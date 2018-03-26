19:49 26 марта
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Вашингтон заявил о владениях на Луне

Оборудование и места высадок американских миссий Apollo на Луне обладают «богатым научным и историческим значением», находящимся в собственности Америки, а другим странам следует согласовывать действия в космосе, которые могут помешать объектам США, заявили в Белом доме, сообщает издание Popular Mechanics.

Вашингтон заявил о владениях на Луне


В документе сообщается, что существующие правовые положения, в частности, «Договор о космическом пространстве 1967 года», должны заставить другие страны оставить в сохранности лунные объекты Apollo.


Любые действия в космосе, которые могут помешать космическим объектам США, включая оборудование на Луне, должны включать предварительные консультации с Соединенными Штатами
— говорится в докладе.

Там же отмечается, что «страна продолжает владеть и обладать юрисдикцией в отношении американского лунного оборудования, и другие государства могут нанести ущерб объектам США».

В данный момент США — единственная страна, астронавты которой высаживались на Луну. Астронавты НАСА в рамках миссии Apollo в период с 1969 по 1972 года совершили шесть высадок на поверхность спутника Земли, заявляют в США

Использованы фотографии: http://www.1zoom.me/ru/
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Комментарии 35

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  1. Vard Сегодня, 19:27
    Конечно... конечно... там откроют киностудию для съёмок полёта на марс...
    Vard
    1. Тралл Сегодня, 19:31
      У моего тестя дача на Луне. Если они ему там помидоры помнут - хана Америке!
      И ихним жукам из Колорадоsmile
      Тралл
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:33
        Луна-это поселок под Минском? laughing Тогда точно-матрасам там делать нечего..
        Цитата: Тралл
        У моего тестя дача на Луне. Если они ему там помидоры помнут - хана Америке! smile
        210окв
        1. Например Сегодня, 19:44
          В данный момент США — единственная страна, астронавты которой высаживались на Луну

          Единственная страна, которая врет о высадке на Луну. Задолбали.
          Тот, кто реально начнет осваивать Луну, тому она и будет принадлежать. hi
          Владимир Владимирович, присоедините Луну к России. В 24 году мы проголосуем за первого президента Луны! wink drinks
          Например
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:31
      Все уже укропчиками из "космической державы"растащено.. wassat
      Цитата: Vard
      Конечно... конечно... там откроют киностудию для съёмок полёта на марс...
      210окв
  2. Перейра (Михаил) Сегодня, 19:27
    Корейцы на Солнце летали. Теперь Солнце принадлежит им. А остальным за солнечный свет придётся платить.
    Перейра
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:29
      Цитата: Перейра
      Корейы на Солнце летали. Теперь Солнце принадлежит им.

      а первыми в космос полетели шумеры
      LSA57
      1. Goodmen (Дмитрий) Сегодня, 19:32
        Это где так наливают? belay
        Goodmen
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:38
          Цитата: Goodmen
          Это где так наливают?

          наливают у петручио, а закусывают в раде lol
          LSA57
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:31
      Корейцы приоритет полетов на Солнце отдают сша -пускай летят, и летят сразу целым штатом -на Земле воздух чище станет! !
      Геркулесыч
  3. DMoroz Сегодня, 19:27
    Все, исключительность поперла уже и в космос... Скоро объявят себя властелинами Вселенной...
    DMoroz
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:41
      Цитата: DMoroz
      Все, исключительность поперла уже и в космос...

      на наших движках. без них они ноль
      LSA57
  4. Goodmen (Дмитрий) Сегодня, 19:28
    Наглые полосатики!!! А едрёной ракетушкой по черезчур хитрой жопушке не татай? А то озоровать-то можно, но меру знать должно!)))
    Ссылаясь на свой ржавый металлолом пытаются нам доступ к Луне закрыть!!! Доколе?!!!
    Goodmen
    1. AleksPol (Александр) Сегодня, 19:40
      Лунтики уже всё сдали на металлом laughing
      AleksPol
  5. Rusland (Rusland) Сегодня, 19:28
    Ещё одни лунатики выискались laughingи консультант у них Голливуд.
    Rusland
  6. NordUral (Евгений) Сегодня, 19:29
    Их еще найти надо на Луне.
    NordUral
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 19:35
      Если только по запаху, они сказали что где-то ранее нагадили. Как собаченки пометили свою территорию.
      Rusland
    2. Borik (Борис) Сегодня, 19:36
      Так у нас тоже всякого железа и на Луне есть и на Марсе с Венерой так давайте в радиусе в миллион километров вокруг этих железок "земельку" застолбим.
      Borik
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:29
    Теперь Голливуд переименуют в лунатик -фильм! wassat Сколько серий сказок там налепят! wassat
    Геркулесыч
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 19:40
      Я уже публиковал эту фотку в другой ветке, но и здесь она в тему...
      Астронавты на отдыхе во время лунных путешествий. Столбят территорию...

