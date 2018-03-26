19:51 26 марта
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Ракеты американского "Пэтриот" в Саудовской Аравии бумерангом прилетели по своим

Зарубежный портал The Aviationist публикует подробности применения американских систем ПВО-ПРО Patriot PAC-2 вооружёнными силами Саудовской Аравии.

Напомним, что средства ПВО-ПРО Саудовской Аравии пришлось задействовать в связи с массированной ракетной атакой, осуществлённой хуситами с территории Йемена. Саудовские СМИ сообщили о семи сбитых хуситских ракетах, причём три из них были сбиты в районе международного аэропорта Эр-Рияда.

Изначально на телеканале «Аль-Арабия» вышел сюжет, в котором говорилось, что на жилой дом упали обломки поражённой "Пэтриотом" хуситской ракеты, что стало причиной гибели одного человека и тяжёлых ранений ещё нескольких человек. The Aviationist сообщает, что в непосредственной близости от жилого массива упала та самая противоракета, которая выпускалась саудовскими военными. Речь идёт о ракете MIM-104C американского производства.


Сообщается, что «сбой» дали как минимум две таких ракеты. Они использовались для перехвата ракет «Буркан-2», выпущенных группировкой хуситов. Видеоролик, на котором демонстрируется неудачный пуск ракеты американского комплекса «Пэтриот», опубликован в Твиттере (микроблог SURA).

На кадрах, опубликованных в микроблоге, видно, как ракета набирает высоту в ночном небе, а затем сваливается влево и на огромной скорости буквально врезается в землю.

Ракеты американского "Пэтриот" в Саудовской Аравии бумерангом прилетели по своим

Использованы фотографии: https://twitter.com/AlSuraEnglish
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Комментарии 56

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:26
    И вот как это понимать? Ошибки в размещении комплексов ПРО или ошибки в их применении?
    svp67
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 16:30
      Да, неудачно разместили комплексы. Головотяпство, по другому не назвать.
      Сергей985
      1. Тралл Сегодня, 16:34
        "Пэтриот" можно смело переименовывать в "Бумеранг" smile
        на 1:10 видео запуск и возвращение противоракеты на землю почти в точку старта:
        Тралл
        1. Skay (Сергей) Сегодня, 16:46
          Я так понимаю, что на первой секунде ролика, ракета просто взорвалась после старта.
          Skay
          1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 16:51
            Абсолютно верно!
            Владыка Ситх
        2. артефакт (Андрей) Сегодня, 17:43
          не понял, это противоракеты друг друга уничтожали?
          артефакт
          1. мерцание (Николай) Сегодня, 18:45
            не понял, это противоракеты друг друга уничтожали?
            Похоже не всегда друг друга, но с курса сбиваются
            мерцание
        3. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:01
          Цитата: Тралл
          на 1:10 видео запуск и возвращение противоракеты на землю почти в точку старта:

          Я Вас умоляю...сбои у всех бывают...и у нас то же

          svp67
          1. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 18:10
            ну с китайцами все понятно, они любят фейерверки.. привычка. А у Патриота завелись кроты. Ракеты-придатели... Или может, русские хакеры руки приложили?
            zapfen
            1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:13
              Цитата: zapfen
              ну с китайцами все понятно, они любят фейерверки..

              Ракеты то НАШИ.
              svp67
          2. лысова (владимир) Сегодня, 18:19
            Похоже после пуска в Китае, подразделению объявили банный день - можно понять.
            лысова
    2. Borik (Борис) Сегодня, 16:31
      Я уже говорил что саудиты что-то празднуют. А для этого используют штатовский фейерверк под названием "Пэтриот" А он подобен китайскому что многие из нас применяют в Новый Год, не знаешь куда полетит и что подожжет Так и тут.
      Borik
    3. Комментарий был удален.
    4. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:33
      Цитата: svp67
      ...Ошибки в размещении комплексов ПРО или ошибки в их применении?...

