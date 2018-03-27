11:32 27 марта

Вырождение сознания?

...И чахнет мощь у немощи в руках...
Вильям Шекспир, сонет 66


Тема данной публикации для меня не нова, я нередко рассматриваю её с разных сторон в своих статьях. Эта тема разделила для меня все СМИ на три категории: одни решительно отказываются брать мои материалы, другие берут выборочно, третьи — радостно и безоговорочно. Я с пониманием отношусь ко всем позициям, потому что тема всегда вызывает яростные споры в комментариях, и нередко гнев моих оппонентов обрушивается на меня лично и на те СМИ, которые публикуют мои рассуждения.




Однако с текстом, который вы увидите ниже, произошло удивительное. Его дружно отказались публиковать как раз единомышленные мне СМИ! Они объяснили, что рассмотрение темы для них нежелательно с той позиции, которая имеется в данной статье. Вот я и прошу неравнодушных читателей сообщить мне в своих комментариях: какие, на их взгляд, границы, красные линии и флажки я пересёк в этом тексте?

Слово "выродократия", которым я для себя обозначил то, что ныне происходит в общественном сознании и государственном управлении всех современных цивилизационно-развитых стран, включая Россию, не следует толковать буквально, как "власть вырождения" или "власть вырожденцев". Всё не так просто. Вырожденцев всегда меньшинство, и они слишком слабы для получения и удержания власти, поэтому для меня выродократия есть власть не самого вырождения, а психологии вырождения, то есть формы общественного сознания, порождённой современной цивилизацией потребления. Сейчас эта форма общественного сознания уже очень сильно, а в некоторых странах старой Европы и полностью доминирует во всех государственных институтах, определяя решающим образом их политику и действия. Про вырождение современной цивилизации коллективного Запада пишут и размышляют достаточно много. Проблема эта сложная и многосторонняя. Лично я буду разбираться в ней с точки зрения отношения общества и государства к возможности личной вооружённой защиты чести и достоинства гражданина от преступных посягательств.

Сначала в западной, да и мировой цивилизации господствовало воинское мировоззрение, которое требовало от человека готовности к напряжению всех его сил для достижения личных или общественных целей, готовности к самой суровой ответственности за свои действия, за действия своей команды, за промахи и неудачи. Честь почиталась выше собственной жизни. Никакое, даже малейшее унижение не могло терпеться настоящим воином. И люди, неспособные отвечать этим требованиям, не воспринимались воинами как равные. Наряду с армейским оружием всегда существовало и постоянно носилось оружие для защиты личной чести от оскорбления или унижения. Где-то в конце 19-го века оружие чести трансформировалось в компактные револьверы типа "бульдог" и портативные пистолеты типа "браунинг". Как раз под них портные тогда придумали задний правый карман на брюках, и помню, как в моём детстве взрослые называли этот карман пистолетным, а подростки — "пистончиком".

Так вот, на фундаменте воинского отношения ко всем сторонам жизни и человеческой деятельности, отношения честного, энергичного и отважного, возникла западная цивилизация бури и натиска! То есть смелые, независимые, вооружённые люди, всегда готовые постоять за себя и свои интересы, начали энергично захватывать и осваивать богатства планеты, концентрируя их в западных странах, благодаря чему, там опережающим образом стали развиваться промышленность, торговля, наука, культура и государственные институты, предоставляя таким развитием большие возможности для постоянного роста жизненного уровня своего населения. В законодательстве этих стран были напрямую реализованы принципы: "Мой дом — моя крепость" и "Не обязан отступать", то есть, если напали на твою территорию, на тебя или твоих близких, а ты дал любой отпор, даже со смертельным исходом, то нападающие для суда всегда неправы и осуждаемы. Достаточно было выставить на границе своего участка табличку "частная собственность", и практически никто не стал бы нарушать эту границу.

