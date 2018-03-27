Владимир Путин возложил цветы к стихийному мемориалу в городе Кемерово

Российский президент сегодня утром прибыл к месту трагедии в городе Кемерово. Владимир Путин возложил цветы к фасаду кемеровского торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня", где страшный пожар унёс 64 человеческих жизни. Среди погибших - дети.У фасада здания ТЦ "Зимняя вишня" образовался стихийный мемориал, к которому горожане и гости города приносят цветы, венки, лампады, детские игрушки, фотографии родных и близких, погибших в этой кошмарной трагедии. По настоящему щемящая табличка "Дети, простите нас" венчает настоящую гору из живых цветов, образовавшуюся к этому моменту у полностью выгоревшего торгового центра.После возложения букета цветов в память о погибших президент вместе с постпредом главы государства в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло осмотрел фасад злополучного здания, где продолжается комплекс поисковых работ.Напомним, что при пожаре погибли 64 человека. На данный момент 13 пострадавших находятся в клиниках. У большинства из них диагностировано отравление угарным газом. По числу жертв пожар в "Зимней вишне" стал одним из крупнейших в новейшей истории России.Между тем кемеровчане собираются на стихийный митинг перед зданием кемеровской администрации. Горожане потребовали отставки мэра, который вышел, чтобы поговорить с собравшимися жителями города.