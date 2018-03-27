07:26 27 марта
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Капитана задержанного Украиной российского рыболовецкого судна этапировали в Херсон

Представитель судовладельца российского рыболовецкого судна «Норд», задержанного украинскими «прикордонниками» в нейтральных водах Азовского моря, назвал украинские действия угрожающими здоровью и жизни команды судна. Напомним, что накануне российское судно «Норд», судовладельцем которого является керченский рыболовецкий колхоз имени Первого мая, украинскими пограничниками после задержания в 20-25 морских милях от Обиточной косы было отконвоировано в Бердянск (Украина).

В пограничной службе Украины было заявлено, что 10 членов команды «Норда» нарушили «порядок выезда с временно оккупированной территории» - полуострова Крым, и «должны были сообщить о своих действиях в Киев».

Представителя судовладельца цитирует ТАСС:
Вышеперечисленные действия сотрудников пограничной службы Украины являются противоправными, опасными для жизни и безопасности граждан РФ. На данный момент все члены экипажа находятся на борту судна. До конца дня капитана судна обещают этапировать в Херсон для проведения следственных действий.



По последним данным, капитан судна уже этапирован в Херсон.

По словам представителя керченского колхоза им.Первого мая, топлива на «Норде» хватит не более чем на 5 суток с учётом необходимости работы холодильников для улова. На борту судна, по последним данным, находится 5,7 кг охлаждённой рыбы.

Пресной воды и продуктов питания на судне остаётся на более чем на 4 суток.

Видео украинской пограничной службы:

Использованы фотографии: Погранслужба Украины
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Комментарии 27

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:55
    Нет пора давать по рукам хохлам , совсем уже зарвались .
    Spartanez300
    1. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 05:57
      при этом какое-нибудь их военное корыто
      dik-nsk
      1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 06:06
        Цитата: dik-nsk
        при этом какое-нибудь их военное корыто

        ??? Что - утопить? Или вновь - попытаться вернуть? what
        Охотовед 2
        1. котовский (Константин) Сегодня, 06:10
          Цитата: Охотовед 2
          ?? Что - утопить? Или вновь - попытаться вернуть?

          Еще неизвестно,что для них хуже. laughing
          котовский
        2. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 06:22
          ???
          я отвечал на фразу "захватить украинское судно, их много ходит".. просто чел редактировал свой коммент
          dik-nsk
    2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 06:03
      Посмотрим чем дело закончится. Мне кажется наши дипломаты договорятся.
      RASKAT
      1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:08
        С очередной высылкой наших дипломатов их там практически не остается , да и с этими упырями договорится сложно у них ведь вместо голов унитазы yes .
        Spartanez300
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 06:42
      Это же сколько нужно холодильников чтобы сохранить 5,7 кГ рыбы? belay
      сибиралт
      1. Metallurg_2 (Михаил Акимкин) Сегодня, 06:51
        Много - если рассовать в каждый холодильник по рыбине.
        Metallurg_2
        1. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:02
          А если это всего одна рыбина? lol
          сибиралт
  2. Омскгазмяс (Виктор) Сегодня, 05:56
    Нарываются.
    Омскгазмяс
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:09
    А что мы? Граждане-то российские... request
    a.s.zzz888
    1. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 06:25
      Цитата: a.s.zzz888
      А что мы? Граждане-то российские..


      Снова озаботимся!
      Titsen
  4. Волька Сегодня, 06:15
    это провокация однозначно, так незалежная окраина пытается внести свою лепту в травлю России, но почему российская консульская служба и МИД РФ молчат
    Волька
  5. tchoni (Евгений) Сегодня, 06:17
    А вот тут и войсковую операцию а ля "потийский казус" провести не грех. И, вообще, как такое возможно, что бы наши суда на азове задержмвали хохлы? или у них там флот есть?
    tchoni
  6. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:19
    Крымская прописка как красная тряпка для них, начнут госизмену придумывать, могут и оружие "найти".
    ul_vitalii
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:19
    нарушили «порядок выезда с временно оккупированной территории»
    Еще одни "могучие и великие" диктуют свои условия и устанавливают свои порядки. Наглости и хамству по отношению к России уже нет предела. И ведь беспозвоночные стараются на западную публику. Ну может действительно хватит нянчиться с этой враждебной страной?
    rotmistr60
  8. Alex66 (Александр) Сегодня, 06:22
    А мне интересно капитану были озвучены места плавания в которые нельзя заходить? Где ему мы не сможем помочь. Ведь на волне нашей пропаганды капитан вполне мог подумать если он не в территориальных водах Украины, то он в безопасности.
    Alex66
    1. лысова (владимир) Сегодня, 06:53
      О том же думаю - как они попали в чужие воды, прекрасно зная отношение с Украиной. " Клевало "так, что забыли "что по чём ". Безалаберность или расчёт ? Создали офигительную проблему.
      лысова
  9. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:36
    Вот не дали в 14ом году забрать назад Мариуполь, и терпим укронацистов! am Проблема решается просто -в том районе должны быть наши бронекатера, чтобы гонять из Азовского моря укроинскую военщину! А захваченное судно нужно вернуть в Россию хоть силой оружия, хоть как угодно!
    Геркулесыч
    1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 06:49
      пиратство чистой воды
      Hammerlock
    2. Metallurg_2 (Михаил Акимкин) Сегодня, 06:54
      Вот не дали в 14ом году забрать назад Мариуполь, и терпим укронацистов

      Просто потому что кое-кому (не буду называть по фамилии) доходчиво объяснили, что если ополчение не остановится - будет конфисковано все, что накраблено на галерах за 14 лет и вывезено за границу.
      Metallurg_2
  10. perm23 (сергей) Сегодня, 06:38
    а где наши погранцы. почему не помогли . почему вовсю корабли украины ходят где хотят.
    perm23
    1. VALERIK_097 (Валерий) Сегодня, 07:05
      К каждому рыбаку ПСКр не приставишь,да и не входит это в обязанности пограничников.
      VALERIK_097
  11. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:46
    Надо по традиции выразить глубокую озабоченность
    Дормидонт
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:08
      Вас и пошлем вырожать, дадим пару гранатометов -надеюсь, управитесь? ?? lol
      Геркулесыч
  12. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:21
    Прецендент создан. Будут нашу реакцию ждать. Этак все рыболовство парализуют.
    Сергей985
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