      Это просто "лучшие" системы ПВО-ПРО "исключительнейшей нации" на планете.
      В следующий раз, они сделают всю работу хуситов сами - разнесут-таки, этот бедовый аэропорт Эр-Рияда laughing
      Андрей К
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:58
        "Это просто "лучшие" системы ПВО-ПРО" - Patriot PAC-2 вообще не противоракетная система.
        Вадим237
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:26
          Цитата: Вадим237
          ..."Это просто "лучшие" системы ПВО-ПРО" - Patriot PAC-2 вообще не противоракетная система...

          Вадим, спорить с Вами не буду.
          Если она у Вас не противоракетная, быть тому - пусть для Вас, она будет не противоракетной yes
          ...ЗРК «Patriot» PAC-3 испытан в 1997 году. Принят на вооружение в 2001 году. Вероятность поражения самолёта - 0,8-0,9, тактической ракеты - 0,6-0,8 одной ракетой в отсутствие помех. Максимальная скорость цели - 1600 м/c. Высота поражения баллистических целей - до 15 км. Также сообщалось о повышении высоты поражения баллистических целей до 20 км...

          Это к слову hi
          Андрей К
    5. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 16:33
      Или союзнички брак подсунули? wink
      pvv113
      1. Borik (Борис) Сегодня, 16:38
        Вот теперь Поляки с Румынами призадумаются когда подобные штатовские комплексы начнут заворачивать ракеты к их собственным городам.
        Borik
        1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 17:10
          Вряд ли. Они ведь думают, когда им Вашингтон разрешает wink
          pvv113
        2. лесовозник (игорь) Сегодня, 18:25
          Цитата: Borik
          Вот теперь Поляки с Румынами призадумаются когда подобные штатовские комплексы начнут заворачивать ракеты к их собственным городам.

          Вряд ли - голова свободна руки заняты - что прикажут то и купят и поставят
          лесовозник
      2. Комментарий был удален.
      3. БАРХАН (СЕРГЕЙ) Сегодня, 18:39
        Цитата: pvv113
        Или союзнички брак подсунули? wink

        Ну ,сказать ,что прям совсем никуда не попали тоже нельзя...
        БАРХАН
    6. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:34
      И то и другое и пятое..Карма такая.Заратустра не позволил..
      Цитата: svp67
      И вот как это понимать? Ошибки в размещении комплексов ПРО или ошибки в их применении?
      210окв
    7. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 16:35
      Вот это поворот laughing . Такова я еще не видел.
      А ведь на западе скажут Русские хакеры виноваты. fool
      Нашим хакерам привет, так держать ребята. soldier laughing
      RASKAT
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:52
        Цитата: RASKAT
        Такова я еще не видел.

        А такова? laughing
        Серый брат
        1. Скальпель (Алексей) Сегодня, 18:02
          Всякое бывает
          Скальпель
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:29
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
    1. Kars (Запорожье) Сегодня, 16:33
      Та,да давно так не смеялся.отличная реклама петриоту)
      Kars
      1. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 18:12
        После того, как он у япов оскандалился уже всё понятно было.
        Incvizitor
      2. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:32
        Цитата: Kars
        Та,да давно так не смеялся.отличная реклама петриоту)

        Ни чего, скоро Вы еще на "пируэты" "Джавелинов" насмотритесь...
        svp67
  3. Vasya_Piterskiy (Vasiliy) Сегодня, 16:33
    Вот "мы" и проверили эти комплексы в боевой обстановке... hi Сколько там не в ту сторону улетело???
    Vasya_Piterskiy
  4. Romka47 (Роман) Сегодня, 16:35
    У пэтриота есть неизличимая болезнь еще со времен войны в Ираке, когда он "видит" низколетящую цель сходит с ума, и мочит куда попало, тогда так Америкосы сбили вертолет с бриташками wassat
    Romka47
  5. -ш- (Саша) Сегодня, 16:38
    ахаххаха, сделали мой день
    -ш-
  6. 933454818 (Иван Иванов) Сегодня, 16:44
    Наверное в том доме кондиционер не выключили,вот ракета и перенавелась...Жителей не предупредили...
    933454818
  7. 501Legion (Артём) Сегодня, 16:45
    Даже их ракеты. против них же самих ) возвращаются обратно. такой жести не видел.
    501Legion
  8. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 16:50
    А куда же ракетным обломкам деваться? В небе таять?
    Неужели, никто не знает, что делалось на земле во время авианалётов, когда стреляли обычные зенитки.
    А. Привалов
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 17:42
      Цитата: А. Привалов
      Неужели, никто не знает, что делалось на земле во время авианалётов, когда стреляли обычные зенитки.

