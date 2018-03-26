19:47 26 марта
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Подпевалы Лондона и Вашингтона из ЕС высылают российских дипломатов

Европейский хор из главных подпевал американо-британского союза решился на высылку российских дипломатов в рамках «поддержки в отношении Лондона по делу об отравлении Скрипаля». В нестройном хоре тех, на кого Лондон надавил с результатом для себя, оказались Франция, Германия, прибалтийские «тигры», а также Польша и Чехия.

Так, Германия подтверждает высылку 4-х российских дипломатов. Также по четыре человека вышлют французы и поляки. Чехи высылают троих россиян, которых уже объявили «русскими разведчиками». Троих российских дипломатов вышлет Вильнюс. По одному дипломату РФ собираются выслать Латвия и Эстония. Остальные страны-члены ЕС заявили, что высылать дипломатов на основе только лишь "британских подозрений" не намерены.

Подпевалы Лондона и Вашингтона из ЕС высылают российских дипломатов



В эту компанию «высылающих» захотел влиться и президент Украины Пётр Порошенко. По словам президент-олигарха, Украину в ближайшее время покинут 13 российских дипломатических работников.

Дальше всех пошёл Белый дом, объявив о том, что отправляет в Россию 48 россиян из посольств и консульств в США, а также ещё 12 представителей РФ в ООН. Последнее является грубейшим нарушением международного права, так как американцы фактически воспользовались тем, что штаб-квартира ООН находится на их территории (в Нью-Йорке). Но разве на Западе с момента бомбардировок Белграда и насильственного отторжения Косово от Сербии о международном праве вспоминают?

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 134

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  1. Подлый урус (Игорь) Сегодня, 16:45
    на самом деле,новость неприятная. Показывает,что под надуманным предлогом Запад всё же легко может объединиться.
    Подлый урус
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 16:48
      Цитата: Подлый урус
      Показывает,что под надуманным предлогом Запад всё же легко может объединиться.

      6-7 стран вместе с Эстонией - это ещё не весь Запад. А если туда "объединится" ещё и Украина, то у объединения автоматически запускается обратный отсчёт.
      Володин
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:50
        Цитата: Володин
        ...6-7 стран вместе с Эстонией - это ещё не весь Запад. А если туда "объединится" ещё и Украина, то у объединения автоматически запускается обратный отсчёт...

        В/на б/у Украину просить не надо, она вперёд паровоза уже "объединилась" - высылает 13 дипломатов.
        Порошенко:
        ...В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, приняла решение о выдворении 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся. А как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены...
        Андрей К
        1. Володин (Алексей) Сегодня, 16:51
          Я об этом и говорю))
          Володин
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:52
            Сие действо, один из шагов схемы наших "партнеров" по исключению РФ из состава совета безопасности ООН и последующего лишения права вето, это им сейчас очень сильно необходимо для продвижения своих гнусных целей. Короче, просто так они не уймутся, надо что-то с "этим" делать.... Итальянцы кстати в сторонке)))
            maxim947
            1. bulvas (Василий) Сегодня, 17:01
              В общем, понятно, что шутки закончились

              Нам тоже надо показать, что мы шутить не будем и ждать пока они подобреют или одумаются - тоже не будем

              Не понравилось что из ООН наших тоже выдворяют.


              Большую часть списка надо выгонять из страны совсем, во главе с Англией

              Теперь - Сирия.
              Будут бомбить?
              Будем отвечать?
              Момент истины.
              bulvas
              1. Татьяна Сегодня, 17:12
                Интересно, а что скажут эти прихвостни Лондона, если подтвердится ИНТЕРЕСНАЯ версия политолога Нагорного о причине смерти Скрипаля?

                Так вот, Нагорный считает, что покушение на Скрипаля является результатом острейшей внутриполитической борьбы клана Клинтонов против Трампа ещё со времён избирательной компании при Обаме. А именно.

                В США была создана спецкомиссия для расследования предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы 2016 года, которую возглавил спецпрокурор США Роберт Мюллер. Перед комиссией была поставлена задача - уличить Трампа в связях с Россией.
                Эта задача была передана бывшему сотруднику Ми-6, который обратился к киевской СБУ и к группам спецслужб Прибалтийских республик. Он же и координировал схему, а экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль (родом с УССР) консультировал по этому информационному массиву. Все собранные материалы были переданы в США и рассмотрены комиссией Мюллера.

                В ходе расследования комиссии Мюллера представители различных спецслужб, входивших в нее и ориентировавшихся на Клинтон, допустили целую серию антиконституционных действий, связанных со вскрытием почты, прослушками и т. д. Все это было фиксировано Трампом и его сторонниками, которые возглавляли эти же спецслужбы.
                В результате большое количество сторонников Клинтон, в том числе и бывшие руководители ФБР и ЦРУ, участвовавшие в этой схеме, могут подвергнуться уголовному преследованию. А это уголовное преследование, в свою очередь, выявит нити, ведущие к разведке Великобритании Ми-6.
                Вот, для того чтобы этого не случилось, и нужно было прервать эту схему - и поэтому и был зачищен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Поскольку он мог стать важнейшим свидетелем во всей этой истории.
                И Россия здесь вовсе не причём.

