09:11 28 марта
Мы с тобой, Кемерово!

Покайтесь, господин Фоменко!

13 февраля 1945 г. в поселке Рутченково (сейчас один из районов города Донецк, Украина) в семье инженера Тимофея Григорьевича Фоменко и учителя Валентины Поликарповны Марковой родился мальчик, которого назвали Анатолием. С самого раннего детства Анатолий проявлял незаурядные способности в области математики, увлекался литературой, рисованием, музыкой, закончил школу с золотой медалью, поступил на механико-математический факультет МГУ, в 1967 г. успешно его закончил и с 1969 г. работал на кафедре того же факультета. Уже в 1970 г. Анатолий успешно защищает кандидатскую диссертацию, а в 1972 г. – докторскую. Блестящая научная карьера. Вскоре он становится профессором, заведующим кафедрой, членом-корреспондентом, а затем и действительным членом РАН по отделению математики. Труды Анатолия, теперь уже Анатолия Тимофеевича, переводятся на многие языки, публикуются в десятках стран.



Казалось бы, честный путь талантливого ученого. Однако Анатолий Тимофеевич Фоменко теперь известен нам не как одаренный математик, а как фактический основатель и главный двигатель псевдонаучного исторического течения, именуемого «Новой хронологией».


Честно говоря, когда я впервые столкнулся с последствиями популяризации «Новой хронологии» в широких массах читающего населения, в лице некоторых своих знакомых, в целом людей неглупых, и, как правило, чуждых истории, которые по каким-то неведомым мне причинам увлеклись этим течением (это было году этак в 2005), я не испытывал ничего, кроме недоумения и легкого веселья. Как это так: взять и так просто вычеркнуть десять веков всемирной истории? Глупо, смешно и не более. Базы исторических знаний, которой я обладал в то время, мне вполне хватило для того, чтобы отметить для себя «Новую хронологию» как полнейшую ерунду и относиться к ней как веселому безобидному розыгрышу, рассчитанному на то, чтобы позабавить определенную категорию населения. Что-то типа истории в изложении «Сатирикона» или творчества Михаила Задорнова, который всегда мне казался достаточно способным юмористом.

Проходило время, я все чаще и чаще замечал книги по «Новой хронологии» на полках книжных магазинов, иногда даже брал их в руки, смотрел оглавление и… ставил на место, оглядываясь по сторонам: вдруг кто увидел, что я держал ЭТО в руках, мне было стыдно. Через некоторое время я перестал подходить к этим полкам, уже заранее, издалека определяя, что именно на них находится. Ладно, покупать эти книги меня никто не заставлял, среди ближайшего окружения сторонников этой самой хронологии не было, так что не больно меня все это беспокоило.

Начало беспокоить другое. По телевизору, листая каналы между спортом и новостями, я все чаще начал попадать на передачи, сделанные по образцу документальных фильмов, даже несколько наукообразно, но по содержанию представлявших какую-то чушь про Атлантиду, про Гиперборею, про «белых богов» и «арийский след» в истории человечества. Факты, на которые опирались создатели этих фильмов, либо были известны мне раньше и трактовались авторами фильмов до крайности искаженно, либо не были известны мне вообще. Попытки проверить такие факты в ста процентах случаев выявляли или грубую фальсификацию, или сознательную манипуляцию.

Телевизор – штука в ментальном плане агрессивная, от него так просто, как от книжных полок, не отмахнешься, тем более что он вторгается непосредственно в твой дом. Можно, конечно, его выкинуть, но я посчитал такой поступок сродни капитуляции и с того момента стал оценивать этот предмет домашнего обихода не как агента вражеского влияния, а как собственного разведчика, транслирующего мне из вражеского стана информацию об очередных планах моих извечных противников – глупости и невежества. Жить стало легче. Язвительные комментарии, которыми я снабжал некоторые передачи, помогли моим домашним, и в первую очередь детям, лучше разбираться во многих вещах, во всяком случае, привило им критическое мышление относительно той информации, что можно почерпнуть из многочисленных источников, будь то радио, телевидение или Интернет.