Подъём всегда сменяется упадком. На Западе выросли изнеженные поколения, которые, унаследовав богатства и достижения предков, не сумели сохранить в себе их доблесть. Эпоха бури и натиска сменилась эпохой потребления. В 20-м веке туземцы европейских колоний чуть ли не пинками выгнали своих вооружённых до зубов завоевателей только потому, что готовы были рисковать своими жизнями, а те этого уже не могли, и предпочли уйти восвояси, зная, что дома их не обольют презрением, а предоставят спокойное и обеспеченное существование.

Лозунгом новой эпохи стал слоган "жить, чтобы жить", то есть минимум напряжения, минимум риска — максимум потребительских удовольствий. Чтобы оправдать эту, в общем-то, позорную потребность средствами литературы и искусства были принижены, почти оплёваны патриотизм, желание рисковать и жертвовать во имя высших целей. Этому немало способствовало то, что медицина и общее смягчение нравов позволили выживать и безбедно существовать огромному пласту людей-вырожденцев, которые раньше просто гибли в детстве, либо несколько позже, отвергаемые обществом и даже родственниками. У этого человеческого пласта вообще практически нет и не может быть традиционных представлений о чести, ибо жизнь — подарок, полученный ими случайно, поэтому для них главное — любой ценой этот подарок сохранить, а если повезёт, то и устроиться в этой жизни как можно уютнее, а после них хоть потоп! Они яростно поддерживают все, даже самые постыдные и абсурдные "гуманизмы" в политике, которые позволяют им не думать о собственной природной ущербности. А так называемая толерантность позволяет им проникать даже в самые верхние эшелоны государственной власти, давая возможность эффективно воздействовать на систему воспитания молодёжи, чтобы прививать ей своё отношение к жизни.

Последним остатком воинского мировоззрения в западном образе жизни остались законодательные возможности для личной вооруженной самообороны своего жилища и себя от преступных посягательств. Но в наше время слишком много людей на Западе воспитаны так, что просто не способны воспользоваться этими правами, предпочитая при нападении преступников сохранять свои жизни ценой любых потерь и унижений. Однако понимание того, что это стыдно, ущербно, особенно на фоне тех, кто ещё сохранил в себе чувство чести и способность эту честь отстаивать, привело к тому, что во многих западных странах развернулось мощное законодательное и пропагандистское наступление, чтобы ограничить или вообще убрать эти возможности. Права на вооруженную самозащиту либо ликвидируются вообще, либо так ограничиваются разными поправками, что практически выхолащиваются. Вот примеры. В Люксембурге, где премьер — представитель ЛГБТ, запрещён гражданский огнестрел. В Англии в 1997 году, после прихода к власти лейбористов, среди которых тоже полно ЛГБТ, запретили владение короткостволом. В Германии и Франции личное оружие можно только хранить дома, нельзя носить и перевозить с собой постоянно. Даже в Финляндии, где самое либеральное оружейное законодательство в Европе, недавно осудили хозяина дома за то, что он дал вооружённый отпор в своём доме грабителям-мигрантам. И эти ограничения везде у них только возрастают! А каковы результаты! У всех на слуху новогодние массовые изнасилования, совершённые мигрантами на улицах в Кёльне, в Англии после запрета короткоствола улицы стали самыми опасными в Европе, террористы зарезали солдата(!) на улице средь бела дня. По всей Европе в мигрантские кварталы даже полиция боится заходить. Психопаты устраивают массовые расстрелы именно там, где запрещено иметь при себе любое оружие, в зонах ган-фри.

Вот все эти проявления непреодолимой беспомощности, наряду с похожими, но не относящимися к вопросу вооружённой самообороны, я и называю выродократия (Degeneratocracy!), то есть власть психологии вырождения, психологии пораженчества, ведущей к неизбежной катастрофе, как бы благоустроено ни выглядели сейчас страны, которые эту психологию исповедуют.