                См. подробно «Политолог: Скрипаль мог сдать сеть Клинтон. Его отравили» - https://rossaprimavera.ru/news/0054b104
                Татьяна
                1. Татьяна Сегодня, 17:46
                  Возможно, почуев неладное, Сергей Скрипаль и действительно готовился обратиться к ВВП за политическим убежищем в РФ. И возможно даже, что таковое письмо с обращением к Путину у Скрипаля действительно было, хотя в Кремле это письмо не получили.
                  То есть, проклинтонские сотрудники ЦРУ и МИ-6 Скрипаля в этом деле опередили и отправили туда, куда им надо.

                  Что делали со Скрипалями в британской больнице никто не знает - может их пытали? Может перед смертью под химикатами просто допрашивали? Никто не знает.
                  Татьяна
                  1. bulvas (Василий) Сегодня, 18:20
                    Цитата: Татьяна
                    Интересно, а что скажут эти прихвостни Лондона, если подтвердится ИНТЕРЕСНАЯ версия политолога Нагорного о причине смерти Скрипаля?


                    Да тоже самое и будут говорить
                    Никому уже нет дела, была там Россия или нет
                    Все, уже могут открыто объявить, что начали поход против России.

                    Интересно другое:
                    у меня зреет подозрение, что результатом пожара в Кемерово и гибели людей стала кибератака на систему безопасности торгового центра.

                    Откуда уши растут?
                    Кто нам открыто угрожал?


                    bulvas
            2. Комментарий был удален.
            3. Околоточный (Алексей) Сегодня, 17:09
              По Россия 24 инфа, что Италия 4-х высылает. Скандинавы молчат, Балканы молчат.
              Околоточный
              1. pytar (Боян Иванов) Сегодня, 17:23
                На встречи европейских лидеров в Брюсель, болгарский премиер Бойко Борисов выразил сомнения в твердениях о причастности России в случая с покушения Сергея Скрипала и его дочери: "Обычно в таких случаях дело никогда не то, как оно выглядит на первом взгляде. С одной стороне покушение сделанно очень плосковато, на виду, брутально, наводящее. В один момент кто то говорит, что это в интерес президента России Владимира Путина, чтоб повысил выбирательную активность. Не думаю, что найдется такой, кто бы сомневался, что Путин и так выиграет выборов. Если верно, как некоторые твердять, что он может повлиять на выборах в США, для него было бы детская игра, сделать это на своих выборов. Великобритании, сказала „высокой ступени вероятность”о предполагаемого участия России в покушения! Я потребовал больше доказателства! В "высокой ступени вероятности" есть слово "вероятност". Когда есть вероятност, значит есть и другая вероятност. Я припоминал им время, когда Саддам Хюсеин был обвинен за притежания химического оружия, а впоследствие Тони Блер извинялся. Последствия для этой стране и до ныне чудовищные.” На вопроса как будет реагировать болгарское правителство, Б.Борисов ответил, что Болгария не будет выгонять российские дипломаты, в отсуствия убедитетельные доказательства. „В Болгарии нет такие настроения. ” - заявил болгарский Преимер.
                pytar
                1. 76СССР (Роман) Сегодня, 18:49
                  Остались еще здравомыслящие в Европе.
                  76СССР
              2. БВС (Виктор) Сегодня, 17:32
                По поводу Балкан - "Хорватия и Канада объявили о высылке российских дипломатов."
                БВС
                1. Комментарий был удален.
                2. Piramidon (Степан) Сегодня, 17:54
                  Цитата: БВС
                  По поводу Балкан - "Хорватия и Канада объявили о высылке российских дипломатов."

                  Какое отношение Канада имеет к Балканам?
                  Piramidon
                  1. 76СССР (Роман) Сегодня, 18:45
                    Такое же как Россия к отравлению Скрипалей. А если серьезно, то человек, видимо, разместил цитату из какого-то издания, имея ввиду только Хорватию.
                    76СССР
            4. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:21
              Ещё раз показывает что дипломатия в этом гадском мире только фиговый листок.Понимается только сила и действие.Про соплежуйство-забыть.
              Цитата: maxim947
              Сие действо, один из шагов схемы наших "партнеров" по исключению РФ из состава совета безопасности ООН и последующего лишения права вето, это им сейчас очень сильно необходимо для продвижения своих гнусных целей. Короче, просто так они не уймутся, надо что-то с "этим" делать.... Итальянцы кстати в сторонке)))
              210окв
            5. Аскет (Станислав) Сегодня, 17:36
              Цитата: maxim947
              Сие действо, один из шагов схемы наших "партнеров" по исключению РФ из состава совета безопасности ООН и последующего лишения права вето, это им сейчас очень сильно необходимо для продвижения своих гнусных целей. Короче, просто так они не уймутся, надо что-то с "этим" делать....

              Берите выше, главная задача признание России террористическим государством, типа ИГ, запрещенного в РФ, даже не страной -изгоем как КНДР или Иран, а вселенским злом, которое нужно уничтожить.
              В этом плане понравилась фраза Путина, когда он объяснял механизм ответно -встречного удара при котором пострадает весь мир, -Зачем нам такой мир, если в нем не будет России.
              Поэтому военного решения нет, Будут давить через национал -предателей, псевдопатриотов, либералов, обиженный олигархат и тех кто снова готов променять страну на колбасу
              Аскет
            6. saturn.mmm (михаил) Сегодня, 17:51
              Цитата: maxim947
              Итальянцы кстати в сторонке)))

              В ЕС 28 стран, так что в сторонке 21 страна. Что то про ООН не понял, американцы какое право имеют? С каких пор они регулируют состав делегаций ООН?
              saturn.mmm
              1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 19:10
                Цитата: saturn.mmm
                С каких пор они регулируют состав делегаций ООН?