      helmi8
  8. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:30
    Оборудование и места высадок американских миссий Apollo на Луне обладают «богатым научным и историческим значением», находящимся в собственности Америки, а другим странам следует согласовывать действия в космосе, которые могут помешать объектам США, заявили в Белом доме, сообщает издание Popular Mechanics.
    Надо срочно пару-тройку "Луноходов" запустить и хорошенько там "наследить"
    svp67
    1. japs (Юрий) Сегодня, 19:36
      Все просто объясняется, прежде, чем проверять наличие "следов мериносовских астронавтов" на Луне, нужно испросить благословения на право посетить эти места. Юридическая заковыка.
      Без такого разрешения любая деятельность запрещена. Исключительные, млин...
      japs
  9. Mimohod (Михаил) Сегодня, 19:31
    «Договор о космическом пространстве 1967 года», должны заставить другие страны оставить в сохранности лунные объекты Apollo.
    Большие сомнения насчет реальности янкевских обьектов а вот луноход "СССР" должен быть на Луне неприменно , да и платформы от станций "Луна"- так что руки прочь от Луны виртуальные космические ковбои ...
    Mimohod
    1. Офицер запаса (Алексей) Сегодня, 19:43
      Там на Луне два наших лунохода остались. И координаты известны. Причем один из них - «Луноход-2» - в 1993 году НПО им. Лавочкина продало вместе с АМС «Луна-21» на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за 68 500 долларов США сыну астронавта предпринимателю Ричарду Гэрриоту. Так что он теперь американский.
      Офицер запаса
  10. рюрикович (Андрей) Сегодня, 19:32
    Надо отправить простенький луноходик на Луну на одно из мест посадки мифических "Аполлонов",дабы убедиться, что они действительно летали. Если они летали, то свалить к чертям на колёсах иследовать какой-нить булыжник, дабы не усугублять и так нарушенное душевное американское равновесие русской угрозой lol Но если окажется, что они не летали, то объявить Луну русскими территориями, а Америку - лжецами laughing
    А то то, что американцы летали, утверждают только американцы. Доказательства то, что они летали тоже американские(LRO) И при этом ещё права свои качают, типа нельзя на Луну летать, ибо там всемирное американское наследие и от посторонних спутников и луноходов оно может пострадать fool
    А может нету там ничего??? wink
    рюрикович
  11. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:33
    Как лунный грунт он профукали, так и Луну тоже пролюбят! !! fool Не по джону шапка! !! wassat
    Геркулесыч
  12. Комментарий был удален.
  13. Доктор13 (Александр) Сегодня, 19:38
    Уморили! Но вот толко сначала Пусть там побывают и обнаружат стоящий Лунаход и ТочкойУ laughing laughing
    Доктор13
  14. Васян1971 (Василий) Сегодня, 19:38
    " Астронавты НАСА в рамках миссии Apollo в период с 1969 по 1972 года совершили шесть высадок на поверхность спутника Земли, заявляют в США."
    И с тех пор ракетные движки покупают у нас. laughing
    Васян1971
  15. 76СССР (Роман) Сегодня, 19:38
    У меня сосед за ваучеры в свое время у Курского вокзала участок на Луне прикупил у каких-то пьяных "астронавтов", так что и с ним согласование требуется.)
    76СССР
  16. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 19:40
    Оборудование и места высадок американских миссий Apollo на Луне обладают «богатым научным и историческим значением», находящимся в собственности Америки, а другим странам следует согласовывать действия в космосе, которые могут помешать объектам США, заявили в Белом доме, сообщает издание Popular Mechanics.
    А-аааааа laughing good А жеж вам много раз об этом говорил! feel laughing
    Наблюдатель2014
  17. mavrus (Андрей) Сегодня, 19:42
    Цитата: Перейра
    Корейцы на Солнце летали. Теперь Солнце принадлежит им. А остальным за солнечный свет придётся платить.

    Южные корейцы на Солнце... А Северные, соответственно, на Полярную звезду. :)))
    mavrus
  18. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 19:43
    США — единственная страна, астронавты которой высаживались на Луну

    Хайли лайкли — (весьма вероятно) yes
    мыслитель
  19. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 19:45
    Цитата: Тралл
    У моего тестя дача на Луне. Если они ему там помидоры помнут - хана Америке!
    И ихним жукам из Колорадо

    Луна наш! Это не обсуждается.
    Балу
  20. Николай87 (Николай) Сегодня, 19:48
    Доживу ли до того дня, когда разоблачим их на весь мир по лунной программе?! Вот это был бы праздник!
    Николай87
  21. ЦУС-ВВС (Валерий) Сегодня, 19:49
    да ну нах! согласно американским же законам какойто янк прихватизировал луну и продал её по частям всем мировым звёздам,даже у пугачёвой там есть кусок. вот на него мы и полетим если что!!!
    ЦУС-ВВС
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