У России, конечно, свой путь развития. С начала 20-го века в ней установилась форма власти, которой был неудобен народ, состоящий из независимых, имеющих право на оружие личностей, с которыми надо договариваться, но нельзя просто строить и командовать. Поэтому право на оружие и полноценную защиту с его помощью было для граждан отменено. Но при этом, через всеобщую воинскую обязанность и патриотическое воспитание, воинское мировоззрение и уважение к традициям чести среди народа сохранилось. Поэтому все, кто сейчас борется за восстановление права наших граждан на самооборону личным оружием, спасают страну от возможного кошмара будущей выродократии. Эта пакость не вызрела на нашей почве сама, она привносится нам теми из правящего слоя, кто решил, что только подражая во всём Западу, мы сможем и сами достичь "высот" того потребительского благополучия, которое там пока существует. Выродократическое отношение к гражданской вооружённой самообороне пока вполне гармонирует с привычкой к тем запретам, которые сохранились у нас с прежних времён. Но кончать с ними нужно безотлагательно, пока выродократия не укоренилась, благодаря им. Что будет с Россией, если выродократическое мышление войдёт целиком в наш образ мыслей? Если слово "Честь" забудется окончательно?

Кумир и наставник гусара-партизана-поэта Дениса Давыдова, генерал Кульнев говаривал: «Люблю нашу матушку Россию за то, что у нас всегда где-нибудь да дерутся». Как же актуально звучат сегодня эти слова, и ещё долго будут так звучать. И как будут драться, сохранять матушку Россию те, у кого в головах засядет это выродочное присловье: "Жить, чтобы жить"?

Преступление - это не только опасная неприятность, но и унижение для того, против кого оно направлено. Наши оппоненты в качестве аргументов против личной вооружённой самообороны и легализации для граждан нормального короткоствольного оружия приводят много всяких "страшилок". Одна из них заключается якобы в том, что преступники, зная о возможной вооруженности объекта нападения, станут стараться его сразу же убивать, поэтому убийств станет больше, а личное оружие будет не только бесполезно, но и станет дополнительной опасностью для владельцев. Я процитирую на это ответ одного российского Гражданина, который восхитил меня как великолепный образ мыслей истинного воина. Я не считаю и никогда не буду считать преступников "сверхчеловеками", от которых обычные люди должны и всегда будут терпеть неизбежные поражения. И если мне, вооружённому, не повезёт выжить при преступном нападении, то так тому и быть. Я буду знать, что преступники меня убьют потому, что боятся, и это лучше, чем, будучи безоружным, остаться в живых слабаком угнетённым, которого решительные мерзавцы весело презирают, рассчитывая иметь и далее.
Автор: Михаил Гольдреер


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 29

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  1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 07:53
    Ну автор замахнулся.
    Сегодня мировоззрение *терпилы* стараются внедрить в основу существования РУССКИХ в РОССИИ.
    Только обратите внимание на этнические банды которые вольготно чувствуют себя по всей РОССИИ. Дошло до разделения на зоны влияния в тех или иных регионах или на специализации этих банд. И всегда в потерпевших РУССКИЕ, которых даже в судах не слышат. Ещё более странным выглядят полицаи *полиционеры*, которые не видят или не *знают* о бандах и наркопритонах.
    Даже просто кулаками защищаться не возможно, не дай бог бандит почувствует себя *плохо*, а то и на *унижение своего достоинства* будет жаловаться. Вор застигнутый на месте преступления обязательно будет жаловаться и все его претензии обязательно учтут и примут к исполнению в суде.
    А вот как быть с обворованными? А с убитыми? А как быть с теми кого покалечили куражищиеся от вседозволенности бандиты?
    василий50
    1. Vard Сегодня, 08:28
      Связка ключей на цепочке... отвёртка... завёрнутая в газету арматура... кухонный нож... Главное помнить, что лучше тебя будут судить трое, чем тебя или твоих близких понесут четверо...
      Vard
      1. роман66 (роман) Сегодня, 09:46
        ножка от табуретки!
        роман66
    2. свободный (Андрей) Сегодня, 08:37
      Цитата: василий50
      Ну автор замахнулся.
      Сегодня мировоззрение *терпилы* стараются внедрить в основу существования РУССКИХ в РОССИИ.
      Только обратите внимание на этнические банды которые вольготно чувствуют себя по всей РОССИИ. Дошло до разделения на зоны влияния в тех или иных регионах или на специализации этих банд. И всегда в потерпевших РУССКИЕ, которых даже в судах не слышат. Ещё более странным выглядят полицаи *полиционеры*, которые не видят или не *знают* о бандах и наркопритонах.
      Даже просто кулаками защищаться не возможно, не дай бог бандит почувствует себя *плохо*, а то и на *унижение своего достоинства* будет жаловаться. Вор застигнутый на месте преступления обязательно будет жаловаться и все его претензии обязательно учтут и примут к исполнению в суде.
      А вот как быть с обворованными? А с убитыми? А как быть с теми кого покалечили куражищиеся от вседозволенности бандиты?