                С тех самых, когда штаб-квартира ООН расположилась на территории США, хотя она и находится под международной юрисдикцией. Но разве янкесов это когда-нибудь останавливало?
                helmi8
              2. DMoroz Сегодня, 19:22
                Испания и Голландия уже подключились... am
                DMoroz
            7. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 19:08
              Цитата: maxim947
              Сие действо, один из шагов схемы наших "партнеров" по исключению РФ из состава совета безопасности ООН и последующего лишения права вето

              Понты гоняют, на испуг берут, хотя даже при СССР такого не бывало. Исключение из СБ и лишение право Вето, это конец ООН и ещё много чего сопутствующего...
              КОСМОС
        2. Borik (Борис) Сегодня, 17:35
          [/quote]...В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, приняла решение о выдворении 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся. А как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены...[quote]

          Мы же страна агрессор а имеем посольство в "Укропии"?
          Borik
      2. Подлый урус (Игорь) Сегодня, 16:53
        В США слабые и тупые аналитики. Пока они борются с Россией Китай стремительно наращивает военную мощь - флот строится архигигантскими темпами.
        Подлый урус
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 17:03
          Цитата: Подлый урус
          В США слабые и тупые аналитики. Пока они борются с Россией Китай стремительно наращивает военную мощь - флот строится архигигантскими темпами.


          Без России Китай не продержится, это они прекрасно понимают

          bulvas
        2. ventel (Виталий) Сегодня, 19:19
          А кто то лет 5 назад писал что Путин В.В чуть ли не выбросил америкацев с Европейской политики. Где эти аналитики . Сейчас пишут что Китаю нужно дружить с Россией а какой смысл китайцам дружить им вон с другом КНДР головной боли хватает. Вот где слабые аналитики так это в России с авторитетной страны скатится до второсортных стран.
          ventel
      3. Кент0001 (евгений) Сегодня, 17:35
        Германия и Франция не в счет? Хотя я был просто уверен, что итальянцы, австрийцы, щвейцарцы и другие - т.е. старая европа без сильного внешнего управления, не подпишутся на британскую шнягу. Это достойно уважения.
        Кент0001
      4. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 18:02
        Я думал в Чехии власти поумнее а остальные из списка дно дном и это никого не удивит.
        Incvizitor
      5. БАРХАН (СЕРГЕЙ) Сегодня, 18:09
        Цитата: Володин
        6-7 стран вместе с Эстонией - это ещё не весь Запад. А если туда "объединится" ещё и Украина, то у объединения автоматически запускается обратный отсчёт.

        Партизанский отряд с шумером?
        БАРХАН
    2. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 16:51
      Курятник.одна закудахтола и все за ней
      vkl.47
      1. volodya (владимир) Сегодня, 16:55
        Похоже нас решили напугать, не надо пугатся, надо тоже высылать и чем больше тем лучше!
        volodya
        1. влад66 (Владимир) Сегодня, 17:35
          Цитата: volodya
          Похоже нас решили напугать, не надо пугатся, надо тоже высылать и чем больше тем лучше!

          Они похоже сами перепугались what
          влад66
          1. DMoroz Сегодня, 19:15
            Если Британия присоединится к России, то в их школах будут учиться не британцы, а граждане РФ, клубы будут собственностью граждан РФ, в элитных домах будут жить граждане РФ, ЧМ по любому пройдет в РФ. А то что написано это если Россия войдет в состав соединенного королевства... negative
            DMoroz
      2. Подрезчик (Александр) Сегодня, 17:03
        На самом деле данное действие лишний раз показывает степень зависимости этой гнилой Европы от залужных хозяев. О Прибалтийских странах, Польше и Украине и говорить нечего, но думалось, что Германия и Франция посамостоятельней. Ну а уж высылка представителей России в ООН...ни в какие ворота не лезет! Как бы то нибыло, хочется верить, что подавятся они своей мнимой солидарностью и дипломатическим бездоказательным хамством!!! am
        Подрезчик
        1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 17:31
          Цитата: Подрезчик
          думалось, что Германия и Франция посамостоятельней.
          Меркель проглотила скандал с прослушкой ее телефонов. А французам показали их место с кандидатом в президенты Домиником Стросс Каном. Думается, что задержание Саркози из той-же серии.
          Кубик123
        2. Piramidon (Степан) Сегодня, 17:58
          Цитата: Подрезчик
          ...но думалось, что Германия и Франция посамостоятельней.

          Германия с 1945 года оккупирована американцами.
          Piramidon
      3. Комментарий был удален.
    3. Комментарий был удален.
    4. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 17:00
      Цитата: Подлый урус
      на самом деле,новость неприятная. Показывает,что под надуманным предлогом Запад всё же легко может объединиться.

      они каждые 100 лет объединяются, нам не привыкать, огребут и на этот раз.
      предки с Дона
    5. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 17:01
      Вот количество высылаемых дипломатов
      Владыка Ситх
    6. udincev (Виктор) Сегодня, 17:10
      Цитата: Подлый урус
      под надуманным предлогом Запад всё же легко может объединиться.

