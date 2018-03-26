Бирюков: во всех бедах Украины виновата Россия, а не украинская власть

Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они — враги

"Говорящая каска", советник президента Украины Юрий Бирюков, заявил, что люди, обвиняющие в проблемах Украины ее руководство — враги, выложив запись на своей странице в FacebookВсе существующие в стране трудности чиновник объяснил очень просто - это вооруженный конфликт на Донбассе и конечно же действия России. А вот украинская власть может гордиться своими заслугами, добавил Бирюков. В частности, он отметил, что на Украине не ввели карточную систему отпуска продуктов и обязательную трудовую повинность.Тех граждан, которые винят в проблемах власти, Бирюков назвал "гигантской толпой идиотов".— заключил советник украинского президента.Ранее премьер-министр Украины Гройсман заявил, что проблема коррупции на Украине преувеличена, а те, кто говорит о ее высоком уровне — враги, желающие дестабилизации в стране