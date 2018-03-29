Вооружённые силы Чили: одни из самых сильных в Латинской Америке

Военный парад в Сантьяго, 2014 год

ОБТ «Леопард-2А4» чилийской армии

Истребитель F-16 чилийских ВВС

чилийский фрегат «Альмиранте Кокрейн»

Источники информации:

https://vpk-news.ru/articles/41775

Зарубежное военное обозрение. - 2013. - №8. - С. 19-23

http://armor.kiev.ua/Tanks/Modern/latin

Материалы из открытых источников.

Сегодня вооруженные силы Чили по праву считаются одними из самых сильных в Латинской Америке. Как и вооруженные силы других государств они предназначены для защиты свободы, независимости и территориальной целостности страны. В настоящее время вооруженные силы Чили состоят из Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морских сил. Конечно, по меркам США, Китая или России военные расходы Чили кажутся крохотными (4,61 миллиарда долларов – 2016 год, данные SIRPI), но в сравнении с другими странами Латинской Америки – это вполне адекватная сумма.Руководство Республики Чили рассматривает укрепление вооруженных сил страны в качестве очень важного фактора, который способствует росту влияния государства, активизации и диверсификации связей страны с другими государствами на фоне растущей вовлеченности Сантьяго в решение не только региональных, но и глобальных проблем. В соответствии с конституцией страны верховным главнокомандующим ВС Чили является президент. Именно он определяет направления военного строительства и военно-политического курса, назначает министра национальной обороны, начальника объединенного штаба ВС и главнокомандующих видами вооруженных сил.Министерство обороны Чили отвечает за разработку доктринальных документов в области обороны и безопасности, развития и строительства армии и флота. Главой военного ведомства в Чили является гражданское лицо, осуществляющее руководство ВС через аппарат Минобороны, а также объединенный штаб ВС. Последний выступает постоянным консультативным органом министра обороны при подготовке к применению и в ходе управления ВС в случае возникновения угрозы внешней агрессии или появления международного кризиса, который угрожал бы национальной безопасности Чили.Учитывая размеры территории и границы страны, кажется, что вооруженные силы Чили должны быть внушительными по размерам. Действительно, страна протянулась с севера на юг на 4300 километров, при этом ее ширина с запада на восток никогда не превышает 200 километров. Сухопутная граница и береговая линия составляют по 6400 километров каждая. С чисто военной точки зрения оборонять столь большую вытянутую территорию было бы очень сложно. К счастью для Чили, практически вся сухопутная граница страны приходится на естественное препятствие – Анды. Преодоление данного горного массива является сложным для пехоты, а для тяжелой боевой техники горы практически непреодолимы. Следует также учитывать, что у страны нет соседей, обладающих большой военной мощью. Принимая это во внимание и благодаря существенным доходам от экспорта меди, в Чили удалось создать достаточно компактные и хорошо оснащенные ВС, которые сегодня входят в пятерку сильнейших в Латинской Америке, отмечает заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.Общая численность вооруженных сил Чили составляет 73 500 человек, данные журнала «Зарубежное военное обозрение» №8 за 2013 год. Численность Сухопутных войск Чили – 41 400 человек, ВМС – 20 700 человек, включая 2800 морских пехотинцев, ВВС – 11 400 человек. В то же время по данным популярного статистического интернет-ресурса knoema (мирового атласа данных) численность вооруженных сил Чили в 2015 году составляла 109 450 человек, данная цифра учитывает и военизированные формирования, которые могли бы использоваться для поддержки или замены регулярных войск.Медь не зря уже упоминалась выше в контексте развития вооруженных сил Чили, для Сантьяго этот металл является стратегическим ресурсом. Страна является безоговорочным лидером по производству меди, также на территории Чили располагаются самые крупные подтвержденные запасы меди (порядка 20 процентов от мировых запасов). Неудивительно, что доходы от реализации меди страна частично тратит на свои вооруженные силы. Финансовые средства на покупку вооружений и военной техники в Чили выделяются вне рамок республиканского бюджета. На основании «Закона о меди» еще от 1958 года на эти цели государственная компания «Коделко» ежегодно перечисляет 10 процентов от своей экспортной прибыли (но не менее 240 миллионов долларов). Поступающие денежные средства аккумулируются на счетах специально созданного фонда в центральном банке Чили, после чего расходуются исключительно на покупку и модернизацию вооружений и военной техники. В связи со стабильными ценами на медь и устойчивым спросом на металл, аккумулированная в спецфонде сумма, по разным оценкам экспертов, составляет более 5 миллиардов долларов США.Основными поставщиками вооружений и военной техники для ВС Чили традиционно являются США и Израиль, некоторая часть техники была приобретена в странах Западной Европы, а также в Бразилии. В то же время возможности собственного военно-промышленного комплекса Чили крайне ограничены. Доля устаревшей военной техники в чилийской армии достаточно велика, однако существенно меньше, чем в большинстве государств Латинской Америки. Как отмечает Александр Храмчихин, Россия регулярно участвует в местных военных выставках, однако пока так и не проникла на оружейный рынок данного государства.Сухопутные войска являются самым многочисленным видом ВС Чили. В их состав входят пехотные, бронетанковые, механизированные, артиллерийские, горнострелковые, инженерные формирования, а также подразделения спецназа, связи, армейской авиации и тылового обеспечения. Организационно чилийские сухопутные войска сведены в 6 дивизий, которые дислоцируются на территории соответствующих военных зон. Помимо дивизий в составе сухопутных войск есть отдельная бригада армейской авиации, две отдельных бригады сил специальных операций «Лаутаро», также имеются 4 бронетанковые и 2 мотопехотные бригады. Для повышения эффективности оперативного управления войсками развернуто специальное командование наземных операций. Сухопутные войска представлены следующими пехотными дивизиями: 1-я (штаб в Антофагасте), 2-я моторизованная (Сантьяго), 3-я горная (Вальдивия), 4-я (Койайке), 5-я (Пунта-Аренас), 6-я (Икике).Вооруженные силы Чили располагают сильнейшим танковым парком в Латинской Америки, на вооружении сухопутных войск находится 172 немецких ОБТ «Леопард-2А4» (проводятся работы по повышению уровня их защищенности) и 105 устаревших танков «Леопард-1А5». Помимо этого сухопутные войска располагают 411 БМП (266 «Мардеров» немецкого производства и 145 голландских AIFV), 23 БРМ (15 французских VAP и 8 американских М113CR) и не менее 700 БТР, среди которых американские гусеничные бронетранспортеры М113А1/2 – 472 машины, швейцарские «Пираньи» – 205 машин и «Роланды» – 20 машин, а также французские VBCL – 21 машина.Артиллерия сухопутных войск представлена 59 САУ, среди которых 48 американских 155-мм САУ М109 и 11 старых французских САУ AMX Mk F3 того же калибра. Буксируемая артиллерия представлена 82 орудиями, большая часть это итальянские 105-мм гаубицы М-56, также имеется 16 американских 105-мм гаубиц M101A1 и 12 израильских 155-мм пушек-гаубиц М-68 и М-71. Также на вооружении находится более 900 минометов различных калибров, в том числе самоходных, в основном чилийского производства FAMAE. Помимо всего прочего чилийские сухопутные войска располагают 12 израильскими РСЗО LAR-160 (калибр 160 мм) и 55 новейшими израильскими ПТРК «Спайк».Войсковая ПВО включает в себя два французских ЗРК «Кроталь», 8 английских ПЗРК «Блоупайп» и 40 израильских ЗСУ ТСМ-20 (смонтированы на шасси БТР «Пиранья»). Помимо этого имеется достаточно большая по численности армейская авиация и ее «филиал» – авиация корпуса карабинеров (национальная полиция Чили). На их вооружении находится порядка 60 легких самолетов (в основном американского производства) и более 30 различных вертолетов.Военно-воздушные силы Чили – это самостоятельный вид вооруженных сил. ВВС страны предназначены для решения следующего перечня основных задач: завоевания и удержания превосходства в воздухе; прикрытия административно-политических центров страны, важных объектов и районов, а также группировок войск и техники от ударов с воздуха; оказания непосредственной огневой поддержки частям и соединениям сухопутных войск и военно-морских сил; ведения разведки; переброски личного состава и грузов по воздуху в интересах всех видов ВС Чили; выброски воздушных десантов. В состав ВВС Чили входят боевая и вспомогательная авиация, а также средства и силы ПВО.При этом средства ПВО нельзя назвать сильной стороной чилийских вооруженных сил. Наземная ПВО в составе ВВС страны включает 3 батареи норвежского ЗРК NASAMS среднего радиуса действия (2,5-40 км), предназначенного для поражения аэродинамических целей на малых и средних высотах (0,03 – 16 км). Также на вооружении находится 12 ЗРК «Мигаль» французского производства (представляют собой 4 ПЗРК «Мистраль», установленных на джипе). Остальные средства ПВО представлены зенитной артиллерией, в том числе 44 зенитными самоходными установками М163 американского производства (6-ствольная 20-мм пушка M61 на базе БТР М113), а также 90 буксируемыми установками, в том числе 66 американскими М167 (та же 6-ствольная 20-мм пушка M61) и 24 швейцарскими Эрликон GDF-005 (спаренная 35-мм пушка).