      Можно вспомнить и другой случай:
      В 11 часов 15 минут утра 72-летний губернатор островов Джозеф Пойндекстер; выступая по каналу радиостанции Кей-Джи-Ю, зачитал указ о введении на островах чрезвычайного положения. Голос старого губернатора дрожал, на что были свои веские причины. Зенитчики с кораблей в Перл-Харбтаре не очень заботились о направлении стрельбы и зенитные снаряды дождем падали на Гонолулу. Один из них разорвался на дорожке губернаторского сада, а второй влетел прямо в кабинет, уничтожив дорогую мебель. Кроме того, в момент самого выступления пришло предупреждение по армейским каналам о неизбежности еще одного налета. Помощники губернатора, едва он кончил читать указ, схватили старика под руки и потащили к автомобилю. Перепуганный губернатор решил, что сказал по радио что-то не то и за это был арестован по приказу военного командования.
      (...)
      Во время налета произошло примерно 40 взрывов снарядов в городе Гонолулу. Все они, кроме одного, были взрывами зенитных снарядов, прилетевших с кораблей и береговых батарей Перл-Харбора. Нанесенный ими ущерб оценивается в 500 тысяч долларов.
      © У.Лорд. День позора.
      В общей сложности в Гонолулу в тот день пострадало около 50 человек.
      Alexey RA
  9. Скальпель (Алексей) Сегодня, 16:54
    Вот когда наши С-400 хоть одну такую ракету перехватят, тогда и говорить будем.
    Скальпель
    1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 17:48
      Цитата: Скальпель
      Вот когда наши С-400 хоть одну такую ракету перехватят, тогда и говорить будем.

      С какого боку с С-400 сравнение?...
      "Патриоты" это уровень С-300 и то много "Но" и прочих тонкостей и натяжек...
      Deadушка
    2. KondratKo Сегодня, 17:57
      Разве С-400 должен использоваться как противоракетный комплекс? Мне всегда казалось этот комплекс в первую очередь заточен на уничтожение летающей техники. Хотя, подозреваю, что и эта задача ему по силам. Если ошибаюсь, пусть специалисты меня поправят...
      KondratKo
      1. Скальпель (Алексей) Сегодня, 18:05
        Патриот тоже изначально чисто комплекс ПВО, который научили работать по ракетам. Не люблю огульного охаивания техники просто. Тем более когда она защищает жилые кварталы.
        Скальпель
  10. Mestny (Сергей) Сегодня, 16:58
    Цитата: svp67
    И вот как это понимать? Ошибки в размещении комплексов ПРО или ошибки в их применении?

    Ну как.
    Например можно так - американский режим жуликов и воров вместо того, что бы производить качественное вооружение производит всякий хлам, а гражданам - налогоплательщикам рассказывает, что всё хорошо.
    Главный вор Трамп обманывает свой народ. Хлебайте теперь полной ложкой те, кто голосовал за Трампа и его преступную власть!
    Так пойдёт?
    Mestny
    1. tanit (Вадим) Сегодня, 17:09
      Цитата: Mestny
      Так пойдёт?

      Неа. wassat "Вывсеврете! Кисевскаяпропаганда! Несмотритенеправильныйзомбоящик, смотритеправильныезомбоящикиМедузуДождь!"
      Да, еще "узкоколейкиразворовали!" laughing (про полимеры даже и говорить не стоит crying )
      tanit
  11. Deadушка (Виталий) Сегодня, 17:18
    Врети вы фсе!
    Не может самая лучшая техника в мире так работать!
    Это только у Русских все плохо laughing
    Deadушка
  12. konstantin68 (Константин) Сегодня, 17:21
    Цитата: Скальпель
    Вот когда наши С-400 хоть одну такую ракету перехватят, тогда и говорить будем.

