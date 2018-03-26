19:46 26 марта
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Бирюков: во всех бедах Украины виновата Россия, а не украинская власть

"Говорящая каска", советник президента Украины Юрий Бирюков, заявил, что люди, обвиняющие в проблемах Украины ее руководство — враги, выложив запись на своей странице в Facebook

Бирюков: во всех бедах Украины виновата Россия, а не украинская власть


Все существующие в стране трудности чиновник объяснил очень просто - это вооруженный конфликт на Донбассе и конечно же действия России. А вот украинская власть может гордиться своими заслугами, добавил Бирюков. В частности, он отметил, что на Украине не ввели карточную систему отпуска продуктов и обязательную трудовую повинность.


Тех граждан, которые винят в проблемах власти, Бирюков назвал "гигантской толпой идиотов".

Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они — враги
— заключил советник украинского президента.

Ранее премьер-министр Украины Гройсман заявил, что проблема коррупции на Украине преувеличена, а те, кто говорит о ее высоком уровне — враги, желающие дестабилизации в стране

Использованы фотографии: http://wiki-org.ru
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Комментарии 37

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  1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 18:29
    Во всех бедах Украины виноваты вот такие упоротые и во власти и в народе.
    MoJloT
    1. Тралл Сегодня, 18:36
      Проблема украинства в том, что окружив себя врагами, предавать станет некого...
      Тралл
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:36
      Боже мой..Какое рыло..Там у них все руководство со справками что ли?
      Цитата: MoJloT
      Во всех бедах Украины виноваты вот такие упоротые и во власти и в народе.
      210окв
      1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 18:37
        Без справок не берут!
        MoJloT
        1. staviator (staviator) Сегодня, 18:55
          Вся страна сплошной желто-синий дом.Желтый потому что дурка,синий потому что бухие походу все, начиная с президента и прокурора.
          staviator
      2. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 19:14
        Цитата: 210окв
        Боже мой. .Какое рыло..Там у них все руководство со справками что ли?

        И эта обезьянка на фото ещё и обзывает идиотами своих же соотечественников ??? laughing
        DMB_95
        1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 19:36
          Цитата: DMB_95
          Цитата: 210окв
          Боже мой. .Какое рыло..Там у них все руководство со справками что ли?

          И эта обезьянка на фото ещё и обзывает идиотами своих же соотечественников ??? laughing

          Не судите строго. Он проговаривается о важных вещах. О том Что людей, недовольных киевской властью, "гигантская толпа".
          Капитан Пушкин
    3. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 19:32
      Сколько помню этого клоуна у него всегда в голове наcpaно было. И вся страна с таким вот хлебальником ходит ... а это страшно конечно ...
      Geisenberg
  2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:30
    "на Украине не ввели карточную систему отпуска продуктов и обязательную трудовую повинность."

    Ну и чего на хлопчика накинулись? Чем не достижение? laughing
    Владимирец
    1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 18:35
      Хохлама в 2014 на полном серьезе обсуждала будто мы тут с голодухи ежей едим, как бы им там не пришлось диетического отведать.
      MoJloT
    2. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 19:40
      Цитата: Владимирец
      "на Украине не ввели карточную систему отпуска продуктов и обязательную трудовую повинность."

      Ну и чего на хлопчика накинулись? Чем не достижение? laughing

      У хлопца алиби, он не мог создать трудовую армию для принудительных работ исключительно по уважительной причине - работы нет, безработица на Украине. А так, конечно поработал бы над созданием...
      Капитан Пушкин
  3. Астория (Dirk Astor) Сегодня, 18:32
    В чем новость ? Мало ли что у дегенерата на уме! У нас своих проблем хватает, не говоря о вчерашней трагедии.
    Астория
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:33
    К чему постить мычание этого биомусора?
    Дормидонт
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:33
    Явно выроженные черты дегенерата, плюс слабоумие -портрет укроинского политика -русофоба.Забыл -есть еще косноязычные, алкоголики, и просто от природы приспособленцы!
    Геркулесыч
  6. Fenix 2.0 (Призрак) Сегодня, 18:33
    Какое "одухотворённое мурло", виновных ищет ? В зеркало посмотрит пусть, там и виновника найдёт.
    Fenix 2.0
  7. blackbeard Сегодня, 18:34
    это сарказм был?) laughing lol
    blackbeard
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:48
      Нет, это просто слабоумие, помноженное на отсутствие психиатров рядом с этим недоразумением в человечьем обличии!
      Геркулесыч
  8. taiga2018 (Макар) Сегодня, 18:34
    украинцы,так вам и надо!вы и такие бирюковы стоите друг друга...
    taiga2018
  9. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:38
    В частности, он отметил, что на Украине не ввели карточную систему отпуска продуктов и обязательную трудовую повинность.
    Конечно, что бы этого не делать был просто введен "безвиз"....
    Бирюков: во всех бедах Украины виновата Россия, а не украинская власть
    Конечно, она виновато даже в том, что у тебя фамилия заканчивается на "-ов", а не "-чук" или "-ко"...и как это простить?
    svp67
    1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 19:45
      Цитата: svp67
      В частности, он отметил, что на Украине не ввели карточную систему отпуска продуктов и обязательную трудовую повинность.
      Конечно, что бы этого не делать был просто введен "безвиз"....
      Бирюков: во всех бедах Украины виновата Россия, а не украинская власть
      Конечно, она виновато даже в том, что у тебя фамилия заканчивается на "-ов", а не "-чук" или "-ко"...и как это простить?