ВВС Чили организационно сведены в авиационное командование и 5 авиационных бригад: 1-я (военно-воздушная база «Лос-Кондорес», Икике), 2-я (ВВБ «Пудауэль», Сантьяго), 3-я (ВВБ «Эль-Тепуаль», Пуэрто-Монт), 4-я (ВВБ «Чабунко», Пунта-Аренас), 5-я (ВВБ «Серро-Морено», Антофагаста).Ударная авиация Чили представлена легкими штурмовиками – 12 бразильскими А-29В (ЕМВ-314), также имеется около 20 испанских А-36 (С-101). Основной силой чилийских ВВС являются сравнительно современные 46 многоцелевых истребителей F-16, также имеется 12 устаревших американских истребителей F-5. В составе ВВС имеется один самолет ДРЛО на базе «Боинга-707», 5 самолетов-разведчиков О-2А и по два самолета-заправщика KC-135Е и КС-130R. Транспортная авиация относительно многочисленна и по большей части представлена американскими самолетами, в том числе: 5 С-130, 10 РА-28, 2 «Боинга-737», один «Боинг-767», 4 «Цессна-525», по два «Гольфстрима-4» и «Лирджета-35А», также имеется 3 испанских С-212 и 13 канадских DHC-6. Учебная авиация представлена 6 американскими SR-22Т, также имеется до 40 самолетов Т-35. В составе чилийских ВВС насчитывается также более 40 различных вертолетов, все американского производства: до 18 UH-1, 17 «Белл-412», 5 «Белл-206» и один S-70A.Военно-морские силы также являются самостоятельным видом вооруженных сил Чили. Они предназначены для защиты морских коммуникаций и исключительной экономической зоны государства; обеспечения безопасности морского судоходства в районе Магелланова пролива и мыса Горн; борьбы с подводными лодками и группировками надводных кораблей противника; оказания поддержки сухопутным войскам страны на приморских направлениях; проведения морских десантных операций. ВМС Чили состоят из подводных сил флота, эскадры надводных кораблей, групп ракетных катеров, морской авиации, командования амфибийных сил, командования морской пехоты и сил специального назначения.ВМС Чили и объединенная с ними береговая охрана в организационном плане разделены на 5 военно-морских зон: 1-я (Вальпараисо), 2-я (Талькауано), 3-я (Пунта-Аренас), 4-я (Икике), 5-я (Пуэрто-Монт). В составе военно-морских сил насчитывается 4 подводных лодки, в том числе две новейших лодки типа «Каррера» (французские «Скорпен») и две достаточно современных лодки «Томпсон» (немецкий проект 209/1300). Основу надводных сил флота составляют 3 новейших фрегата «Альмиранте Кокрейн» (английские «Норфолк»), 2 «Альмиранте Риверос» (голландские «Карел Доорман») и 2 фрегата «Капитан Прат» (голландские «Якоб ван Хеемскерк»), имеется также один фрегат «Вильямс» (английский «Бродсуорд»). Их дополняют 3 ракетных катера «Касма» (израильские «Саар-4»). В составе флота имеются также многочисленные сторожевые катера и патрульные корабли: 6 «Ортиз», 4 «Пилото Пардо» (OPV-80), 8 «Грумете Диаз» (израильские «Дабур») и еще до 100 судов – в береговой охране. Десантные силы флота располагают современным десантным кораблем-доком «Саргенто Алдеа» (французский «Фудр»), двумя ТДК «Ранкагуа» (французские «Батрал»), одним транспортом «Акилес» и одной десантной баржой «Эликура».Морская авиация ВМС Чили имеет в своем составе 14 разведывательных и патрульных самолетов, в том числе: 5 американских О-2А и два Р-3АСН, 4 бразильских ЕМВ-111, 3 испанских С-295МРА), 8 учебных самолетов (швейцарские РС-7). Вертолеты представлены 5 французскими противолодочными AS532SC, также имеется порядка 20 транспортных и многоцелевых вертолетов (два французских AS332L, 5 AS365N, 3 SA365F1, до двух американских «Белл-412», 5 «Белл-206» и 4 немецких Во-105СВS).Морская пехота Чили состоит из двух групп защиты военно-морских баз и амфибийной экспедиционной бригады. На вооружении морских пехотинцев находится 30 легких танков «Скорпион» британского производства, до 100 БТР (40 шведских Bv206, до 30 американских LVTP-5 и, возможно, 25 швейцарских «Роланд»). Также имеется 8 минометов и 40 буксируемых орудий.В настоящее время Чили в экономическом, военном и политическом отношении являются одной из наиболее устойчивых стран Латинской Америки, считает Александр Храмчихин. При этом ВС Чили способны выполнить все возложенные на них функции по защите суверенитета и территориальной целостности страны. Одной из основных задач ВС Чили является обеспечение высокого уровня технической оснащенности, которая гарантировала бы адекватное реагирование как на существующие, так и на потенциальные угрозы территориальной целостности и суверенитету государства, а также содействовала росту политического веса государства на региональном и международном уровне.