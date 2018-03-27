Как уходили «Акулы»
Почетный титул самых крупных в мире подлодок до сих пор сохраняют за собой советские / российские ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 941 «Акула». Корабли с полным водоизмещением 48 тыс. т несли по 16 межконтинентальных баллистических ракет и могли оставаться в море полгода. Тем не менее, к настоящему времени в составе российского флота остается только одна подлодка-рекордсмен, способная выполнять некоторые задачи. Еще две субмарины ждут начала утилизации, и в скором будущем прекратят свое существование.
Проект «Акула» является одной из самых больных тем в контексте отечественного флота. Несмотря на достаточно смелые планы, удалось построить лишь несколько подлодок с уникально высокими характеристиками. В дальнейшем специфическое сочетание технических и эксплуатационных показателей, а также политические и экономические факторы привели к постепенному списанию нескольких подлодок. Вспомним, как вышло, что из семи строившихся подводных крейсеров в строю остался только один.
Головной корабль нового проекта 941 был заложен на заводе «Севмаш» (г. Северодвинск) в июне 1976 года. Через четыре года лодку с номером ТК-208 («Тяжелый крейсер») спустили на воду, а в конце 1981-го она вошла в боевой состав флота. Первая серийная «Акула» с обозначением ТК-202 была заложена в апреле 1978 года и строилась до сентября 1982-го. Ее передали заказчику в 1983 году, что называется, под елочку. Через два года после ТК-202 заложили ТК-12. Ее спустили на воду в декабре 1983-го, и передали заказчику примерно через год. ТК-13 строилась с зимы 1982-го по весну 1985-го. К началу 1986 года этот крейсер поступил на службу. К этому времени на испытания вышла лодка ТК-17, заложенная в феврале 1985 года. В ноябре 1987-го ее передали ВМФ. Последний из построенных кораблей, ТК-20, заложили в самом начале 1987 года, спустили на воду в июле 1988-го и сдали в сентябре 1989-го.
Изначально все РПКСН проекта 941 носили только тактические номера, указывавшие на их принадлежность к классу тяжелых крейсеров. Позже некоторые подлодки получили и имена. Так, головной корабль ТК-208 после ремонта в начале двухтысячных стал «Дмитрием Донским», ТК-12 стали называть «Симбирск», а ТК-17 – «Архангельском». В рамках договора о шефстве подлодка ТК-20 была названа в честь предприятия «Северсталь». Прочие субмарины остались безымянными.
Следует отметить, что первые «потери» перспективный проект 941 понес еще во время строительства. Во второй половине восьмидесятых годов планировалось заложить седьмую лодку серии с номером ТК-210. Предприятие «Севмаш» начало подготовку некоторых конструкций, и вскоре должна была пройти церемония закладки. Тем не менее, ее отменили. Исполняя условия существующих международных договоров, СССР решил ограничить количество «Акул» шестью единицами. Уже собранные элементы конструкции ТК-210 некоторое время простаивали без дела, и в 1990 году их разобрали.
Строительство крупных и сложных кораблей заняло немало времени, и потому полная группировка из шести АПЛ была достроена только к началу девяностых годов. В этот период у нашей страны уже имелись определенные экономические и политические проблемы, которые могли серьезно ударить по вооруженным силам и военно-морскому флоту.
Первой проблемой «Акул» – равно как и любых других подлодок или кораблей независимой России – стал недостаток финансирования. По некоторым данным, в первые годы после распада СССР эксплуатация корабля проекта 941 стоила порядка 300 млн рублей в год, тогда как РПКСН проекта 667БДРМ обходились лишь в 180 миллионов. Кроме того, возникли проблемы с производством и поставкой баллистических ракет Р-39 – основного вооружения лодок. Наконец, не способствовал продолжению службы и политический курс, взятый руководством страны.
Несмотря на все трудности, флот продолжал эксплуатацию шести стратегических крейсеров; время от времени проводились учебно-боевые запуски ракет Р-39. К примеру, в августе 1991 года лодка ТК-17 выполнила залповый пуск двух ракет. В октябре 1992-го корабль ТК-20 одновременно запустил три ракеты. Позже такие стрельбы проводились несколько раз, и в марте 1997 года был поставлен самый настоящий рекорд. РПКСН ТК-13 атаковал условную целью полным боекомплектом из 20 ракет. В декабре аналогичный залп выполнила лодка ТК-20. Любопытно, что обе стрельбы выполнил всего один экипаж, служивший на ТК-20.