Да, по поводу Интернета отдельный разговор. Следующая атака произошла именно оттуда. «Ютуб», например, переполнился роликами псевдонаучного содержания, их стало гораздо больше, чем истинно научных, особенно по истории. Именно из Интернета я узнал, что монгольского нашествия на Русь не было, а треть населения и почти все города мы истребили сами, чем, безусловно, должны ужасно гордиться, что именно мы и только мы, русские, — потомки ариев, древних властителей чуть ли не самой Пангеи, что благодаря всемирному заговору историков, археологов, генетиков, астрономов, и прочая, прочая, прочая всемирная история извращена до неузнаваемости с одной целью – низвести русского человека, единственную основу порядка и прогресса на планете, до уровня безответного тупого животного в угоду… тут варианты: мировому еврейству, англосаксам, рептилоидам (это дело вкуса). Именно из Интернета меня атаковала информация о Великой Тартарии, древнем государстве русов «бореального мира», великой империи наших предков, владевших всеми обитаемыми землями, исключая, может быть, Австралию. Должно же быть место на земле, куда русские не дошли, ну, так потому-то там и жили дикари ужасные и примитивные, прогресс-то им никто не показал, цивилизации не научил…

И вот, по всем правилам диалектики, количество начало переходить в качество. То, что начиналось с трудов Анатолия Тимофеевича Фоменко (хотя, конечно, не с него, а гораздо раньше, но лично для меня именно с него) и Михаила Задорнова, продолжается и сейчас, неуклонно усиливая свой и без того немалый напор, но для меня это уже не разрозненные и не связанные между собой факты.

Возможно, мы становимся свидетелями (и жертвами) тщательно спланированного комплекса мероприятий по дезориентированию и разъединению народов нашей многонациональной страны, итоговая цель которого – дестабилизация внутриполитической ситуации в Российской Федерации вплоть до полного ее распада на многочисленные и слабые национально-территориальные образования.

Попытки проводить политику узкого национализма исподволь проводятся сейчас во многих субъектах Российской Федерации, где-то более, где-то менее агрессивно, государство старается их купировать, но очень мягко, так, чтобы избежать открытого противостояния на национальной почве. Пока удается. Попытки национальных окраин «самоидентифицироваться» и их купирование центральной властью – нормальный рабочий процесс в любом многонациональном государстве, в этом нет ничего страшного и необычного. А вот представьте себе, что будет, если в многонациональном государстве «самоидентифицироваться» попытается титульная нация. Применительно к Российской Федерации вопрос будет звучать так: что будет, если бациллой узколобого национализма будет поражен русский народ, русские люди? Мне страшно, потому что на такой благодатной почве местечковый национализм сразу расцветет пышнейшим цветом, станет неудержим и будет много крови, горя, слез и… не будет России. Вернее, она будет, но в лучшем случае в границах государства Ивана III.

И тем более становится страшно, когда видишь, что все эти псевдоисторические теории («Новая хронология» Фоменко, «ДНК-генеалогия» Клесова, иные различные теории, развиваемые авторами пожиже, типа покойного Юрия Петухова и его последователей), все они в итоге сводятся к этому самому примитивному узколобому национализму, мол, мы, русские, самые-самые, а все остальные – либо просто смазка истории, либо олицетворение мирового зла. Да, именно так, с каких бы научных или псевдонаучных позиций ни стартовали авторы этих концепций, как бы убедительно и «научно» ни аргументировали свои тезисы, с какой стороны ни пытались бы обойти то, что они презрительно называют «традиционной историей», они с неизбежностью приходят к тому, с чего в свое время начинал молодой Адольф Шикльгрубер: к тезису об абсолютном превосходстве одной (в рассматриваемом случае, правда, русской, а не германской) нации над всеми другими. А если не приходят к этому сами и по слабости характера или от большого ума пытаются остановиться на полдороге, то не сомневайтесь, найдутся те, кто доведет их учение до логического завершения и заставит в конце подписаться под сказанным не ими.

Как закончилась политическая карьера Шикльгрубера, известно всем, но хочется напомнить авторам свежих исторических гипотез, что вместе с ним туда, откуда не возвращаются, канули еще более семидесяти миллионов человек.

