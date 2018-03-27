07:26 27 марта

Гербарий уродов. В нём тоже виноват Путин?

Бывают ситуации, в которых молчать – это как раз против совести. А совесть сейчас говорит мне, что, несмотря на то, что Путина есть в чем обвинить, а конкретно в создании той системы, в которой мы существуем, не плюнуть в сторону плюющих – себя потом не уважать.



Последние дни у меня складывается четкое понимание ситуации, что, пойди завтра дождь кирпичами или ахни по моему Воронежу цунами, виноват однозначно будет Он. Президент.


Да, мне он не нравится, голосовал я не за него, факт, который скрывать не буду. Но для того, что сегодня наблюдается в инфосфере (и тем противнее, что на теме Кемерова) иного подходящего слова, кроме как «свинство», у меня нет.

И настораживает ещё то, что откровенно белоленточные оппоненты ударно подключаются к любой ситуации. Против мусорок народ вышел на трассы – вот они. Башню решили снести в Екатеринбурге – встают на защиту недостроя векового, Кемерово – и здесь они.

Противно, честно. Пиар на событиях – ладно. Пиарьтесь, зарабатывайте очки к думским выборам, черт с вами. На крови – здесь морды надо в кровь бить.

Морды бить не дадут, будем разбираться.

Если посмотреть на то, что говорят либеропомойки, то можно высмотреть четкий план, по которому они работают. В принципе, ничего удивительного, цинизм зашкаливает. А так – все как обычно.

Не знаю, кто писал этот план, но по этому плану выходит следующее безобразие: никто, кроме Путина, в происшедшем в ТРЦ «Зимняя вишня» не виноват.

И никого не волнует, что в штате собственника должны были быть люди, в обязанности которых входили бы такие действия, как проверка работоспособности и профилактические работы со средствами пожаротушения, сигнализации, замена огнетушителей и прочего инвентаря по сроку годности.

И, самое главное, они были обязаны проводить обучение персонала действиям при пожаре. Ибо залог успеха именно в том и состоит, что каждый знает, куда он бежит, какие рычаги дергает и кнопки нажимает. Где ключи от пожарных лестниц и так далее.

И обязаны быть соответствующие журналы, где должны быть подписи тех, кто прошел инструктаж, и тех, кто инструктировал.

Скажете (и будете правы), что подписи нарисовать можно. Увы, да. Видимо, это и имело место быть.

Но факт в том, что пока все эти ответственные люди считаются в либероСМИ невиновными. И, судя по всему, по ним в случае уголовных дел, будут литься просто жуткие потоки слез.

И выбешивает не пристальное внимание ко ВСЕМ фигурантам этого дела. Да, стрелочников уже «взяли», будут допрашивать и судить. Но нет сомнений, что те, кто виновен в царившем бардаке, в том, что конкретные люди, которые отключили сигнализацию, не вывели детей из горящего здания, запирали двери залов, не понесут наказания.

И уровень не тот, и это извечное «всю систему менять надо». Не вспомню, кто сказал, но суть такова: по горячим следам не надо искать стрелочников, они и не виноваты. Виноват Путин, и, естественно, созданная им система.

А конкретные люди, вовремя не закупившие огнетушители, не проверившие сигнализацию и системы пожаротушения и вентиляции, не виноваты.

Возможно, потому, что 100% их защитников делает так же, если сможет. Да еще и истерически взвизгивая на первых полосах: «Отцепитесь от людей, они в этой стране хоть что-то делают! Выше надо смотреть, выше!»

Хорошо, смотрим.

Нам столько рассказывали про жуткую коррупцию в СССР и про то, как там все было плохо. Простите, где сегодня коррупция меньше? Где она меньше, чем на 1000% по сравнению с «застойными» временами?

Да ни одному советскому функционеру и в самом сладком сне не привиделась бы сегодняшняя вольница. Когда на работу стремятся попасть не ради оклада, а ради распила.

Смотрим вверх, смотрим. А что там?

А там ТАСС 25 марта рассказывает, что "Зимняя вишня" не проверялся пожарным надзором, поскольку является… объектом малого бизнеса, в отношении которого действуют надзорные каникулы. Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.

ТРЦ площадью 23 000 квадратных метров – это малый бизнес? Ладно, продолжаем.