      Когда было не так?
      Всегда со времён СССР - создать повод шишкой на ровном месте и дружный хор шавок спустить с поводка. Всё! В последние годы особенно цинично и безапелляционно...
      Но уже чувствуется какая-то обречённость...
      udincev
    7. 76СССР (Роман) Сегодня, 18:40
      параноики всех стран соединяйтесь...)
      76СССР
    8. ARES623 (Дмитрий) Сегодня, 19:08
      Цитата: Подлый урус
      под надуманным предлогом Запад всё же легко может объединиться.

      На счет легкости - не факт. Их ломают через колено. Очередное закручивание гаек своим "союзникам" со стороны "большого брата". Но можно отметить, что это не меняет обстановки. Нам наверное после зеркального ответа надо бы прекратить членство в совете европы и, соответственно, послать в долгий путь ЕСПЧ со всеми остальными СЕшными конторами.
      ARES623
    9. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:22
      Цитата: Подлый урус
      на самом деле,новость неприятная. Показывает,что под надуманным предлогом Запад всё же легко может объединиться.

      Объеденилось несколько стран и только...при этом еще нами не сделан ход,а он будет и я совсем не уверен,что он понравиться франзузам,полякам,прибалтам и немцам...
      НЕКСУС
  2. 1536 (Евгений) Сегодня, 16:46
    Надо деятельность этого "хора" прекращать, и вышибать из Москвы этих "подпевал". Если снова не ответим, завтра британцы и иже с ними снова придумают какую-нибудь немыслимую провокацию.
    1536
    1. Комментарий был удален.
      1. Bastinda (Михаил) Сегодня, 17:38
        А так же запретить компьютеры, станки, телефоны! НАТО вообще кончится в ужосе! laughing
        Bastinda
        1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 19:15
          Цитата: Bastinda
          А так же запретить компьютеры, станки, телефоны!

          На всякий случай посмотрите страну-производитель на своем компе, телевизоре, телефоне... Там что, написано "Madе in USA"? Там явно Китай указан, так что бросайте эти спекуляции по поводу запретов "отличной американской техники"
          helmi8
  3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:46
    ...Подпевалы Лондона и Вашингтона из ЕС высылают российских дипломатов...

    Эххх!!!
    Понеслась, звизда по кочкам!!!!
    Иху дивизию!!!
    Пора заканчивать игры в аристократов, шавки на "вломить от души" напрашиваются!!!
    Андрей К
    1. Комментарий был удален.
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:34

        Даши спокойно, не лопни от усердия lol
        Не напрашивайся - я по понедельникам, рагулям не подаю laughing
        Андрей К
        1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 18:09
          Цитата: Андрей К
          Даши спокойно, не лопни от усердия lol
          Не напрашивайся - я по понедельникам, рагулям не подаю laughing

          Андрей, приветствую! hi Видишь как, вчера наорались на митинге (разрешили ведь!), утром отчеты сдали-и по пиву! А насосавшись пивка, давай писать-да так безграмотно, что стыдно за флаг! Ты уж извиняй нас... hi
          Подрезчик
          1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 18:55
            Цитата: Подрезчик
            ...Видишь как, вчера наорались на митинге (разрешили ведь!), утром отчеты сдали-и по пиву! А насосавшись пивка, давай писать-да так безграмотно, что стыдно за флаг! Ты уж извиняй нас... hi..

            Саш привет hi
            Тебе и нации, которую ты представляешь, стыдиться нечего.
            Мозги местячковым долбоящерам вправите сами wink
            P.S. А чувство вины занятная штука, можно я с тебя вместо извинения, сушёной щукой по-белорусски возьму? laughing
            Андрей К
  4. 501Legion (Артём) Сегодня, 16:47
    стоит выслать по 50 человек из всех их посольств . а какая разница сколько их там останется.
    501Legion
    1. БВС (Виктор) Сегодня, 17:40
      Это типа того, а мы Воронеж разбомбим. Ухудшение работы посольств и консульств дает минус только для РФ, ибо поток российских граждан на выезд (временный - бизнес, туризм, обучение, лечение и прочье) во много раз превышает поток иностранцев на вьезд в Россию (без учета наших азиатских гастробайтеров).
      БВС
      1. 501Legion (Артём) Сегодня, 18:40
        как ездили все в евпропу так и будут ездить, им вообще похер на все эти санкции, ни чего некоторым и подождать подольше надо, может и дома останутся.
        501Legion
        1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 19:18
          Цитата: 501Legion
          как ездили все в евпропу так и будут ездить, им вообще похер на все эти санкции

          А подавляющее большинство на отдых ездят не в Европу, а в Таиланд, Турцию, Египет...
          helmi8
  5. Шептун Сегодня, 16:49
    Слабые мы конечно! Были бы сильные, выслали бы всех чертей в одностороннем порядке и пусть потом челом бьют!
    Шептун
  6. shans2 (shans2) Сегодня, 16:49
    Это когда у Запада задница красная от возмущения и конца их мечт про грабеж всей планеты, а сделать обидчику (России ) они ничего не могут, остается только орать и трясти издалека томагавками, а пускать их уже страшно, ответка прилетит)
    shans2
    1. Комментарий был удален.
      1. ваха36 (Евгений) Сегодня, 17:32
        Уважаемые модераторы уберите пожалуйста это
        ваха36
        1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 17:38
          Цитата: ваха36
          Уважаемые модераторы уберите пожалуйста это гов но.
          Для этого есть кнопка "Жалоба".
          Кубик123
          1. ваха36 (Евгений) Сегодня, 18:23
            Спасибо . Я новичок на сайте. Теперь буду пользоваться.
            ваха36
            1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 18:25
              Добро пожаловать!
              Кубик123
          2. Piramidon (Степан) Сегодня, 18:48
            Цитата: Кубик123
            Для этого есть кнопка "Жалоба"

