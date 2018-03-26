На Украине: Луценко жестоко прокололся с роликом о "теракте" Савченко

Согласно закону, проводить в отношении Савченко оперативно-технические мероприятия было нельзя.

Согласно регламенту, он такие вещи мог делать только на регламентном комитете, а потом уже члены этого комитета выходили бы на трибуну, подтверждали бы, что информация весомая, и зал голосовал бы. Разумеется, такую картинку сделали для того, чтобы подтянуть голоса.

Я не выгораживаю Надежду, но... Как они (следственные органы) будут выходить из этой ситуации, не знаю. Разве что Рубан начнет давать показания против нее, а я в этом сомневаюсь.