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Бирюков: во всех бедах Украины виновата Россия, а не украинская власть
"Говорящая каска", советник президента Украины Юрий Бирюков, заявил, что люди, обвиняющие в проблемах Украины ее руководство — враги, выложив запись на своей странице в Facebook
Все существующие в стране трудности чиновник объяснил очень просто - это вооруженный конфликт на Донбассе и конечно же действия России. А вот украинская власть может гордиться своими заслугами, добавил Бирюков. В частности, он отметил, что на Украине не ввели карточную систему отпуска продуктов и обязательную трудовую повинность.
Тех граждан, которые винят в проблемах власти, Бирюков назвал "гигантской толпой идиотов".
Ранее премьер-министр Украины Гройсман заявил, что проблема коррупции на Украине преувеличена, а те, кто говорит о ее высоком уровне — враги, желающие дестабилизации в стране
Все существующие в стране трудности чиновник объяснил очень просто - это вооруженный конфликт на Донбассе и конечно же действия России. А вот украинская власть может гордиться своими заслугами, добавил Бирюков. В частности, он отметил, что на Украине не ввели карточную систему отпуска продуктов и обязательную трудовую повинность.
Тех граждан, которые винят в проблемах власти, Бирюков назвал "гигантской толпой идиотов".
Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они — враги— заключил советник украинского президента.
Ранее премьер-министр Украины Гройсман заявил, что проблема коррупции на Украине преувеличена, а те, кто говорит о ее высоком уровне — враги, желающие дестабилизации в стране
Использованы фотографии: http://wiki-org.ru
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