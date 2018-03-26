19:46 26 марта
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Рассматривается ли версия теракта в Кемерово? Комментарий главы МЧС

В ходе брифинга глава министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков ответил на вопрос о том, рассматривается ли среди причин трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» версия о террористическом акте. По словам главы МЧС, рассматриваются все возможные версии, кроме версии о теракте. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Также Владимир Пучков провёл оперативное совещание, находясь непосредственно на месте крупнейшего за последнее время (по числу жертв) пожара.

Пресс-служба МЧС приводит заявление главы министерства:
Среди спасателей, пожарных и других специалистов, работающих на месте происшествия, пострадавших нет. К сожалению, в результате наличия многослойных перекрытий, тления в завалах, оно перешло в активную фазу. Осуществляется проливка термоточек, которые были выявлены пожарными ранее.



Рассматривается ли версия теракта в Кемерово? Комментарий главы МЧС


Сообщалось, что упомянутые термоточки, температура в которых достигала 800 градусов по Цельсию, стали причиной возобновления возгорания в нескольких помещениях торгового центра. На данный момент открытого пламени уже нет.

В ведомстве отмечают, что сейчас идёт мониторинг того, что осталось от ТЦ «Зимняя вишня». Состояние несущих конструкций отслеживается с воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов.

По словам Владимира Пучкова, сохраняется высокая вероятность полного обрушения здания в связи с провисанием межэтажных перекрытий.

Напомним, что при пожаре погибли не менее 64 человек, среди которых дети. С 27 по 29 марта в Кемеровской области объявлен траур.

Использованы фотографии: МЧС РФ

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Комментарии 31

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  1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 18:25
    Только что подкинули идею "Идейно настроенным" отморозкам!
    MoJloT
    1. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 18:32
      Терактами является уже одно то, что проектируются подобные сооружения, не предусматривающие простых аварийных выходов для посетителей на кризисные ситуации ! Только бы побольше торговых площадей !
      И в какой карман смотрит пожарная инспекция, подписывающая подобные проекты !
      Starover_Z
      1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 18:37
        Ну это следствия вопрос, мы с Вами вряд ли знаем были они в планах иль не были.
        MoJloT
        1. jjj Сегодня, 18:49
          А что подпалили тихонько. Без взрывчатки, без горючих веществ. И никто не скажет, что теракт. Боюсь, что в отместку за результаты выборов, начнут поджигать Россию с разных сторон. И уже сейчас видно, что тон комментариев сводится к тому, что это виновата власть, система. И, стало быть, виноват и вновь избранный
          jjj
    2. влад66 (Владимир) Сегодня, 18:55
      Цитата: MoJloT
      Только что подкинули идею "Идейно настроенным" отморозкам!

      У нас и политических отморозков хватаетВладелицу сгоревшего в Кемерове торгового центра «Зимняя вишня» Надежду Судденок задержали, сообщает Telegram-канал 112.
      Отмечается, что она была задержана как подозреваемая.По факту пожара в ТЦ возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ.А вот этот владелец 40% ТЦ,кстати кинотеатром и игровым заломСК допросит известного российского миллиардера Дениса Штенгелова по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.
      влад66
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 19:19
      Не крышуй МЧС торговые центры, меньше бы было пожаров. Уж так устроена наша система контроля и надзора снизу доверху. Но самым пострадавшим как всегда оказался Тулеев. Он за свое губернаторство "пропустил через свое сердце" многие сотни погибших в авариях шахтеров. После случая в Перми, все правительство ушло в отставку, а Член Высшего Совета ЕР относится к категории "непотопляемых". Кстати, кемеровская ОПГ появившаяся в его правление была самой жестокой во всем западно-сибирском регионе. Теперь они живую на кипрах, а отжатые за копейки предприятия стали ТЦ, которые ими сдаются в аренду.
      сибиралт
      1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 19:35
        Цитата: сибиралт
        самым пострадавшим как всегда оказался Тулеев