"Проверка по контролю за устранением ранее выявленных нарушений должна была проводиться в 2016 году. Но так как этот объект относится к малому бизнесу, проверка не могла быть проведена из-за надзорных каникул", — говорит Еникеев.

Значит, Путин виноват?

Да, именно он в 2015 году подписал закон о введении надзорных каникул для малого бизнеса.

Законом был установлен трехлетний запрет на проведение органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса. При этом запрет не распространяется на лиц, которые в течение трех предыдущих лет допустили грубые нарушения законодательства РФ.

Напоминать надо про запрет? Если одним словом – «наныли». И в первую очередь потому, что вконец оборзевшие чиновники из пожарной охраны, налоговики, СЭС и прочие уже просто зажрались до состояния «с жиру бесятся».

Не помню, чтобы Путин такой команды давал. Сами управились.

Мне вот интересно, как владелец «Зимней вишни» господин Штенгелов умудрился киоск свой площадью 23 000 кв. м. как малое предприятие протащить. И кому он заносил. И через кого. И сколько техдиректор ТРЦ в 2016 году в конвертик положил для представителя МЧС.

Вопрос сложный и к господину Тулееву. Он губернатор. Рекордное количество лет.

Сомневаюсь, если честно, в причастности Тулеева. Он человек очень сложный, но… Что Аман Тулеев сделал с Кемеровом, мне уже рассказали жители города.

Между тем заголосили уже и на ТВ. Даже на Первом. «Все должны уйти в отставку!»

Кто все? Губернатор Тулеев? Премьер Медведев? Президент Путин?

Белобредятина, если честно.

Это налицо самооборона системы «успешных эффективных менеджеров», религия которых – корпоративность. А религия корпоративности и включает в себя два культа: прибыли и безответственности. Ну, или минимизация личной ответственности при максимизации личной прибыли, если по-умному.

Такой принцип живет и процветает. И именно по нему любой виновный может быть оправдан тем, что наверху априори более виноватые.

Итак, что имеем?

Ответственный за персонал не провёл обучение сотрудников действиям при пожаре.

Ну и что, у нас в стране тысячи предприятий, где тысячи ему подобных не проводят таких занятий. Но виноват не ответственный за ППБ, а Путин. Ведь при нём возможно такое отношение к своим обязанностям. Кроме того, он президент, значит, отвечает за все.

Ну, и тяжелая артиллерия: во всем виновата власть и воры-чиновники. Инструктаж не провел Ленивцев, но так как по всей России ленивцевых десятки тысяч, то виноват? Правильно, Путин!

Уважаемые, оно не многовато ли? Для одного-то человека?

Бредятиной попахивает. Путин должен помойки закрывать, ТРЦ ревизовать и так далее? Человек-паук прямо, а не президент…

Это знаете, как правильно называется? Инфантилизация!

Когда вроде бы взрослые дяденьки, сидящие на хороших должностях, и вообще, ведущие такую жизнь, что дай бог нам каждому, вдруг в случае ЧП начинают писаться в дорогие брюки и звать на помощь маму.

Только мама тут не поможет. А отвечать не хочется. Особенно перед своими, по законам, для себя написанным.

И слава богу, есть Путин. Валим все на него.

Какая-то секта или религия, да?

Но это все было очень давно. Когда все непонятное обожествлялось и богом же объяснялось. Но у нас все-таки времена иные на дворе.

Хотя да, на Украине все мировое зло действиями Путина объясняют – и ничего. Живут.

Но на Украине это сегодня выглядит совсем печально. Наш черед?

Или все-таки как-то переламывать все это и начинать РАБОТАТЬ по-настоящему? Без оглядки на Путина?

И да, конвертики для чиновничков… Повторюсь, не знаю, сколько было в конвертике образца 2016 года, уж слишком откровенно инфантильно мямлили господа из МЧС про проверку. То ли была, то ли не было.

Но 64 пластиковых мешка с телами – это плата за тот конвертик.

Слишком высока, на мой взгляд, цена. Но – заплатили.

