Как уходили «Акулы»



РПКСН ТК-208 "Дмитрий Донской" в море. Фото Минобороны РФ



Одна из "Акул" в море, восьмидесятые годы. Фото US Navy



"Акулы" на базе, девяностые годы. Фото Militaryrussia.ru



Крейсер ТК-202 незадолго до отправки на разделку, 1999 г. Фото Wikimedia Commons



Якорь одной из списанных подлодок стал памятником в Северодвинске. Фото Wikimedia Commons



"Дмитрий Донской" был модернизирован и продолжает службу. Фото Минобороны РФ



ТК-208 у уникального крана для загрузки ракет. Фото Минобороны РФ



ТК-208 "Дмитрий Донской" останется в строю, как минимум, до начала двадцатых годов. Фото Минобороны РФ

По материалам сайтов:

http://ria.ru/

http://tass.ru/

http://flot.com/

http://flotprom.ru/

http://deepstorm.ru/

https://defence.ru/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-671.html