        Это еще тот мафиози. Сколько людей погибло в период его губернаторства просто ужас. Другой бы уже давно за коррупцию и ОПГ сидел на пожизненном. Но этому все время удается выходить сухим из воды.
        А его последнее заявление о якобы погибшем родственнике и требовании к владельцам ТЦ выплатить по 3 млн. пострадавшим вообще верх цинизма.
        Vita VKO
  2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:28
    Основная версия, как чаще всего и бывает: наложившиеся друг на друга различные формы раздолбайства.
    Владимирец
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:31
      Цитата: Владимирец
      Основная версия, как чаще всего и бывает: наложившиеся друг на друга различные формы раздолбайства.

      И только то? Да...так мы точно порядок не наведем не где. А что наши законодатели, что премьер-министр? Не пора ли УЖЕСТОЧИТЬ наказание за такие происшествия?
      svp67
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:34
        Цитата: svp67
        И только то? Да...так мы точно порядок не наведем не где. А что наши законодатели, что премьер-министр? Не пора ли УЖЕСТОЧИТЬ наказание за такие происшествия?

        Всё в куче как раз и привело к тому, к чему привело: охранник, отключивший сигналку, закрытые пожарные выходы; косяки в проекте самого центра.
        Владимирец
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:36
          Цитата: Владимирец
          Всё в куче как раз и привело к тому, к чему привело: охранник, отключивший сигналку, закрытые пожарные выходы; косяки в проекте самого центра.

          Подождите, но даже в этом Вашем высказывание уже видна вина должностных лиц, да не одного. С них то спросят? Вот пока это не будет происходить, не будет порядка
          svp67
          1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:38
            Цитата: svp67
            Подождите, но даже в этом Вашем высказывание уже видна вина должностных лиц, да не одного. С них то спросят? Вот пока это не будет происходить, не будет порядка

            Да это понятно, но вместо того, чтобы ужесточать, надо сначала научиться наказывать. А с неотвратимостью наказания у нас плохо. recourse
            Владимирец
        2. Володин (Алексей) Сегодня, 18:45
          Цитата: Владимирец
          охранник, отключивший сигналку

          Это заявление изначально опубликовано теми, кто не имеет понятия, что такое современная пожарная сигнализация. Невозможно просто взять и отключить её, если она изначально правильно настроена. "Искусственное" отключение одного сегмента, автоматически приведет к срабатыванию в другом и т.д. Она просто не даст себя выключить и будет "настаивать" на дублирующем сигнале. Тут вопрос другой - кто настраивал (или "перешивал") эту сигнализацию, если у неё напрочь отсутствовала "защита от дурака"?

          А с Вашим первым комментом о наложившихся друг на друга слоях раззвездяйства согласен полностью
          Володин
          1. Аскет (Станислав) Сегодня, 18:57
            Цитата: Володин
            Невозможно просто взять и отключить её, если она изначально правильно настроена. "

            Охранник либо оператор систем видеонаблюдения и АПС отключить полностью автоматическую систему конечно не сможет,а вот произвести СБРОС (СНЯТИЕ) датчика АПС и соответственно сигнал оповещения вполне, иначе при ложных срабатываниях пришлось бы постоянно вызывать подрядную организацию обслуживающую АПС. Вопрос не в том что он сбросил (отключил)один из линейных датчиков, а в том какие меры оповещения и доклады им были приняты согласно имеющейся у него инструкции, и сама инструкция соответствует ли реальным условиям действий при пожаре, а это уже вопрос не к охраннику а его начальникам.
            Аскет
          2. AleksPol (Александр) Сегодня, 18:58
            СНиП 31-06-2009, "детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 метров от эвакуационного выхода