Россия, ты как? Дальше платишь или думаешь?
Автор: Роман Скоморохов

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 48

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  1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:26
    На флоте за все отвечает капитан! И если на пароходе произошло ЧП, то это только его вина, в том, что он не сумел организовать службу по заведованиям !
    Uncle Lee
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 05:29
      Слово "демагогия" Вам, навеное, знакомо?
      Оно по Вас в данном случае request
      Голован Джек
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:31
        А Вы про дисциплину и ответственность слыхали ? Или по принципу "И так сойдет"
        Uncle Lee
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 05:45
          Вы, когда у Вас колесо на машинке спустило, мотор меняете? Или сразу всю машинку - в утиль?
          Я к тому, что чинить надо именно то, что надо, а не то, что "ближе лежит".
          Цитата: Uncle Lee
          А Вы про дисциплину и ответственность слыхали ?

          Снова Дима с Гогией... Слыхал, и не только. И дальше что?
          Цитата: Uncle Lee
          Или по принципу "И так сойдет"

          Я, дарагой, с двух ночи сижу и слежу за тем, как в системке, за которую я в ответе, данные летают. Потому как раньше летали они сильно криво, а я давеча подправил. И теперь стоит убедиться, что нигде не ошибся.
          Уж сами решайте, "так сойдет", или "так надо" wink
          Голован Джек
          1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:57
            Цитата: Голован Джек
            машинку - в утиль?

            Ваш посыл вообще непонятен !Я про организацию службы, а не про замену колес.
            Цитата: Голован Джек
            Слыхал, и не только

            Видимо только слыхали...Уставы и наставления писаны для умных, для других только растут кресты на кладбищах...
            Цитата: Голован Джек
            так сойдет

            Для меня не существует. Это из меня вычистили еще в детстве.
            Так что "дарагой" я всю жизнь прработал по Уставу, Наставлениям и по Правилам. И любой "косяк" вижу издалека. hi
            Uncle Lee
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:02
              Цитата: Uncle Lee
              Цитата: Голован Джек
              так сойдет

              А вот за такое в приличном обществе бьют подсвечниками... дядя negative
              Плывите дальше hi
              Голован Джек
              1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:06
                Цитата: Голован Джек
                Плывите дальше

                Плавает известная субстанция. И если вам нечего сказать, то завершаем дискуссию. hi
                Uncle Lee
                1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:08
                  Цитата: Uncle Lee
                  Плавает известная субстанция

                  Вы на удивление понятливы.
                  Цитата: Uncle Lee
                  ... если вам нечего сказать, то завершаем дискуссию...

                  ... и даже знаете несколько умных слов.
                  Вы плывите, плывите... yes
                  Голован Джек
                  1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:22
                    Цитата: Голован Джек
                    плывите

                    Я Вам еще раз уточняю про плаванье....Это может относится к Вам. Я, как моряк, ВСЕГДА, ходил в моря. Почувствуйте разницу.
                    Кстати о демагогии, я давно на сайте и заприметил Ваши шедевральные изыски с примесью барской спеси. Скромнее "дарагой", скромнее....
                    Uncle Lee
                    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:01
                      Цитата: Uncle Lee
                      Кстати о демагогии

                      Легко.
                      Выдать свою фразу за фразу оппонента, а потом по ней же и потоптаться - чисто троллячий приемчег.
                      Цитата: Uncle Lee
                      я давно на сайте и...

                      ... успели уже этому научиться. Поздавляю love
                      Цитата: Uncle Lee
                      Я, как моряк, ВСЕГДА, ходил в моря

                      Это в прошлом. А тут Вы таки плаваете... уж извините request
                      Голован Джек
                      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:25
                        Цитата: Голован Джек
                        чисто троллячий приемчег

                        Вы весь внутри и снаружи насквозь троллячий, кошко-собак, с вами скучно, вам про Фому, вы про Ёрему и про бузину в огороде. Да, про дядьку в Киеву не забудьте crying
                        Uncle Lee
                  2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:01
                    Цитата: Голован Джек
                    Вы плывите, плывите...

                    Киса - не стоит судить о стиле плавания по собственным предпочтениям! wink
                    Ингвар 72
            2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:00
              Цитата: Uncle Lee
              Я про организацию службы, а не про замену колес.