Одновременное бурное развитие и популяризация среди широких масс читающего населения идей Фоменко, Клесова и других, менее авторитетных авторов, безусловно, не является совпадением. Обусловлено ли оно объективными причинами развития нашего общества или спровоцировано извне нашими геополитическими «партнерами», говорить сложно, я допускаю и то, и другое, как вместе, так и порознь. В одном только я уверен абсолютно: дальнейшее развитие этих идей ни к чему хорошему нас не приведет. Хотелось бы верить, что все утихнет и рассосется само собой, но… не дает покоя Украина. Возможно, мы окажемся вполне способны догнать ее на этой скользкой дорожке, а уж тогда Крымом и Донбассом не обойдется – рванет так, что мало не покажется никому, даже за океаном.

Неужели умнейший человек Анатолий Тимофеевич Фоменко не понимает к чему ведет его, безусловно, остроумная и парадоксальная, поначалу казавшаяся столь безобидной гипотеза? Неужели он не видит, с кем он оказался в одной лодке и куда общими усилиями они эту лодку ведут? На восьмом десятке лет деньги, наверное, не должны уже иметь такого существенного значения, как на четвертом, пятом или шестом! Анатолий Тимофеевич, может быть, пора покаяться?
Автор: Михаил Лужский


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 37

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  1. К0щей Сегодня, 05:58
    щас набегут адепты)))
    будут доказывать по картинкам, что монголы - это выдумка потому что под мусульманским полумесяцем рыцари. ну подумаешь, что они перепутают местами действующих лиц. это же "мелочь".
    другие станут доказывать, что нельзя пройти несколько сот км с войском и обозом по Руси. подумаешь, что везде есть описание походов Ивана 4 на Казань.
    потом они скажут, что они шли на Русь не несколько сот км от Сарая, а ломанулись прямо из Китая. подумаешь, что между завоеванием Китая и походом на Русь годы времени - это несущественно.
    ну хотят они верить математикам. математики, ни имеющие исторического образования - это круто. историки, имеющие соответствующее образование - отстой. ведь главное написать интересно, свежо, чтобы "ух!".
    ЗЫ разбор слова "богатырь" по методике еще одного "историка" без исторического образования Задорнова, переносящего старорусские/славянкие слова в современный язык:
    "Бог" - тут все просто: божественный, Господь, Творец, вера в Бога;
    "тырь" - "тырить", т.е. красть, воровать, совершать преступление;
    вывод: богатырь - это:
    1. ворующий у Бога/оскверняющий храмы/разграбляющий храмы
    2. ниспровергающий Бога (атеист/не верующий), разрушающий веру.
    вот кем оказывается "богатыри" были по Задорнову.
    К0щей
    1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 07:38
      Всё нормально. Научная общественность защищает своё *кормовое поле-место*.
      Так было всегда, научные споры никогда не утихали, а коль появляется возможность то оппонента на костёр. Неча смущать умы и плодить сомневающихся. На костры таскали и тех кто сомневался в плоскости земли и тех кто сомневался в центричности Земного Шара, да мало ли научных споров кончались кострами?
      Вон сегодня расстрелянного Вавилова стараются обелить и подыскивают ему оправдание, вплоть до приписывания ему генной теории.