      Вопрос вопросов почему так,кто в ответе,что делать?
      свободный
    3. BecmepH (Алексей) Сегодня, 10:22
      Цитата: василий50
      Ну автор замахнулся

      Этот автор не замахнулся, а достал... и уже всех
      дружно отказались публиковать как раз единомышленные мне СМИ!

      Подозреваю, что у автора паранойя. Он свихнулся на своих "короткостволах". Уже не знает с какой стороны подойти. И гомиков сюда приплёл...
      BecmepH
  2. Чебуратор (Михаил) Сегодня, 08:04
    Зверок с рублями в лапке - это, я так понимаю, олицетворение нынешней России?
    Чебуратор
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:26
      Цитата: Чебуратор
      Зверок с рублями в лапке - это, я так понимаю, олицетворение нынешней России?

      Он будет являться олицетворением до тех пор, пока мы его (и Вы и я) будем его олицетворять. Почему так происходит? в том числе и потому, что без оглядки пустили в Россию самые продвинутые "достижения" запада, где основной идол это "Золотой телец" - купи-купи-купи, деньги-потребление-.... Тысячу раз об этом сказано. Рвать с ними связи к "чертовой матери" или гореть нам с ними в аду.
      Теренин
      1. Чебуратор (Михаил) Сегодня, 08:32
        А еще бы добавил про политику нынешней власти
        Которая произвела бывших боевиков типа кадырова в одни из первых лиц государства Российского
        Чебуратор
  3. badens1111 (влад) Сегодня, 08:14
    Автор..оружие ,гражданским ,в стране запретили большевики в 20-х,но не в том понимании как вы себе это представили.
    После Гражданской наличие боевого оружия в руках населения.прямой путь к анархии,изымали именно боевое оружие,но оборот охотничьего был сохранен.
    Любую двустовлку можно было купить в обыкновенном сельском хозмаге-ДО Хрущева.
    А вот с этого кукурузного деятеля,да,пошло ужесточение и зарегулирование,обратившееся сейчас в почти запретную норму на покупку оружия.
    badens1111
    1. Vard Сегодня, 08:29
      При этом сейчас все силовики имеют право на ношение личного оружия...
      Vard
    2. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 10:31
      Цитата: badens1111
      ...пошло ужесточение и зарегулирование,обратившееся сейчас в почти запретную норму на покупку оружия.

      Ну не знаю...
      3 года назад вполне спокойно получил разрешение, сейчас гладкоствол стоит в оружейном шкафу.
      В планах - в ближайшие полгода-год взядь гладкого вепря, а через пару лет нарезное.
      Боеприпасы также спокойно покупаются по разрешению, про всякие "свистелки и п..рделки" для стволов - вообще молчу, были бы деньги (большие деньги... мда).

      Короткоствол - да, с ним беда.
      С другой стороны, даже если разрешат, возьму только тогда, когда пройду нормальные курсы по обращению с ним - до этого весь короткоствол есть понты и потенциальное оружие, из которого тебя и застрелят в случае чего...
      Так что деньги на эти курсы не жалко. В принципе их и сейчас можно проходить - плати только. Научат и правильному ношению, и выхватыванию, и применению, и движению с ним и юридические вопросы разберут. Даже зачистке помещений научат - ты платишь, тебя учат.