              Ну что вы право, от Кисы логичных ответов не дождетесь, а в его аналогиях Кащенко бы не разобрался. laughing
              Ингвар 72
              1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:03
                Цитата: Ингвар 72
                логичных ответов

                И здесь я с Вами согласен ! drinks
                Uncle Lee
          2. Щелчок (Иван) Сегодня, 06:58
            Так почему даже "колеса" не меняются? request ток местами спереди назад сзади наперед? Мало традегий было !? А выводы так и не сделаны! Щас посуетятся чутка,а воз там же и останется! hi
            Щелчок
    2. BecmepH (Алексей) Сегодня, 05:56
      Цитата: Uncle Lee
      На флоте за все отвечает капитан! И если на пароходе произошло ЧП, то это только его вина, в том, что он не сумел организовать службу по заведованиям !

      Так ведь масштабы несопоставимы. Я тоже голосовал против ВВП, но не считаю, что во всё виноват он. Зачем тогда у него куча помощников и замов? Вот спрашивать с них и надо. ВВП говорил, что не надо "кошмарить" бизнес. А контролировать и направлять он не запрещал.
      BecmepH
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:00
        Цитата: BecmepH
        Зачем тогда у него куча помощников и замов?

        Вот бы узнать !
        Uncle Lee
        1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 06:16
          Наш президент толком не знает чем занимается и что говорит его прессекретарь.А Вы про замов и помощников. hi
          Владивосток1969
    3. К0щей Сегодня, 05:59
      Цитата: Uncle Lee
      На флоте за все отвечает капитан! И если на пароходе произошло ЧП, то это только его вина, в том, что он не сумел организовать службу по заведованиям !

      ну так можно и до бесконечности продолжить. капитана кто там назначает, адмирал? и его туда же. адмирала кто? мин.обороны и его туда же. мин.обороны - президент? и его туда же. президента - народ? и его туда же. народ создал Господь/Природа? и их туда же. на этот мир, давайте его рванем - все виновны.
      что хочу сказать: ваш пример с капитаном уместен до определенного момента. точно также и в этом случае.
      К0щей
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:05
        Плюс.
        Цитата: К0щей
        ... что хочу сказать...

        ИМХО бестолку. Чел тупо очки зарабатывает. Непонятно только, зачем ему их столько.
        Голован Джек
        1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:24
          Цитата: Голован Джек
          Чел тупо очки зарабатывает.

          Это Вы о чем ?
          Я высказал свою точку зрения. Вам же кроме флуда и высказать нечего.
          Uncle Lee
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:07
            Цитата: Uncle Lee
            Я высказал свою точку зрения

            Ваша точка зрения сводится к общеизвестному стишку про "кошка бросила котят".
            Цитата: Uncle Lee
            Вам же кроме флуда и высказать нечего

            Флудите сейчас как раз Вы, милейший.
            Если есть виновные (а они точно есть) - их нужно найти и наказать.
            Если надо настраивать систему (а ее надо настраивать) - ее будут настраивать.
            Без Вас. Уж поверьте yes
            Голован Джек
      2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:10
        Виноватых нет ! Оно само сгорело !
        Только 64 человека, детей, лишились жизни !
        Вот что страшно !
        Uncle Lee
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:13
          Цитата: Uncle Lee
          Виноватых нет ! Оно само сгорело !

          Это Вы сами придумали, или Вам кто-то подсказал?
          Голован Джек
        2. К0щей Сегодня, 06:36
          Цитата: Uncle Lee
          Виноватых нет! Оно само сгорело! Только 64 человека, детей, лишились жизни! Вот что страшно !

          есть конкретные действия/бездействия конкретных людей. за действия/бездействия подчиненного несет лишь долю ответственности его начальник (конечно если он прямо не приказывал делать что-то незаконное). еще меньшую долю ответственности несет начальник начальника (уж извините за тавтологию).
          по вашему за каждое неисполнение кем-то своих обязанностей должны нести полную ответственность все вплоть до самого верха? или на самом верху должны лично проверять, как работает рядовой сотрудник х знает какой фирмы?
          К0щей
          1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:57
            Не надо утрировать ! Доля ответственности лежит на каждом должностном лице, виновном в этой трагедии.
            Путин прилетел в Кемерово, это о чем-то говорит.
            Uncle Lee
            1. К0щей Сегодня, 07:10
              Цитата: Uncle Lee
              Не надо утрировать ! Доля ответственности лежит на каждом должностном лице, виновном в этой трагедии.

