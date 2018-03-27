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Операция "Устранение". Луценко: Савченко последней в нашем списке не станет
Генпрокурор Украины, которого накануне обвинили в проявлении непрофессионализма в связи с неправомерной публикацией видео слежки за нардепом Надеждой Савченко, объявил, что Савченко «не последняя». По словам Юрия Луценко, в текущем году генеральная прокуратура Украины рассмотрит ещё несколько нардепов ВРУ на предмет лишения их Радой депутатской неприкосновенности с возможностью развития ситуации по ранее возбужденным уголовным делам.
В интервью телеканалу ICTV Луценко заявил:
Украинские эксперты расценили это высказывание Луценко, как доказательство фактического начала избирательной кампании Порошенко. Напомним, что выборы президента на Украине должны пройти в 2019 году. При этом Порошенко уже сейчас начал различными способами, включая ресурс ГПУ, устранять конкурентов и тех, кто мог бы и вовсе свести ситуацию к досрочным выборам при его рейтинге менее 10%.
Ранее Савченко назвала Луценко человеком, которого специально усадили в кресло генпрокурора, чтобы тот выгораживал лиц, совершивших преступления на майдане и после победы майдана. А это, по словам Савченко, вся верхушка украинской власти.
В интервью телеканалу ICTV Луценко заявил:
В этом году я уверен, что большинство из дел, возбуждённых в отношении депутатов, на которых было решение парламента о снятии депутатского иммунитета, будут добавлены к судебным процессам.
Украинские эксперты расценили это высказывание Луценко, как доказательство фактического начала избирательной кампании Порошенко. Напомним, что выборы президента на Украине должны пройти в 2019 году. При этом Порошенко уже сейчас начал различными способами, включая ресурс ГПУ, устранять конкурентов и тех, кто мог бы и вовсе свести ситуацию к досрочным выборам при его рейтинге менее 10%.
Ранее Савченко назвала Луценко человеком, которого специально усадили в кресло генпрокурора, чтобы тот выгораживал лиц, совершивших преступления на майдане и после победы майдана. А это, по словам Савченко, вся верхушка украинской власти.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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