Что русскому ближе: тоталитаризм или демократия?

Как-то так получается, что иногда совершенно не связанные с темой материалы подталкивают мысли в нужном направлении и задают вектор дальнейших рассуждений. Как знаменитое яблоко, ударившее Ньютона по голове.Сегодняшнее рассуждение на тему тоталитаризма и демократии.Будут ожидаемые рассуждения, много картинок и забавный вывод.После развала СССР в наши головы настойчиво вбивалась мысль о порочности любых форм государственного управления, кроме демократической. Высшее достижение человеческой организации и свободы – народовластие.Каждый может влиять на управление страной и так далее. Знакомо, выучили. Вбили.И, надо сказать, мы поверили в это. Сразу. Возможно, тому виной столетия тоталитарного прошлого нашей страны. Поверили и побежали голосовать. И продолжаем это делать, несмотря на то, что в жизни имеем совершенно противоположное ожиданиям и обещаниям.И уже не становится парадоксом каким-то депутат, который обещал золотые горы, но испарился сразу после выборов. Это нормально. Типа, не того выбрали.Если бы за плечами не было 14 выборных кампаний, я бы тоже удивлялся. Однако, вспоминая сколько людей приходит в штабы и интересуется уже в открытую количеством рублей, которые кандидат готов заплатить за их голос, не удивляюсь.Понятно, что речь не о президентских выборах идет, на них-то все ясно и так.Ладно, деньги или пустословие, но факт – проголосовали, выбрали. Мы выбрали. Наша власть. Кушайте, не обляпайтесь, как говорится.Ну конечно, мы теоретически вроде можем и выгнать из депутатов. Кто-нибудь видел лишенного мандата депутата в лицо? Лишенного не за преступление, а по воле народа? Вот…Мы часто сетуем на развал образовательной системы в стране. Виним, в том числе и мы, конкретных людей, виним состояние экономики, виним американцев, марсиан, окружающую среду, Горбачева, Ельцина, Путина. Короче, виноваты все. А понимаем это только мы. Умные и понимающие такие.Но поставь любого из нас руководить образованием — и что будет? Ровно то, что и происходит.Демократия происходит, и происходит как суть преобразований. В той же системе образования. Почему я к ней прицепился? Да все просто. Гражданин готовится именно там, в системе образования. И дома.В тоталитарной системе было так. Готовились граждане с той или иной степенью успешности.В зеркало посмотрите большинство читающих. Как? Ничего подготовили? Вот и я так же думаю.А демократия – это в первую очередь свобода. И значит, нельзя ребенка заставлять учиться. Нужно внушить ему понимание значимости образования. А в чем значимость? Наличие диплома, даже с отличием, совершенно не гарантирует нормально оплачиваемую работу. А вот наличие денег или папы/мамы со связями — вполне.Хочу спросить уважаемых читателей: а насколько вы считаете себя бездарями и дураками? Можно не отвечать, вопрос риторический.Между тем, вы все из системы. Основное большинство – из тоталитарной. Да и я тоже. О чем ни слезинки не проронил и не собираюсь.Разницу разберете?Страны разные, тоталитарная суть тоже. Люди... С людьми сложнее. Но все эти будущие граждане — частички системы. Как и мы в свое время.Система нас воспитывала. Система нас обучала для выполнения определенного вида деятельности. И каждый уже в школе более-менее представлял себе собственную судьбу.Хорошо учишься — тебе в вуз. Средненько... Тогда без обиды шагай в техникум. Ну а если с учебой полный провал – ГПТУ (Господи, помоги тупому учиться! Помните?).При этом начальный этап трудовой деятельности оплачивался ровно наоборот. Инженер ещё должен был стать инженером на производстве, чтобы получать такие же деньги, которые получал выпускник ПТУ.Мы жили в системе. Мы жили в государстве. И государство не только давало свободы. Или не давало, как считают некоторые. Государство встраивало нас в систему. В начале винтиком или гаечкой. Потом узлом или даже агрегатом. И так дальше, по мере роста опыта и личных качеств.Существовал определенный уровень жизни этих самых "винтиков", "гаечек", "узлов", "агрегатов". У кого-то выше. У кого-то ниже. Но система давала ощущение единого механизма. Ощущение уверенности в собственной значимости и собственном будущем.В лица смотрим. Тоталитаризм. Во всей красе. Только честно смотрим, договорились?Будущие фашисты и коммунисты. Я не зря взял именно эти фото. Да, они стали фашистами и коммунистами. Проклятые и обесчещенные. Сошедшиеся в кровавейшей схватке тысячелетия. И одни победили других, но это закономерно так же, как и схватка двух главных тоталитарных режимов того времени.Демократия? Да вообще без проблем. Не лучшие проявления тоталитаризма взял, не лучшие у демократии покажу. Наверное, именно потому, что именно демократы усиленно толкали Гитлера на восток.Что страшного? Тоже люди, и у них лица. Светлые, свободные, с проблесками разума... Чего пристал?А вот чего. Это тоже демократия.Это тоже свобода.Это тоже люди, у которых лица.Разница? Есть разница?И это демократия тоже. И уважение к людям.Это Болгария. Узнали, думаю.Это Франция...Это Эстония...Это Латвия...А это Россия.Может, не всё так просто с системами управления государством? Может, демократия просто не в состоянии воспитать Человека?Когда внезапно из мира тоталитаризма нас зашвырнуло в мир демократии, мы в основном растерялись. Вспоминайте! Первые выборы. Выбирали как атамана для детской игры: «О, название прикольное: «Партия любителей пива»! Наши!» Или по внешности.Ладно, если мемуары умных людей из начала прошлого века почитать, в первой Думе такая же порнуха творилась.