      На Украине сейчас многие фамилии меняют. "Чук" ... "гек" . Для этого годился бы и Бирюченко и Бирючук, а ещё лучше, Бирюгек. Что бы и не москаль и не хохол, а так, дюрьмо в шалочке.
      Капитан Пушкин
  10. Серый брат (Сергей) Сегодня, 18:38
    И чё? Неужто в лагеря отправлять будут?
    Серый брат
  11. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:39
    Ну тут собственно всё мыслящее существо на фотографии изображено. Чего его обсуждать....классический образец копателя морей...
    DEZINTO
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 18:41
      Цитата: DEZINTO
      .классический образец копателя морей...

      Эталон украинца по версии властей.
      Серый брат
  12. Волька Сегодня, 18:39
    все беды украины, это сама украина...
    Волька
  13. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:42
    Тех граждан, которые винят в проблемах власти, Бирюков назвал "гигантской толпой идиотов". Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они - враги заключил советник украинского президента. Ну, вы же ещё при "зайце" начали ров рыть и сеткой огораживать украину. Достройте это до конца вокруг неньки и вся "гигантская толпа идиотов" у вас под контролем будет.
    Теренин
    1. staviator (staviator) Сегодня, 19:01
      Бирюков назвал "гигантской толпой идиотов
      А у нас народ называют"злобными деб...ми",уже не знаешь что обидней request
      staviator
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 19:14
        Цитата: staviator
        ,уже не знаешь что обидней

        Ну, если Вы сами себе не можете ответить на этот вопрос, тогда может посоветуетесь с Вашими родителями (дай Бог им здоровья). Уверен они всё правильно объяснят. yes Но могут предварительно выпороть wink
        Теренин
  14. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 18:43
    На рожу бы свою посмотрел в зеркале.....
    Azazelo
  15. нивасандер Сегодня, 18:43
    я у мамы украинец
    нивасандер
  16. Пленник (Айрат) Сегодня, 18:45
    А что у него лицо такое? Нездоровое какое-то. Он просто де-бил или таки полный идиЁт? sad
    Пленник
  17. kefan (kefan) Сегодня, 18:51
    Да у этого "советника" даже на лице написано, что у него, мягко говоря, проблемы с головой.
    kefan
  18. loginovich Сегодня, 18:56
    Ранее премьер-министр Украины Гройсман заявил, что проблема коррупции на Украине преувеличена, а те, кто говорит о ее высоком уровне — враги, желающие дестабилизации в стране

    Ну кто же сознается в коррупции.
    loginovich
  19. Аскет (Станислав) Сегодня, 19:01
    Судя по фото в статье этот персонаж типичный олигофрен
    Аскет
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 19:12
      Эталонный свидомый мовнюк
      Дормидонт
  20. 76СССР (Роман) Сегодня, 19:15
    взгляд дебила, слова имбецила...
    76СССР
  21. 23424636 Сегодня, 19:41
    это ЕРЖ бирюков мыслить как ребенок в песочнице да и нужен ли ему интелект если за него думает это нечто как Вальцман. Читал одного товарища Червоненко был такой министр транспорта при рябом Ющенко он немного уже прозрел и очень желает добра с Россией. Так вот он сказал Гордону что Фирташ .сидящий под домашним арестом в Австрии .бывших химический магнат очень скорбит что во время договоренностей кто будет на какой должности он отдал Вальцману приоритет на должность президента а Кличко ,которому он мог отдать это место достался только Киев..Т.е. вальцман его просто кинул и не пускает в страну. А это уже серьезно. Коломойский и Фирташ могут договориться с Москвой и устроят нечто очень неприятное госдепу.
    23424636
  22. Dartys (Вадим) Сегодня, 19:43
    Активный поиск внутреннего врага непременно приведет к еще одной гражданской вна укрине.
    Когда кругом одни враги-это клиника.
    Dartys
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