"Акулы" на базе, девяностые годы. Фото Militaryrussia.ru
Впрочем, следствием любых учебных стрельб являлось сокращение запаса имеющихся МБР Р-39, производство которых уже было прекращено. Последние запуски ракет этого типа состоялись в октябре и декабре 2003 года, их выполнили корабли ТК-17 «Архангельск» и ТК-208 «Дмитрий Донской». На этом запас имевшихся ракет был исчерпан, что оказало самое серьезное влияние на дальнейшую судьбу их носителей.
Нужно отметить, что недостаток ракет и ограниченное финансирование флота начало сказываться на группировке «Акул» за несколько лет до последних стрельб. Уже весной 1995 года первая серийная лодка ТК-202 была выведена из боевого состава флота и отправлена в отстой. Через несколько месяцев в резерв вывели крейсер ТК-12. Вскоре после первой стрельбы полным боекомплектом в резерв отправилась лодка ТК-13. Прочие РПКСН пока оставались в составе военно-морского флота и продолжали службу, хотя и с ограниченными боевыми возможностями.
Дальнейшая эксплуатация всей серии подлодок проекта 941 в исходной конфигурации не представлялась возможной. Запас баллистических ракет подходил к концу, а перевооружение могло быть чрезмерно дорогим и фактически невозможным по объективным причинам. В связи с этим появлялись различные предложения о перестройке ракетных крейсеров в технику иного назначения. Из «Акул» предлагалось делать танкеры, транспортные суда и т.д. Тем не менее, ни одно их таких предложений не вышло из стадии обсуждений и, соответственно, не было реализовано.
Тем временем дальнейшая судьба всех шести построенных подлодок оставалась неопределенной. Однако уже в конце девяностых годов было принято решение об утилизации части субмарин, оставшихся без боезапаса и реальных перспектив. В 1999 году на предприятие «Звездочка» (г. Северодвинск) доставили РПКСН ТК-202. В обозримом будущем завод должен был начать его разделку. Ирония судьбы состоит в том, что и на этот раз возникли проблемы с финансированием. Утилизация подлодки началась только в 2002 году, при прямой финансовой поддержке США. Работы продолжались до 2005-го.
Следующим на разделку отправился крейсер ТК-12. В середине 2005 года его отбуксировали в Северодвинск. В следующем году начался процесс разборки конструкций, продолжавшийся до 2007 года. Вскоре появился новый контракт на разборку подлодки, теперь речь шла о ТК-13. Через несколько месяцев стартовали выгрузка ядерного топлива и разделка конструкций. К осени 2009 года от подлодки остался только блок реакторного отсека, предназначенный для длительного хранения. Как и в случае с ТК-202, две следующие подлодки утилизировались при финансировании зарубежных партнеров.
И все же начало двухтысячных годов не было для «Акул» исключительно мрачным. Некоторые принятые решения позволили осуществить ремонт и модернизацию одного из ракетных крейсеров. Благодаря этому он смог продолжить службу, и до сих пор остается в составе военно-морского флота. Речь идет о головном корабле проекта 941 – ТК-208.
Несмотря на известные трудности, российское министерство обороны в девяностых годах продолжало поиск путей развития морской компоненты стратегических ядерных сил. На немногочисленные ракеты Р-39 полагаться не приходилось, и потому было решено разработать новую МБР для подводных лодок. Впоследствии это решение привело к появлению современной ракеты Р-30 «Булава». Для выполнения некоторых работ в интересах перспективного проекта требовалось опытовое судно, способное стать испытательным стендом.
В 1989 году головной ракетный крейсер типа «Акула» был поставлен на капитальный ремонт и модернизацию по проекту 941У. В 1991 году работы были заморожены на неопределенный срок. В 1996-м их удалось восстановить, причем теперь лодку следовало перестраивать по проекту 941УМ. Летом 2002 года ТК-208 вернули в состав ВМФ с целью проведения испытаний перспективной ракеты. Через несколько месяцев после этого корабль получил имя «Дмитрий Донской».
Примерно тогда же появилось предложение отремонтировать и модернизировать по новому проекту лодки ТК-17 «Архангельск» и ТК-20 «Северсталь», которые к этому времени остались без боекомплекта и фактически без будущего. Тем не менее, это предложение не стали сразу принимать к реализации. Споры продолжались несколько лет, но в середине двухтысячных годов ТК-17 и ТК-20 ушли из боевого состава в резерв. В обозримом будущем командование планировало решить их дальнейшую судьбу. Возможность модернизации или превращения одной из лодок в музей не исключалась полностью, но и не подтверждалась.
