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На Украине: Луценко жестоко прокололся с роликом о "теракте" Савченко
На Украине юристы активно обсуждают вопрос ареста Надежды Савченко. Среди тем для обсуждения и та, в которой говорится, что генпрокурор Юрий Луценко допустил как минимум два прокола, когда рассказывал о следственных действиях и фактически слежке за нардепом Савченко.
В интервью изданию «Апостроф» бывший замглавы СБУ (20014-2015 годы) Виктор Ягун фактически обвиняет действующего генерального прокурора в непрофессионализме. По словам Ягуна, первый юридический прокол Луценко допустил, когда в здании Верховной рады запустил ролик, фактически доказывающий, что за народным депутатом Украины велась прямая слежка при наличии у нардепа депутатской неприкосновенности, гарантированной конституцией страны.
Ягун:
Второй прокол Луценко, по словам бывшего представителя верхушки Службы безопасности Украины, состоит в том, что генеральный прокурор нарушил все регламенты самой Верховной рады и вынес обсуждение ролика не на профильный комитет, а на всех депутатов украинского парламента.
Ягун:
Виктор Ягун отмечает, что сделанное г-ном Луценко - подарок для адвокатов Савченко.
В интервью изданию «Апостроф» бывший замглавы СБУ (20014-2015 годы) Виктор Ягун фактически обвиняет действующего генерального прокурора в непрофессионализме. По словам Ягуна, первый юридический прокол Луценко допустил, когда в здании Верховной рады запустил ролик, фактически доказывающий, что за народным депутатом Украины велась прямая слежка при наличии у нардепа депутатской неприкосновенности, гарантированной конституцией страны.
Ягун:
Согласно закону, проводить в отношении Савченко оперативно-технические мероприятия было нельзя.
Второй прокол Луценко, по словам бывшего представителя верхушки Службы безопасности Украины, состоит в том, что генеральный прокурор нарушил все регламенты самой Верховной рады и вынес обсуждение ролика не на профильный комитет, а на всех депутатов украинского парламента.
Ягун:
Согласно регламенту, он такие вещи мог делать только на регламентном комитете, а потом уже члены этого комитета выходили бы на трибуну, подтверждали бы, что информация весомая, и зал голосовал бы. Разумеется, такую картинку сделали для того, чтобы подтянуть голоса.
Виктор Ягун отмечает, что сделанное г-ном Луценко - подарок для адвокатов Савченко.
Я не выгораживаю Надежду, но... Как они (следственные органы) будут выходить из этой ситуации, не знаю. Разве что Рубан начнет давать показания против нее, а я в этом сомневаюсь.
Использованы фотографии: Фейсбук
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