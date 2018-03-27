В Росгвардии в связи с трагедией в Кемерово отменили торжественные мероприятия

Эта трагедия глубоко коснулась наших сердец, и мы разделяем боль всех, чьи близкие погибли в результате этого страшного пожара. Скорбим вместе с вами. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим и готовы в эту трудную минуту оказать помощь, которая от нас может понадобиться.

Свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие Росгвардии (Федеральной службы войск национальной гвардии). Ещё недавно этот праздник носил название День Внутренних войск, однако после реформы самих войск изменилось и его название.Датой праздника 27 марта выбрано по той причине, что именно в этот день в 1811 году по распоряжению императора Александра I в России появляется предшественница и Росгвардии, и Внутренних войск – Внутренняя стража, отвечавшая за порядок, безопасность и соблюдение законности внутри страны. Со временем из Внутренней стражи «вырос» Отдельный корпус жандармерии, в задачи которого стала входить и борьба с терроризмом.Сегодняшняя дата для Росгвардии становится скорбной. Многие сотрудники ведомства задействованы в мероприятиях в Кемерово, где пожар унёс десятки жизней, включая жизни детей. В связи с трагедией на Кузбассе командование Федеральной службы войск национальной гвардии приняло решение отменить все торжественные и праздничные мероприятия, которые должны были состояться 27 марта 2018 года.Об этом распорядился лично директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. При этом генерал Золотов выразил соболезнования родным и близким погибших в торговом центре «Зимняя вишня»:Десятки сотрудников Росгвардии приходят в клиники города Кемерово для сдачи крови, которая так необходима пострадавшим.