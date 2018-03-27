11:29 27 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Ситуация в Сирии

Боевики потеряли около 90 процентов своих территорий в Восточной Гуте. Курды спровоцировали конфликт с местными племенами в Ракке. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



После неудачных переговоров с боевиками оппозиционного формирования «Джейш Аль-Ислам» правительственные войска возобновили боевые действия в районе населенного пункта Дума. Артиллерия САА открыла огонь по укрепрайонам радикалов. Военнослужащие САР начали зачистку Айн-Тармы и Хаззы – были обнаружены сеть подземных проходов, а также склады с оружием и боеприпасами. Среди прочего под контроль САА перешло здание, использовавшееся исламистами как лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ. Таким образом, силами Сирийской арабской армии (САА) было освобождено уже около 90 процентов территорий оазиса. Спецподразделение САА «Тигры» вскоре направится на юг Дамаска, дабы зачистить районы Хаджар Аль-Асвад, Ат-Тадамун, Аль-Кадам, а также территории лагеря для беженцев «Аль-Ярмук».


В Африн была доставлена гуманитарная помощь от турецкого Красного Полумесяца. Наборы с продовольствием и медицинскими препаратами были распределены среди жителей деревни Хелтангарби. Вместе с тем Анкара заявила о готовности начать наступление в районе города Манбидж, несмотря на то, что на данной территории находятся американские военные.

Демократические силы Сирии (SDF), действующие при поддержке Соединенных Штатов в провинции Дейр-эз-Зор, начали перевозить нефтеперерабатывающее оборудование из района нефтяного месторождения «Аль-Омар» в Хасаку. Таким образом курды намереваются обезопасить ресурсы от возможных посягательств террористов. Напомним, ранее значительная часть курдских отрядов направилась в Африн, прекратив зачистку территорий провинции от «спящих ячеек».

На территории Ракки вспыхнул вооруженный конфликт между отрядами местных племен «Аль-Бухамисс» и курдскими формированиями. Местное население выступило против Отрядов народной самообороны (YPG), поскольку под арест курдской милиции «Асайиш» попали мирные граждане и глава племени «Аль-Бухамисс». Известно, что боестолкновения произошли неподалеку от населенного пункта Аль-Мансура.

Во второй половине дня стало известно о том, что «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) возобновила бои с Сирийской свободной армией (ССА) в провинции Идлиб. Оппозиционные СМИ публиковали сообщения о том, что один из главарей ССА был застрелен снайперами террористической коалиции недалеко от города Хан Шейхун.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:08
    "Боевики потеряли около 90 процентов своих территорий в Восточной Гуте."Однако война идет и не утихает.Сирию рвут на части.К сожалению..
    210окв
    1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 09:11
      По минарету тоже шмальнули.
      Vadivak
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:23
        Цитата: Vadivak
        По минарету тоже шмальнули.

        Так у Хозяина научились . Гораздо интереснее вот это :
        Вместе с тем Анкара заявила о готовности начать наступление в районе города Манбидж, несмотря на то, что на данной территории находятся американские военные.

        Что , Эрдоган решился пойти на открытую конфронтацию с США ? Или просто выбивает себе какие-то преференции ? Или - очередной спектакль по матрасному сценарию ? what
        bouncyhunter
        1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 09:54
          Цитата: bouncyhunter
          Что , Эрдоган решился пойти на открытую конфронтацию с США ?

          Вряд ли, скорее всего договорятся
          Vadivak
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:10
            Цитата: Vadivak
            скорее всего договорятся