            Добрые люди, видимо, уже пожаловались. Тролля зачистили.
            Piramidon
      2. Комментарий был удален.
  7. ПалБор (Павел) Сегодня, 16:52
    На самом деле высылка 3-4-х сотрудников посольств не означает ничего,кроме "формальной солидарности".Водителей с курьерами вышлют...
    Вот у амеров серьёзней.Ну да наши консульство в ответ в Свердловске закроют.Давно пора.
    Про сине-жёлтых даже говорить не хочется.Я власти имею в виду,не народ.Аж порой тошнит от них.
    ПалБор
    1. нектоV (виктор) Сегодня, 17:11
      Ну и что теперь наш "гарант" опять будет ссылаться на "международное право", "наши партнеры ".
      плевать западу на все это он действует с позиции силы и рассового превосходства, а мягкотелость наших правителей еще больше их подогревает. Все в "рот" смотрят своим партнерам как бы не обиделись,они такие хорошие а их не понимают,в этой ситуации и вспоминаешь политику Сталина.
      нектоV
      1. Galaxy (Сергей) Сегодня, 17:34
        «Ну вообще-то Путин не виноват, он же только только президентом то стал. Ещё не успел разобрать бардак, который оставил его предшественник»
        Galaxy
        1. 76СССР (Роман) Сегодня, 18:57
          Да вы, батенька, остряк-самоучка гляжу)
          76СССР
      2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:42
        Цитата: нектоV
        Ну и что теперь наш "гарант" опять будет ссылаться на "международное право"

        Порошенко штоле?
        Серый брат
      3. ARES623 (Дмитрий) Сегодня, 19:15
        Цитата: нектоV
        в этой ситуации и вспоминаешь политику Сталина.

        Это ж сколько Вам лет-то? Как старый вояка, возьмите и предложите что-нибудь не "мягкотелое". Например, не отвечать на провокации, как в 1941? Али что еще?
        ARES623
  8. Серый брат (Сергей) Сегодня, 16:52
    Ну вот и свершилось то, о чём многие здесь долго мечтали, наконец-то закроют консульство в Екатеринбурге.
    Серый брат
    1. Комментарий был удален.
      1. ПалБор (Павел) Сегодня, 17:07
        Вообще не смешно.Ни стыда,ни совести.
        ПалБор
        1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 17:25
          Цитата: ПалБор
          Вообще не смешно.

          Павел, не ведитесь. Это сейчас уберут. hi
          Paranoid50
      2. Алексий Сегодня, 17:14
        А откуда такой здесь нарисовался?
        Алексий
        1. prapor75m (андрей) Сегодня, 17:21
          да видно , что провокатор
          prapor75m
      3. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:24
        Цитата: Неватан
        . На месте консульства открыть очередной Торговый Центр с кинотеатрами )))

        Когда у вас на Украине детский лагерь сгорел, что-то я здесь шуточек на эту тему не видел ни от кого.
        Моральная деградация это очень нехорошо, подумайте об этом.
        Серый брат
    2. нектоV (виктор) Сегодня, 17:15
      Ели наша власть не поменяют внешнеполитический курс то может закрыться и "проект " под названием Россия.
      нектоV
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:20
        Цитата: нектоV
        Ели наша власть не поменяют внешнеполитический курс то может закрыться и "проект " под названием Россия.

        А вы сами из какого "проекта" будете? Ключик не вырос закрывать.
        Серый брат
        1. нектоV (виктор) Сегодня, 18:16
          Серый брат я сам из проекта СССР а потом уже как и все оказался в другом,про ключик видел и слышал как разваливалась страна и ваш ключик это от вашей некомпетентности,в этом вопросе.
          нектоV
          1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 18:43
            Цитата: нектоV
            Серый брат я сам из проекта СССР а потом уже как и все оказался в другом,

