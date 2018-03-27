07:26 27 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Посол РФ в США: Спровоцировать на эмоциональный срыв себя не дадим

Российский посол в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов прокомментировал очередную волну антироссийской истерии с массовой высылкой российских дипломатов. На странице дипломатической миссии содержится заявление о том, что Россия даст ответ на действия, нарушающие основы международного права, но при этом не собирается давать спровоцировать себя на эмоциональный срыв.

Анатолию Антонову журналисты задали вопрос о том, как он расценивает очередной антироссийский демарш США.

Ответ российского посол опубликован в Фейсбуке (на странице российского посольства):
Акция Вашингтона свидетельствует об очень тревожных симптомах. Слова о готовности к взаимодействию разошлись с делами. Вопреки заверениям, продолжена линия прежней администрации. Удар по официальным представителям и представительствам России – действия, направленные к конфронтации. Оправдания им нет.


Высылаются люди, отвечающие за те немногие направления, на которых выживает взаимовыгодное сотрудничество – космос, наука и культура, торговля, выяснение судеб пленных и пропавших без вести. Восстановление отношений и поиск точек соприкосновения отброшены назад.

Масштаб ущерба и предшествовавшие ему информационная подготовка и сопровождение говорят о том, что он, скорее всего, планировался заранее, просто был отложен – в ожидании подходящего повода. Отсутствие любых фактов, подтверждающих обвинения Вашингтона и Лондона в наш адрес, не могут не порождать подозрений в тесной координации и совместном планировании произошедшего.


По словам Антонова, американская администрация откровенно связала закрытие Генконсульства с его «близостью к базе подводных лодок и производствам «Боинг».

Антонов:
Так какая здесь связь с делом отравленного британского агента Скрипаля и его дочери?

Внутренние проблемы, от которых Вашингтон и Лондон пытаются отвлечь внимание «русской угрозой», никуда не денутся. Нашим оппонентам не нравится сильная и мощная Россия, чьи возможности были недавно продемонстрированы.

В день трагедии в Кемерово мы увидели от официального Вашингтона эмоциональную глухоту, безразличие и бездушие. Нам просто решили сделать больнее. Что же, можете радоваться. И это притом, когда простые американцы - вместе с нами в нашем горе, шлют нам соболезнования. Спасибо, друзья.Правда всплывет. Спровоцировать на эмоциональный срыв мы себя не дадим. Ответ будет.


Посол РФ в США: Спровоцировать на эмоциональный срыв себя не дадим


Напомним, что накануне в США заявили о высылке 60 российских дипломатов, среди которых 12 российских представителей в ООН. Дипломаты должны покинуть США в течение недели.

Использованы фотографии: Посольство РФ в США
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 39

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Доктор Хаб (Дмитрий) Сегодня, 05:43
    Впору петь : Вставай страна огромная
    Доктор Хаб
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:45
      Страны Запада показали свое истинно гнусное лицо , видят что в России такое горе и все равно делают свое черное дело , можно к ним применить слово нелюди без всяких признаков морали . Теперь ждем ответ Кремля который должен быть предельно жестким .
      Spartanez300
      1. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 05:54
        Цитата: Spartanez300
        Не нужно никаких срывов , просто зеркально ответить по тем же пунктам .


        зеркально отвечать, значить реагировать на действия опонента, то есть оборонительная стратегия. не удобная позиция.
        много лучше контролировать и направлять события, провоцируя реакцию.
        банальность но иногда надо себе напоминать.
        Маки Авелльевич
        1. karish (Александр) Сегодня, 05:58
          Цитата: Маки Авелльевич
          много лучше контролировать и направлять события, провоцируя реакцию.

          очень часто кажется , что ты вроде все контролируешь , направляешь - а провоцируемые вроде как в нужную сторону для тебя события выходят из под контроля и реакция происходит совершенно в ненужную для тебя сторону.
          События последних 3-х лет прекрастные этому подтверждения.
          karish
        2. Омскгазмяс (Виктор) Сегодня, 05:59
          Думаю, для действий США ответ будет неожиданным и нестандартным.
          Омскгазмяс
          1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 06:39
            Цитата: Омскгазмяс
            Думаю, для действий США ответ будет неожиданным и нестандартным.

            Очень сильно сомневаюсь. Сказано же, что никаких эмоциональных срывов.
            Зная, что максимум на что мы способны-это зеркальный ответ, Запад вредит нам с расчётом на минимум потерь для себя. Ну не готовы они к самопожертвованию.
            Считаю, что ответы должны быть не зеркальными, а прогрессивными.
            Выслали двадцать? Встречайте сорок. У вас отравили нашим "Новичком"? А у нас отравили вашим "Старичком". Инсценировать и не предъявлять доказательств. Вы нам предъявите доказательства, тогда и мы вам...
            Пока будем оправдываться, нас так и будут все гнобить. Даже политические страны-карлики.
            BecmepH
        3. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:08
          Кедми так же вчера говорил.Нужно действовать на опережение,выслать все 100 человек,а н зеркально.Но так не будет.В России ещё очень сильна либеральная прозападная закваска Кремля
          Мар.Тира
          1. karish (Александр) Сегодня, 07:08
            Цитата: Мар.Тира
            Кедми так же вчера говорил.Нужно действовать на опережение,выслать все 100 человек

            Улыбаюсь я с этог Кедми .
            karish
        4. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 06:55
          Цитата: Маки Авелльевич
          зеркально отвечать, значить реагировать на действия опонента, то есть оборонительная стратегия. не удобная позиция.
          много лучше контролировать и направлять события, провоцируя реакцию.
          банальность но иногда надо себе напоминать.

          Согласен. Со страной, в которой нас называю - ВРАГОМ, иначе говорить бессмысленно.
          Быков.
      2. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 05:57
        Правильно, тем более матрасников «зачётно» потролили, устроив интернет голосование - на тему закрытия матрасного консульства, предложив на выбор города! Я - за Екатеринбург проголосовал! good
        Охотовед 2
      3. влад66 (Владимир) Сегодня, 05:58
        Цитата: Spartanez300
        Страны Запада показали свое истинно гнусное лицо , видят что в России такое горе и все равно делают свое черное дело , можно к ним применить слово нелюди без всяких признаков морали .

        А они нелюди и есть,там где ступала нога англосакса только кровь,разрушения и смута.
        Цитата: Spartanez300
        Теперь ждем ответ Кремля который должен быть предельно жестким .

        Должен быть зеркальным.В Екатеринбурге давно пора закрыть америкоское представительство.
        влад66
      4. котовский (Константин) Сегодня, 05:59
        Цитата: Spartanez300
        просто зеркально ответить по тем же пунктам .

        Тем самым подтвердить,что нас устраивают их правила игры?
        Не нужно суеты,надо идти своим путем.
        котовский
        1. 1536 (Евгений) Сегодня, 06:08
          А куда идти? Еще через пару этапов "пути" ЕС и США поместят нас в концлагеря и приготовят газовые камеры с английским газом. Так по-вашему?
          1536
          1. котовский (Константин) Сегодня, 06:24
            Цитата: 1536
            А куда идти? Еще через пару этапов "пути" ЕС и США поместят нас в концлагеря и приготовят газовые камеры с английским газом

            Поместилка не выросла еще..Откуда такие мрачные мысли?
            Цитата: 1536
            Так по-вашему?

            По моему,ненужно пороть горячку,зеркальные ответы это чушь собачья..
            Нас пытаются оторвать от европы,вынудить нас на агрессию,изолировать..
            Хотя если посмотреть,то полосатые сами могут оказаться в изоляции,
            если мы продолжим не обращать внимание на истерики.
            Выдохлись англоязычные,ошибки совершают,маневра не осталось..
            Другим будет наш ответ,настоящие державы какашками не бросаются. hi
            котовский
            1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 06:43
              Цитата: котовский
              если мы продолжим не обращать внимание на истерики.

              "Минус" Вам. Не терпеть надо, а отвечать надо так, чтобы желание гадить пропало.
              BecmepH
      5. karish (Александр) Сегодня, 06:02
        Цитата: Spartanez300
        , видят что в России такое горе и все равно делают свое черное дело

        Ещё раз мои соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим.
        Но эти 2 события никоим образом не связаны друг с другом.
        Цитата: Spartanez300
        Теперь ждем ответ Кремля который должен быть предельно жестким .

        Он разумеется будет и скорей всего зеркальный.
        karish
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:24
          Вот эта кодла и будет гнобить ЧМ по футболу, а Испания похоже "мстит" за Каталонию.
          ul_vitalii
  2. 1536 (Евгений) Сегодня, 06:06
    Закрытие консульства в Екатеринбурге и так называемого "Спасо-Хауса" - бывшего особняка Н.А. Второва в Москве, - лучших подарков для трампучийцев не найти.
    1536
    1. karish (Александр) Сегодня, 07:09
      Цитата: 1536
      Закрытие консульства в Екатеринбурге и так называемого "Спасо-Хауса" - бывшего особняка Н.А. Второва в Москве, - лучших подарков для трампучийцев не найти.

      как мне кажется . это они преживут.
      karish
  3. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 06:11
    Аналитически мыслящий Антонов вряд ли будет верить в мифических "друзей России" в США. Служба заставляет говорить бессмысленные вещи.
    Путина часто упрекают, что он создает в обществе "синдром осажденной крепости". Тогда "мировая общественность" ему неплохо подыгрывает. Так и до "марша славянки" можно "доиграться".
    п.с. Любые конфронтации с США с 1945-го года заканчивались "разменом интересов", и я не припомню, чтобы этот "размен" был в пользу СССР/РФ.
    samarin1969
    1. котовский (Константин) Сегодня, 06:50
      Цитата: samarin1969
      Аналитически мыслящий Антонов вряд ли будет верить в мифических "друзей России" в США. Служба заставляет говорить бессмысленные вещи.

      Да не в мифических друзьях дело..
      Все что происходит сейчас в политике,зависит от кучки англоязычных подлецов.
      Грубо говоря скупили правительства,тех стран что входят в их коалицию и творят
      беспредел от лица этих стран. А жителей этих государств кто спрашивает,чего они хотят?
      Неужели войны? А может дружить и торговать?
      Правительства западных стран оторвались от своих граждан.Нарушают все мыслимые законы,
      начиная от международных заканчивая институтом семьи..
      Задумайтесь,почему мы стараемся действовать в рамках правил?Даже если нам в лицо
      плюют,даже если не выгодно,даже если собственные граждане РФ позволяют себе
      оскорблять правительство? Путин в угоду народу мог менять конституцию каждый год,
      почему так не делает?
      котовский
      1. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 07:05
        котовский "Задумайтесь,почему мы стараемся действовать в рамках правил?"
        От слабости...
        samarin1969
        1. котовский (Константин) Сегодня, 07:12
          Цитата: samarin1969
          От слабости...

          Эх тезка..То гордыня называется. hi
          котовский
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:22
    Спровоцировать на эмоциональный срыв себя не дадим
    Я думаю, что сегодня уже нужно говорить не о "эмоциональном срыве", а о прямых враждебных действиях направленных против нашей страны. Т.е. о нападении без официального объявления войны.
    rotmistr60
    1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 06:50
      Цитата: rotmistr60
      Спровоцировать на эмоциональный срыв себя не дадим
      Я думаю, что сегодня уже нужно говорить не о "эмоциональном срыве", а о прямых враждебных действиях направленных против нашей страны. Т.е. о нападении без официального объявления войны.

      Согласен с Вами. История показывает, что надежды на благоразумие "партнёров" оборачиваются большой кровью. Не надо ждать и быть благородными. "На войне, как на войне". Тут-или ты, или-тебя. Поэтому, никаких правил. Слишком высока цена...
      BecmepH
      1. котовский (Константин) Сегодня, 07:08
        Цитата: BecmepH
        Тут-или ты, или-тебя.

        Считаете будет победитель в современной войне?
        Цитата: BecmepH
        Не надо ждать и быть благородными.

        Цитата: BecmepH
        Поэтому, никаких правил

        Тогда чем вы лучше тех кого наказывать собрались?
        котовский
  5. лысова (владимир) Сегодня, 06:39
    Последние события не причём (ландон), нужен повод - сделали. Не могут переварить, что есть государства по круче. Как не куснут Россию, остаются в заднице. Время церемоний кончилось.
    лысова
  6. Blondy (Blondy) Сегодня, 06:40
    Мужики, не берите в голову, Мэй провела отличную интригу. Про брексит все забыли. Европа объединилась перед Российской агрессией и торговой войной с США. читайте Daily Telegraph: Россия и США совершили «европейское чудо»...Россию просто использовали. Как говориться - просто бизнесс.
    Источник: https://politexpert.net/98196-daily-telegraph-ros
    siya-i-ssha-sovershili-evropeiskoe-chudo?utm_sour
    ce=politobzor.net
    Blondy
    1. karish (Александр) Сегодня, 07:06
      Цитата: Blondy
      Европа объединилась перед Российской агрессией

      Ну она объединилась ещё 3 года назад.Или Вы про европейские санкции забыли 7
      Цитата: Blondy
      и торговой войной с США.