            Я потому и упомянул выше преференции и спектакль .
            bouncyhunter
      2. Sefevi Сегодня, 10:32
        Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) неожиданно атаковали позиции сирийской армии в районе г. Маядин провинции Дейр-эз-Зор. По поступающим отрывочным сведениям, террористы воспользовались тем, что в пустынном регионе началась песчаная буря и под ее прикрытием подошли очень близко к городу. По заявлению агентства ИГ "Моата", в боях в провинции Дейр-эз-Зор им удалось убить не менее 8 военнослужащих сирийской армии и представителей союзных сил. В частности убитым объявлен командующий иракской бригады "Бадр" Асад аль-Хуссейн. Погибший в боях под Маядином командир бригады Бадр Асад аль-Хуссейн
        Sefevi
  2. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:22
    Побыстрее бы Гуту зачистили, высвободили бы силы и средства для задавливания остальных "демократических" анклавов. Пока матрасы какую-нибудь пакость не устроили. Кроме "тигров" воевать у САА практически некому, каждой бочке затычка, слишком медленно дело идёт.
    Yrec
  3. pjastolov (Володя) Сегодня, 09:25
    Вместе с тем Анкара заявила о готовности начать наступление в районе города Манбидж, несмотря на то, что на данной территории находятся американские военные.
    а вот это уже будет круче голливудского боевика
    pjastolov
  4. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 09:30
    Цитата: Yrec
    Кроме "тигров" воевать у САА практически некому, каждой бочке затычка, слишком медленно дело идёт.
    Так езжайте,и как говорится покажите мастер-класс, как нужно воевать....
    72jora72
    1. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:44
      Хамить не надо. Там есть кому мастер-классы показывать. "Тигры", фактически единственное подразделение в Сирии, которое может эффективно в населённых пунктах воевать. Бой в городе - самый тяжёлый вид боёв. Больше наскрести мотивированных бойцов не удаётся, 90% САА на блокпостах отсиживается. По Алеппо помню ещё, в штурмовых группах "тигров" бойцы 18-60 лет, возрастной ценз, практически, отсутствует.
      Yrec
    2. Vadivak (Вадим) Сегодня, 09:58
      Цитата: 72jora72
      Так езжайте,и как говорится покажите мастер-класс, как нужно воевать...

      И бахнем!!!
      Vadivak
  5. Черногвардеец (Черногвардеец Нет) Сегодня, 09:39
    На территории Ракки вспыхнул вооруженный конфликт между отрядами местных племен «Аль-Бухамисс» и курдскими формированиями. Местное население выступило против Отрядов народной самообороны (YPG), поскольку под арест курдской милиции «Асайиш» попали мирные граждане и глава племени «Аль-Бухамисс». Известно, что боестолкновения произошли неподалеку от населенного пункта Аль-Мансура.

    СПАСИБО ЗА АНЕКДОТ.

    Чутка реальности, пацаны.
    26 марта 2018 года.
    В Ракку прибыла новая дорожная техника.
    https://youtu.be/BQReMF7vrGo

    Женский комитет при Гражданском Совете Ракки организовал в городе Женский центр. Представители местных Советов и Женского Совета Сирии посетили церемонию его открытия.
    Представитель женского комитета Феруз Хелил сказала, что центр будет использоваться для развития образования, а так же как место встреч для женщин.

    Оккупанты зверствуют.
    Черногвардеец
  6. Черногвардеец (Черногвардеец Нет) Сегодня, 10:01
    Ах да, гуманитарка....... 26 марта. Первая партия медикаментов была доставлена беженцам из Африна, которым пришлось бежать в район Шахбы после вторжения турецких войск и союзных им банд. 3 грузовика с лекарствами и медикаментами, собранными провинциями Рожавы и Северной Сирии, Европейским представительством Красного полумесяца Курдистана (Хейва Сор) и регионом Гермиян в Южном Курдистане были доставлены в представительство Красного полумесяца Курдистана в районе Ахрас кантона Шахба.
    Фармацевт Рима Кармо, член Красного полумесяца Курдистана в Африне, получила поставку и сообщила, что беженцы из Африна впервые получили гуманитарный груз с медикаментами: «Помощь была направлена провинциями Северной Сирии, регионом Гермиян и представительством Красного полумесяца Курдистана в Европе. Мы получили 3 грузовика. Также прибыли еще 32 грузовика с продуктами питания, одеждой, одеялами и палатками. Мы благодарны всем, кто внес свой вклад и не бросил жителей Африна».

    Член Красного полумесяца Курдистана, доктор Дилгеш Иса, который приехал в город вместе с гуманитарным конвоем, привезшим медикаменты в кантон Шахба, заявил, что помощь была собрана в Северной Сирии и регионе Гермиян, и что поставки гуманитарной помощи продолжатся.
    Черногвардеец
Картина дня