              извините, но утрирование - это ваш пример с капитаном корабля.
              Цитата: Uncle Lee
              Путин прилетел в Кемерово, это о чем-то говорит.

              ни о чем таком, про что идет речь в статье. это его долг, как нормального президента и человека.
              К0щей
  2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 05:34
    Роман, спасибо за статью.
    Бредятиной попахивает. Путин должен помойки закрывать, ТРЦ ревизовать и так далее? Человек-паук прямо, а не Президент…
    Это знаете, как правильно называется? Инфантилизация!

    Именно она самая.
    Сейчас вот сбегутся местные тролли инфанты (многих знаю поименно), и, как дважды два, "докажут", что "#выфсеврети".
    Ну, что с них взять - "#онижедети" request
    Голован Джек
    1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 06:11
      История из жизни.
      Лет семь назад приезжала в компанию где я работал пожарный инспектор ,девушка на погонах старлея на стареньком эскудо.Закрывала глаза на то ,что вообще ни какой пожарной сигнализации на складе нет при этом ей в машину грузили консервы ,конфеты и тд.Года через два стала капитаном,пересела на эскудо поновей.При этом грузили её машину тем же и так же (два раза в год)
      Не работаю я больше в той компании с 2014г.Но уверен ,что поменяться могли только звание и машина.А пожарной сигнализации там и по сей день нет.
      Владивосток1969
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:55
        И что?
        Статья, как бы, не о пожаной сигнализации вовсе, нет?
        Голован Джек
  3. Vard Сегодня, 06:23
    Положа руку на сердце, мы все думаем, что только массовые расстрелы спасут страну...
    Vard
  4. народник (юрий) Сегодня, 06:28
    Между тем, заголосили уже и на ТВ. Даже на Первом. «Все должны уйти в отставку!»

    А кто выстроил вертикали, горизонтали и разные "диагонали" власти?
    А как выборы были организованы? 4 млн по одним открепительным! И др... Так что, телевидение право по этой чудовищной трагедии. negative
    народник
  5. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 06:33
    Логика понятна. "Пургу несет" не только Песков. Россию конкретно "замело".
    Не согласен с автором. Если бы реакция на подобные трагедии в авиации, МЧС и пр. была бы адекватной - то ситуация была бы не такой печальной.
    Ответственность руководителя за благополучие своей семьи и свою жизнь должны быть не эфемерными. ...И тогда бы проходы были бы как проспекты, а выходы из зала - как из метро.
    samarin1969
    1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 06:40
      Сколько ещё человек должно сгореть заживо,что бы руководители любого звена это поняли.
      Владивосток1969
  6. SarS ( Руслан) Сегодня, 06:43
    В чем основная особенность российской экономической системы?
    Предприятия - закрыть, в освободившемся здании устроить торговый центр!
    Да при советской власти все промпредприятия проектировали из расчета количества работников! Если кемеровский ТЦ, то он изначально проектировался на эвакуацию человек пятьдесят, а в момент пожара сколько в нем было народа?

    Про пожарников. Работал прорабом на строительстве одного ТЦ. Прибегает Пожарник, говорит, что стройку закроет если мы ему гараж не построим. Другой объект (магазин в двух-этажной сталинке), то же самое (заказчики всю историю ни раскрывали, сколько дали, но лейтенант был очень красноречив) и. тд.
    SarS
  7. Щелчок (Иван) Сегодня, 06:44
    Нда! no в любом другом государстве правительство бы в отставку ушло,но только не у нас! Так ещё и защитнички находятся,перевернут все с ног на голову sad а вывод у статьи многозначительный......
    Щелчок
    1. народник (юрий) Сегодня, 06:57

      Щелчок
      Нда! no в любом другом государстве правительство бы в отставку ушло,

      Оне своих не сдают am
      Медведева в отставку! negative
      народник
    2. ленивый (виталий) Сегодня, 07:06
      вы уверены,что ушло бы в отставку? после 11 сентября люди на месте, в швеции после брей вика люди на месте,а ведь это теракты которое спецслужбы должны предотвращать что уж говорить о частном бизнесе
      ленивый
  8. Bastinda (Михаил) Сегодня, 06:47
    Значит, Путин виноват?
    Да, именно он в 2015 году подписал закон о введении надзорных каникул для малого бизнеса.
    Законом был установлен трехлетний запрет на проведение органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса.