Между тем тоталитарный принцип управления по деловым качествам был и будет более эффективным. И он эффективен в других странах, России это пока не касается. Народ у нас голосует, руководствуясь тараканами в голове, но пока вроде бы проносит.Хотя, как показывают подмосковные события, уже не очень.Да, депутатов всех уровней надо выбирать. Это наши вроде бы как представители. А вот выборы высшего чиновника, того, кто будет всей машиной, надо проводить по-другому. Выбирать из тех, кто к этому готов.Бабах? Ну да.Хотя тут тоже проблемы есть. Институтов, которые готовят президентов, нет ни в одной стране. Демократической, имеется в виду. И тут уже народу приходится напрягать мозги, размышляя, почему председатель колхоза для Беларуси хорош на царство, а для России не хорош.А могло быть еще веселее.Представляете ситуацию, когда в силу каких-то причин народ вдруг выбрал бы Собчак или Навального? Так-то понятно, что они лучше председателя колхоза, но уступают в плане подготовки офицеру КГБ.Историческую аналогию хотите?Это примерно то, что было в предвоенный период в нашей армии. За пару лет от комвзвода до комполка, а то и комдива.Тут Иван Копец – лучший тому пример. С 1927 по 1941 год – чумовая карьера. От курсанта до генерал-майора, начальника ВВС Западного ОВО. И финальная точка из табельного оружия вечером 22.06.1941.Куда идем? А самое главное, зачем?А идем, собственно, к пониманию. И в первую очередь того, что, может, зря сто лети назад царя скинули? Может, власть, передаваемая по наследству человеку, которого с раннего детства готовят к этому, не так уж и плоха?Разве плохо сегодня живут граждане монархий? Не тех, где как в Великобритании или Испании, премьер-министр главнее короля/королевы, а настоящих.А может, поступить так, как поступили китайцы? Дать лидеру, который доказал свою эффективность, руководить столько, сколько сможет? Убрать эти идиотские ограничения количества избраний, которые ничего за собой все равно не несут, кроме посмешища в глазах всего мира?Кстати, казахи что-то подобное у себя сделали. И ничего. Живут.Вот в США все понятно. Там истинная демократия. Два срока. И все. Точка. Нереально подсадную утку использовать, «пересидеть» там, до следующих выборов. Это – демократия. Как ни крути, кстати.Другой вопрос: а она нужна нам?А может, как-то демократические выборы модернизировать? Лишить возможности выбирать кошельком. А за "черный пиар" сажать без жалости? Ну да, «Единая и несвергаемая» так и позволит… Но помечтать-то можно?А если без влажных мечтаний, то что имеем? А имеем довольно похабную имитацию западной демократии именно в плане демократии. И сомнение в нужности оной вообще.Хочется видеть будущее такое, как в сказке. Сильную и могучую страну с соответствующими гражданами. Не «электоратом». То, что демократия не для России, – факт уже понятный. Демос у нас кратить ну никак не в состоянии.Так стоит ли вытанцовывать эту дурацкую видимость, унижая самих себя?Можно много говорить про всю бестолковость сегодняшнего дня и коррупцию, оборзевших в крик депутатов, чиновников, судейских, фейсов и полицейских.Но простите, это вообще чьих рук дело?Да, вечнозалипающего премьера назначил президент. Но президента избрал народ.Законы и постановления, от которых жить все веселей и веселей, а в перспективе вообще гопак, придумали в Госдуме, а утвердил президент. Но и президента, и Госдуму избрал народ.И так далее, уровни ниже, но суть не меняется.Так стоит ли вообще бугор городить?Сотни лет был на Руси правитель (князь, царь, император, генсек), не особенно заморачивающийся в плане престолонаследования. Да, была там боярская Дума, был Президиум Верховного Совета, да какая, в конце концов, разница?И что плохого, если у этого правителя будет наследник? Которого с пеленок будут учить, как себя правильно держать на людях (видео с Собчак и Жириновским в тему будут), экономике, дипломатии и так далее. То есть готовить на правление страной.И у нас тогда не будет головной боли, чтобы найти где-то еще одного сотрудника силового ведомства, стажировавшегося у юриста-демократа и президента-либерала.Ну ведь проще жить будет!А главное, действительно крепче и стабильнее.Ни за что и никогда демократическое общество не вырастит нормальных граждан. Нет, не таких.Таких уже вырастили, как видим.Вот таких, например. На любой вкус. Демократические идеи надо тоже защищать, как ни странно. Вопрос эффективности и умения.Есть разница между защитником демократии и другой стороной?Мы довольно подробно об этом говорим, но сейчас коротко так: не сможет Россия быть «истинно демократической». Не те идеалы как бы от корней и истоков.Наше тоталитарное прошлое (плевать, монархическое или коммунистическое) с устоявшимися понятиями, которые пока еще до конца не разрушили демократы, – собственно, неплохая база для построения новой монархии.И монархия, конституционная, естественно, на полном серьезе будет значительно весомее, чем откровенно никакая демократия, да еще и на конституции, скопированной с американской.Не самый плохой путь развития, как мне кажется. А то, что у Путина наследников нет, – это дело поправимое. Олег Табаков (царство ему небесное) в 71 год сына заимел. Так что…Опричники уже есть, дворяне тоже. Осталось дело совершенно за малым – по старой памяти у народа мнение спросить. Но уверен, что, учитывая тот факт, что нет конкурентов, то и за мнением дело не встанет. Одобрим.А фото... Ну поросятина... Надеюсь, доживу, когда так же будут мздоимцев обрабатывать.Действительно, может, лучше холопом при царе-батюшке, чем куском электората при такой олигархической демократии?