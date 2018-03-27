11:31 27 марта

Сатановский о тех, кто в России заслуживает расстрела

Известный российский эксперт по Ближнему Востоку Евгений Сатановский в эфире передачи "Воскресный вечер" схлестнулся в споре с директором Института стратегических оценок Сергеем Ознобищевым. Дискуссия велась на тему эффективности отечественной внешней политики в 90-е годы прошлого века. В те годы наша страна практически лишилась своего суверенитета, в Кремле заседал олигархат, а армия разоружалась по указке из-за океана.

Ознобищев придерживался мнения, что разоружение нашей страны позволило избежать мирового конфликта с западными державами. Тот факт, что как раз слабость нашей армии могла стать причиной нападения НАТО, эксперта нисколько не смутил.

Стоит напомнить, что Сергей Ознобищев в конце 80-х годов был в составе делегации от СССР на переговорах с США об ограничении числа обычных наступательных вооружений в Европе. К слову, договор ДОВСЕ был приостановлен Владимиром Путиным в 2007 году.




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Комментарии 2

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  1. Vard Сегодня, 09:01
    Увы похоже случай с диспетчером не стал правилом... потому то гибнут люди...
    Vard
  2. антивирус Сегодня, 10:07
    В МАГАДАНЕ КАДРОВЫЙ ГОЛОД НА ПОЛИТОЛОГОВ
    вахтовики будут внимательно слушать таких "сдатчиков"

    потом окажется , что все высылки и отравления --ТОЛЬКО ДЛЯ 20 % СКИДКИ НА ГАЗ ЯМАЛ-СПГ для Англов.
    Что в итоге с дорогим амерским даст среднюю цену конкурентную с европейскими потребителями( после выхода из ЕС)
    антивирус
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