            Так че там ваша власть за курс взяла, что аж Россию "закрыть" собирается.
            Серый брат
      2. ПалБор (Павел) Сегодня, 17:25
        А Россия - это проект?Я думал,это моя страна.Вот ведь,млин....
        ПалБор
      3. staviator (staviator) Сегодня, 17:48
        А поменять это как?Сдать Сирию,Крым,Донбасс,распустить армию,порезать ракеты,начать лизать штатам,ввести обратно американских советников,вообщем в стиле"а-ля Горбачев".Так?Вот тогда и простят нас убогих.И заживем....
        staviator
        1. нектоV (виктор) Сегодня, 18:26
          Поменять нужно внешнею политику на более жесткую,нужно противостояние западу ,а не его имитация . Вспомните прошедшую олимпиаду, унижение России ?, безусловно, в ответ что имеем,сами понимаете,а если сдадим все что Вы писали, конец России.
          нектоV
          1. staviator (staviator) Сегодня, 18:42
            Да было бы что им противопоставить,в нынешней ситуации к сожалению это малоэффективно и трудновыполнимо не навредив собственной экономике.Реально никто не хочет назад в 90-е.Ну не следовать же маргинальным советам типа:-Давайте газ перекроем или "Сатаной" бахнем.
            ИМХО.А какая то фигня назревает явно,бесконечно это гнобение не может продолжаться,и с холодком думаешь про ускоренное перевооружение армии и увеличение учений в разы....
            staviator
      4. 76СССР (Роман) Сегодня, 19:00
        рот прикрой проектировщик фигов
        76СССР
        1. staviator (staviator) Сегодня, 19:22
          МАргинал откликнулся,и судя по тону просто быд-ло
          staviator
    3. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 17:37
      Если бы еще и Ройзмана заодно с амерами за океан отправили ...
      Rostislav
  9. alikstalker (Алик) Сегодня, 16:55
    .... И глядя на сужденный пожар, я сказал- вот почему я вынес вещи вчера ....
    alikstalker
  10. den3080 Сегодня, 16:57
    надо бы закон разработать и принять. О мерах противодействия русофобии.
    И в нём предусмотреть создание соответствующих условий для бизнеса, торговли, культурных связей, науки и образования для тех стран кто допускает на государственном уровне русофобские высказывания и политику.
    Провинился - получи двойное налогообложение на свои инвестиции, двойные таможенные пошлины на товары ну и так далее.
    Ведёшь себя хорошо - получай преференции(отмена или снижение налогов, таможенных пошлин, визовое упрощение)

    Они только через кошелёк понимают.
    den3080
    1. Комментарий был удален.
      1. нектоV (виктор) Сегодня, 17:19
        О как бульбаши похоже голос подали или не они?
        нектоV
      2. андрсон (андерсон ..) Сегодня, 17:47
        Сало нету, могут дать сырую колбасу.
        андрсон
  11. bubalik (Сергей) Сегодня, 17:00
    ,,,вот так и опускается железный занавес.
    bubalik
  12. brdm (Дмитрий) Сегодня, 17:00
    Уже 14 стран подтверждают по линии МИД.Опять же исходя из наших Российских новостей. Завтра будет понятно.
    brdm
  13. Комментарий был удален.
    1. Алексий Сегодня, 17:15
      Ты кто? Троль?
      Алексий
      1. Б.Т.В. (Татьяна) Сегодня, 17:24
        Не просто, тролль, а узконаправленный и толстый.
        Б.Т.В.
    2. tray4422 (Артем) Сегодня, 17:18
      А ты всё лижешь :)
      tray4422
  14. д^Амир (Дамир) Сегодня, 17:02
    успех не в этом!!!!!!! успех в выдаче ордеров на арест «сомнительного» российского капитала!!!!! Взгляд пишет... https://vz.ru/news/2018/3/26/914355.html.... вот это успех!!!! вот это прямое и ясное объяснение чего ради весь кипешь!!!
    д^Амир
  15. Подлый урус (Игорь) Сегодня, 17:04
    Цитата: предки с Дона
    Цитата: Подлый урус
    на самом деле,новость неприятная. Показывает,что под надуманным предлогом Запад всё же легко может объединиться.

    они каждые 100 лет объединяются, нам не привыкать, огребут и на этот раз.

    так народу больше погибнет. У них мозгов нет.
    Подлый урус
  16. BAI Сегодня, 17:08
    также ещё 12 представителей РФ в ООН

    Формально, зеркально ответить нечем.
    BAI
  17. P0LYM (Юрий) Сегодня, 17:09
    Ёлы-палы...! ну что это за новость???... неужели кто-то думал, что они не выстроятся в очередь на исполнение воли саурона...? то бишь соверена...
    P0LYM
  18. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. нектоV (виктор) Сегодня, 17:22
      А не пойти ли тебе сам догадаешься или подсказать,проплаченный троль.
      нектоV
    3. Severomor (Игорь) Сегодня, 17:41
      Цитата: Неватан
      Почему здешний фильтр

      "Рагуль" - нормально пропускает ))))))))))))))
      Severomor
  19. udincev (Виктор) Сегодня, 17:13
    Цитата: 1536
    Если снова не ответим, завтра британцы и иже с ними снова придумают какую-нибудь немыслимую провокацию