На протяжении нескольких последних лет неоднократно появлялись сообщения о будущем двух подлодок, пребывающих в резерве. На этот раз новости не давали ни малейшего повода для оптимизма. Так, официальные лица впервые рассказали о своих реальных планах в 2015 году. Тогда говорилось, что два корабля придется утилизировать. Весной 2016 года с двух подлодок начали демонтировать крышки пусковых установок.
Последние на данный момент новости о дальнейшей судьбе ракетных крейсеров и сроках выполнения работ появились в середине января. РИА Новости со ссылкой на неназванный источник писало, что в скором будущем «Архангельск» и «Северсталь» тоже отправятся на утилизацию. Корабли уже выведены из боевого состава, и в обозримом будущем будут разделаны. Утилизацию будет выполняться судостроительной промышленностью при участии госкорпорации «Росатом». Работы начнутся не ранее 2020 года.
Имеющиеся сведения о будущем «Дмитрия Донского», в отличие от новостей про ТК-17 и ТК-20, могут быть поводом для оптимизма. Начиная с 2016 года, в средствах массовой информации несколько раз утверждалось, что ТК-208 продолжит службу и после 2020 года. В начале прошлого десятилетия эта лодка стала опытовым судном для испытаний ракеты «Булава», и в обозримом будущем она может вновь вернуться к такой работе. Министерство обороны планирует создать улучшенный вариант ракеты Р-30, и к испытаниям опытных изделий этого типа могут привлечь имеющийся корабль. Таким образом, через несколько лет «Дмитрий Донской» получит новую возможность выйти в море с опытными ракетами на борту и поспособствовать укреплению ядерного щита.
С момента принятия ТК-208 в состав ВМФ СССР прошло более 36 лет. При этом более 12 лет подлодка пребывала на ремонте и модернизации. Однако и в этом случае «Дмитрий Донской» является своеобразным рекордсменом среди «Акул». Он оставался на службе дольше всех и, вероятно, в будущем только улучшит подобные показатели. Планы по использованию этого РПКСН в будущей программе испытаний модернизированной «Булавы» позволяют предполагать, что его возраст в итоге перевалит через 40 лет или даже приблизится к 50.
Прочие подлодки проекта 941 уже не смогут похвастать такими сроками службы. Два корабля были выведены в резерв в середине девяностых годов, еще два – в середине двухтысячных. Большая их часть оставалась в боевом составе флота не более 12-15 лет. Единственное заметное исключение – лодка ТК-17, переданная флоту в 1987 году и выведенная в резерв в 2006-м. Однако и в этом случае подлодка служила гораздо меньше, чем могла бы в благоприятной ситуации.
Согласно планам отдаленного прошлого, перспективные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 941 «Акула» должны были пополнить и усилить морскую компоненту стратегических ядерных сил, заметным образом повысив ее ударные возможности. Нельзя не признать, что советское военное кораблестроение справилось с поставленной задачей и обеспечило флот требуемым количеством нужной техники. Предприятия ракетной отрасли, в свою очередь, создали солидный запас требуемых вооружений.
ТК-208 "Дмитрий Донской" останется в строю, как минимум, до начала двадцатых годов. Фото Минобороны РФ
При сохранении желаемых возможностей и должного финансирования стратегические «Акулы» могли бы в течение нескольких десятилетий вносить самый заметный вклад в обеспечение безопасности страны. Однако известные события конца восьмидесятых годов и кризис девяностых привели к иным результатам. Нашей стране пришлось отказаться от строительства седьмого корабля серии, а затем списать и утилизировать четыре уже построенных. Две подлодки остаются в резерве, но их судьба не так давно была определена. Только одна уникальная во всех отношениях субмарина пока продолжает службу, пусть даже и в новом качестве.
Очевидно, что эпоха лодок типа «Акула» подходит к своему завершению, и им уже не суждено стать основой морской составляющей ядерного щита. Тем не менее, и в такой ситуации командование смогло найти возможность сохранить в строю хотя бы один корабль. Однако и это вряд ли может быть достаточным поводом для оптимизма. Приближается новое десятилетие, а после 2020 года начнется разделка двух подлодок из трех оставшихся. В самом лучшем случае, военному ведомству и заинтересованной общественности удастся превратить одну из лодок в музей, но и на это, похоже, пока рассчитывать не стоит. Эпоха «Акул» заканчивается. Но, к счастью, начинается новая – эпоха «Бореев».
