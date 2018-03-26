...Подпевалы Лондона и Вашингтона из ЕС высылают российских дипломатов...

Европейский хор из главных подпевал американо-британского союза решился на высылку российских дипломатов в рамках «поддержки в отношении Лондона по делу об отравлении Скрипаля». В нестройном хоре тех, на кого Лондон надавил с результатом для себя, оказались Франция, Германия, прибалтийские «тигры», а также Польша и Чехия.Так, Германия подтверждает высылку 4-х российских дипломатов. Также по четыре человека вышлют французы и поляки. Чехи высылают троих россиян, которых уже объявили «русскими разведчиками». Троих российских дипломатов вышлет Вильнюс. По одному дипломату РФ собираются выслать Латвия и Эстония. Остальные страны-члены ЕС заявили, что высылать дипломатов на основе только лишь "британских подозрений" не намерены.В эту компанию «высылающих» захотел влиться и президент Украины Пётр Порошенко. По словам президент-олигарха, Украину в ближайшее время покинут 13 российских дипломатических работников.Дальше всех пошёл Белый дом, объявив о том, что отправляет в Россию 48 россиян из посольств и консульств в США, а также ещё 12 представителей РФ в ООН. Последнее является грубейшим нарушением международного права, так как американцы фактически воспользовались тем, что штаб-квартира ООН находится на их территории (в Нью-Йорке). Но разве на Западе с момента бомбардировок Белграда и насильственного отторжения Косово от Сербии о международном праве вспоминают?