      В принципе можно травмат взять без особых проблем, если прошел вышеупомянутые курсы.
      Главное в оружии - это готовность его применить для самозащиты, а не просто поугрожать. Если психологической готовности нет, проще сразу мушку спилить, может не так больно и обидно будет...

      Сам я не особо охотник, больше разрешение получал для стажа на нарез и самозащиты дома.
      Задумался об этом, когда дочка родилась. И в случае чего, если какая мразь полезет, применю не задумываясь - пусть лучше меня судят, нежели с моей семьей случится чего, не дай Бог...

      ЗЫ Есть и дополнительные плюсы - с участковым познакомился вот, нормальный мужик, майор, правильный весьма. С проверками не достают - раз в год придут товарищи в форме, посмотрят, акты составят... В общем - было бы желание wink
      ROSS_Ulair
  4. свободный (Андрей) Сегодня, 08:35
    Картинка не соответствует начинке статьи!
    свободный
  5. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:41
    Цитата: М.Гольдреер
    Слово "выродократия", которым я для себя обозначил то, что ныне происходит в общественном сознании

    По моему автор погорячился. За выродкократию проголосовало 1 238 031 избирателей. Но и не замечать их невозможно - все СМИ находятся под их контролем.
    Boris55
  6. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 08:59
    Ну теорий по поводу "вырожения", "деградации" и пр. поколений всегда было много. Мне всегда был близок марксистский подход который утверждал что: "бытие определяет сознание", "коллективный способ производства способствует единению масс и выработке коллективного сознания" и пр. и пр. Сейчас общество отходит от коллективного способа производства-переходит на индивидуально собственнические рельсы-когда работники разобщены и вынуждены соблюдать обособленность труда для поддержания своей необходимости на рабочем месте. Отсюда и повальный рост эгоизма. и не желания что-то делать в коллективе(подсмотрят, наябедничают, займут место и пр.)... что естественно и вызывает обособленность личности, замыкание в собственном "я". Личность в этих условиях уже не развивается на основе восприятия коллективных навыков, а развивает свое "эго", свою "чувственность"-отсюда и гипертрофированность нашей молодежи в эмоциональной и чувственной сфере и пофигизм во всем остальном. Есть такая передача "Голые и напуганные". Не буду ее пересказывать(надеюсь многие ее видели), но там четко видно, когда современные люди попадают в природную не цивилизованную среду, то у них происходит, просто, культурный шок, своеобразная ломка, как у наркоманов, когда они понимают, что надо переходить от своего гипертрофированного "эго" к коллективным методам во всем. Многие не выдерживают этого, но большинство все же рано или поздно перестраиваются. Так что "бытие определяет сознание"-диалектический материализм "рулит".
    Monster_Fat
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:08
      Цитата: Monster_Fat
      Так что "бытие определяет сознание"-диалектический материализм "рулит".

