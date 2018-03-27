Полный провал «альтернативной России» на Украине

Либералы и, особенно, национал либералы любят порассуждать о возможных исторических альтернативах российской государственности. По их мнению, все бы сложилось иначе, если вместо тоталитарной «ордынско-византийской» Москвы русские земли объединил «прозападный и передовой» Новгород, или еще более «цивилизованное» Великое княжество Литовское.История, как известно, сослагательных наклонений не имеет. Тем более что Новгород, которым руководили купцы, озабоченные, прежде всего барышем, имперских амбиций особенно и не имели. А именно чересчур прозападный курс ВКЛ, приведшей его к унии с Польшей, не только не дал ему стать объединителем русских земель (в Литовском княжестве большинство жителей разговаривало на русском языке, и исповедовало православие), но и погубил его, в конце концов.Как бы то ни было, рассуждения либералов о «прозападной» России, привели их к мысли о том, что постреволюционная Украина, есть ни что иное «как европейская альтернатива» для нашей страны.Достаточно ярко выразил эту идею один из представителей российской оппозиции Лев Рубинштейн, который вскоре после триумфа «евромайдана», подышав в Киеве «воздухом свободы», написал в своем Фейсбуке:«Совершенно не исключаю в обозримом будущем такого положения дел, при котором в рамках широкого российско-украинского культурного обмена из Москвы в Киев потянутся художники, научные работники, энергичные бизнесмены и прочие разные молодые и немолодые люди, для кого личная свобода, профессиональная инициатива и социально-культурное разнообразие являются не просто нормой, а насущной необходимостью. Из Киева же в Москву в товарных количествах приедут вороватые чиновники, штатные и внештатные стукачи, а также «беркутята», которые с неформальным воодушевлением, подкрепленным материальным фактором, станут весело и задорно отыгрываться на москвичах за свое позорное поражение».Можно не сомневаться, что эта идея посетила, не только светлую голову Льва Рубинштейна. Проект «украинская альтернатива» всерьез и основательно прорабатывался нашими Западными противниками. Не будет преувеличением сказать, что фашистский мятеж на Украине был затеян, в том числе и для экспорта национал-либеральной революции в нашу страну.Украина должна была стать не только полигоном и лабораторной площадкой, для отработки методов продвижения «европейских ценностей» в Россию, но и учебным центром, где будут готовить будущих революционеров разных специальностей – от боевиков, до пропагандистов и организаторов. Кроме того, она должна была стать демонстрационной моделью, которая покажет россиянам как это здорово – жить в «свободной стране, выбравшей европейский путь».Однако проект «альтернативной России», явно не заладился.На днях российский актёр, руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Напомним, что Райкин после того, как он выступил с резкой критикой российского руководства за «цензуру», превратился чуть ли не в символ сопротивления «кремлевскому режиму».Вот теперь он оказался в числе «врагов Украины», и включен в «проскрипционные списки» сайта «Миротворец», действующего в тесной связке с репрессивными органами.Напомним, что чуть раньше там же оказалась Ксения Собчак, мечтавшая «вернуть» Крым Украине.И это – тенденция. В «расстрельные списки» украинских радикалов и СБУшников пачками пропадают обозначенные Рубинштейном «художники, научные работники, энергичные бизнесмены и прочие разные молодые и немолодые люди, для кого личная свобода, профессиональная инициатива и социально-культурное разнообразие являются не просто нормой, а насущной необходимостью».Для которых после этого возможность посетить «прекрасную Украину», даже при наличии очень большого желания становится недоступна.И надо сказать, что дело тут не только в «местечковости» потомков древних шумеров, для которых все что из России - угроза.Дело в том, что никакой «альтернативной», «прозападной» и «европейской» России быть просто не может – она может быть только российской, и никакой другой.Об это, в частности, говорит неудача попытки вестернизации России в рамках реформ 90-х годов.Советник Ельцина философ А.И. Ракитов тогда говорил откровенно: «Трансформация российского рынка… в рынок современного капитализма требовала новой цивилизации, новой общественной организации, а следовательно, и радикальных изменений в ядре нашей культуры». Однако эти задачи по осуществлению этно-культурного геноцида (а как иначе назовешь намерение разрушить культурное ядро народа?), натолкнулись на серьезные проблемы.Ракитов сокрушался тогда, что проблема заключается в том, что Россия есть цивилизация: «Было бы очень просто, если бы переход к этой [западной] цивилизации и этому рынку осуществлялся в чистом поле. Ведь переход от нецивилизованного общества к цивилизованному, куда проще, чем смена цивилизаций».Но ни Ракитов, ни те, кто пытались построить на Украине «альтернативную Россию», не понимают главного: их усилия являются «мартышкиным трудом», поскольку «вестернизировать» российскую цивилизацию невозможно, в силу того, что этого гиганта невозможно запихнуть в довольно узкие рамки современной европейской цивилизации.Так же как убогий, искусственно созданный из нескольких хуторских диалектов суржик просто не в состоянии вытеснить русский язык.И украинские националисты закрываются от носителей русской культуры (даже лояльных к ним). Поскольку они прекрасно осознают ущербность своих субкультурных поделок перед ее величием. И понимают, что не только не могут быть «примером» для России, но и не в состоянии конкурировать с ней ни в чем. И попросту пытается закрыться от «культурной экспансии» сами будучи не в состоянии атаковать.Вопреки прогнозам Рубинштейна четырехлетней давности, стремящиеся к «свободе, профессиональной инициативе и социально-культурному разнообразию», бегут не на Украину, а из нее. В первую очередь – в Россию.