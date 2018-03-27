Посол РФ в США: Спровоцировать на эмоциональный срыв себя не дадим

Акция Вашингтона свидетельствует об очень тревожных симптомах. Слова о готовности к взаимодействию разошлись с делами. Вопреки заверениям, продолжена линия прежней администрации. Удар по официальным представителям и представительствам России – действия, направленные к конфронтации. Оправдания им нет.





Высылаются люди, отвечающие за те немногие направления, на которых выживает взаимовыгодное сотрудничество – космос, наука и культура, торговля, выяснение судеб пленных и пропавших без вести. Восстановление отношений и поиск точек соприкосновения отброшены назад.



Масштаб ущерба и предшествовавшие ему информационная подготовка и сопровождение говорят о том, что он, скорее всего, планировался заранее, просто был отложен – в ожидании подходящего повода. Отсутствие любых фактов, подтверждающих обвинения Вашингтона и Лондона в наш адрес, не могут не порождать подозрений в тесной координации и совместном планировании произошедшего.

Так какая здесь связь с делом отравленного британского агента Скрипаля и его дочери?



Внутренние проблемы, от которых Вашингтон и Лондон пытаются отвлечь внимание «русской угрозой», никуда не денутся. Нашим оппонентам не нравится сильная и мощная Россия, чьи возможности были недавно продемонстрированы.



В день трагедии в Кемерово мы увидели от официального Вашингтона эмоциональную глухоту, безразличие и бездушие. Нам просто решили сделать больнее. Что же, можете радоваться. И это притом, когда простые американцы - вместе с нами в нашем горе, шлют нам соболезнования. Спасибо, друзья.Правда всплывет. Спровоцировать на эмоциональный срыв мы себя не дадим. Ответ будет.