      объединилась против США . как я понимаю ?
      Цитата: Blondy
      : Россия и США совершили «европейское чудо».

      можно попдробней , что вы имеете ввиду ?
      Странная какая то у вас логика . США ввело пошлины на европейские товары . за это европа объединилась с ней против РФ ? belay
      Цитата: Blondy
      .Россию просто использовали. Как говориться - просто бизнесс.

      ?????
      karish
  7. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 06:54
    С высылкой Российских дипломатов из США всё понятно - шоу должно продолжаться. Меня больше заинтересовал пункт по высылке 12 российских представителей в ООН. США очередной раз демонстрируют, что на своей территории они и в ООН могут гадить по своема усмотрению. Пора бы поднимать вопрос о переезде ООН в более демократичную страну, уважающую международное право, а то "исключительные" превратили его в свой коврик для вытирания обуви.
    Alex-a832
  8. zulusuluz Сегодня, 06:55
    В качестве ответных мер нужно выслать по 100 представителей каждой из стран, т.к. Россия одна против всех. А если таковых не наберется, имущество конфисковать.
    zulusuluz
    1. karish (Александр) Сегодня, 07:04
      Цитата: zulusuluz
      мер нужно выслать по 100 представителей каждой из стран

      Цитата: zulusuluz
      имущество конфисковать.

      А какое имущество конфисковать 7
      Чемодан с носками и трусами ?
      karish
      1. zulusuluz Сегодня, 07:14
        Не бомжевали же дипломаты иностранных государств... В конце-то концов.
        zulusuluz
  9. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 06:58
    Отсутствие любых фактов, подтверждающих обвинения Вашингтона и Лондона в наш адрес, не могут не порождать подозрений в тесной координации и совместном планировании произошедшего.

    При чем здесь отравление? Это дивиденды за крымнаш.

    Внутренние проблемы, от которых Вашингтон и Лондон пытаются отвлечь внимание «русской угрозой», никуда не денутся. Нашим оппонентам не нравится сильная и мощная Россия, чьи возможности были недавно продемонстрированы.

    И какие же у них внутренние проблемы от которых надо отвлекать народ? Может с экономикой что-то не то? Так нет. Цветет их экономика и соответственно уровень благосостояния граждан.

    Спровоцировать на эмоциональный срыв мы себя не дадим. Ответ будет.

    Истерика уже во всю. А делов-то? 24 страны выслали 140 российских дипломатов. И что? Ничего страшного. Пригодятся они и на Родине. Чего истерику закатывать? request
    профессор
    1. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 07:15
      За то валюты сколько съэкономим, а ставших лишними дипломатов на другую работу - дворы подметать всё равно они были бесполезными на своём прежнем месте работы. Про американских дипломатов всё время слышно, то печенюшки раздают, то наших предателей на приёмах потчуют, а что сделали наши дипломаты для усиления роли России? Отвечу: Н И Ч Е Г О! Они свой хлеб не заработали, вот пусть сидят на родине.
      Рысь33
    2. котовский (Константин) Сегодня, 07:16
      Цитата: профессор
      Чего истерику закатывать?

      Профессор.. belay
      Снимаю шляпу.. hi
      Вы сегодня прям само благоразумие..
      котовский
  10. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 07:08
    "Спровоцировать на эмоциональный срыв себя не дадим" и забился в истерике laughing
    Рысь33
  11. Moskovit (Алексей) Сегодня, 07:18
    А что тут срываться. Те, кто нас высылал - собрали манатки и домой. Заодно можно в сша, Европу и Украину можно отправить Тулеева, мэра Волоколамска и Коломны, Пучкова, Воробьева, Шувалова, вобщем всех этих мутко. Собрать пароход этих деятелей и отправить на запад. От них вреда в сто раз больше госдепов и цру вместе взятых.
    Moskovit
  12. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 07:25
    Надо вискарь английский запретить которым все магазины завалены,и железным занавесом накрыться,а запад пускай думает со страхам,что у нас там творится.А то у нас только озабоченность выражают ,да ответными мерами грозят,запад это собаки которые не принимают нормальный диалог,с ними нельзя как с людьми общаться,договора заключать,на протяжении всей истории Россия никак это не поймёт
    Yak28
Картина дня