По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://flot.com/
http://flotprom.ru/
http://deepstorm.ru/
https://defence.ru/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-671.html
Проект «Акула» является одной из самых больных тем в контексте отечественного флота. Несмотря на достаточно смелые планы, удалось построить лишь несколько подлодок с уникально высокими характеристиками. В дальнейшем специфическое сочетание технических и эксплуатационных показателей, а также политические и экономические факторы привели к постепенному списанию нескольких подлодок. Вспомним, как вышло, что из семи строившихся подводных крейсеров в строю остался только один.
Головной корабль нового проекта 941 был заложен на заводе «Севмаш» (г. Северодвинск) в июне 1976 года. Через четыре года лодку с номером ТК-208 («Тяжелый крейсер») спустили на воду, а в конце 1981-го она вошла в боевой состав флота. Первая серийная «Акула» с обозначением ТК-202 была заложена в апреле 1978 года и строилась до сентября 1982-го. Ее передали заказчику в 1983 году, что называется, под елочку. Через два года после ТК-202 заложили ТК-12. Ее спустили на воду в декабре 1983-го, и передали заказчику примерно через год. ТК-13 строилась с зимы 1982-го по весну 1985-го. К началу 1986 года этот крейсер поступил на службу. К этому времени на испытания вышла лодка ТК-17, заложенная в феврале 1985 года. В ноябре 1987-го ее передали ВМФ. Последний из построенных кораблей, ТК-20, заложили в самом начале 1987 года, спустили на воду в июле 1988-го и сдали в сентябре 1989-го.
Изначально все РПКСН проекта 941 носили только тактические номера, указывавшие на их принадлежность к классу тяжелых крейсеров. Позже некоторые подлодки получили и имена. Так, головной корабль ТК-208 после ремонта в начале двухтысячных стал «Дмитрием Донским», ТК-12 стали называть «Симбирск», а ТК-17 – «Архангельском». В рамках договора о шефстве подлодка ТК-20 была названа в честь предприятия «Северсталь». Прочие субмарины остались безымянными.
Следует отметить, что первые «потери» перспективный проект 941 понес еще во время строительства. Во второй половине восьмидесятых годов планировалось заложить седьмую лодку серии с номером ТК-210. Предприятие «Севмаш» начало подготовку некоторых конструкций, и вскоре должна была пройти церемония закладки. Тем не менее, ее отменили. Исполняя условия существующих международных договоров, СССР решил ограничить количество «Акул» шестью единицами. Уже собранные элементы конструкции ТК-210 некоторое время простаивали без дела, и в 1990 году их разобрали.
Строительство крупных и сложных кораблей заняло немало времени, и потому полная группировка из шести АПЛ была достроена только к началу девяностых годов. В этот период у нашей страны уже имелись определенные экономические и политические проблемы, которые могли серьезно ударить по вооруженным силам и военно-морскому флоту.
Первой проблемой «Акул» – равно как и любых других подлодок или кораблей независимой России – стал недостаток финансирования. По некоторым данным, в первые годы после распада СССР эксплуатация корабля проекта 941 стоила порядка 300 млн рублей в год, тогда как РПКСН проекта 667БДРМ обходились лишь в 180 миллионов. Кроме того, возникли проблемы с производством и поставкой баллистических ракет Р-39 – основного вооружения лодок. Наконец, не способствовал продолжению службы и политический курс, взятый руководством страны.
Несмотря на все трудности, флот продолжал эксплуатацию шести стратегических крейсеров; время от времени проводились учебно-боевые запуски ракет Р-39. К примеру, в августе 1991 года лодка ТК-17 выполнила залповый пуск двух ракет. В октябре 1992-го корабль ТК-20 одновременно запустил три ракеты. Позже такие стрельбы проводились несколько раз, и в марте 1997 года был поставлен самый настоящий рекорд. РПКСН ТК-13 атаковал условную целью полным боекомплектом из 20 ракет. В декабре аналогичный залп выполнила лодка ТК-20. Любопытно, что обе стрельбы выполнил всего один экипаж, служивший на ТК-20.
"Акулы" на базе, девяностые годы. Фото Militaryrussia.ru
Впрочем, следствием любых учебных стрельб являлось сокращение запаса имеющихся МБР Р-39, производство которых уже было прекращено. Последние запуски ракет этого типа состоялись в октябре и декабре 2003 года, их выполнили корабли ТК-17 «Архангельск» и ТК-208 «Дмитрий Донской». На этом запас имевшихся ракет был исчерпан, что оказало самое серьезное влияние на дальнейшую судьбу их носителей.