      Материя переобразуется по мере информации. Адам с Евой только после того как вкусили яблоко с дереве познания - согрешили. Так что всё таки сознание определяет бытие.
      Boris55
  7. g1v2 (Виталий) Сегодня, 09:01
    Опять новый виток пропаганды огнестрела пошел. И предположу что организатор - "право на оружие" или как-то так . И по странному совпадению именно тогда когда в сша советником Трампа стал их большой друг Болтон. Вроде он еще для них обращение записывал - нет? wink
    И как грамотно написано то. Воинские традиции плюс старая байка о том что оружие в руки не дают людям злые дяди , чтобы ими управлять и тд. Все на высоком уровне написано - по самым эмоциям бьет.
    Вот только в самих штатах массовые демонстрации идут против лоббистов стрелковой ассоциации. Потому что массовые расстрелы там уже всех достали. Нам вот этого еще не хватает что ли? Пожары есть, наводнения есть , авиакатастрофы есть, теракты есть, но чего-то не хватает? Массовых школьных расстрелов ? Уймитесь, блин . уже. Реально задолбали.
    g1v2
    1. роман66 (роман) Сегодня, 09:50
      особенно умиляет. что Честь надо защищать непременно стволом, интересно. как потом в суде объясняться?
      роман66
    2. netmag (Алексей) Сегодня, 10:49
      Не могут они уняться. Вероятная прибыль от продаж оружия затмевает глаза. Все эти рассказы о благородных одиночках, стреляющих на свет, звук и запах, просто товар.
      netmag
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 09:17
    Я всегда озадачиваю правоохранителей парадигмой, что я "нацменьшинство" (коми-пермяк по матери) и если что, то за национальную дискриминацию им мало не покажется.
    Altona
    1. роман66 (роман) Сегодня, 09:51
      прикольно! я себя иногда к калмыкам причисляю с той же целью( ну есть там три капли)
      роман66
  9. тасха Сегодня, 09:27
    В очередной раз, что комментарии ЗА оставляют люди, которые:
    - имеют уже гражданское оружие (опять же их адекватность подтверждена справкой :) ).
    - реально озабочены своей безопасностью, безопасностью своих родных и близких.
    - меры для того, чтобы эту безопасность обеспечить уже принимают (хотя бы на уровне железной двери, регулярного общения с участковым на предмет криминальной обстановки в районе и т.д. и т.п.).
    - реально понимают, что хранить оружие и уметь его использовать - абсолютно разные вещи.
    - имеют возможность и готовы регулярно тренироваться в применении оружия и тратить на это время и деньги
    - убеждены, что существующая система защиты правопорядка их безопасность обеспечить не может
    тасха
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:53
      Цитата: тасха
      существующая система защиты правопорядка их безопасность обеспечить не может

