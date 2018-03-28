09:10 28 марта
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Что русскому ближе: тоталитаризм или демократия?

Как-то так получается, что иногда совершенно не связанные с темой материалы подталкивают мысли в нужном направлении и задают вектор дальнейших рассуждений. Как знаменитое яблоко, ударившее Ньютона по голове.



Сегодняшнее рассуждение на тему тоталитаризма и демократии.


Будут ожидаемые рассуждения, много картинок и забавный вывод.

После развала СССР в наши головы настойчиво вбивалась мысль о порочности любых форм государственного управления, кроме демократической. Высшее достижение человеческой организации и свободы – народовластие.

Каждый может влиять на управление страной и так далее. Знакомо, выучили. Вбили.

И, надо сказать, мы поверили в это. Сразу. Возможно, тому виной столетия тоталитарного прошлого нашей страны. Поверили и побежали голосовать. И продолжаем это делать, несмотря на то, что в жизни имеем совершенно противоположное ожиданиям и обещаниям.

Что русскому ближе: тоталитаризм или демократия?


И уже не становится парадоксом каким-то депутат, который обещал золотые горы, но испарился сразу после выборов. Это нормально. Типа, не того выбрали.

Если бы за плечами не было 14 выборных кампаний, я бы тоже удивлялся. Однако, вспоминая сколько людей приходит в штабы и интересуется уже в открытую количеством рублей, которые кандидат готов заплатить за их голос, не удивляюсь.

Понятно, что речь не о президентских выборах идет, на них-то все ясно и так.



Ладно, деньги или пустословие, но факт – проголосовали, выбрали. Мы выбрали. Наша власть. Кушайте, не обляпайтесь, как говорится.

Ну конечно, мы теоретически вроде можем и выгнать из депутатов. Кто-нибудь видел лишенного мандата депутата в лицо? Лишенного не за преступление, а по воле народа? Вот…

Мы часто сетуем на развал образовательной системы в стране. Виним, в том числе и мы, конкретных людей, виним состояние экономики, виним американцев, марсиан, окружающую среду, Горбачева, Ельцина, Путина. Короче, виноваты все. А понимаем это только мы. Умные и понимающие такие.



Но поставь любого из нас руководить образованием — и что будет? Ровно то, что и происходит.

Демократия происходит, и происходит как суть преобразований. В той же системе образования. Почему я к ней прицепился? Да все просто. Гражданин готовится именно там, в системе образования. И дома.

В тоталитарной системе было так. Готовились граждане с той или иной степенью успешности.

В зеркало посмотрите большинство читающих. Как? Ничего подготовили? Вот и я так же думаю.

А демократия – это в первую очередь свобода. И значит, нельзя ребенка заставлять учиться. Нужно внушить ему понимание значимости образования. А в чем значимость? Наличие диплома, даже с отличием, совершенно не гарантирует нормально оплачиваемую работу. А вот наличие денег или папы/мамы со связями — вполне.

Хочу спросить уважаемых читателей: а насколько вы считаете себя бездарями и дураками? Можно не отвечать, вопрос риторический.

Между тем, вы все из системы. Основное большинство – из тоталитарной. Да и я тоже. О чем ни слезинки не проронил и не собираюсь.

Разницу разберете?













Страны разные, тоталитарная суть тоже. Люди... С людьми сложнее. Но все эти будущие граждане — частички системы. Как и мы в свое время.

Система нас воспитывала. Система нас обучала для выполнения определенного вида деятельности. И каждый уже в школе более-менее представлял себе собственную судьбу.

Хорошо учишься — тебе в вуз. Средненько... Тогда без обиды шагай в техникум. Ну а если с учебой полный провал – ГПТУ (Господи, помоги тупому учиться! Помните?).

При этом начальный этап трудовой деятельности оплачивался ровно наоборот. Инженер ещё должен был стать инженером на производстве, чтобы получать такие же деньги, которые получал выпускник ПТУ.

Мы жили в системе. Мы жили в государстве. И государство не только давало свободы. Или не давало, как считают некоторые. Государство встраивало нас в систему. В начале винтиком или гаечкой. Потом узлом или даже агрегатом. И так дальше, по мере роста опыта и личных качеств.

Существовал определенный уровень жизни этих самых "винтиков", "гаечек", "узлов", "агрегатов". У кого-то выше. У кого-то ниже. Но система давала ощущение единого механизма. Ощущение уверенности в собственной значимости и собственном будущем.

В лица смотрим. Тоталитаризм. Во всей красе. Только честно смотрим, договорились?