            РИА Новости https://ria.ru/society/20180326/1517262856.html
            Вот где разгильдяйство началось . Почему и кто разрешил эксплуатировать центр ? Этих чиновников надо за фаберже брать и судить .
            И по ТВ об этом пока не говорят
            AleksPol
            1. jjj Сегодня, 19:14
              И еще посмотрите сколько в торговых центрах по всей России работает граждан из стран, где можно запросто стать приверженцем экстремистских течений
              jjj
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:29
    Ну, может и не терракт, но умышленное унечтожение имущества может иметь место! Не окупался центр, не давал хорошей прибыли -вот и пустили "красного петуха " , чтобы по страховке сорвать бабло! А сделали все топорно, и с огромными жертвами!
    Геркулесыч
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:30
    Еще раз искренне вырожаю соболезнование семьям постродавших и погибших! !!
    Геркулесыч
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:32
    Если всплывет, что это и вправду небратский теракт, последствия трудно представить
    Дормидонт
  6. толя ежик (толя ежик) Сегодня, 18:33
    да нет не теракт, а просто наши доморощенные "бизнесмены"- рвачи понастроили халуп и жмут бабло любым способом, а когда берут за ж. тут же поднимают вой.жаль только что погибли детки..за это карать по жесткому, а то начнут сейчас вместо реальной работы трусить ларьки и мелких предпринимателей..типа" наводят порядок"..вот и подведите этих бизнесменов не как "повлекшее......" а как "умышленное....."а мы посмотрим реально наводится порядок или опять бла-бла.
    толя ежик
  7. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:34
    Если органы надсмотра за двадцатку сунутую в папочку закрывают глаза на любые нарушения, то чего вообще можно ожидать?
    Торговый центр с детской игровой комнатой, - в здани БЫВШЕГО ЗАВОДА!!!! где окна крошечные и их минимум! КАК ТАК!??!! Ёклмн!!!
    DEZINTO
  8. GABALIS (Дмитрий) Сегодня, 18:39
    Охранника долбит начальство или руководство ТЦ, что-бы не орала сигнализация при ложных срабатываниях... Сам был свидетелем такого, да и отключаем иногда что-бы диспетчеру мозг не выносить....много совпадений, соболезную погибшим.
    GABALIS
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:42
      Охранника долбит начальство или руководство ТЦ, что-бы не орала сигнализация при ложных
      Вот это - идиотизм!
      Пусть орёт сигнализация, пусть носятся хоть каждый день как в попу ужаленные, тренируются, и запасные выходы проверяют, что-бы вот таких кошмарных случаев не происходило!!

      Но это конечно фантастика, о чём это я говорю, какие нафиг тренировки и инструктажи!?
      Всё продолжится в том же духе. Побольше решёток на все выходы, всё заварить, всё на замки а ключи фиг знает где, главное что-бы побольше народу, побольше денег, сигнализацию вообще выключить!-зачем отвлекать людей от покупок!?
      ...а о безопасности вспоминают только в день трагедии!!!
      DEZINTO
  9. Xscorpion (Евгений) Сегодня, 18:46
    Сейчас только смотрел новости,и там как раз терракт перечислен в основных версиях,также как неисправность электропроводки и неумышленный поджог.Просто не МЧС ведет следствие,а соответствующие ведомства.МЧС максимум установит причину пожара,а вот откуда ноги растут у этой причины разберутся люди в совсем других погонах.
    Xscorpion
    1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 19:34
      Цитата: Xscorpion
      Сейчас только смотрел новости,и там как раз терракт перечислен в основных версиях,также как неисправность электропроводки и неумышленный поджог.Просто не МЧС ведет следствие,а соответствующие ведомства.МЧС максимум установит причину пожара,а вот откуда ноги растут у этой причины разберутся люди в совсем других погонах.

