Воронеже начались летные испытания очередного, тринадцатого по счету, пассажирского самолета Ан-148-100Е, построенного АО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) для Минобороны России, сообщает bmpd.
Контракт на поставку военному ведомству 15-самолетов был подписан в 2013 году. Стоимость сделки составила 18,4 млрд. рублей.
«Взлетевший 24 марта 2018 года борт стал 33-м самолетом Ан-148 постройки ВАСО и 44-м самолетом семейства Ан-148/Ан-158 в целом (с учетом 11 единиц, построенных на Украине). Данный самолет изначально планировался к сдаче в 2017 году, но затем был перенесен поставкой на 2018 год», – говорится в материале.
В текущем году ВАСО также предполагает сдать и два последних самолета по договору с Минобороны. После выполнения контракта строительство Ан-148 в Воронеже будет заморожено.
По данным ресурса, из 12-ти полученных министерством машин девять входят в состав 8-й авиационной дивизии на аэродроме Чкаловский, два – в состав 33-го отдельного транспортного авиационного полка 6-й армии ВВС и ПВО Западного округа, один – в состав 30-го отдельного транспортного авиаполка 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного округа.
Контракт на поставку военному ведомству 15-самолетов был подписан в 2013 году. Стоимость сделки составила 18,4 млрд. рублей.
«Взлетевший 24 марта 2018 года борт стал 33-м самолетом Ан-148 постройки ВАСО и 44-м самолетом семейства Ан-148/Ан-158 в целом (с учетом 11 единиц, построенных на Украине). Данный самолет изначально планировался к сдаче в 2017 году, но затем был перенесен поставкой на 2018 год», – говорится в материале.
В текущем году ВАСО также предполагает сдать и два последних самолета по договору с Минобороны. После выполнения контракта строительство Ан-148 в Воронеже будет заморожено.
По данным ресурса, из 12-ти полученных министерством машин девять входят в состав 8-й авиационной дивизии на аэродроме Чкаловский, два – в состав 33-го отдельного транспортного авиационного полка 6-й армии ВВС и ПВО Западного округа, один – в состав 30-го отдельного транспортного авиаполка 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного округа.
Использованы фотографии: vk.com/antonov_148
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти