Британский флот находится в лучшем состоянии за полвека

На "далекую линию овеянных бурями кораблей" "правящей морями" Британии рассчитывать не приходится, с ней дела еще хуже, чем с авиацией.

Словно кинохроника Второй мировой. Средства ПВО британских кораблей позволяли расстреливать их в упор.

"Дэринги", в общем, тоже не шедевр кораблестроения, имеют достаточно проблемный ЗРК

Мирный пароход “Маунтс Бэй” демонстрирует створы дока для десантных катеров

Танкер RFA Tiderace на стоянке в американской военно-морской базе Йокосука (Япония)

На прошлой неделе на “ВО” появился материал о состоянии вооруженных сил Туманного Альбиона. Эксперт, не стесняясь в выражениях, красочно описал упадок некогда мощнейших ВВС и ВМС (армия у бриттов традиционно не являлась приоритетом).Военные расходы Британии составляют всего лишь 1,9% от ВВП, что не лучшим образом сказывается на обороноспособности страны. Однако автор чрезмерно увлёкся, затронув области, о которых он не имеет четких представлений. Недостаток информации был восполнен догадками, которые, по представлению автора, должны соответствовать общей линии его рассказа.Взвешивая чужие промахи, мало кто из нас не положит руку на чашу весов (Л. Питер). Объективность — понятие субъективное. Для точных оценок необходимо владеть полным объёмом информации, что маловероятно на практике. Максимум, что может журналист, — быть беспристрастным, анализируя доступные ему данные.Более близкое знакомство с Королевскими ВМС приводит к неожиданному выводу: их флот находится в лучшем состоянии за последние 50 лет. А ограниченного бюджета хватает для содержания одних из лучших ВМС в мире. Для того, чтобы убедиться в этом, перемотаем историю на несколько десятилетий назад.1982 год, Фолклендский конфликт: лучшее, что было у Британии, — эсминцы “тип 42” (4200 тонн) с ограниченными боевыми возможностями. Восемь единиц в строю.Авианосцы и “СиХарриеры” провалили оборону против аргентинских ВВС, оснащенных авиатехникой 1950-х гг. Вот такими были те авианосцы.Пара десятков эсминцев и фрегатов (2000 тонн) постройки 1950-60х гг. О возможностях этих “посудин” говорит простой факт: из восьми десятков выпущенных ракет ЗРК “СиКэт” было зафиксировано… 0 попаданий.Неудивительно, что 30 кораблей и судов (треть эскадры!) были повреждены средствами воздушного нападения. Своей победой британские адмиралы обязаны еще более удручающему состоянию вооруженных сил Аргентины, у тех отказали 80% сброшенных бомб.Прошло три десятилетия. Как изменился британский флот?Боевое ядро современных КВМС — шесть эсминцев типа “Дэринг” (Тип 45), принятые в строй в 2009-2013 гг.Особенно странным было упоминание о проблемном ЗРК, учитывая, что “Дэринги” — лучшие в мире из специализированных кораблей ПВО/ПРО. Там, где не справятся британские эсминцы, уже не справится никто.Насколько оправданно подобное заявление? Чтобы убедиться в том, что они лучшие в своём классе, достаточно взглянуть на корабли.Эсминец выделяется всем. От грамотной компоновки с выдающейся высотой размещения антенных постов, до качественных характеристик самих антенн (2 радара с АФАР) и зенитного комплекса PAAMS(S), установившего серию рекордов по перехвату целей в сложных условиях.“Дэринг” вдвое крупнее эсминцев предыдущего типа (Type 42). Его полное водоизмещение — около 8000 тонн. Отсутствие ударного вооружения и КР большой дальности объясняется мирным временем: в носовой части “Дэринга” зарезервировано место под 12-16 дополнительных ракетных шахт.Даже спустя десятилетие после закладки уровень ПВО британских эсминцев остается недостижимым для ВМС большинства стран мира.Помимо “Дэрингов”, в составе надводной компоненты имеются 13 фрегатов типа “Дюк” (“Герцог”), пополнивших ряды ВМС в период с 1990 по 2002 гг. По своим характеристикам и составу вооружения они примерно соответствуют отечественным БПК пр. 1155. При этом “герцоги” моложе отечественных БПК и эсминцев в среднем на 10 лет.В 2017 году на верфи в Глазго был заложен фрегат следующего поколения Global Combat Ship (Тип 26), полным водоизмещением свыше 8000 тонн. Ожидается, что до конца следующего десятилетия ВМС получат восемь таких фрегатов-переростков.Таким на деле выглядит “облезлый британский лев”.Параллельно ведется разработка проекта “Тип 31e”, также известного, как “фрегат общего назначения”. Более скромная версия корабля океанской зоны, планируемая к постройке серией из 5 единиц.В 2017 году к прохождению ходовых испытаний приступил авианосец “Куин Элизабет”. При полном водоизмещении свыше 70 тыс. тонн он стал крупнейшим из боевых кораблей, когда-либо построенных в Великобритании. А также первым полноценным авианосцем Королевских ВМС за последние 38 лет, с момента разделки на металл устаревшего “Арк Ройал” в 1980 году.Как изменится потенциал ВМС с появлением “Куин Элизабет” и его близнеца, строящегося авианосца “Принс оф Уэлс”, чья передача флоту запланирована на 2020 год?Несмотря на выдающиеся размеры, “Куин Элизабет” не имеет катапульт и предназначен для эксплуатации самолетов с вертикальным (укороченным) взлетом и посадкой. Реальная численность авиагруппы по плану составит всего 24 истребителя F-35B и несколько единиц винтокрылой техники. В десантной конфигурации возможно размещение транспортно-боевых вертолетов (в .т.ч. тяжелых CH-47 “Чинук”), конвертопланов и эскадрильи ударных АН-64 “Апач”.Известно, что даже американские “Нимицы” — не в пример более мощные и совершенные корабли с большей численностью авиакрыла не способны повлиять на ситуацию в локальных войнах. Тогда чего ожидают англичане? Очевидно, что никакой значимой силы "Куины" представлять не будут.Несомненно одно — даже такой корабль лучше, чем пустой причал.70 тысяч тонн не могли быть потрачены впустую. Британцы получили универсальную платформу — мобильный аэродром с парой десятков истребителей, противолодочный вертолетоносец, десантный корабль и морскую радарную базу — благодаря своей мощной РЛС, “Куин” способен контролировать воздушное пространство в радиусе 400 км.Теперь его станут пригонять везде, где появится возможность использовать такой корабль. Вопрос о необходимости выносится за рамки дискуссий. Статус “морской державы” обязывает иметь авианосец.С появлением авианосцев возник вопрос о дальнейшей судьбе десантных кораблей “Альбион” и “Булвэрк” (“Оплот”), вступивших в строй в 2003-2004 гг. Британские УДК не отличаются выдающимися возможностями, уступая по совокупности характеристик французскому “Мистралю”. С учетом того, что проведение десантных операций может быть обеспечено при участии авианосцев “Куин Элизабет”, запланированные сроки службы УДК типа “Альбион” (до 2033-34 гг.) могут быть скорректированы в меньшую сторону.Возможность досрочного списания УДК имеет и другую причину: в структуре ВМС Великобритании имеется “теневой” элемент. Вспомогательный флот (RFA) — морские суда специального назначения, укомплектованные гражданскими экипажами, при этом выполняющие чисто военные задачи. Быстроходные танкеры, корабли комплексного снабжения, универсальные десантные корабли и вертолетоносцы, замаскированные под гражданские суда.Вспомогательный флот активно пополняется новой техникой. Так, в 2017 году, был введен в строй быстроходный танкер (КСС) нового типа “Тайдспринг” водоизмещением 39 000 тонн. Данное подразделение — становой хребет ВМС Великобритании, обеспечивающий проведение операций по всему земному шару.В строю — 10 атомных субмарин:4 “Вэнгарда” стратегического назначения и 6 многоцелевых ПЛА: три “Трафальгара” (1989-1991 гг.) и три “Астьюта” нового поколения.На различных этапах постройки находятся еще две субмарины серии “Астьют”, третья построенная, но не успевшая вступить в строй (“Одейшес”), приступила к прохождению испытаний в январе 2018 года.С учетом технического состояния кораблей, их молодого возраста и оснащения (к примеру, все шесть ПЛА — носители крылатых ракет большой дальности), ВМС Великобритании могут претендовать на второе место в мире (после США) по числу боеспособных подлодок.Дабы не пересказывать избитых истин, хочу поделиться парой фактов о Submarine Service.Общеизвестно, что на вооружении британских ПЛАРБ находятся американские баллистические ракеты “Трайдент-2”. Менее известно, что британцы используют более совершенные ядерные боезаряды собственной конструкции, имеющие регулируемую мощность взрыва (от 0,5 до 100 кт).Все шесть многоцелевых атомных подлодок вооружены КР большой дальности “Томагавк”. Великобритания — единственный из союзников США, которому было предоставлено право на приобретение данного оружия, сочетающего стратегическую дальность полета с конвенционной боевой частью.Темпы закупок крылатых ракет невелики: каждое десятилетии британцы приобретают примерно 65 “Томагавков” для компенсации расхода имеющихся ракет. Первое боевое применение состоялось в ходе бомбардировок Сербии в 1999 г., британскими подлодками было выпущено 20 ракет. В дальнейшем пуски КР производились из Индийского океана в ходе поддержки операции в Афганистане, вторжения США в Ирак и бомбардировок Ливии в 2011 г.Единственный в мире флот, имеющий опыт ведения морской войны в условиях, приближенных к современным. Способный на практике обеспечить логистическую поддержку крупной морской операции на удалении 13 тысяч километров от своих берегов.Оценка состояния и возможностей Королевских ВМС невозможна без учета геополитических реалий нашего времени. Британский флот — составной элемент американских ВМС, имеющих мультинациональный формат. Противовоздушные качества “Дэрингов” используются для обеспечения обороны авианосных группировок США. Танкеры вспомогательного флота сопровождают американские эскадры. Атомные “Трафальгары” запускают крылатые ракеты для поддержки американских операций на Ближнем Востоке.