Будущие фашисты и коммунисты. Я не зря взял именно эти фото. Да, они стали фашистами и коммунистами. Проклятые и обесчещенные. Сошедшиеся в кровавейшей схватке тысячелетия. И одни победили других, но это закономерно так же, как и схватка двух главных тоталитарных режимов того времени.

Демократия? Да вообще без проблем. Не лучшие проявления тоталитаризма взял, не лучшие у демократии покажу. Наверное, именно потому, что именно демократы усиленно толкали Гитлера на восток.



Что страшного? Тоже люди, и у них лица. Светлые, свободные, с проблесками разума... Чего пристал?

А вот чего. Это тоже демократия.



Это тоже свобода.



Это тоже люди, у которых лица.



Разница? Есть разница?









И это демократия тоже. И уважение к людям.







Это Болгария. Узнали, думаю.



Это Франция...



Это Эстония...



Это Латвия...



А это Россия.

Может, не всё так просто с системами управления государством? Может, демократия просто не в состоянии воспитать Человека?

Когда внезапно из мира тоталитаризма нас зашвырнуло в мир демократии, мы в основном растерялись. Вспоминайте! Первые выборы. Выбирали как атамана для детской игры: «О, название прикольное: «Партия любителей пива»! Наши!» Или по внешности.

Ладно, если мемуары умных людей из начала прошлого века почитать, в первой Думе такая же порнуха творилась.

Между тем тоталитарный принцип управления по деловым качествам был и будет более эффективным. И он эффективен в других странах, России это пока не касается. Народ у нас голосует, руководствуясь тараканами в голове, но пока вроде бы проносит.

Хотя, как показывают подмосковные события, уже не очень.

Да, депутатов всех уровней надо выбирать. Это наши вроде бы как представители. А вот выборы высшего чиновника, того, кто будет всей машиной, надо проводить по-другому. Выбирать из тех, кто к этому готов.

Бабах? Ну да.

Хотя тут тоже проблемы есть. Институтов, которые готовят президентов, нет ни в одной стране. Демократической, имеется в виду. И тут уже народу приходится напрягать мозги, размышляя, почему председатель колхоза для Беларуси хорош на царство, а для России не хорош.

А могло быть еще веселее.

Представляете ситуацию, когда в силу каких-то причин народ вдруг выбрал бы Собчак или Навального? Так-то понятно, что они лучше председателя колхоза, но уступают в плане подготовки офицеру КГБ.

Историческую аналогию хотите?

Это примерно то, что было в предвоенный период в нашей армии. За пару лет от комвзвода до комполка, а то и комдива.

Тут Иван Копец – лучший тому пример. С 1927 по 1941 год – чумовая карьера. От курсанта до генерал-майора, начальника ВВС Западного ОВО. И финальная точка из табельного оружия вечером 22.06.1941.

Куда идем? А самое главное, зачем?

А идем, собственно, к пониманию. И в первую очередь того, что, может, зря сто лети назад царя скинули? Может, власть, передаваемая по наследству человеку, которого с раннего детства готовят к этому, не так уж и плоха?

Разве плохо сегодня живут граждане монархий? Не тех, где как в Великобритании или Испании, премьер-министр главнее короля/королевы, а настоящих.

А может, поступить так, как поступили китайцы? Дать лидеру, который доказал свою эффективность, руководить столько, сколько сможет? Убрать эти идиотские ограничения количества избраний, которые ничего за собой все равно не несут, кроме посмешища в глазах всего мира?

Кстати, казахи что-то подобное у себя сделали. И ничего. Живут.

Вот в США все понятно. Там истинная демократия. Два срока. И все. Точка. Нереально подсадную утку использовать, «пересидеть» там, до следующих выборов. Это – демократия. Как ни крути, кстати.

Другой вопрос: а она нужна нам?

А может, как-то демократические выборы модернизировать? Лишить возможности выбирать кошельком. А за "черный пиар" сажать без жалости? Ну да, «Единая и несвергаемая» так и позволит… Но помечтать-то можно?

А если без влажных мечтаний, то что имеем? А имеем довольно похабную имитацию западной демократии именно в плане демократии. И сомнение в нужности оной вообще.

Хочется видеть будущее такое, как в сказке. Сильную и могучую страну с соответствующими гражданами. Не «электоратом». То, что демократия не для России, – факт уже понятный. Демос у нас кратить ну никак не в состоянии.

Так стоит ли вытанцовывать эту дурацкую видимость, унижая самих себя?

