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В Росгвардии в связи с трагедией в Кемерово отменили торжественные мероприятия
Свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие Росгвардии (Федеральной службы войск национальной гвардии). Ещё недавно этот праздник носил название День Внутренних войск, однако после реформы самих войск изменилось и его название.
Датой праздника 27 марта выбрано по той причине, что именно в этот день в 1811 году по распоряжению императора Александра I в России появляется предшественница и Росгвардии, и Внутренних войск – Внутренняя стража, отвечавшая за порядок, безопасность и соблюдение законности внутри страны. Со временем из Внутренней стражи «вырос» Отдельный корпус жандармерии, в задачи которого стала входить и борьба с терроризмом.
Сегодняшняя дата для Росгвардии становится скорбной. Многие сотрудники ведомства задействованы в мероприятиях в Кемерово, где пожар унёс десятки жизней, включая жизни детей. В связи с трагедией на Кузбассе командование Федеральной службы войск национальной гвардии приняло решение отменить все торжественные и праздничные мероприятия, которые должны были состояться 27 марта 2018 года.
Об этом распорядился лично директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. При этом генерал Золотов выразил соболезнования родным и близким погибших в торговом центре «Зимняя вишня»:
Десятки сотрудников Росгвардии приходят в клиники города Кемерово для сдачи крови, которая так необходима пострадавшим.
Датой праздника 27 марта выбрано по той причине, что именно в этот день в 1811 году по распоряжению императора Александра I в России появляется предшественница и Росгвардии, и Внутренних войск – Внутренняя стража, отвечавшая за порядок, безопасность и соблюдение законности внутри страны. Со временем из Внутренней стражи «вырос» Отдельный корпус жандармерии, в задачи которого стала входить и борьба с терроризмом.
Сегодняшняя дата для Росгвардии становится скорбной. Многие сотрудники ведомства задействованы в мероприятиях в Кемерово, где пожар унёс десятки жизней, включая жизни детей. В связи с трагедией на Кузбассе командование Федеральной службы войск национальной гвардии приняло решение отменить все торжественные и праздничные мероприятия, которые должны были состояться 27 марта 2018 года.
Об этом распорядился лично директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. При этом генерал Золотов выразил соболезнования родным и близким погибших в торговом центре «Зимняя вишня»:
Эта трагедия глубоко коснулась наших сердец, и мы разделяем боль всех, чьи близкие погибли в результате этого страшного пожара. Скорбим вместе с вами. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим и готовы в эту трудную минуту оказать помощь, которая от нас может понадобиться.
Десятки сотрудников Росгвардии приходят в клиники города Кемерово для сдачи крови, которая так необходима пострадавшим.
Использованы фотографии: https://vk.com/rosgvard_official
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