23:36 26 марта

Хищница российского флота: на что способна уникальная «Щука-Б»

Из всего многообразия людей, которые несут службу под водой, в этом выпуске "Военная приемка" расскажет о, наверное, самых дерзких парнях. Ну кому еще будет позволено выйти на другой конец планеты, и там, у берегов иностранного государства, выстроиться целой дивизией у ворот военно-морской базы НАТО.

Эта операция называлась "Атрина" и прошла она еще в 1987 году. Но и в наше время на нечто подобное способна особая дивизия Северного флота ВМФ РФ. Это "Звериная дивизия".

Про эти лодки говорят, что это те самые "рабочие лошадки", которые помогли сохранить подводный паритет в тяжелые 90-е годы. "Щука-Б", или "Акула" по классификации НАТО, – это, как ни крути, хищник. Зубастый, быстрый, ловкий, а значит крайне опасный. Это настоящий хозяин моря. Все лодки дивизии носят имена хищников и в полной мере соответствуют им.




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Комментарии 2

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  1. Vard Сегодня, 19:50
    Честно говоря в голове не укладывается... это же какое совершенство... АПЛ...
    Vard
  2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:24
    Все бы хорошо с Щукой-Б,да только собираются врезать вертикальные ПУ на них под Калибры и уже давно сняли с них главный калибр-Гранат. При этом ,лишь,если мне не изменяет склероз,4 Щуки несут боевое дежурство,а остальные ждут ремонта и модернизации...при этом всего их то было 15 штук построено..
    А теперь о грустном...
    К-480 «Ак Барс»-Выведена в резерв в 1998 году, 1.10.2002 исключена и передана в ОФИ. В 2007 году отбуксирована на СРЗ «Звёздочка» для разделки на металлолом. Утилизирована. Секции корпуса использованы для постройки К-551 «Владимир Мономах» проекта 955. По некоторым данным, это и стало причиной утилизации корабля.
    Головная лодка проекта, К-284 «Акула», была исключена из боевого состава флота и по крайней мере с 1996 года находится на отстое на базе ТОФ в бухте Павловского
    Все достроенные лодки проекта, кроме трёх, находились в строю до начала 2000-х годов и входили в состав Северного и Тихоокеанского флотов, с базированием на губе Ягельная (ныне г. Гаджиево) (СФ) и в посёлке Рыбачий (ТОФ). По состоянию на начало 2017 года, боеспособными являются 4 субмарины проекта; 3 — на СФ и одна — на ТФ, остальные — на ремонте или консервации.

    А еще были заложены две Щуки по заводскими номерами 520 и 521 в 1991 и 1990 соответственно...520 -18.03.1992 отменена при готовности 25 %.521-18.03.1992 отменена при готовности 12 %.
    При всем этом есть еще брат двоюродный проекту 971,-это проект титановых лодок проекта 945"Баракуда". Их построено всего две-Б-239 «Карп» и Б-276 «Краб» и они ждут модернизации...но вроде было заявление МО,что их модернизировать не будут(может что и изменилось в этом вопросе).
    НЕКСУС
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