Можно много говорить про всю бестолковость сегодняшнего дня и коррупцию, оборзевших в крик депутатов, чиновников, судейских, фейсов и полицейских.

Но простите, это вообще чьих рук дело?

Да, вечнозалипающего премьера назначил президент. Но президента избрал народ.

Законы и постановления, от которых жить все веселей и веселей, а в перспективе вообще гопак, придумали в Госдуме, а утвердил президент. Но и президента, и Госдуму избрал народ.

И так далее, уровни ниже, но суть не меняется.

Так стоит ли вообще бугор городить?

Сотни лет был на Руси правитель (князь, царь, император, генсек), не особенно заморачивающийся в плане престолонаследования. Да, была там боярская Дума, был Президиум Верховного Совета, да какая, в конце концов, разница?

И что плохого, если у этого правителя будет наследник? Которого с пеленок будут учить, как себя правильно держать на людях (видео с Собчак и Жириновским в тему будут), экономике, дипломатии и так далее. То есть готовить на правление страной.

И у нас тогда не будет головной боли, чтобы найти где-то еще одного сотрудника силового ведомства, стажировавшегося у юриста-демократа и президента-либерала.

Ну ведь проще жить будет!

А главное, действительно крепче и стабильнее.

Ни за что и никогда демократическое общество не вырастит нормальных граждан. Нет, не таких.





Таких уже вырастили, как видим.

Вот таких, например. На любой вкус. Демократические идеи надо тоже защищать, как ни странно. Вопрос эффективности и умения.







Есть разница между защитником демократии и другой стороной?







Мы довольно подробно об этом говорим, но сейчас коротко так: не сможет Россия быть «истинно демократической». Не те идеалы как бы от корней и истоков.

Наше тоталитарное прошлое (плевать, монархическое или коммунистическое) с устоявшимися понятиями, которые пока еще до конца не разрушили демократы, – собственно, неплохая база для построения новой монархии.

И монархия, конституционная, естественно, на полном серьезе будет значительно весомее, чем откровенно никакая демократия, да еще и на конституции, скопированной с американской.

Не самый плохой путь развития, как мне кажется. А то, что у Путина наследников нет, – это дело поправимое. Олег Табаков (царство ему небесное) в 71 год сына заимел. Так что…

Опричники уже есть, дворяне тоже. Осталось дело совершенно за малым – по старой памяти у народа мнение спросить. Но уверен, что, учитывая тот факт, что нет конкурентов, то и за мнением дело не встанет. Одобрим.



А фото... Ну поросятина... Надеюсь, доживу, когда так же будут мздоимцев обрабатывать.

Действительно, может, лучше холопом при царе-батюшке, чем куском электората при такой олигархической демократии?
Автор: Роман Скоморохов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 49

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  1. апро (Фролов Олег) Сегодня, 05:38
    Русским ближе не тоталитаризм ни делократия.а раздолбайство.и чем больше тем лучше.
    апро
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:38
      Считаете что огромную страну восстанавливали,развивали науку ,выходили в космос по-раздолбайски?Я бы отметил что термин тоталитаризм притянут за уши..
      Цитата: апро
      Русским ближе не тоталитаризм ни делократия.а раздолбайство.и чем больше тем лучше.
      210окв
      1. апро (Фролов Олег) Сегодня, 07:21
        Считаю что страну после войны вытащили советские цивилизаторы.но со временем они утратили свой боевой задор.переродились в мещан.русских.украинцев.прибалтов.
        Людей обьеденяет цель.а если цель .потакать своим животным инкстнктам то никакая цивилизация не нужна.
        апро
        1. Например Сегодня, 07:30
          Цитата: апро
          Русским ближе не тоталитаризм ни делократия.а раздолбайство.и чем больше тем лучше.

          Это ты о себе сказал. За себя говори.
          Макаревичи да ахиджаковы уже языки счесали оскорбляя нас. так, что ты не первый. Этого дерьма хватает.
          Роман обижен на 76,69% русских принявших участие в голосовании за то, что мы выбрали не того, за кого он голосовал. Вот он и извергает всё, на что ума хватает.
          На обиженных воду возят. Так, что десять раз подумать нужно, прежде чем, что либо с пеной у рта доказывать, что все вокруг не правы а ты на рыцарь на белом коне.
          Например
    2. К0щей Сегодня, 06:43
      Цитата: апро
      Русским ближе не тоталитаризм ни делократия.а раздолбайство.и чем больше тем лучше.