    А у Вас с-400 есть?
    konstantin68
  13. Сергей-72 (Сергей) Сегодня, 17:36
    Саудовские СМИ сообщили о семи сбитых хуситских ракетах, причём три из них были сбиты в районе международного аэропорта Эр-Рияда.

    Атака отбита?, хоть одна ракета пролетела к цели? Противника нельзя недооценивать, чревато...
    Сергей-72
    1. tanit (Вадим) Сегодня, 17:51
      Атака была чем? wink Допотопными на коленке сделанными ракетами.
      Атака отбивалась чем? wink Самыми супер-пупер надежными комплексами.
      Как бы feel
      tanit
      1. tanit (Вадим) Сегодня, 17:57
        А была бы химчасть, то и этого хватило бы. Но этого даже Хусейн себе не позволял, за неимением.
        tanit
      2. Скальпель (Алексей) Сегодня, 19:26
        Такие ракеты делаются на заводах, как минимум. На коленке вы максимум Кассам сделаете. Хорошо, что большую часть ракет перехватили!
        Скальпель
  14. Феникс_Львов (Дмитрий) Сегодня, 17:40
    Ракеты "Пэтриота" системы "Бумеранг" - прилетают к своим!
    Лучшей рекламы "Педриота" попросту не существует )))﻿
    Феникс_Львов
  15. Shahno (Павел) Сегодня, 17:46
    Я что не допонял? Недоделанные комплексы "Пэтриот" сбили все цели... По какому поводу шабаш. Что же будет с продвинутыми комплексами. И вы что думаете на ваших С 300-400 не бывает таких косяков. И у нашего Купола и у Хец думаете все 100 проц, главное все ж результат.
    Shahno
    1. tanit (Вадим) Сегодня, 17:53
      "Я что не допонял?"
      Да, не допоняли Вы. Атака была не на Купол. Вот не сомневаюсь, что Купол сработал бы на порядок лучше. Атака была на С-а-у-д-о-в-с-к-у-ю А-р-а-в-и-ю (Королевство). По буквам. Не на Израиль. laughing
      tanit
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 17:57
        Да, возможно. Пэтриот показал себя у нас хуже, чем наши системы. Просто в данном случае не вижу поводов для эйфории с вашей стороны.
        Shahno
        1. tanit (Вадим) Сегодня, 18:08
          Да нет ни какой эйфории, уж поверьте. Ну, есть легкое веселье. В основном над тем, как Вы за Пэтриот заступаетесь. Причем, что "Пэтриот показал себя хуже, чем наши ситемы" wink hi
          Без всякой злобы. Просто улыбает lol
          tanit
  16. Чарик Сегодня, 17:58
    огонь по своим-огонь по своим
    да ничё страшного одна ушла в молоко
    Чарик
  17. Сергей-72 (Сергей) Сегодня, 17:58
    Атака была чем? wink Допотопными на коленке сделанными ракетами.

    Да какая разница, Хмеймим чем обстреляли в новогодние праздники?
    Сергей-72
    1. tanit (Вадим) Сегодня, 18:48
      И? Не, единственные, кто не врет -Израильские сминесмипользователинуневрут!!!!! laughing
      Американскиевсеврут, нарусскийвообщеклавиатурунепереключайте!!! love
      Не мог не удержаться от подарка Вам цветка. Вы же -наивная католическая монашка, нет? laughing
      tanit
  18. faterdom (Андрей) Сегодня, 18:01
    То-то хитрый Эрдоган как-то засмущался покупать себе такие ПВО. А предпочел С-400.
    faterdom
  19. tanit (Вадим) Сегодня, 18:16
    Нет, ну что произошло-то? США обещали всему миру, что Пэтриот против Ирана? Что Пэтриот собьет иранскую ракету. Сбила. Не иранскую формально, не на подступах. Над целью, но сбила. Ну и? Слово-то сдержали. wassat Вон Купол каждую неделю ракеты российского производства(годов так 60-х, и не важно, что РФ тогда не было. надписи на русском -российская crying .) сбивает
    tanit
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