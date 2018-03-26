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Ракеты американского "Пэтриот" в Саудовской Аравии бумерангом прилетели по своим
Зарубежный портал The Aviationist публикует подробности применения американских систем ПВО-ПРО Patriot PAC-2 вооружёнными силами Саудовской Аравии.
Напомним, что средства ПВО-ПРО Саудовской Аравии пришлось задействовать в связи с массированной ракетной атакой, осуществлённой хуситами с территории Йемена. Саудовские СМИ сообщили о семи сбитых хуситских ракетах, причём три из них были сбиты в районе международного аэропорта Эр-Рияда.
Изначально на телеканале «Аль-Арабия» вышел сюжет, в котором говорилось, что на жилой дом упали обломки поражённой "Пэтриотом" хуситской ракеты, что стало причиной гибели одного человека и тяжёлых ранений ещё нескольких человек. The Aviationist сообщает, что в непосредственной близости от жилого массива упала та самая противоракета, которая выпускалась саудовскими военными. Речь идёт о ракете MIM-104C американского производства.
Сообщается, что «сбой» дали как минимум две таких ракеты. Они использовались для перехвата ракет «Буркан-2», выпущенных группировкой хуситов. Видеоролик, на котором демонстрируется неудачный пуск ракеты американского комплекса «Пэтриот», опубликован в Твиттере (микроблог SURA).
На кадрах, опубликованных в микроблоге, видно, как ракета набирает высоту в ночном небе, а затем сваливается влево и на огромной скорости буквально врезается в землю.
Напомним, что средства ПВО-ПРО Саудовской Аравии пришлось задействовать в связи с массированной ракетной атакой, осуществлённой хуситами с территории Йемена. Саудовские СМИ сообщили о семи сбитых хуситских ракетах, причём три из них были сбиты в районе международного аэропорта Эр-Рияда.
Изначально на телеканале «Аль-Арабия» вышел сюжет, в котором говорилось, что на жилой дом упали обломки поражённой "Пэтриотом" хуситской ракеты, что стало причиной гибели одного человека и тяжёлых ранений ещё нескольких человек. The Aviationist сообщает, что в непосредственной близости от жилого массива упала та самая противоракета, которая выпускалась саудовскими военными. Речь идёт о ракете MIM-104C американского производства.
Сообщается, что «сбой» дали как минимум две таких ракеты. Они использовались для перехвата ракет «Буркан-2», выпущенных группировкой хуситов. Видеоролик, на котором демонстрируется неудачный пуск ракеты американского комплекса «Пэтриот», опубликован в Твиттере (микроблог SURA).
На кадрах, опубликованных в микроблоге, видно, как ракета набирает высоту в ночном небе, а затем сваливается влево и на огромной скорости буквально врезается в землю.
Использованы фотографии: https://twitter.com/AlSuraEnglish
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