      прям даже интересно стало: а на чем вывод основан? и это у вас-то с флагом СССР.
      К0щей
    3. BecmepH (Алексей) Сегодня, 07:01
      Цитата: апро
      Русским ближе не тоталитаризм ни делократия.а раздолбайство.и чем больше тем лучше.

      Не согласен. Вот прочитал я Ваш пост и задумался... Вспомнил дядек своих, тёток. О себе подумал, о детях своих. Нет у меня в родне раздолбаев. Нет! А мы - русские.
      Я стараюсь быть объективным, без хвальбы. А Вы и Ваши родственники раздолбаи? Думаю-нет!
      Так что оставьте этот тезис. Как-то по другому это называется. Не могу подобрать определение. Может ухарство?
      По статье Романа даже не знаю что сказать. Монархия... Как-то не по современному это.
      Роман заикнулся про монархию, но не сказал, где она успешна?
      BecmepH
      1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:35
        Цитата: BecmepH
        Роман заикнулся про монархию, но не сказал, где она успешна?

        Норвегия, ОАЭ, Кувейт. Специально упоминаю страны, где большой процент доходов государства идет от добычи углеводородов. hi
        Ингвар 72
        1. rkkasa 81 (алексей) Сегодня, 08:05
          Цитата: Ингвар 72
          Роман заикнулся про монархию, но не сказал, где она успешна?
          Норвегия, ОАЭ, Кувейт. Специально упоминаю страны, где большой процент доходов государства идет от добычи углеводородов.

          Население России тоже сократить до населения этих - "успешных" монархий ? Ну, чтобы на одного жителя РФ, приходилось столько же углеводородов, как в Норвегии-ОАЭ-Кувейте.
          Да, и географию с климатом поменять не мешало бы. И армию сократить, чего уж мелочиться.
          rkkasa 81
          1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 08:13
            Цитата: rkkasa 81
            Население России тоже сократить до населения этих - "успешных" монархий ?

            У нас слава Богу не только углеводороды, а еще лес, металлы, и другие полезные ископаемые.
            Но мы же не об этом, а о более эффективном государственном строе, чем демократия? wink
            Ингвар 72
            1. rkkasa 81 (алексей) Сегодня, 08:30
              Цитата: Ингвар 72

              У нас слава Богу не только углеводороды, а еще лес, металлы, и другие полезные ископаемые

              Я в курсе. Но все таки, приведите примеры успешных монархий с большим населением, большой и современной армией, и расположенных примерно в тех же климатических условиях, как у нас.
              Цитата: Ингвар 72
              Но мы же не об этом, а о более эффективном государственном строе, чем демократия?

              В смысле - не об этом ?
              Ветка началась с :
              Цитата: BecmepH
              Роман заикнулся про монархию, но не сказал, где она успешна?

              и вашего ответа :
              Цитата: Ингвар 72
              Норвегия, ОАЭ, Кувейт. Специально упоминаю страны, где большой процент доходов государства идет от добычи углеводородов.
              rkkasa 81
              1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 08:36
                Цитата: rkkasa 81
                Но все таки, приведите примеры успешных монархий с большим населением, большой и современной армией, и расположенных примерно в тех же климатических условиях, как у нас.

                Если нет примера один в один, это не значит что монархия не эффективна. Если же сравнить приведенные мною в пример монархии с другими странами с такими же данными по углеводородам, но при другом государственном строе - преимущество монархии налицо. Это позволяет мне судить о том, что для России то же более выгодна конституционная монархия. hi
                Ингвар 72
                1. rkkasa 81 (алексей) Сегодня, 08:50
                  Цитата: Ингвар 72
                  Если нет примера один в один, это не значит что монархия не эффективна

                  Если нет примера, то с какого перепугу вы решили, что монархия эффективна ?
                  Цитата: Ингвар 72
                  Если же сравнить приведенные мною в пример монархии с другими странами с такими же данными по углеводородам

                  С другими, это с какими ?
                  rkkasa 81
                  1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 09:06
                    Цитата: rkkasa 81
                    Если нет примера, то с какого перепугу вы решили, что монархия эффективна ?

                    Но это не занчит, что она не эффективна. Давайте не будем цеплятся к словам побуквенно.
                    Цитата: rkkasa 81
                    С другими, это с какими ?