      Совершенно верно. Правоохранительные органы способны заниматься только профилактикой преступления и неотвратимостью наказания.
      Boris55
  10. михаил3 (Михаил) Сегодня, 09:49
    Ну да. Замеченная автором тенденция начала нарастать с момента, когда холодное оружие начало сменяться огнестрельным. Потому что для защиты своей страны уже не нужны были практически "все способные носить оружие". Когда все граждане были для страны боевой силой, приходилось мириться с их независимостью. Стала нужда в том для властей меньшей - тут же часть силы отобрали.
    А сейчас граждане не нужны. Совершенно. По крайней мере на Западе. Нужны потребители. А кто такие потребители? Это такая масса, которая трудится и обменивает результаты своего труда на всякую ерунду. Каким критериям они должны отвечать? А простым.
    Их должно быть как можно больше, потому что так от них больше выхлоп. Они должны размещаться как можно компактнее, потому что так их легче и дешевле обслуживать и стричь. Они должны быть как можно глупее, потому что чем они более тупы, тем меньше усилий нужно для управления ими. И они не должны вступать в конфликты ни с кем, чтобы не уменьшать свою популяцию и не создавать трудности во владении ими для власти.
    Вопрос для конкретно нашей страны в том, что в России потребители практически ни к чему. У нас огромные территории, которые нуждаются в настоящем завоевании - чудовищные болота за Уралом, тайга, мерзлота... И нашу страну все время пытаются сожрать. Нам нужны бойцы, необходимы, острейше! Но наши власти не совладают с бойцами. Чтобы управлять нацией воинов, нужно обладать не теми качествами, какими обладают отобравшиеся в нашу "элиту". Ворье подленькое. Не какие то гиганты зла, а просто гнусненькое, мелкое ворье. Пакость.
    Ну и они перекраивают народ по себе! В потребителя. Им то так лучше, но страну то сожрут! Вместе с ними! Сейчас наблюдается презабавный процесс. Они осознали, что без массы воинов им тоже конец. Что их никто не приютит с краденым, никто не защитит.
    И теперь они хотят пробудить русский народ... обойдясь без русского народа. Как то сделать невоинственных воинов. Прекрасно сознавая, что "дорогие россияне" хороши, когда можно совместно воровать, но Кадыров не выставит им сто дивизий, чтобы в бой идти. Наоборот, еще и в спину ножом ткнет, как всегда делают с ослабевшими паханами. А к русскому народу обращаться страшно...
    Мы можем быть уничтожены в прямом противостоянии. Из за этого. В любой момент. Страшно...
    михаил3
  11. raw174 (Равиль) Сегодня, 09:57
    Статья - попытка поднять вопрос о гражданском оружии. Я в тысячный раз повторяю свою точку зрения: Нельзя пускать боевой короткоствол в массы в России! У нас нет культуры владения и обращения с оружием! Сначала нужно ввести уроки НВП в школы, поголовно обучать детей обращению с оружием и боевой стрельбе, только после этого, можно говорить о вооружении народа.
    Мысль о том что властям не нужен вооруженный народ, которым сложно управлять - домыслы из пальца, ибо нами управляют не с помощью оружия, а пропагандой и дай нам хоть по танку, ситуация в плане управления массами не изменится!
    Мне теория автора, о формировании воинского характера через ношение оружия не близка, я мнения автора уважаю, но не разделяю.
    raw174
  12. Razvedka_Boem Сегодня, 10:01
    Везде навязывают внешние символы успеха - дорогие машины, виллы, яхты, костюмы и часы за тысячи долларов, "жить красиво", фильмы где главные герои не зарабатывают, а получают деньги с помощью афер и ограблений.
    Где говорят - "если такой умный,, почему не богатый" и пр.
    Порядочных людей выставляют посмешищем, однополые браки становятся нормой, а попирание собственного достоинства становится обыденностью.
    Что делать?
    Чтобы изменить мир, сначала нужно изменить себя. Начать хотя бы с зарядки по утрам. Физические изменения повлекут за собой и психологические. Начнете ходить в зал, увидите других людей, начнете читать, перестанете смотреть телевизор, изменится круг общения, а это повлечет за собой и другие изменения, вплоть до новой работы, новых впечатлений, новых возможностей.
    Razvedka_Boem
  13. Шурале (Шурале) Сегодня, 10:03
    Автор решил проблему просто выдачей оружия. Увы но так проблему не решить, эта проблема решается дольше и более серьёзными инструментами. Решение вы можете прочесть в книге Конторовича, цикл Древний, книга седьмая - Час воздояния...
    А если кратко - надо менять систему ценностей на государственном уровне. Но пока у нас во власти либералы, поменять систему не дадут. Выход только один - вооружённое восстание. Это если быстро хотите... К стати я сейчас не про коммунизм, можете не возмущаться.
    Шурале
  14. g1v2 (Виталий) Сегодня, 10:17
    Интересно , а многие простые посетители поймут, что в поддержку автора работает грамотная команда комментаторов, разыгрывающая спор ? Что часть комментаторов с обеих сторон разыгрывают спор, направляя дискуссию в нужное автору русло? laughing
    g1v2
  15. naidas (naidas) Сегодня, 10:55
    Статья спорная и многое надумано:По истории на смену оружию пришли деньги,так менее затратно и выгодней.(пример хотя бы Украина-купить элиту и грабь).
    В России если хочешь быть при оружии 24 часа в сутки иди в силовые структуры-никто не держит и везде требуются.
    naidas
  16. Alex_59 (Алексей) Сегодня, 11:06
    Хорошая попытка опять продать нам оружие. Автор действует строго в рамках придуманной концепции - считает меня представителем общества потребления, пытается мне создать несуществующую потребность и тут же предложить что-то купить чтобы эту потребность удовлетворить. Спасибо, но у меня все хорошо с мозгами, денег на пистолетики я тратить не буду. Травмат у меня есть, в нем живут паучки и плетут паутинки. Этого достаточно мне, я думаю.

    И как всегда эту дремучие штампы про якобы разложившуюся Европу.
    Сейчас эта форма общественного сознания уже очень сильно, а в некоторых странах старой Европы и полностью доминирует во всех государственных институтах, определяя решающим образом их политику и действия.
    Видимо автор добрую половину жизни прожил в европах, во всех подробностях ощутил как там и что у них доминирует и определяет политику. Такой жизненный опыт, такие знания!
    Alex_59
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