Китайцы показали свой колесный танк

Китай продемонстрировал свой колесный танк. Этот тип бронетехники состоит на вооружении армий США, Японии, Италии и ещё нескольких стран. Теперь к ним присоединился и Китай, передает "Warspot"О создании колёсного танка на базе бронетранспортёра VP10 стало известно в августе прошлого года. Новая модификация VP10 — противотанковая самоходная артиллерийская установка, которая по западной классификации называется истребителем танков (Tank Destroying Vehicle, TDV). Машина вооружена 105-мм орудием, заявленное бронепробитие которого составляет 650 мм стали, прикрытой динамической защитой.Изначально сообщалось, что новый боевой модуль весит значительно больше, чем «родной», поэтому VP10 с 105-мм пушкой утратил амфибийные возможности. При этом машины, показанные на видео, имеют гребные винты. Кроме того, ранее сообщалось о том, что новые истребители танков предназначены на экспорт, тогда как в сюжете телеканала CCTV-7 показаны машины китайской армии.