                    Довоенный Ирак с ОАЭ или с Саудовской Аравией сравним?
                    Ингвар 72
        2. василий50 (дмитрий) Сегодня, 08:09
          У автора в голове каша и вот он вывалил её
          Демократия, по современным представлениям, это выборность власти.
          Так на РУСИ власть выбирали всегда, и неугодных могли и жизни лишить. Вон даже Романовых на царство выбирали, а они потом триста лет жировали, уповая на божественность власти.
          И ещё, Гитлера НЕ ВЫБИРАЛИ в канцлеры, его НАЗНАЧИЛИ. Так что тезисы о *демократичности* прихода к власти нацистов от невежества.
          василий50
          1. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 08:35
            Цитата: василий50
            И ещё, Гитлера НЕ ВЫБИРАЛИ в канцлеры, его НАЗНАЧИЛИ


            Гитлера назначили как и полагалось по закону. НСДАП хоть и не имели абсолютное большинтство в мандатах однако являлись самой большой партией в реихстаге 33 года.
            почему опоненты не сделали коалицию и не взяли канцлерство вопрос.

            Маки Авелльевич
        3. BecmepH (Алексей) Сегодня, 08:15
          Цитата: Ингвар 72
          Норвегия, ОАЭ, Кувейт. Специально упоминаю страны, где большой процент доходов государства идет от добычи углеводородов.

          Согласен с Вами. Конституционная монархия успешна. Только как себя покажет вновь созданная монархия по сравнению с вековой? Есть такие примеры?
          BecmepH
          1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 08:17
            Цитата: BecmepH
            Есть такие примеры?

            С этим сложнее, да и кандидата на роль царя у меня даже в мыслях нет. request
            Ингвар 72
            1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 08:47
              Цитата: Ингвар 72
              Цитата: BecmepH
              Есть такие примеры?

              С этим сложнее, да и кандидата на роль царя у меня даже в мыслях нет. request

              Да и вообще, возможно ли возродить монархию?
              Предположим-возможно. Сколько тогда "крови" прольётся?
              BecmepH
              1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 08:50
                Цитата: BecmepH
                Предположим-возможно. Сколько тогда "крови" прольётся?

                Можно и без крови - методика удачно описана в книгах С.Норки "Гарвардский проект" и Р. Злотникова "Виват император!" hi
                Ингвар 72
  2. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 05:41
    Статья родила у меня несколько тезисов. тезис номер один: Лучше один Царь на сорок лет чем десять самых лучших президентов каждый со своей командой.
    Но поставь любого из нас руководить образованием — и что будет? Ровно то, что и происходит.
    А этот любой из нас МОЖЕТ???? руководить???
    Марширующих героинь пятилеток и немецких матерей объединяет то что в обоих случаях их страны были на подъеме.
    поэтому неважно какой строй Главное объединяющее начало
    aybolyt678
    1. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 06:04
      Цари разные бывают,у руководства Российской Империи,России,СССР стояли как правило скудоумные руководители,нормальный царь,генсек или президент это большая редкость.
      Да и народ в большинстве своём в Российской Империи,России,СССР всегда жил плохо благодаря недалёким руководителям,при любой политической системе
      Yak28
      1. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 08:19
        Цитата: Yak28
        Цари разные бывают

        А что есть общего у Русских Царей которые не скудоумные? может быть трудный путь к Трону??? Иван Грозный, Петр1 , Екатерина2, Сталин Единственный....
        А что до Демократии, так народ он в основном серый... власть Серости. Лучше уж Аристократия - власть лучших! А та элита которая считает себя аристократами это клептократы.
        aybolyt678
  3. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:48
    Опричники уже есть, дворяне тоже.
    осталось прибрать деревеньку с холопами и в путь !
    Uncle Lee
  4. zyzx (Костик) Сегодня, 05:56
    Пофигизм,наше кредо...
    zyzx
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:41
      Чтож Вы себя низко цените?Я это кредо долго и упорно в себе убивал.Но в итоге получилось.
      Цитата: zyzx
      Пофигизм,наше кредо...
      210окв
    2. BecmepH (Алексей) Сегодня, 08:50
      Цитата: zyzx
      Пофигизм,наше кредо...