Нужно отметить, что недостаток ракет и ограниченное финансирование флота начало сказываться на группировке «Акул» за несколько лет до последних стрельб. Уже весной 1995 года первая серийная лодка ТК-202 была выведена из боевого состава флота и отправлена в отстой. Через несколько месяцев в резерв вывели крейсер ТК-12. Вскоре после первой стрельбы полным боекомплектом в резерв отправилась лодка ТК-13. Прочие РПКСН пока оставались в составе военно-морского флота и продолжали службу, хотя и с ограниченными боевыми возможностями.
Дальнейшая эксплуатация всей серии подлодок проекта 941 в исходной конфигурации не представлялась возможной. Запас баллистических ракет подходил к концу, а перевооружение могло быть чрезмерно дорогим и фактически невозможным по объективным причинам. В связи с этим появлялись различные предложения о перестройке ракетных крейсеров в технику иного назначения. Из «Акул» предлагалось делать танкеры, транспортные суда и т.д. Тем не менее, ни одно их таких предложений не вышло из стадии обсуждений и, соответственно, не было реализовано.
Тем временем дальнейшая судьба всех шести построенных подлодок оставалась неопределенной. Однако уже в конце девяностых годов было принято решение об утилизации части субмарин, оставшихся без боезапаса и реальных перспектив. В 1999 году на предприятие «Звездочка» (г. Северодвинск) доставили РПКСН ТК-202. В обозримом будущем завод должен был начать его разделку. Ирония судьбы состоит в том, что и на этот раз возникли проблемы с финансированием. Утилизация подлодки началась только в 2002 году, при прямой финансовой поддержке США. Работы продолжались до 2005-го.
Следующим на разделку отправился крейсер ТК-12. В середине 2005 года его отбуксировали в Северодвинск. В следующем году начался процесс разборки конструкций, продолжавшийся до 2007 года. Вскоре появился новый контракт на разборку подлодки, теперь речь шла о ТК-13. Через несколько месяцев стартовали выгрузка ядерного топлива и разделка конструкций. К осени 2009 года от подлодки остался только блок реакторного отсека, предназначенный для длительного хранения. Как и в случае с ТК-202, две следующие подлодки утилизировались при финансировании зарубежных партнеров.
И все же начало двухтысячных годов не было для «Акул» исключительно мрачным. Некоторые принятые решения позволили осуществить ремонт и модернизацию одного из ракетных крейсеров. Благодаря этому он смог продолжить службу, и до сих пор остается в составе военно-морского флота. Речь идет о головном корабле проекта 941 – ТК-208.
Несмотря на известные трудности, российское министерство обороны в девяностых годах продолжало поиск путей развития морской компоненты стратегических ядерных сил. На немногочисленные ракеты Р-39 полагаться не приходилось, и потому было решено разработать новую МБР для подводных лодок. Впоследствии это решение привело к появлению современной ракеты Р-30 «Булава». Для выполнения некоторых работ в интересах перспективного проекта требовалось опытовое судно, способное стать испытательным стендом.
В 1989 году головной ракетный крейсер типа «Акула» был поставлен на капитальный ремонт и модернизацию по проекту 941У. В 1991 году работы были заморожены на неопределенный срок. В 1996-м их удалось восстановить, причем теперь лодку следовало перестраивать по проекту 941УМ. Летом 2002 года ТК-208 вернули в состав ВМФ с целью проведения испытаний перспективной ракеты. Через несколько месяцев после этого корабль получил имя «Дмитрий Донской».
Примерно тогда же появилось предложение отремонтировать и модернизировать по новому проекту лодки ТК-17 «Архангельск» и ТК-20 «Северсталь», которые к этому времени остались без боекомплекта и фактически без будущего. Тем не менее, это предложение не стали сразу принимать к реализации. Споры продолжались несколько лет, но в середине двухтысячных годов ТК-17 и ТК-20 ушли из боевого состава в резерв. В обозримом будущем командование планировало решить их дальнейшую судьбу. Возможность модернизации или превращения одной из лодок в музей не исключалась полностью, но и не подтверждалась.
