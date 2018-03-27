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Посол РФ в США: Спровоцировать на эмоциональный срыв себя не дадим
Российский посол в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов прокомментировал очередную волну антироссийской истерии с массовой высылкой российских дипломатов. На странице дипломатической миссии содержится заявление о том, что Россия даст ответ на действия, нарушающие основы международного права, но при этом не собирается давать спровоцировать себя на эмоциональный срыв.
Анатолию Антонову журналисты задали вопрос о том, как он расценивает очередной антироссийский демарш США.
Ответ российского посол опубликован в Фейсбуке (на странице российского посольства):
По словам Антонова, американская администрация откровенно связала закрытие Генконсульства с его «близостью к базе подводных лодок и производствам «Боинг».
Антонов:
Напомним, что накануне в США заявили о высылке 60 российских дипломатов, среди которых 12 российских представителей в ООН. Дипломаты должны покинуть США в течение недели.
Анатолию Антонову журналисты задали вопрос о том, как он расценивает очередной антироссийский демарш США.
Ответ российского посол опубликован в Фейсбуке (на странице российского посольства):
Акция Вашингтона свидетельствует об очень тревожных симптомах. Слова о готовности к взаимодействию разошлись с делами. Вопреки заверениям, продолжена линия прежней администрации. Удар по официальным представителям и представительствам России – действия, направленные к конфронтации. Оправдания им нет.
Высылаются люди, отвечающие за те немногие направления, на которых выживает взаимовыгодное сотрудничество – космос, наука и культура, торговля, выяснение судеб пленных и пропавших без вести. Восстановление отношений и поиск точек соприкосновения отброшены назад.
Масштаб ущерба и предшествовавшие ему информационная подготовка и сопровождение говорят о том, что он, скорее всего, планировался заранее, просто был отложен – в ожидании подходящего повода. Отсутствие любых фактов, подтверждающих обвинения Вашингтона и Лондона в наш адрес, не могут не порождать подозрений в тесной координации и совместном планировании произошедшего.
Высылаются люди, отвечающие за те немногие направления, на которых выживает взаимовыгодное сотрудничество – космос, наука и культура, торговля, выяснение судеб пленных и пропавших без вести. Восстановление отношений и поиск точек соприкосновения отброшены назад.
Масштаб ущерба и предшествовавшие ему информационная подготовка и сопровождение говорят о том, что он, скорее всего, планировался заранее, просто был отложен – в ожидании подходящего повода. Отсутствие любых фактов, подтверждающих обвинения Вашингтона и Лондона в наш адрес, не могут не порождать подозрений в тесной координации и совместном планировании произошедшего.
По словам Антонова, американская администрация откровенно связала закрытие Генконсульства с его «близостью к базе подводных лодок и производствам «Боинг».
Антонов:
Так какая здесь связь с делом отравленного британского агента Скрипаля и его дочери?
Внутренние проблемы, от которых Вашингтон и Лондон пытаются отвлечь внимание «русской угрозой», никуда не денутся. Нашим оппонентам не нравится сильная и мощная Россия, чьи возможности были недавно продемонстрированы.
В день трагедии в Кемерово мы увидели от официального Вашингтона эмоциональную глухоту, безразличие и бездушие. Нам просто решили сделать больнее. Что же, можете радоваться. И это притом, когда простые американцы - вместе с нами в нашем горе, шлют нам соболезнования. Спасибо, друзья.Правда всплывет. Спровоцировать на эмоциональный срыв мы себя не дадим. Ответ будет.
Внутренние проблемы, от которых Вашингтон и Лондон пытаются отвлечь внимание «русской угрозой», никуда не денутся. Нашим оппонентам не нравится сильная и мощная Россия, чьи возможности были недавно продемонстрированы.
В день трагедии в Кемерово мы увидели от официального Вашингтона эмоциональную глухоту, безразличие и бездушие. Нам просто решили сделать больнее. Что же, можете радоваться. И это притом, когда простые американцы - вместе с нами в нашем горе, шлют нам соболезнования. Спасибо, друзья.Правда всплывет. Спровоцировать на эмоциональный срыв мы себя не дадим. Ответ будет.
Напомним, что накануне в США заявили о высылке 60 российских дипломатов, среди которых 12 российских представителей в ООН. Дипломаты должны покинуть США в течение недели.
Использованы фотографии: Посольство РФ в США
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