19:47 26 марта
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Китайцы показали свой колесный танк

Китай продемонстрировал свой колесный танк. Этот тип бронетехники состоит на вооружении армий США, Японии, Италии и ещё нескольких стран. Теперь к ним присоединился и Китай, передает "Warspot"

Китайцы показали свой колесный танк


О создании колёсного танка на базе бронетранспортёра VP10 стало известно в августе прошлого года. Новая модификация VP10 — противотанковая самоходная артиллерийская установка, которая по западной классификации называется истребителем танков (Tank Destroying Vehicle, TDV). Машина вооружена 105-мм орудием, заявленное бронепробитие которого составляет 650 мм стали, прикрытой динамической защитой.


Изначально сообщалось, что новый боевой модуль весит значительно больше, чем «родной», поэтому VP10 с 105-мм пушкой утратил амфибийные возможности. При этом машины, показанные на видео, имеют гребные винты. Кроме того, ранее сообщалось о том, что новые истребители танков предназначены на экспорт, тогда как в сюжете телеканала CCTV-7 показаны машины китайской армии.


Использованы фотографии: janes.com
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Комментарии 24

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  1. demiurg (валера) Сегодня, 17:41
    Что то скромно, всего 650мм за динамической защитой.
    Писали бы уж сразу, полтора метра после активной, динамической защиты при стрельбе на 7 километров.
    demiurg
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:44
      Цитата: demiurg
      Что то скромно, всего 650мм за динамической защитой.

      Так, это старая пушка НАТО в 105-мм, погодите, они туда и 125-мм впихнут, быстрей чем мы это сможем сделать на "Бумеранге". И сделают это именно для своей армии.
      Изначально сообщалось, что новый боевой модуль весит значительно больше, чем «родной», поэтому VP10 с 105-мм пушкой утратил амфибийные возможности. При этом машины, показанные на видео, имеют гребные винты.
      Винты СНЯТЬ забыли
      svp67
    2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 18:14
      Блин машина вообще без ДЗ, её же сожгут из любого РПГ и ПТУРа.
      Я вообще скептически отношусь к колесной технике первой линии боя. Практически любая пуля это гарантированно пробитое колесо. Понятно что есть подкачка и т д, а если много наполучает или какой разрывной снаряд прилетит 23-мм или Вог-17 или крупные осколки от артиллерии, колесу сразу хана, выходи из боя или стой жди пока прилетит чемодан подарков. Подрыв на противотанковой мине гарантированно оторвет колесо, а может и сразу два, тогда что? Ту же гусеницу при желании можно сшить, даже если оторван каток и хотя бы временно передвигаться. Колесные БТР да, привезти увезти, колесная мобильная Артиллерия тоже да. Танк да еще и без ДЗ ну не знаю. По моему Американцы в Ираке и Афганистане уже наступали на эти Грабли на БТР Бредли M1128 MGS Вот так она выглядела Построили их аж 134 штуки и на этом успокоились. Даже против босоногих Афганцев идея себя не оправдала.
      Мне так кажется.
      RASKAT
      1. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 19:02
        Разве что намного выше скорость передвижения, и экономичнее намного движок и замена орудиям 100-105мм на поле боя (хотя и тут вопросы) , понятно что при наличии нормальных дорог, что не всегда бывает. Разрешите Вас поправить, всё же М 1128 это "Страйкер". На мой взгляд, такая техника если и нужна, то в небольших количествах.
        Vadim851
        1. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 19:13
          М 1128 это "Страйкер"

          Извините, конечно же Страйкер, оговорка.
          На мой взгляд, такая техника если и нужна, то в небольших количествах.
          Ну если только совсем чуть чуть, для каких то мобильных частей, и для войны с заведомо слабым противником. Но ДЗ не стоит пренебрегать. Стоит она копейки, весит не много. Имею в виду что то вроде контакта 5. Реликт все таки тяжеловат для подобных машин на мой взгляд, да и рассчитан частично на БОПСы.
          RASKAT
    3. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 19:26
      Цитата: demiurg
      Что то скромно, всего 650мм за динамической защитой.
      Писали бы уж сразу, полтора метра после активной, динамической защиты при стрельбе на 7 километров.

