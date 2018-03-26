Яков Кедми четко объяснил стратегию Путина

В документальном фильме Владимира Соловьева "Миропорядок-2018", где главным героем стал президент РФ Владимир Путин, прозвучало несколько важных заявлений. Глава государства назвал Россию великой державой, которая теперь впредь будет жестко отстаивать свои национальные интересы. В последующие годы нашей стране необходимо сохранить и укрепить статус великой державы.



Все, что происходит в мире сегодня, будет учитываться российским руководством, но это ни в коей мере не повлияет на достижение целей, которые стоят перед ним. Те же санкции, которые были введены западными странами в 2014 году, и которые продолжают усиливаться, не смогут изменить курс, выбранный Россией. Базовым пунктом является проведение независимой внешней политики государства.



Примечательно, что Путин акцентировал свое внимание на США, назвав их страной, которая обманула Россию так подло, как никто еще не обманывал. Этим президент дал понять, что отныне отношения с Вашингтоном будут выстраиваться с учетом американской дипломатической нечистоплотности.











