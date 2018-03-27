Капитана задержанного Украиной российского рыболовецкого судна этапировали в Херсон

Вышеперечисленные действия сотрудников пограничной службы Украины являются противоправными, опасными для жизни и безопасности граждан РФ. На данный момент все члены экипажа находятся на борту судна. До конца дня капитана судна обещают этапировать в Херсон для проведения следственных действий.

Представитель судовладельца российского рыболовецкого судна «Норд», задержанного украинскими «прикордонниками» в нейтральных водах Азовского моря, назвал украинские действия угрожающими здоровью и жизни команды судна. Напомним, что накануне российское судно «Норд», судовладельцем которого является керченский рыболовецкий колхоз имени Первого мая, украинскими пограничниками после задержания в 20-25 морских милях от Обиточной косы было отконвоировано в Бердянск (Украина).В пограничной службе Украины было заявлено, что 10 членов команды «Норда» нарушили «порядок выезда с временно оккупированной территории» - полуострова Крым, и «должны были сообщить о своих действиях в Киев».Представителя судовладельца цитирует ТАСС По последним данным, капитан судна уже этапирован в Херсон.По словам представителя керченского колхоза им.Первого мая, топлива на «Норде» хватит не более чем на 5 суток с учётом необходимости работы холодильников для улова. На борту судна, по последним данным, находится 5,7 кг охлаждённой рыбы.Пресной воды и продуктов питания на судне остаётся на более чем на 4 суток.Видео украинской пограничной службы: