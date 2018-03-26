19:46 26 марта
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На Украине: Луценко жестоко прокололся с роликом о "теракте" Савченко

На Украине юристы активно обсуждают вопрос ареста Надежды Савченко. Среди тем для обсуждения и та, в которой говорится, что генпрокурор Юрий Луценко допустил как минимум два прокола, когда рассказывал о следственных действиях и фактически слежке за нардепом Савченко.

В интервью изданию «Апостроф» бывший замглавы СБУ (20014-2015 годы) Виктор Ягун фактически обвиняет действующего генерального прокурора в непрофессионализме. По словам Ягуна, первый юридический прокол Луценко допустил, когда в здании Верховной рады запустил ролик, фактически доказывающий, что за народным депутатом Украины велась прямая слежка при наличии у нардепа депутатской неприкосновенности, гарантированной конституцией страны.

Ягун:
Согласно закону, проводить в отношении Савченко оперативно-технические мероприятия было нельзя.



На Украине: Луценко жестоко прокололся с роликом о "теракте" Савченко


Второй прокол Луценко, по словам бывшего представителя верхушки Службы безопасности Украины, состоит в том, что генеральный прокурор нарушил все регламенты самой Верховной рады и вынес обсуждение ролика не на профильный комитет, а на всех депутатов украинского парламента.

Ягун:
Согласно регламенту, он такие вещи мог делать только на регламентном комитете, а потом уже члены этого комитета выходили бы на трибуну, подтверждали бы, что информация весомая, и зал голосовал бы. Разумеется, такую картинку сделали для того, чтобы подтянуть голоса.


Виктор Ягун отмечает, что сделанное г-ном Луценко - подарок для адвокатов Савченко.

Я не выгораживаю Надежду, но... Как они (следственные органы) будут выходить из этой ситуации, не знаю. Разве что Рубан начнет давать показания против нее, а я в этом сомневаюсь.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 15

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  1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 19:18
    Не страна, а сборище клоунов...К тому же непрофессиональных и не смешных!
    Подрезчик
    1. Терский (Виктор) Сегодня, 19:24
      Цитата: Подрезчик
      Не страна, а сборище клоунов...К тому же непрофессиональных и не смешных!

      Закономерность в этом шапито не наблюдаете?12 февраля Саака депортировали в Польшу, 23 марта арестовали Надiю. По сути устранены два наиболее активных и безбашенных конкурента Вечносинего, которые могли выступать в роли "тарана". Причем устранили их по одной и той же схеме: обвинения в организации переворота по заданию Кремля wassat .Я к чему - плановые президентские выборы в/на Украине должны состояться 31 марта 2019 года. Операция "Зачистка" идет полным ходом. Остается только гадать кто следующий в "списке Вальцмана" P.S. Сразу оговорюсь, Йулю в список не пророчтите, она уже Савченко пожертвовала.. laughing
      Терский
      1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 19:36
        Закономерность не наблюдаете?

        Здравствуйте, Виктор! hi Наблюдаем, Вальцман-Вальцманом, точно "вечносиний", но своих оппонентов таранит! Подозреваю, пропил не все серое вещество! laughing
        Остается только гадать -кто следующий в "списке Вальцмана"?

        Вот тут вопрос интересный-думаю полстраны недовольны, "хозяева" уже тоже, а "тарана" пока больше нет... request
        Подрезчик
      2. Тралл Сегодня, 19:40
        Следующим президентом Украины будет колорадский жук, а премьером - навозный smile
        Тралл
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:29
      Наберут руководство от пивных лярьков и психушек..Вот и маяться..
      Цитата: Подрезчик
      Не страна, а сборище клоунов...К тому же непрофессиональных и не смешных!
      210окв
    3. Владимирец (Евгений) Сегодня, 19:45
      Цитата: Подрезчик
      .К тому же непрофессиональных и не смешных!

      Адвокаты, прокуроры, судьи... фи, какая условность. smile Надо посадить? Будет сидеть. yes
      Владимирец
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:19
    А чего вы хотите, какие люди у власти, таковы и доказательства... Но не думаю, что сейчас это как то поможет Савченко. В дальнейшем - может быть, но не сейчас.
    svp67
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 19:33
      Цитата: svp67
      какие люди у власти, таковы и доказательства

      Кроме всего-прочего - они по этому вопросу прилежные ученики Запада, а кое в чем уже даже их превосходят.
      helmi8
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:21
    Как будто это что то меняет! Там запросто от всего неугодного открестятся, вместо одной лжи появится 10 новых.
    Геркулесыч
  4. Rusland (Rusland) Сегодня, 19:21
    Напрасно они её для показательной порки выбрали, как показала история, власть на Украине меняется с регулярными постоянством и обвинители становятся ответчиками, с плачевным для них результатом.
    Rusland
  5. bober1982 (vladimir) Сегодня, 19:23
    На такие нарушения регламента там,на Украине,никто и внимания не обратит.Странно - всего два заговорщика, Савченко и Рубан, и больше никого, и никто на это не обращает внимания,глупо всё - это уже шизофрения массовая среди наших бывших братьев.
    bober1982
  6. 76СССР (Роман) Сегодня, 19:24
    Кстати, а этот, как там его - адвокатишка из "Что? Где? Когда?" почему не в Киеве? Надюха снова в опасности!!
    76СССР
  7. Перейра (Михаил) Сегодня, 19:29
    Свободу Гаде Савченко.
    Это я сегодня сфотографировался.
    Перейра
  8. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 19:33
    Надя голодает 30 часов 34 минуты!
    Весь мир з :нами! wassat
    Наблюдатель2014
    1. Терский (Виктор) Сегодня, 19:43
      Цитата: Наблюдатель2014
      Надя голодает 30 часов 34 минуты!

      laughing Ерунда, для неё 30 часов как слону дробина. Она предвосхищая свой арест приличный "горб" ниже спины отрастила yes
      Терский
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