Сатановский о тех, кто в России заслуживает расстрела

Известный российский эксперт по Ближнему Востоку Евгений Сатановский в эфире передачи "Воскресный вечер" схлестнулся в споре с директором Института стратегических оценок Сергеем Ознобищевым. Дискуссия велась на тему эффективности отечественной внешней политики в 90-е годы прошлого века. В те годы наша страна практически лишилась своего суверенитета, в Кремле заседал олигархат, а армия разоружалась по указке из-за океана.



Ознобищев придерживался мнения, что разоружение нашей страны позволило избежать мирового конфликта с западными державами. Тот факт, что как раз слабость нашей армии могла стать причиной нападения НАТО, эксперта нисколько не смутил.



Стоит напомнить, что Сергей Ознобищев в конце 80-х годов был в составе делегации от СССР на переговорах с США об ограничении числа обычных наступательных вооружений в Европе. К слову, договор ДОВСЕ был приостановлен Владимиром Путиным в 2007 году.