      За что Вы так себя не любите?
      BecmepH
  5. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 06:13
    Россия никогда не жила своей башкой.а всё время равнялась на Европу,позже кумир сменился и людей стали натаскивать на всё американское.А русским ближе то,что скажут по радио или телевизору wink Не давно оказался ближе коммунизм,затем жвачки дональды с диким капитализмом
    Yak28
    1. К0щей Сегодня, 06:47
      Цитата: Yak28
      Россия никогда не жила своей башкой.а всё время равнялась на Европу,позже кумир сменился и людей стали натаскивать на всё американское.А русским ближе то,что скажут по радио или телевизору Не давно оказался ближе коммунизм,затем жвачки дональды с диким капитализмом

      здорово вы историю в несколько веков уместили в нескольких десятилетий... хотелось бы спросить: на кого из американцев равнялись все рюриковичи и многие из романовых, а еще Ленин, Сталин, Брежнев, Андропов?
      К0щей
    2. BecmepH (Алексей) Сегодня, 08:50
      Цитата: Yak28
      Россия никогда не жила своей башкой.а всё время равнялась на Европу,позже кумир сменился и людей стали натаскивать на всё американское.А русским ближе то,что скажут по радио или телевизору wink Не давно оказался ближе коммунизм,затем жвачки дональды с диким капитализмом

      За что Вы так Отечество своё не любите?
      BecmepH
  6. hbvkzyby (Юрий) Сегодня, 06:57
    Соглашусь с автором. Цирк под названием выборы надоел.
    hbvkzyby
    1. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 08:38
      Цитата: hbvkzyby
      Цирк под названием выборы надоел.

      Кроме "выбора" народа это еще и лазейка для ШПИОНА
      aybolyt678
  7. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 07:05
    Ну и "бурду" автор намешал ! fool
    Nikolaevich I
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 07:23
    Безобразная статья, нелепое сравнение коммунизма и нацизма. К тому же непонятно зачем приплетен царизм и вообще монархии. Монархия суть сословное, кастовое общество, где перетекание из одной касты в другую жестко лимитировано. Нацизм и фашизм-это одна из форм военной диктатуры крупного капитала. Коммунизм подразумевает вообще отказ от сословности в обществе и уж тем более от военной диктатуры, есть только диктатура господствующего класса-пролетариата. И диктатура эта заключается в развитии государства в интересах ВСЕГО общества, а не дворян или черных полковников, которые опять же работают на крупный капитал. Нынешняя демократия похожа на профанацию управления. Мир давно захвачен банками и транснационалами и им пофигу, кто и где там правит, лишь бы народу глаза замыливали всем, чем можно- глупыми новостями, скабрезными шоу и ужастиками. Мир у них спасает Голливуд и Брюс Виллис с Томом Крузом. Разве не так? 100500 мильонов скажут, что это так. Ну немножко помогает КМП США и доблестный 6-ой флот.
    Altona
    1. PSih2097 (Александр Латыш) Сегодня, 08:21
      Цитата: Altona
      а не дворян или черных полковников, которые опять же работают на крупный капитал.

      ну-ну, а что вы про Франко расскажете...
      PSih2097
  9. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:24
    Автору закусывать надо больше. Чушь полнейшая, Вангую следующая статья будет про необходимость восстановления крепостного права. Каждый глава района - помещик, суббота барщина, ндфл заменить на подушный налог laughing
    Nix1986
    1. rkkasa 81 (алексей) Сегодня, 08:11
      Цитата: Nix1986
      Каждый глава района - помещик, суббота барщина

      Да вы оптимист я смотрю.
      Суббота на себя, остальное - барщина. Вот так правильнее. good
      rkkasa 81
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 07:25
    Цитата: hbvkzyby
    Соглашусь с автором. Цирк под названием выборы надоел.

    -----------------------------------
    Выбирать надо из достойных людей, которые проявили себя и которых знают только положительно. А делать из выборов хайп, цирк или торжественную коронацию себя на 4 срок-это конечно некрасиво.
    Altona
    1. Lycan (Alex) Сегодня, 08:59
      Цитата: Altona
      Выбирать надо из достойных людей, которые проявили себя

      Ельцин в своё время тоже проявлял себя - был дальновидным управленцем. Что ему в голову в 90-е ударило - великий вопрос. Проверять, конечно, надо, но к каждому же не приставишь гэбиста для фиксации эффективности. Должен быть другой путь - не менее эффективный, но значительно более быстрый.
      Lycan
  11. igordok (Игорь) Сегодня, 07:33
    тоталитаризм или демократия?