      Согласен с вами, все что можно скажут, остальное будет закрыто от лиц не имеющих отношение к расследованию....
      XXXIII
  10. Пленник (Айрат) Сегодня, 18:49
    В этом случае владельцы, желающие получить как можно больше прибыли при минимальных вложениях, страшнее любого террориста! Зря перестали кошмарить пожарными инспекциями. И инспектаров, "входящих" в положение за мзду малую и делцов экономящих на безопасности кошмарить и кошмарить!
    Пленник
  11. senima56 (Николай) Сегодня, 18:53
    Если и был теракт- мы об этом не узнаем! Скорее всего ( и как всегда) спишут на "человеческий фактор". Двоим- троим дадут срок ( возможно условный)...."и тишина"! В квартирах продолжает газ взрываться почему-то полько в России, хотя в других странах бывшего союза - не взрываются! Центры горят, тоже чаще и больше только в России... И все "человеческий фактор"! Сказать "теракт"- значит признать то, что государство не может защитить население! А разве такое возможно? "Человеческий фактор" - удобная форма чтобы скрыть свою несостоятельность. А г-н Пучков, если бы был порядочным человеком, - подал бы в отставку! Да куда там!
    senima56
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 19:27
      Цитата: senima56
      В квартирах продолжает газ взрываться почему-то только в России, хотя в других странах бывшего союза - не взрываются!

      Оч странное заявление... Как минимум.

      "В столице Азербайджана произошёл взрыв газа"
      https://russian.rt.com/ussr/news/474603-baku-vzry
      v

      Под Киевом в доме взорвался газ, есть пострадавшие
      https://korrespondent.net/ukraine/3876519-pod-kye
      vom-v-dome-vzorvalsia-haz-est-postradavshye

      А это уже не из бывшего Союза:

      "При взрыве газа в Германии пострадали четыре человека"
      https://rg.ru/2017/11/19/pri-vzryve-gaza-v-german
      ii-postradali-chetyre-cheloveka.html

      "Один человек погиб в результате взрыва, предположительно, бытового газа в Германии"
      http://tass.ru/proisshestviya/1527852

      В США жилой дом разорвало на куски из-за утечки газа
      http://www.ntv.ru/novosti/1333656/

      И список можно продолжать от Канады до Китая
      Володин
  12. loginovich Сегодня, 18:54
    Егор Сергеев
    9 ч ·
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    ·
    Трагедия в Кемерово ... 15 минут в сети и я узнал о всех учредителях ТЦ, схемы прихода денег на строительство, их происхождение и куда уходила прибыль, степень родства всех виновных с Путиным и их влияние на результаты выборов. Какой вал информации в том числе и разоблачительной еще впереди, куча критики и призывов покарать. "Жалко", что Путин лично не открывал этот ТЦ перед детсадовцами тогда вопросов и внимания было бы НАМНОГО больше ...
    Как я понимаю сведения о "несоответствии" ТЦ были известны всем в том числе и тем, кто обвиняет власть - почему не били в набат раньше все кто сейчас мечет гром и молнии? Почему не Медведев не заявляет о том, что поджог был осуществлен с использованием английских спичек раньше чем провели экспертизу? У меня много почему в том числе и к местной власти. Вопросов к власти у граждан, оппозиции, экспертов и журналистов тысячи.

    Но я о другом ... о аналогичном по трагичности случае в Одессе ( слава Богу не с такими последствиями) ...
    Полистав те же 15 мин. источники в которых описывается как сама трагедия так и все после нее происходившее я имея в голове примерный перечень вопросов на них ответов не нашел. Может не там искал? Ниже ссылка на результаты кого привлекли.
    НО ... где деньги? Где выгодополучатели? Где виновные кроме рядовых? Где жесткая рука открывавшего? Где голова главного? Где, где, где???
    loginovich
    1. Viktor.12.71 (viktor.12.71) Сегодня, 19:04
      Цитата: loginovich
      ( слава Богу не с такими последствиями) ...

      Видео с самого Кемерова.
      Viktor.12.71
      1. Комментарий был удален.
  13. gorunov (Валерий) Сегодня, 19:31
    Ровно неделю назад почти в это же время горел подобный центр в г. Томске "Изумрудный город". Горел также верхний этаж.

    Почему охранник отключил сигнализацию, почему аварийные выходы были закрыты. Сильно много вопросов, чтобы отказываться от версии про теракт.

    P.S. Совпадение? - Нет, не думаю.
    gorunov
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