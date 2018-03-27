07:28 27 марта
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Владимир Путин возложил цветы к стихийному мемориалу в городе Кемерово

Российский президент сегодня утром прибыл к месту трагедии в городе Кемерово. Владимир Путин возложил цветы к фасаду кемеровского торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня", где страшный пожар унёс 64 человеческих жизни. Среди погибших - дети.

Владимир Путин возложил цветы к стихийному мемориалу в городе Кемерово


У фасада здания ТЦ "Зимняя вишня" образовался стихийный мемориал, к которому горожане и гости города приносят цветы, венки, лампады, детские игрушки, фотографии родных и близких, погибших в этой кошмарной трагедии. По настоящему щемящая табличка "Дети, простите нас" венчает настоящую гору из живых цветов, образовавшуюся к этому моменту у полностью выгоревшего торгового центра.


После возложения букета цветов в память о погибших президент вместе с постпредом главы государства в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло осмотрел фасад злополучного здания, где продолжается комплекс поисковых работ.

Напомним, что при пожаре погибли 64 человека. На данный момент 13 пострадавших находятся в клиниках. У большинства из них диагностировано отравление угарным газом. По числу жертв пожар в "Зимней вишне" стал одним из крупнейших в новейшей истории России.

Между тем кемеровчане собираются на стихийный митинг перед зданием кемеровской администрации. Горожане потребовали отставки мэра, который вышел, чтобы поговорить с собравшимися жителями города.

Использованы фотографии: ВКонтакте

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Комментарии 14

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:04
    На все трагедии и пожары президента не хватит -нужно самим на местах разберется с трагедией, а не ждать высокого гостя из столицы!
    Геркулесыч
    1. Logall (Александр) Сегодня, 07:10
      Цитата: Геркулесыч
      На все трагедии и пожары президента не хватит -нужно самим на местах разберется с трагедией, а не ждать высокого гостя из столицы!

      Нужно менять законодательство! В этой трагедии вина всех... И президента в том числе. Без проверок три года - одна из его инициатив. Пожарные проверки должны проходить регулярно, это наши с Вами жизни. А автономных систем пожаротушения нет нигде, а должны быть... Пусть лучше поздно, но без них никак!
      Logall
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:11
      Светлая память погибшим..Простите нас дети за раздолбайство,пофигизм,жажду наживы взрослых.
      Цитата: Геркулесыч
      На все трагедии и пожары президента не хватит -нужно самим на местах разберется с трагедией, а не ждать высокого гостя из столицы!
      210окв
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:15
      Путин успел возложить цветы вперед Амангельды Тулеева. Что бы это значило? winked
      сибиралт
  2. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 07:05
    что он изменит? ничего,надо менять всю прогнившую систему
    Хаджи Мурат
    1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:10
      Знаешь, как? Поделись...
      Горный стрелок
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:13
        Прогнившая система закреплена в колониальной конституции нашей.Вот с нее и надо начинать.[Хотя это не тема сейчас.Скорбим quote=Горный стрелок]Знаешь, как? Поделись...[/quote]
        210окв
    2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:25
      Цитата: Хаджи Мурат
      что он изменит? ничего,надо менять всю прогнившую систему

      Пустой лозунг, с которым и кастрюлеголавые майдауны себе на голову всю "прогнившую систему" поменяли. Ужесточение требований к бизнесу в части безопасности услуг - да, это назрело. Крупные ТРЦ и супер-, гипермаркеты относятся к крупному бизнесу, поэтому должны проверяться не местными чинушами, а межведомственными комиссиями из других регионов, чтобы коррупционных "очков" на них не было, о то через такие "очки" нарушения становятся незаметными. Любые проверки под видео и хранить вместе с актами проверки лет 10, как минимум. И какой нафиг трёхлетний неприкасаемый период для вопросов контроля безопасности?!
      Alex-a832
    3. RaptorF22n Сегодня, 07:25
      А как предлагаешь менять?
      RaptorF22n
  3. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 07:09
    Горожане потребовали отставки мэра, который вышел, чтобы поговорить с собравшимися жителями города

    Да в каждом крупном городе есть подобный центр, а то и не один. Те же материалы используются, те же планировки дебильные. Мэры и дети ихние вряд ли туда ходят отдыхать...
    Jovanni
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:09
    Сколько уже было таких трагедий, сколько было высоких комиссий -результат равен нулю, раз люди гибнут!
    Геркулесыч
    1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 07:21
      Если такие трагедии случаются систематически, то в системе пора что-то менять. Вопрос в том, хватит ли у него воли?
      Ушлый_башкорт
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:10
    Не мог он не приехать... Человек потому что...
    Горный стрелок
  6. XII легион (Цезарь) Сегодня, 07:20
    Как жаль детей!
    Знакомый живет в Кемерово - говорит больше 200 человек сгорело. Наше будущее.
    Тулеев засиделся - распродает все что только можно, то шахтеры у него погибнут, то теперь дети.
    Но цветы возлагают.
    XII легион
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