      Историки сегодня рассказывают нам столь удивительные интерпретации по истории РОССИИ двадцатого века что .... .
      Да что там, новую науку придумали, ту что изучает бога, не знаю может уже и академики боговедения появились. Так что вера в то или иное явление становится основой науки, а подтвердить или опровергнуть помогут или костёр или, что более соответствует *веяниям современности* срок на зоне.
      То что Задорнов хохмил по поду истории так это абсолютно здоровая реакция на бред что иногда несут вроде как остепенённых учёные от исторической науки.
      василий50
    2. басмач (Константин) Сегодня, 08:39
      Уважаемый, вы для начала объясните, каким образом, кочевые племена монголов, не имея оружейных ремесленников, плохо вооруженные малочисленные, смогли завоевать Китай. Для примера сравните с войной степняков и Руси. Сплошь набеги без серьезных столкновений. И походы на них Мономаха, и чем все для степи закончилось заодно давайте вспомним про жёлтый поход.
      И ещё. Степняков, в отличие от оседлых не имели зерна и лишали питались подножным кормом. Мне интересно, как можно прокормить 2-3 тумена ( только 2 были на Калке) идущих компактно. А по летописям туменов поболее было
      басмач
  2. zyzx (Костик) Сегодня, 05:59
    Я не сторонник Фоменковщины,но глядя как на наших глазах переписывают историю,и не просто историю,а ту которой я был сам свидетелем.,я могу сказать,что ВСЯ история лож.Ну просто смешно думать,что ее не переписывали в средние века и раньше.
    zyzx
    1. aleks_29296 (Алексей) Сегодня, 08:15
      Историю, как правило, пишут победители. Были мы победителями- была у нас одна история, победили сейчас нас- дуют в уши, что раньше история была не правильная. Как правило, история пишется под конкретное время и конкретный политический режим. И здесь начинаются превращения: герои становятся злодеями и наоборот.
      aleks_29296
  3. hbvkzyby (Юрий) Сегодня, 06:19
    Судя по тексту, автор критикуемые им книжки не читал. Бреда там много, но фактов, "традиционной исторической наукой" не объясняемых, тоже достаточно. Арии и гиперборейцы - да, не ясно, что там было. А вот "монгольское" нашествие относительно недавно произошло. Можно доехать до Казани или Бахчисарая и глянуть на потомков "монголов", пытаясь найти среди них людей с соответствующим разрезом глаз. Единственное место, где такие в Европейской части РФ проживают - это Калмыкия. Только калмыки в начале 17-го века до Волги добрались. Где в этих книгах национализм? Что это вообще такое по отношению к русским? Рюриковичи ведь реально между собой в основном собачились. И татарские войска в основном на Русь карательными походами ходили по их приглашениям. Уже тогда стало ясно, что без сильной центральной власти эта страна развалится. После долгой борьбы столица из Сарая в Москву переехала. Методы управления не менялись.
    Плохо не то, что люди пишут на исторические темы. Значит, им не все равно, читают, ищут, собирают и обобщают. Плохо, когда их работы опровергают не фактами, а криками "все пропало"
    hbvkzyby
    1. Слесарь (Сергей) Сегодня, 06:38
      Цитата: hbvkzyby
      Плохо, когда их работы опровергают не фактами, а криками "все пропало"