    Даже если ответим - всё равно придумают... Тут что-новенькое надо предпринимать, нетрадиционное...
    udincev
  20. Kosmotoga Сегодня, 17:19
    у них хоть "хор есть" а мы одни.С нами никого нет.
    Kosmotoga
  21. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 17:21
    Накаляется обстановка. В одном строю против России выстроились самые крупные экономики ЕС (немцы, французы и англичане) и полосатые (шакалы не в счет).
    Конкретное предупреждение России, что надо очень быстро развивать свою экономику и максимально уменьшать зависимость от запада во всех сферах. А для этого пресечь вывод денег в офшоры, ограничить валютные спекуляции банков и направить средства в реальный сектор экономики.
    И не надо далеко за море к МВФ за рецептами ходить, свои решения есть. Помните, какой прирост ВВП в кратчайшие сроки сумел Примаков обеспечить?
    Rostislav
  22. Kosmotoga Сегодня, 17:21
    весь спектакль ради того чтобы лондон официально на волне дела скрипаля арестовал счета беглых русских олигархов и потратил их на брексит.Ибо больше неоткуда взять такую большую сумму.
    Kosmotoga
    1. нектоV (виктор) Сегодня, 17:26
      Вы ошибаетесь ,этот спектакль не ради счетов ,их политика сдержать а лучьше уничтожить наше государство.
      нектоV
      1. Kosmotoga Сегодня, 17:36
        высылкой дипломатов и арест счетов беглых они вообще ничего не добьются.Торговля продолжается и мы ничего не теряем.
        Kosmotoga
  23. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 17:23
    ...Свести экономические, культурные контакты, обсуждение безопасности к минимуму. Россия не КНДР, вполне может развиваться при рациональной внутренней политике. А "евросодом" пусть занимается "решением международных проблем".
    samarin1969
    1. нектоV (виктор) Сегодня, 17:33
      Полностью с Вами согласен но похоже наша "элита" не хочет этого,слишком тесные у нее "связи" с западом, доиграются, сами "кончат" по примеру Кадафи и государство уничтожат, пример распад СССР.
      нектоV
  24. maw (maw) Сегодня, 17:25
    Эх, сбылось бы. Чтоб в ответке прикрыли овское гнездо в Свердловске.
    maw
    1. Б.Т.В. (Татьяна) Сегодня, 17:31
      Цитата: maw
      Эх, сбылось бы. Чтоб в ответке прикрыли овское гнездо в Свердловске.


      И не только там, во Владивостоке тоже не мешало бы убрать этот " гадючник".
      Б.Т.В.
  25. Mimohod (Михаил) Сегодня, 17:25
    Так, Германия подтверждает высылку 4-х российских дипломатов. Также по четыре человека вышлют французы и поляки. Чехи высылают троих россиян, которых уже объявили «русскими разведчиками».
    Вот они страны-мастера истинной клоунады в цирке-шапито, под названием" Европа" laughing
    Mimohod
    1. Mimohod (Михаил) Сегодня, 18:37
      сначало игры в санкции, сейчас высылашки начались, такое ощущение что мировые лидеры сша и европы только вчера в песочнице мочились а сегодня рванули круто управлять миром...
      Mimohod
  26. фа2998 (Андрей) Сегодня, 17:28
    Очень многие, даже на этом сайте не раз говорили- да во внутренней политики есть проблемы, но в международной все в порядке.Почитаешь подобные новости что то не срастается. Скоро только Сирия с нами будет сотрудничать, да и то только правительственных силы. recourse hi
    фа2998
    1. ланс Сегодня, 17:49
      вы забыли брикс и одкб. что касается европы к этому все и шло, здесь возможен только бизнес и более ничего.
      ланс
    2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:09
      Цитата: фа2998
      даже на этом сайте не раз говорили- да во внутренней политики есть проблемы, но в международной все в порядке.Почитаешь подобные новости что то не срастается.

      Да как раз и срастается... Именно из-за независимой внешней политики России и сходят с ума "истинные демократы". Только вот с работниками ООН - перебор. Международная организация, нечего матрасникам там командовать. И реакция на это должна быть адекватной, а не очередное выражение озабоченности...
      helmi8
  27. Волька Сегодня, 17:29
    тем самым янки со своей коалицией пытаются компенсировать свой провал в Сирии...
    Волька
    1. нектоV (виктор) Сегодня, 17:36
      Не теште себя этой надеждой все гораздо глубже.
      нектоV
  28. LVMI1980 Сегодня, 17:33
    не будут покупать билеты выключим газ feel
    LVMI1980
  29. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 17:35
    Латвия и Эстония ни когда своего мнения не имели - что хозяин скажет то и делают!
    Lesorub
    1. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 18:07
      Германия Франция Польша и 404 все марионеточные режимы а вот Чехию я выше этого считал.
      Incvizitor
      1. staviator (staviator) Сегодня, 18:48
        Такое же мнение было,судя по заявлениям Земана.Оказывается все его слова пшик,никому нельзя верить,никому.И если ситуация обострится уже задумаешься куда повернет Батька
        staviator
  30. staviator (staviator) Сегодня, 17:35
    Похоже на объявление войны,думаю это только начало,посмотрят на реакцию России и начнется.,только чем отвечать будем?
    staviator
  31. P0LYM (Юрий) Сегодня, 17:35
    А кстати, вы заметили такую особенность в действиях трампа....перед тем как дерьмеца подвалить, он всегда сахарку подсыпает? китайцам контрактов наобещал... мама дорогая....))) потом фигакс и торговая война.... Путину позвонил.... давайте встречаться, обсудим, как не разгонять гонку вооржений... потом хренакс и на тебе 60 российских дипломатов на выход.... нормальная такая выстраивается схема...
    P0LYM
    1. 76СССР (Роман) Сегодня, 19:06
      Трамп марионетка в руках американской еврейской гильдии
      76СССР
  32. Чичиков (Дед) Сегодня, 17:36
    Не помню ни одного серьезного обострения с ЕС в начале или на протяжении осенне-зимнего периода. Всегда, это происходит в начале весенне-летнего. С чего бы это? Может стоит подготовить свой ответный шаг к октябрю-ноябрю, - облаять всех шестерок сШа, попинать ногами местную оппозицию, силами ОМОНа брутально вытереть ноги о пороги редакций западных СМИ в России, выдворить десяток шпиёнов, пригрозить закрутить вентиль на трубе и ... подождать ответной реакции.

