07:23 27 марта
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Операция "Устранение". Луценко: Савченко последней в нашем списке не станет

Генпрокурор Украины, которого накануне обвинили в проявлении непрофессионализма в связи с неправомерной публикацией видео слежки за нардепом Надеждой Савченко, объявил, что Савченко «не последняя». По словам Юрия Луценко, в текущем году генеральная прокуратура Украины рассмотрит ещё несколько нардепов ВРУ на предмет лишения их Радой депутатской неприкосновенности с возможностью развития ситуации по ранее возбужденным уголовным делам.

Операция "Устранение". Луценко: Савченко последней в нашем списке не станет


В интервью телеканалу ICTV Луценко заявил:
В этом году я уверен, что большинство из дел, возбуждённых в отношении депутатов, на которых было решение парламента о снятии депутатского иммунитета, будут добавлены к судебным процессам.



Украинские эксперты расценили это высказывание Луценко, как доказательство фактического начала избирательной кампании Порошенко. Напомним, что выборы президента на Украине должны пройти в 2019 году. При этом Порошенко уже сейчас начал различными способами, включая ресурс ГПУ, устранять конкурентов и тех, кто мог бы и вовсе свести ситуацию к досрочным выборам при его рейтинге менее 10%.

Ранее Савченко назвала Луценко человеком, которого специально усадили в кресло генпрокурора, чтобы тот выгораживал лиц, совершивших преступления на майдане и после победы майдана. А это, по словам Савченко, вся верхушка украинской власти.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. Vard Сегодня, 06:28
    Если в Украине переизберут Поросёнка... то... хотя украинцы могут и не такое выкинуть...
    Vard
    1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 06:38
      Юля следующая.потрох будет единственным кандидатом.остальных запугают или грохнуться или посадят.или или
      vkl.47
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:30
    надька-наводчица становится разменной монетой в борьбе за престол ненужной... bully
    a.s.zzz888
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:34
      Если выпустят, то опять в народ босиком пойдет и будет целовать асфальт за выходом из "учреждения" smile
      ul_vitalii
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:33
    Рад нужно разогнать силой оружия, и попутно застрелить парошенку -тогда и овцы будут сыты wassat , и волки живы wassat !!!
    Геркулесыч
    1. Metallurg_2 (Михаил Акимкин) Сегодня, 06:46
      Интересно, кто же разгонять пойдет? Диванные эксперты что ли, которые на цензорах срут?
      Metallurg_2
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:01
        Вы границы откройте -добровольцев из России хватит, чтобы смести хунту и приспешников под чистую !!!
        Геркулесыч
  4. Metallurg_2 (Михаил Акимкин) Сегодня, 06:45
    Вова Парасюк на подходе значит. И толстый свин Мосийчук. и Соболев с Семенченко.
    Если конечно срочно не перекуются не начнут петь осанну самой честной шоколадной владе.
    Metallurg_2
  5. Сергей уи (Сергей) Сегодня, 06:48
    Жаль Надю скрутили ))
    Сергей уи
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:55
    Зачистка по всем "фронтам" для освобождения площадки под второй срок Порошенко. То, что Савченко не последняя это понятно не только на Украине. Режим понимает, что ему может грозить в случае нового майдана, поэтому инстинкт самосохранения толкает на крайние меры.
    rotmistr60
  7. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 06:56
    Время "добровольцев" ушло. Их изолируют/утилизируют. ...Несколько громких закрытий или отстрелов и сами разбегутся. Главное - выбить лидеров.
    samarin1969
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