      Автор взял бы да с фактами в руках развеял все заблуждения Фоменко и Носовского ,да переть буром против суперкомпьютера, как то видимо даже несмешно . wink
      Они достаточно много времени посвятиле разработке математической модели ,которая может объять всевозможные варианты доказательств ,и спорить с ними можно только имея реальные факты ,либо свидетельские показания очевидцев . laughing
      Слесарь
      1. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 08:21
        Есть пара убедительных разборов историка и филолога. Камня на камне от этой теории не оставляют.

        Для меня популяризация таких гипотез - превращение нас в "Иванов, не помнящих родства".
        Korsar4
        1. К0щей Сегодня, 08:33
          Цитата: Korsar4
          Есть пара убедительных разборов историка и филолога. Камня на камне от этой теории не оставляют.

          это бесполезно, есть достаточно много опровержений этих псевдоисториков, но они не нравятся адептам, поэтому - не пойдет)))
          К0щей
    2. avt Сегодня, 08:13
      Цитата: hbvkzyby
      Судя по тексту, автор критикуемые им книжки не читал.

      А зачем ему?? Ещё предложите математические выкладки ,,Амальгеста" прокомментировать ?? bully Фоменко реально интересен , когда он ставит в тупик начётчиков от истории конкретным математическим разбором ИХ летоисчисления с привязкой , а точнее с отсылкой к астрономии. Что у него БЫЛО в вышеупомянутом ,,Амальгесте" и ПЕРВОМ издании ,,Русь и Рим". Потом , если внима-а-ательно посмотрите на стилистику и неряшливость в аргументации последующих ,,трудов". То сразу видно - набежали адепты и стали рубить бабки на тиражах под факсимилье Носовского с Фоменко. Это точно так же , когда возьмёте ПРИЖИЗНЕННОЕ издание книг Гумилёва и тиражи изданные после его смерти ,,соратниками " , внезапно нашедшими новые , не опубликованые мысли Льва.А статья .... ну в духе замполита свято борющегося за идеи и чистоту трудов марксизма-ленинизма , из которых он в лучшем случае прочитал только ,,Манифест".НОЛЬ аргументации в сравнительном анализе , сплошные лозунги -страшилки .Обсуждать в статье нечего , от слова вообще. Но сектанты ,,фоменко-носовцы" могут рубиться с сектантами ,,антифоменко-носовцами" . Ярким представителем последних походу является автор статьи .
      avt
    3. victor50 (Виктор) Сегодня, 08:39
      А Фоменко и его партнер приводят факты (кто, когда, где именно, в какую ночь перед Рождеством?), действуя с единым умыслом и ничтоже сумняся во всем мире дружно подделывали древние рукописи, подгоняя их под хронологию Скалигера? О монголо-татарском нашествии существуют кроме наших "ничтожных" (очевидно, Вы так считаете) отечественных свидетельств и легенд и письменные западно-европейские и китайские источники. Их тоже изготовили в угоду нашему тщеславию? Может быть, стоит найти их и почитать? То же самое и по остальным вопросам.
      Почему не опровергают доказательства, которые приводит Фоменко? Не знаю, возможно, серьезные ученые считают это ниже своего достоинства, что, может быть, и неверно в сложившейся ситуации. Но кое что все-таки опровергают и буквально построчно, читал, не могу сейчас привести название книги, но если интересно, можно поискать и найти.
      victor50
  4. гильза (максим) Сегодня, 06:23
    Ну что тут скажешь? Каждый болеет в масштабах удалённости аптеки от дома. Слава Богу ещё существует научная система и вся вот эта ( любое из 20 слов в соответствующем наклонении) останется пеной. Тем более огромного спроса на "переписывание" в патриотическом ключе нету. Мы и так нормально смотримся в глобальной истории.
    гильза
  5. kvs207 (Валерий) Сегодня, 06:47
    Математика, в отличии от истории, наука точная. Если отбросить крайности, то в целом, Фоменко прав.
    kvs207
  6. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:51
    Мне интересно, что было 500 лет назад, но волнует меньше, чем опрос об отделении ДВ от России ! Так вот, за отделение выступают вдвое больше респондентов ! Интересно, кто запустил этот опрос и чем это грозит ! !
    Uncle Lee
  7. avaks111 (Ричард) Сегодня, 06:52
    Официальная история-ложь,ложь,ложь!!!
    Из последнего: нашли ботинок возрастом 5000 (пять тысяч лет)!!!
    Заигрались историки!
    avaks111
    1. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 07:01
      Ботинок, надеюсь, был с клеймом САТ или Мартенс? Кожаный, с металлическими заклепками, полиуретановой подошвой? Где нашли? В связи с чем происходили поиски?
      inkass_98
    2. BecmepH (Алексей) Сегодня, 07:43
      Цитата: avaks111
      Из последнего: нашли ботинок возрастом 5000 (пять тысяч лет)!!!

      Сами видели? Или по телеку сказали?
      BecmepH
    3. victor50 (Виктор) Сегодня, 08:41
      Это по какому "желтому" ТВ-каналу показывали?
      victor50
  8. рюрикович (Андрей) Сегодня, 06:54
    Ах, как сердцу больно! laughing Фоменко с Носовским покусились на священную корову многих академиков и простых историков - историю с её массой таких нестыковок, которые они тупо не могут объяснить и замалчивают. А когда люди, кторым просто хотелось найти ответы на вопросы,начали ворушить исторический клоповник, то их тут же начинают клеймить.
    Ну не могут историки объяснить, почему на поле куликовом нету прямых доказательств битвы(массовых захоронений и массы тогдашнего железа да и простого холма, с которого Мамай взирал на битву),но пёс с ними - какой-то барин сказал, что на его землях была битва, значит так. ВСЁ! Мне больше никаких "доказательств" правоты современных историков не надо tongue
    А ещё почитаешь, с каким пиететом "ученые от истории" превозносят себя и хают других, пусть даже допустим,не правых, но имеющих право на собственное мнение, то вообще противно становится yes
    Если Вы,историки, такие умные, то почему не соберетесь на какую нить конференцию, не докажете тому же Фоменко без разных там "мы предполагаем" и "мы думаем,что возможно так было",что его математическая модель Хронологии(кстати вполне доступно подтверждаемая разными методами) ошибочна? Вместо того появляются статьи,подобные сегодняшней...
    Слишком много штампов, товарищ Лужский,СЛИШКОМ МНОГО ШТАМПОВ без доказательств!
    А значит,Вы ничем не лучше нынешних историков hi
    Лично я склоняюсь к тому, что люди сами выберут исходя из своих знаний и умозаключений, что есть правда, а что есть ложь, без указания им свыше. Не в этом ли суть демократии? wink Которую историки так любят приводить на примере "древних" Греции и Рима wassat
    ПС Вы хоть сами то что-нибудь прочитали их того же Фоменко(только не поверхностно, а конкретно),что бы сравнивать с современными трактовками "ига"?
    Может я и ошибаюсь, но именно в плане датировки они намного доказательнее "исторического" варианта, а то, что историки не хотят по другому взглянуть на минувние эпохи, так это проблемы историков request
    Лично моё мнение. комментатор никоим образом не хочет ущемить чьи либо права, а лишь выссказывает свою точку зрения, имеющую право на жизнь
    ППС Я как то уже приводил в комментариях то, как нынешние историки "борются" с неизведанным на примере собственного города smile hi
    рюрикович
    1. Шурале (Шурале) Сегодня, 07:22
      Я лично ещё в школе задался вопросом нахрена крестоносцы пошли в крестовый поход через тысячу лет после событий в Иерусалиме, и пошли почему-то в Константинополь. Фоменко нашёл вполне логичный ответ на этот вопрос, в отличие от автора который походу ваще ничего пока не нашёл. Зато критиковать он умеет, да и то коряво если честно.
      Шурале
      1. PSih2097 (Александр Латыш) Сегодня, 07:52
        Цитата: Шурале
        и пошли почему-то в Константинополь.

        ну это просто (я это еще со школы помню), им за это проплатили барыги-макронники (Венеция), чтоб конкурентов убрать в малой азии...
        PSih2097
        1. роман66 (роман) Сегодня, 08:12
          да заблудились просто - gpsа не было
          роман66
    2. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 08:24
      Был ответ из древности: "Греческих борзостей не чтец".

      А вот в исследованиях всегда ближе те, где есть измерения.
      Но к истории трудно только с таким аршином подходить.
      Korsar4
  9. Шурале (Шурале) Сегодня, 07:16
    В попытке собрать в кучу всех неугодных автор забыл профессора Ацюковского с его возмутительный теорией эфира, которую ему предложил такой-же негодяй как профессор Менделеев.

    https://m.youtube.com/playlist?list=PLWb04dhs7Hlb
    RPiNtw2Xm47wTCgp9s6D-
    Шурале
  10. lis-ik (Сергей) Сегодня, 07:30
    На мой взгляд автор слишком серьёзно относится к этой проблеме, есть "специальные" каналы типа "Рен ТВ" и "ТВ-3",смотреть их никто не заставляет. Ведь есть фантастика с альтернативной историей, так и к этому надо также относиться.
    lis-ik
  11. Bastinda (Михаил) Сегодня, 07:37


    Еретики! Уверуйте и дано вам будет!
    Bastinda
    1. лис Сегодня, 08:16
      Цитата: Bastinda
      Еретики! Уверуйте и дано вам будет!