    Прежде чем разбираться, необходимо определится с терминами. Кто-то демократию (народовластие) назовет тоталитаризмом. Кто-то тоталитаризм назовет демократией. Корейская НАРОДНО ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ республика считается апофеозом тоталитаризма. Национал-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ немецкая РАБОЧАЯ партия - образец названия демократической партии.
    igordok
  12. синоби (Юрий) Сегодня, 07:37
    Русским ближе всего Конституционная Монархия.Собственно на данный момент ничего не поменялось.Только названия.
    PS:Собственно демократия в декларируемом виде невозможна по определению самой сути власти.Власть есть иерархическая пирамида с чётким распределением и разграничением обязанностей.Пирамидальная структура обусловлена наибольшей устойчивостью к внешним факторам и собственно биологией человека.А в западной трактовке демократия вообще обман.Особенно американская.
    синоби
  13. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 07:48
    Тоталитаризм - это крайность. Оно нам не надо. Время показало, что инвесторы не построят "цифровую экономику", а "гражданское общество" не победит коррупцию.
    Лучше выбрать Императора и передать ему власть. Ну их - этих омбудсменов, депутатов, партийных функционеров, телевизионных инспекторов в красных мундирах, "тружеников" избиркомов, представителей РФ в "международных государствах" и пр. "слуг народа".
    samarin1969
  14. olimpiada15 (Евгения) Сегодня, 07:52
    То, что в СССР был тоталитаризм, а сейчас демократия -не более чем клише и пропаганда.
    Мне есть с чем сравнить: большая часть жизни прожила в СССР. И в той стране была демократия, несовершенная, но была. Большинство граждан были равнодушны и без инициативны, потому и готовились указания сверху, но коллектив мог их отменить. Было такое в моей жизни: некто подсуетился и попал в список рекомендуемых, а коллектив не принял и проголосовал за других. Воспринято было спокойно, ибо кандидатура была достойная. Работал социальный лифт, наш бывший директор ушел работать в министерство, такое было не исключением. Что можно отнести к тоталитаризму советских времен, так это множественные совместные мероприятия. Но это нормальное явление, люди лучше знали друг друга, их объединяли такие мероприятия. И на демонстрацию большинство людей ходили охотно, как на торжественные собрания, и другие коллективные мероприятия.
    Тоталитаризм - это сейчас. Меня просто бесит, что сегодня лезут в жизнь любого человека, не просто в жизнь, даже в голову , как это не парадоксально звучит. Это я о рекламе. Засилье рекламы имеет мало отношения к продвижению товаров и услуг. Смысл рекламы: переформатирование сознания, нанесение вреда мыслительной деятельности личности, снижение умственных способностей, навязывание стереотипов бесстыдства, гипертрофированного отношения к сексуальным потребностям, стереотипа бестактности, вмешательства в личные дела. И, что еще хуже , вбивается норма поведения действия во вред личности (прежде всего реклама лекарств). Одновременно, лишение личности права получать достоверную информацию. Поясняю , практически невозможно слышать слова Президента страны , начинает грузиться реклама, которую невозможно остановить, пока не закончится речь Президента. Захожу на сайт "Мир тесен", там бывают те же статьи , что и на ВО. Главное, успеть нажать на "общество и политика", пока не загрузилась очередная задница, ну не интересуют меня ничьи гениталии, вызывают отвращение. Невозможно посмотреть фильм. Да, мы люди, и для каждого есть понятие времени , но реклама занимает 40% времени просмотра, что делает невозможным просмотр, так, просто не связные эпизоды. Но это еще не все. Деньги, попадая на карточку , становятся собственностью банка. Попробуйте сделать покупку покрупнее, банк не выдаст сумму, равную месячной з/п. Что мы едим, что пьем, какие лекарства употребляем, чем владеем, чем болеем, где живем- это все под контролем. Разве это не тоталитаризм? А где демократия? Выборная компания стоит немалых денег. Заработать честным трудом большие деньги невозможно. Большие деньги делают, разоряя предприятия, экономя на пожарной безопасности, при строительстве зданий, нарушая все нормы, организуя мошеннические схемы и только этот контингент может стать депутатом. Это демократия?
    olimpiada15
    1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:13
      То о чем Вы написали, в свое время описал Дж.Оруэлл в своем романе 1984..Но тогда решили что он тоталитарный коммунизм критикует...
      parusnik
    2. olimpiada15 (Евгения) Сегодня, 08:22
      То, что происходит в стране сегодня- это и есть западная демократия, точнее вариант западной демократии для дикарей. Отчасти они правы. Согласитесь, страна поменявшая свои ценности ( из было немало) на джинсы и другие атрибуты "красивой жизни", мало чем отличается от туземцев, менявших золото на стекляшки, просто время другое. И даже сама американская демократия, в сущности их президент марионетка в руках теневого правительства в одном из двух вариантов: либо кукловод дергает за веревочки, либо вставляет пальчик снизу. Думаю, когда Трамп баллотировался в кандидаты, он не собирался обострять отношения с Россией, он собирался сделать сильной экономику США, но его возможности быстренько ограничили. Теневому правительству, а оно существует, иначе никак не объяснить современность, так вот этим силам нужно уничтожить государственность на планете. И США не исключение, просто не входит в число тех государств, которые должны быть уничтожены прямым вмешательством в первую очередь, ибо являются силой, используемой для установления нового порядка.
      olimpiada15
  15. Опер (Игорь) Сегодня, 08:03
    Демократия - в аду, а на небе - Царство!
    Иоанн Кронштадтский
    Опер
  16. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:08
    За демократией давились, как в очереди за дефицитом, а когда получили..на руки..А что делать?..Коробочка красивая, а где инструкция...? а инструкции то и нету..
    parusnik
  17. Гардамир Сегодня, 08:50
    Например тоталитаризм (единоначалие) есть в армии. А примеры из демократии в армии можно взять в гражданскую войну, пока голосовали идти или нет в бой казаки всех вырезали.
    И на заводе тоталитаризм. Всё решает директор, а не собрание бригадиров.
    При нынешних технологиях, "выбрать" можно кого угодно.
    И демократия это изобретение денежных мешков. Подкупая голоса они выдвигали нужных им людей. В конце концов это ложь, что демократия это власть народ. Ещё с древних времён было разделение: аристократия, демос, плебс. Понятно, что аристократы это те кто наверху, хотя в нынешние времена и их могут опустить. Демос это те кто могут купить машину или квартиру не беря кредит. Именно себя они считают народом. А плебсу позволено кидать бюллетени в избирательные урны или стучать по клавишам сидя на диване.
    Гардамир
  18. Lycan (Alex) Сегодня, 08:55
    Может, власть, передаваемая по наследству человеку, которого с раннего детства готовят к этому, не так уж и плоха?