На протяжении нескольких последних лет неоднократно появлялись сообщения о будущем двух подлодок, пребывающих в резерве. На этот раз новости не давали ни малейшего повода для оптимизма. Так, официальные лица впервые рассказали о своих реальных планах в 2015 году. Тогда говорилось, что два корабля придется утилизировать. Весной 2016 года с двух подлодок начали демонтировать крышки пусковых установок.
Последние на данный момент новости о дальнейшей судьбе ракетных крейсеров и сроках выполнения работ появились в середине января. РИА Новости со ссылкой на неназванный источник писало, что в скором будущем «Архангельск» и «Северсталь» тоже отправятся на утилизацию. Корабли уже выведены из боевого состава, и в обозримом будущем будут разделаны. Утилизацию будет выполняться судостроительной промышленностью при участии госкорпорации «Росатом». Работы начнутся не ранее 2020 года.
Имеющиеся сведения о будущем «Дмитрия Донского», в отличие от новостей про ТК-17 и ТК-20, могут быть поводом для оптимизма. Начиная с 2016 года, в средствах массовой информации несколько раз утверждалось, что ТК-208 продолжит службу и после 2020 года. В начале прошлого десятилетия эта лодка стала опытовым судном для испытаний ракеты «Булава», и в обозримом будущем она может вновь вернуться к такой работе. Министерство обороны планирует создать улучшенный вариант ракеты Р-30, и к испытаниям опытных изделий этого типа могут привлечь имеющийся корабль. Таким образом, через несколько лет «Дмитрий Донской» получит новую возможность выйти в море с опытными ракетами на борту и поспособствовать укреплению ядерного щита.
С момента принятия ТК-208 в состав ВМФ СССР прошло более 36 лет. При этом более 12 лет подлодка пребывала на ремонте и модернизации. Однако и в этом случае «Дмитрий Донской» является своеобразным рекордсменом среди «Акул». Он оставался на службе дольше всех и, вероятно, в будущем только улучшит подобные показатели. Планы по использованию этого РПКСН в будущей программе испытаний модернизированной «Булавы» позволяют предполагать, что его возраст в итоге перевалит через 40 лет или даже приблизится к 50.
Прочие подлодки проекта 941 уже не смогут похвастать такими сроками службы. Два корабля были выведены в резерв в середине девяностых годов, еще два – в середине двухтысячных. Большая их часть оставалась в боевом составе флота не более 12-15 лет. Единственное заметное исключение – лодка ТК-17, переданная флоту в 1987 году и выведенная в резерв в 2006-м. Однако и в этом случае подлодка служила гораздо меньше, чем могла бы в благоприятной ситуации.
Согласно планам отдаленного прошлого, перспективные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 941 «Акула» должны были пополнить и усилить морскую компоненту стратегических ядерных сил, заметным образом повысив ее ударные возможности. Нельзя не признать, что советское военное кораблестроение справилось с поставленной задачей и обеспечило флот требуемым количеством нужной техники. Предприятия ракетной отрасли, в свою очередь, создали солидный запас требуемых вооружений.
ТК-208 "Дмитрий Донской" останется в строю, как минимум, до начала двадцатых годов. Фото Минобороны РФ
При сохранении желаемых возможностей и должного финансирования стратегические «Акулы» могли бы в течение нескольких десятилетий вносить самый заметный вклад в обеспечение безопасности страны. Однако известные события конца восьмидесятых годов и кризис девяностых привели к иным результатам. Нашей стране пришлось отказаться от строительства седьмого корабля серии, а затем списать и утилизировать четыре уже построенных. Две подлодки остаются в резерве, но их судьба не так давно была определена. Только одна уникальная во всех отношениях субмарина пока продолжает службу, пусть даже и в новом качестве.
Очевидно, что эпоха лодок типа «Акула» подходит к своему завершению, и им уже не суждено стать основой морской составляющей ядерного щита. Тем не менее, и в такой ситуации командование смогло найти возможность сохранить в строю хотя бы один корабль. Однако и это вряд ли может быть достаточным поводом для оптимизма. Приближается новое десятилетие, а после 2020 года начнется разделка двух подлодок из трех оставшихся. В самом лучшем случае, военному ведомству и заинтересованной общественности удастся превратить одну из лодок в музей, но и на это, похоже, пока рассчитывать не стоит. Эпоха «Акул» заканчивается. Но, к счастью, начинается новая – эпоха «Бореев».
По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://flot.com/
http://flotprom.ru/
http://deepstorm.ru/
https://defence.ru/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-671.html
Автор: Рябов Кирилл
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