      ну,вообщето и этому есть объяснение...оно образное,для простоты понимания.
      лис
    2. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 08:25
      Почти по Пратчетту. Неплохая картинка.
      Korsar4
  12. victorrat (Виктор) Сегодня, 07:51
    Вообще-то для огульной критики достаточно, но автор явно не читал ни одного тома труда двух человек, а не одного Фоменко. Конечно, это просто интересная гипотеза. но фактов там достаточно для раздумий, особенно насчёт монголов, что сейчас подтверждено и генетиками., восстановлением лиц по методу Герасимова.Идут раскопки, находят артефакты, история меняется. В церковном словаре на слово Монголы - татары, а также МОГОЛЫ- великие военачальники.
    victorrat
  13. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:58
    Возможно, мы становимся свидетелями (и жертвами) тщательно спланированного комплекса мероприятий по дезориентированию и разъединению народов нашей многонациональной страны, итоговая цель которого – дестабилизация внутриполитической ситуации в Российской Федерации вплоть до полного ее распада на многочисленные и слабые национально-территориальные образования.
    ...А оно так и есть...Посмотрите на соседей..на Украину..что сделали с людьми за 25 лет..В кого превратили...Да не только они...
    parusnik
  14. Tatanka Yotanka (стас) Сегодня, 08:16
    история- наука предположений, да и Ломоносовские труды в истории благополучно немцами похе рены fellow с давних времен идет спор,так в чем проблема если спор продолжается
    Tatanka Yotanka
  15. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 08:20
    Читаю для "расширения своего кругозора" всяческих "умников", как знаменитых и известных, так и новоявленных....и Фоменко тоже... И не вижу в этом проблемы. Мне, наоборот, противны всякие "радунцы" за ограничение свободы информации которые мотивируют свое "запретительство" заботой о "чистоте нравов и помыслов", "правильным воспитанием" и пр. Позвольте уж, нам (читателям) самим разобраться во всей этой информации, без всяческих "умников-советников". Больше информации! Больше новых, нестандартных взглядов!
    Monster_Fat
    1. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 08:33
      На это только словами апостола Павла: "Многое интересно, но не все полезно. Много полезно, но не все назидательно".
      Korsar4
  16. victor50 (Виктор) Сегодня, 08:44
    Цитата: рюрикович
    А ещё почитаешь, с каким пиететом "ученые от истории" превозносят себя и хают других, пусть даже допустим,не правых, но имеющих право на собственное мнение, то вообще противно становится

    А Вы ФОМЕНКО И НОСОВСКОГО читали? Они не то же самое делают? нет belay
    victor50
  17. NyeMoNik70 (iBot70) Сегодня, 08:49
    Бедный Фоменко, бедный Носовский, бедная новая хронология. А кстати до них ещё были: швейцарский филолог и приват-доцент Базельского университета Роберт Балдауф, а так же 1926 году немецкий критик исторических источников - Вильгельм Каммайер завершил свою рукопись объемом в 292 страницы под заглавием ”Универсальная фальсификация истории”. + ещё иезуитский ученый Жан Гардуэн (http://www.aleksandrnovak.com/content/1838.html)
    А ещё был у нас почетный академик АН СССР Н.А.Морозов и его труд "Откровение в грозе и буре". Скорее всего статья о том, что кто-то до конца систематически не дочитывал школьный курс.
    NyeMoNik70
  18. Оператор (Андрей) Сегодня, 08:59
    Статья - явная провокация, попытка пристегнуть к субъективному мнению Фоменко объективные данные ДНК-генеалогии.

    Автор хочет заставить каяться титульный народ Российской Федерации.
    Оператор
  19. KelWin (Кирилл) Сегодня, 09:10
    Самое интересное в этом холиваре гороскопы. Можно спорить сколько угодно о монголах и прочих недоказуемых фактах, но расшифровка гороскопов в конкретные даты, которые ниразу не укладываются в официальную хронологию, это серьезный удар поддых. Вот объясните сначала эти гороскопы, а потом называйте лжецами авторов теории. Для средневековья это как цифровая подпись, тогда небыло никакой возможности нарисовать что-то, отличное от текущего видимого именно отсюда неба без ошибок. Вот это как раз факт, железный, это конкретная дата, заверенная цифровой подписью.
    KelWin
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