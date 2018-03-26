Рассматривается ли версия теракта в Кемерово? Комментарий главы МЧС

Среди спасателей, пожарных и других специалистов, работающих на месте происшествия, пострадавших нет. К сожалению, в результате наличия многослойных перекрытий, тления в завалах, оно перешло в активную фазу. Осуществляется проливка термоточек, которые были выявлены пожарными ранее.

В ходе брифинга глава министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков ответил на вопрос о том, рассматривается ли среди причин трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» версия о террористическом акте. По словам главы МЧС, рассматриваются все возможные версии, кроме версии о теракте. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС Также Владимир Пучков провёл оперативное совещание, находясь непосредственно на месте крупнейшего за последнее время (по числу жертв) пожара. Пресс-служба МЧС приводит заявление главы министерства:Сообщалось, что упомянутые термоточки, температура в которых достигала 800 градусов по Цельсию, стали причиной возобновления возгорания в нескольких помещениях торгового центра. На данный момент открытого пламени уже нет.В ведомстве отмечают, что сейчас идёт мониторинг того, что осталось от ТЦ «Зимняя вишня». Состояние несущих конструкций отслеживается с воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов.По словам Владимира Пучкова, сохраняется высокая вероятность полного обрушения здания в связи с провисанием межэтажных перекрытий.Напомним, что при пожаре погибли не менее 64 человек, среди которых дети. С 27 по 29 марта в Кемеровской области объявлен траур.