      Не указана дистанция. Может быть 200 метров. Тогда, почему не 650мм (хотя и на такой дистанции должен быть очень даже хороший снаряд).
      Капитан Пушкин
  2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 17:43
    Впечатление: тяп-ляп, слепили.
    Сергей985
  3. purple Сегодня, 17:45
    Китайцы.... копируют все что увидели ... так на всякий случай

    видел вживую китайский хамви... смотрится прикольно, почти как настоящий
    purple
    1. Borik (Борис) Сегодня, 17:52
      ]Китай продемонстрировал свой колесный танк. Этот тип бронетехники состоит на вооружении армий США, Японии, Италии и ещё нескольких стран. Теперь к ним присоединился и Китай, передает "Warspot"[

      Преподносят так как будто китайцы его уже приняли на вооружение, Это пока опытовой экземпляр. И у нас подобные были да на вооружение не принимались.
      Borik
      1. donavi49 Сегодня, 19:23
        Они в Джибути на бд.
        donavi49
        1. donavi49 Сегодня, 19:30
          А вот в НОАК на параде.
          donavi49
          1. donavi49 Сегодня, 19:32
            А еще у них есть 122мм гаубица на этом же шасси. Помимо собственно самого БТР. Таблетки. Штабной. РЭБ. Плюс есть прототипы ЗРК.

            В целом они органично развивают свои колесные подразделения. На едином шасси у них масса машин. Без разнобоя (ну в смысле разнобой БТР прошлого поколения всей семьей).
            donavi49
  4. konstantin68 (Константин) Сегодня, 17:53
    Не высоковат? Танк все таки,не гантрак же. Хотя...
    konstantin68
    1. purple Сегодня, 17:56
      Насчет высоты, это V - образное днище, модно так сейчас
      purple
    2. donavi49 Сегодня, 19:35
      На Бумеранге еще выше будет. Это текущее поколение БТР. Они все высокие. Ибо фугасы везде. А эфемерный выигрыш в площади проекции - не оправдывает себя по другим параметрам (теснота, меньше объема для оборудования, вооружения, опять же противоминная защита). Тем более современные СУО и ПТРК - 30см разницы особо не ощутят. А дядька с РПГ уже не так и страшен (основные потери в последних войнах мины, авиация, Тоу/Фаготы/Корнеты/Миланы).
      donavi49
  5. Yrec (Юрий) Сегодня, 18:07
    Не танк, а колёсное САУ. Проходимость только по дорогам и твёрдым грунтам. Населённые пункты не выше 2-х этажей, иначе о битый бетон и арматуру колёса сломает. Применимость весьма сомнительна.
    Yrec
    1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 19:29
      Цитата: Yrec
      Не танк, а колёсное САУ. Проходимость только по дорогам и твёрдым грунтам. Населённые пункты не выше 2-х этажей, иначе о битый бетон и арматуру колёса сломает. Применимость весьма сомнительна.

      Вне населенных пунктов, как орудие огневой поддержки, да ещё с возможностью борьбы с танками, вполне полезная САУ. Особенно в конфликтах низкой интенсивности типа сирийского.
      Капитан Пушкин
    2. donavi49 Сегодня, 19:45
      Примерно также думал Фельдмаршал Хафтар. У него были Ми-24. Т-72. Грады. 100500 солдат. У противника Тойоты с Миланами.

      Выиграли Тойоты.
      donavi49
  6. konstantin68 (Константин) Сегодня, 18:09
    Цитата: purple
    Насчет высоты, это V - образное днище, модно так сейчас

    Та не,все нормально с высотой. Зато как здорово поле боя видать сверху. Хороший танк. laughing
    konstantin68
  7. Лекс. Сегодня, 18:10
    Интересно как смотрелся бы терминатор ка колёсном шасси
    Лекс.
  8. Грац (Грац) Сегодня, 18:30
    опыт есть опыт даже если он неудачный, в правильном направлении идут , главное что они могут позволить себе эксперименты финансы
    Грац
  9. Xenofont (Сергей) Сегодня, 18:51

    Это серийные машины ZTL-09 уже довольно давно используются Силами быстрого реагирования. Несут старую английскую 105 мм гладко-ствольную пушку низкой баллистики. На экспорт делают кучу колесных "танков" как трех-осных, так и четырех-осных на базе броника ZBL-09.
    Xenofont
    1. Borik (Борис) Сегодня, 19:02
      Для наших Сибирских дорог не подойдёт. Так что расстраиваться не будем.
      Borik
      1. donavi49 Сегодня, 19:44
        Ну вообще тактика колесных соединений довольно прогрессивна. Ее неоднократно применяли и она давала успех - если не было серьезных проколов в планировании. Да даже не будем брать американцев. Возьмем родные ВС РФ - рейд 45 полка был колесным и достиг наибольшего успеха, отрезая Грузию от моря. Однако они же столкнулись с большой проблемой. Танки далеко в тылу. У них были только БТР-80 и все.

        Современные колесные соединения - имеют в своем составе ЗРК, артиллерию, противотанковые системы и все это на едином (или схожем по ходовым и ресурсным характеристикам) шасси. То есть такое соединение прорывается и едет единым быстрым темпом. Объезжая тяжелые механизированные соединения противника.
        donavi49
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