    А вообще, страны Европы живут как внутренние шары маятника Ньютона, - их то справа, то с лева подталкивает или англосаксы или их шестерки из Брюсселя!
    Чичиков
  33. Kosmotoga Сегодня, 17:38
    а теперь скажите где мы ошиблись что с нами никого нет.А вокруг нас все пресуют.Почему мы в одиночестве.
    Kosmotoga
    1. нектоV (виктор) Сегодня, 18:36
      Наивный вопрос.Есть "исключительная" империя ну а европа это вассалы. В "одиночестве"наша страна находилось всегда за всю свою историю,"варшавский блок" в расчет не берем.
      нектоV
  34. словак Сегодня, 17:38
    Чехов, поляков и представителей бывших советских прибалтийских республик можно выслать всех. Оставить одного посла и консула. Будет правильно отозвать аккредитации и выслать представителей их СМИ. Возможно, ответят тем же, да и фиг с ними. С Польшей надо вообще прекращать контакты, контракты и ввести наконец- то контроль за контрабандой через Беларусь особенно польских товаров.
    словак
    1. 76СССР (Роман) Сегодня, 19:08
      С товарами из Польши пора кончать, начиная с яблок и заканчивая грушами.)
      76СССР
  35. Strannik_GO (Strannik_GO) Сегодня, 17:44
    Высылка посольства из страны, в дипломатии, равносильна объявлению войны. Поэтому высылают часть дипломатического корпуса, не задевая представителя страны - посла.
    В данной ситуации лучшим вариантом было бы, перевод объединённого посольства в столицу ЕС (Брюссель- Бельгия) из стран выступающих за высылку Российских дипломатов, не разрывая дипотношений.
    А на территории России сократить представительства этих членов ЕС до уровня представительских функций.
    К стати - ежегодно на содержания посольств в других странах уходит из бюджета России до 0,5 триллиона рублей (зарплаты, недвижимость,культурные мероприятия).
    Strannik_GO
  36. konstantin68 (Константин) Сегодня, 17:48
    Цитата: Неватан
    Предлагаю запретить кокаколу и масло Шелл. жосткая такая ответочка. НАТА уже трисётса в ужоси

    Слышь,кактамтебя,тебе на другой ресурс надо. Цензор например. Там по уровню -как раз.
    konstantin68
  37. Диван Диваныч (Диван Диваныч) Сегодня, 18:06
    Это провокация британских спец служб.
    Прошла Олимпиада, решили еще как-то душить Россию, чтобы подчинить.


    России нужно переориентироваться на Азию, а также больше заниматься внутренними проблемами.
    Не нужно нагнетать обстановку с Европой, нагнетание обстановки приведет к войне (смерти множества людей). Нужно снижать последствия для России от провокаций натовских стран, и одновременно развиваться внутри и на восток.
    Диван Диваныч
  38. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 18:11
    Автор прав, с начала бомбардировок Югославии международное право не работает.
    Ретвизан 8
  39. Алекс2048 (Юсупов Алексей) Сегодня, 18:14
    Может пора этот "странный" гамбит вокруг дела Скрипаля перевести в экономическую плоскость... Объявить всех находящихся граждан Великобритании на территории РФ шпионами, как положено возбудить уголовные дела, потом всех их в СИЗО включая дипломатов, провести обыск в посольствах Великобритании... Попутно привести Вооруженные силы РФ в состояние готовности, по отражению возможной агрессии со стороны блока НАТО. Отозвать всех дипломатов, а простым гражданам РФ выдать предписание в виде рекомендации о возврате в РФ из стран блока НАТО. Всем торговым судам выдать предписание о том, чтобы покинули порты блока НАТО. А после этого провести национализацию материальных активов Великобритании и компаний с участием капитала граждан Великобритании и ее колоний и компаний зарегистрированных в Великобритании и ее колониях. После этого сообщить остальным странам о том, что их активы в РФ также могут быть национализированы. Также попутно отрубить информационное пространство РФ от остального Интернета. А там дальше посмотреть, как мир на это отреагирует...
    Алекс2048
  40. Диван Диваныч (Диван Диваныч) Сегодня, 18:17
    Кому было выгодно убийство Скрипаля? Великобритании он мог навредить сдав каналы третьим странам. России он уже не мог навредить, так как не находится в ней, все что знал уже сдал.

    Так что мотивы ведут к верхушке Великобритании.
    Диван Диваныч
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  42. Fenix 2.0 (Призрак) Сегодня, 18:50
    Цитата: Rostislav
    И не надо далеко за море к МВФ за рецептами ходить, свои решения есть. Помните, какой прирост ВВП в кратчайшие сроки сумел Примаков обеспечить?

    Только к великому сожалению убрали его быстро, да и потом особо не слушали, а он всегда выступал против тесного сближения с западом, за исключением экономики, да и то выборочно, вот в конце концов и получили от "партнёров" и это ещё не вечер.
    Fenix 2.0
  43. 76СССР (Роман) Сегодня, 19:13
    Отвечать надо и жестко, чтоб весь мир содрогнулся, хорош сопли жевать. Перекрыть газ Европе, Америку держать в лютом страхе периодически просачивая в СМИ информацию о завершающем этапе разработок климатического супероружия).
    76СССР
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