    Ну и что, у нас в стране тысячи предприятий, где тысячи ему подобных не проводят таких занятий. Но виноват не ответственный за ППБ, а Путин. Ведь при нём возможно такое отношение к своим обязанностям. Кроме того, он Президент, значит – отвечает за все.

    Вместо того, что бы посадить(отдать команду на посадку) зарвавшихся чиновников, им говорят - 3 года не трогать, потом можете снова доить?
    Bastinda
  9. ленивый (виталий) Сегодня, 07:00
    и если кто то поссал в лифте,то тоже виноват ОН что не уследил
    ленивый
  10. Alex66 (Александр) Сегодня, 07:02
    Проблема в безответственности укради два мешка картошки и получишь два года, а спер 2 млрд дол. в худшем случае поделишься. Дело оборонсервиса на тормозах спущено Толик рулит вертолетами, его подруга возвращает свое имущество. как сказал Путин не 37 год. Про Чубайса он не так давно что сказал: что в тех обстоятельствах трудно было ему правильно выбрать решение, но у него и сейчас дела не ахти. Да и не надо на нас валить мы голосовали на референдуме за сохранение СССР, но демократам на нашу волю было на...ть. Так и Путин ведет свою игру, но это не наша игра, поэтому отвечать должен он.
    Alex66
  11. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:07
    Виноват Путин, и, естественно, созданная им система.
    А конкретные люди, вовремя не закупившие огнетушители, не проверившие сигнализацию и системы пожаротушения и вентиляции не виноваты.
    Роман - конкретные люди, это часть системы созданной Путиным, и нормальный руководитель вовремя меняет винтики системы, а не после ЧП. Т.е. часть его вины в случившемся все же есть.
    Пожарные инспектора больше похоже на женщин древнейшей профессии(одни бабки на уме). request
    Ингвар 72
  12. лис Сегодня, 07:09
    а виновных пусть судит судья Хахалева...
    лис
  13. К.А.С (Костя) Сегодня, 07:10
    Статья эмоциональная не во всем можно согласится, но в целом верная!
    Под такими новостями нужно отключать комментарии, потому что вместо соболезнования комментаторы начинают выдвигать политические требования и ....... Да просто противно читать льющиеся помои и споры, с оскорблениями там где должна быть тишина и покой!
    К.А.С
  14. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:10
    И снова бояре плохие, а царь супер. Устал уже от этого. Много тут не буду сопли жевать. Вспоминаю слова ВВП из последних выступлений: "я борюсь с коррупцией, вот недавно разогнали отдел в одном ведомстве, набрали новый, а они снова воруют, не знаю что делать". Вова спроси народ что делать или лучше "друзей китайцев", минимум 20 лет с полной конфискацией имущества ближайших членов семьи. Но так не будет, иначе под замес попадет все едро, а это опора ВВП. Булгария, хромая лошадь, теперь ТЦ, список будет и дальше расширяться.
    Nix1986
  15. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:14
    Цитата: Р.Скоморохов
    Путина есть в чем обвинить, а конкретно в создании той системы, в которой мы существуем

    В принципе после такого заголовка статьи и вот этой цитаты, читать далее нет ни какой охоты. Обвинять Путина в том, что он устроил уничтожение СССР, организовал принятие нынешней Конституции и выстраивании на её основе нынешнего вида власти, может только ...
    Boris55
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:16
      Цитата: Boris55
      читать далее нет ни какой охоты

      Борис, ты не прав дочитайте все же. Вы таки будете удивлены belay
      Голован Джек
      1. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:21
        Пробежал по тексту. Прочту потом а пока. Вся наша жизнь, все наши поступки регламентированы законами, которые принимает всенародно избранная гос.Дума. Путин не имеет права не подписать принятые ей, от имени народа, законы. Всё, что случилось - виноваты и мы, когда выбирали таких законодателей.
        Boris55
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