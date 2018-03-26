Хищница российского флота: на что способна уникальная «Щука-Б»

Из всего многообразия людей, которые несут службу под водой, в этом выпуске "Военная приемка" расскажет о, наверное, самых дерзких парнях. Ну кому еще будет позволено выйти на другой конец планеты, и там, у берегов иностранного государства, выстроиться целой дивизией у ворот военно-морской базы НАТО.



Эта операция называлась "Атрина" и прошла она еще в 1987 году. Но и в наше время на нечто подобное способна особая дивизия Северного флота ВМФ РФ. Это "Звериная дивизия".



Про эти лодки говорят, что это те самые "рабочие лошадки", которые помогли сохранить подводный паритет в тяжелые 90-е годы. "Щука-Б", или "Акула" по классификации НАТО, – это, как ни крути, хищник. Зубастый, быстрый, ловкий, а значит крайне опасный. Это настоящий хозяин моря. Все лодки дивизии носят имена хищников и в полной мере соответствуют им.











