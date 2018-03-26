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Вашингтон заявил о владениях на Луне
Оборудование и места высадок американских миссий Apollo на Луне обладают «богатым научным и историческим значением», находящимся в собственности Америки, а другим странам следует согласовывать действия в космосе, которые могут помешать объектам США, заявили в Белом доме, сообщает издание Popular Mechanics.
В документе сообщается, что существующие правовые положения, в частности, «Договор о космическом пространстве 1967 года», должны заставить другие страны оставить в сохранности лунные объекты Apollo.
Там же отмечается, что «страна продолжает владеть и обладать юрисдикцией в отношении американского лунного оборудования, и другие государства могут нанести ущерб объектам США».
В данный момент США — единственная страна, астронавты которой высаживались на Луну. Астронавты НАСА в рамках миссии Apollo в период с 1969 по 1972 года совершили шесть высадок на поверхность спутника Земли, заявляют в США
В документе сообщается, что существующие правовые положения, в частности, «Договор о космическом пространстве 1967 года», должны заставить другие страны оставить в сохранности лунные объекты Apollo.
Любые действия в космосе, которые могут помешать космическим объектам США, включая оборудование на Луне, должны включать предварительные консультации с Соединенными Штатами— говорится в докладе.
Там же отмечается, что «страна продолжает владеть и обладать юрисдикцией в отношении американского лунного оборудования, и другие государства могут нанести ущерб объектам США».
В данный момент США — единственная страна, астронавты которой высаживались на Луну. Астронавты НАСА в рамках миссии Apollo в период с 1969 по 1972 года совершили шесть высадок на поверхность спутника Земли, заявляют в США
Использованы фотографии: http://www.1zoom.me/ru/
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