    Это если у вашей монаршей семьи все потомки - исключительно лучше, чем кто-либо иной, подходят для управления. Надо ведь понимать, что в мозгу совсем не зашиты способности к управлению гос-вом. А учить каждого - далеко не гарантирован успех, ибо устройство мозга может не располагать к этому (и из наследного принца может получиться просто рыбак - Николаша II).
    А может, поступить так, как поступили китайцы? Дать лидеру, который доказал свою эффективность, руководить столько, сколько сможет?

    Тогда - любой узурпатор прихватит власть, и передача "трона" по наследству опять повернёт стану вспять в средневековье. В КНДР что-то типа этого. Если бы их не "грызли" США - давно бы упразднили науку, технологии, образование - а остался бы лишь аграрный сектор и феодализм.
    -----------
    Пока что самый лучший подход к поиску - "церебральный сортинг" (отбор людей по способностям с пом. спецоборудования - из всех слоёв населения) [отсылаю к материалам доктора биологических наук С.В. Савельева]. Но такой подход ещё не реализован в виде спец-центра нигде в мире, но вся теория проработана до мелочей - осталось лишь над техникой "попыхтеть" с десяток лет, да спецов обучить (у нас, конечно, есть уникальный шанс, однако - кому он там наверху нужен? Опасная штука же. Но эффект с высокой долей вероятности - найти в краткие сроки способного к решению задач в данной области - ну представьте: на критически важном посту - тот, кто любит свою работу + хорошо обучен её выполнять). И при всём при этом - всё равно, что у нас будет за строй/ устройство/ формация.. и т.п. При любых укладах общества на разных уровнях власти можно организовать эффективное управление (да и не только управление).
    Lycan
  19. Опер (Игорь) Сегодня, 09:08
    Цитата: Lycan
    Пока что самый лучший подход к поиску - "церебральный сортинг" (отбор людей по способностям с пом. спецоборудования - из всех слоёв населения) [отсылаю к материалам доктора биологических наук С.В. Савельева]

    Цитата: Lycan
    При любых укладах общества на разных уровнях власти можно организовать эффективное управление

    Вопрос в таком случае возникает следующий - а кто будет допущен к этому оборудованию?!)) Хотя бы к его техническому обслуживанию...
    Вопрос выбора формы власти и управления сколь практический столько и философский! Смотря, что собственно мы решили делать?! Строить рай на земле или прожить эту жизнь по человечески и по совести! Совместить построение рая в отдельно взятой стране и вообще в земных условиях с совестью и справедливостью не очень совмещается... Есть опыт.
    Опер
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