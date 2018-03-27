07:25 27 марта
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В Росгвардии в связи с трагедией в Кемерово отменили торжественные мероприятия

Свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие Росгвардии (Федеральной службы войск национальной гвардии). Ещё недавно этот праздник носил название День Внутренних войск, однако после реформы самих войск изменилось и его название.

Датой праздника 27 марта выбрано по той причине, что именно в этот день в 1811 году по распоряжению императора Александра I в России появляется предшественница и Росгвардии, и Внутренних войск – Внутренняя стража, отвечавшая за порядок, безопасность и соблюдение законности внутри страны. Со временем из Внутренней стражи «вырос» Отдельный корпус жандармерии, в задачи которого стала входить и борьба с терроризмом.

Сегодняшняя дата для Росгвардии становится скорбной. Многие сотрудники ведомства задействованы в мероприятиях в Кемерово, где пожар унёс десятки жизней, включая жизни детей. В связи с трагедией на Кузбассе командование Федеральной службы войск национальной гвардии приняло решение отменить все торжественные и праздничные мероприятия, которые должны были состояться 27 марта 2018 года.


Об этом распорядился лично директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. При этом генерал Золотов выразил соболезнования родным и близким погибших в торговом центре «Зимняя вишня»:
Эта трагедия глубоко коснулась наших сердец, и мы разделяем боль всех, чьи близкие погибли в результате этого страшного пожара. Скорбим вместе с вами. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим и готовы в эту трудную минуту оказать помощь, которая от нас может понадобиться.


В Росгвардии в связи с трагедией в Кемерово отменили торжественные мероприятия


Десятки сотрудников Росгвардии приходят в клиники города Кемерово для сдачи крови, которая так необходима пострадавшим.



Использованы фотографии: https://vk.com/rosgvard_official
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Комментарии 5

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:59
    Ну и правильно поступили -а то получается танцы на крови! hi
    Геркулесыч
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:03
      Траур. Вся страна скорбит.
      Сергей985
      1. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:09
        Вроде как развлекательные программы на дни траура отменили, но сегодня с утра показали развлекуху на "Здорово жить" с Малышевой. Даже одно только название этой "телеподелки" в траур звучит кощунственно.winked
        сибиралт
        1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:11
          У барыг от сми бабло на первом месте -поэтому для них понятие "горе "нечто обстрактное, увы!
          Геркулесыч
  2. Герман 4223 (Александр) Сегодня, 07:04
    Светлая память детям, и всем кто погиб.Одного правда не понял,из новостных сюжетов ,человека у которого был ключ от кинозала его нашли,задержали?
    Герман 4223
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