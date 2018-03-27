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Ситуация в Сирии
Боевики потеряли около 90 процентов своих территорий в Восточной Гуте. Курды спровоцировали конфликт с местными племенами в Ракке. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
После неудачных переговоров с боевиками оппозиционного формирования «Джейш Аль-Ислам» правительственные войска возобновили боевые действия в районе населенного пункта Дума. Артиллерия САА открыла огонь по укрепрайонам радикалов. Военнослужащие САР начали зачистку Айн-Тармы и Хаззы – были обнаружены сеть подземных проходов, а также склады с оружием и боеприпасами. Среди прочего под контроль САА перешло здание, использовавшееся исламистами как лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ. Таким образом, силами Сирийской арабской армии (САА) было освобождено уже около 90 процентов территорий оазиса. Спецподразделение САА «Тигры» вскоре направится на юг Дамаска, дабы зачистить районы Хаджар Аль-Асвад, Ат-Тадамун, Аль-Кадам, а также территории лагеря для беженцев «Аль-Ярмук».
В Африн была доставлена гуманитарная помощь от турецкого Красного Полумесяца. Наборы с продовольствием и медицинскими препаратами были распределены среди жителей деревни Хелтангарби. Вместе с тем Анкара заявила о готовности начать наступление в районе города Манбидж, несмотря на то, что на данной территории находятся американские военные.
Демократические силы Сирии (SDF), действующие при поддержке Соединенных Штатов в провинции Дейр-эз-Зор, начали перевозить нефтеперерабатывающее оборудование из района нефтяного месторождения «Аль-Омар» в Хасаку. Таким образом курды намереваются обезопасить ресурсы от возможных посягательств террористов. Напомним, ранее значительная часть курдских отрядов направилась в Африн, прекратив зачистку территорий провинции от «спящих ячеек».
На территории Ракки вспыхнул вооруженный конфликт между отрядами местных племен «Аль-Бухамисс» и курдскими формированиями. Местное население выступило против Отрядов народной самообороны (YPG), поскольку под арест курдской милиции «Асайиш» попали мирные граждане и глава племени «Аль-Бухамисс». Известно, что боестолкновения произошли неподалеку от населенного пункта Аль-Мансура.
Во второй половине дня стало известно о том, что «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) возобновила бои с Сирийской свободной армией (ССА) в провинции Идлиб. Оппозиционные СМИ публиковали сообщения о том, что один из главарей ССА был застрелен снайперами террористической коалиции недалеко от города Хан Шейхун.
После неудачных переговоров с боевиками оппозиционного формирования «Джейш Аль-Ислам» правительственные войска возобновили боевые действия в районе населенного пункта Дума. Артиллерия САА открыла огонь по укрепрайонам радикалов. Военнослужащие САР начали зачистку Айн-Тармы и Хаззы – были обнаружены сеть подземных проходов, а также склады с оружием и боеприпасами. Среди прочего под контроль САА перешло здание, использовавшееся исламистами как лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ. Таким образом, силами Сирийской арабской армии (САА) было освобождено уже около 90 процентов территорий оазиса. Спецподразделение САА «Тигры» вскоре направится на юг Дамаска, дабы зачистить районы Хаджар Аль-Асвад, Ат-Тадамун, Аль-Кадам, а также территории лагеря для беженцев «Аль-Ярмук».
В Африн была доставлена гуманитарная помощь от турецкого Красного Полумесяца. Наборы с продовольствием и медицинскими препаратами были распределены среди жителей деревни Хелтангарби. Вместе с тем Анкара заявила о готовности начать наступление в районе города Манбидж, несмотря на то, что на данной территории находятся американские военные.
Демократические силы Сирии (SDF), действующие при поддержке Соединенных Штатов в провинции Дейр-эз-Зор, начали перевозить нефтеперерабатывающее оборудование из района нефтяного месторождения «Аль-Омар» в Хасаку. Таким образом курды намереваются обезопасить ресурсы от возможных посягательств террористов. Напомним, ранее значительная часть курдских отрядов направилась в Африн, прекратив зачистку территорий провинции от «спящих ячеек».
На территории Ракки вспыхнул вооруженный конфликт между отрядами местных племен «Аль-Бухамисс» и курдскими формированиями. Местное население выступило против Отрядов народной самообороны (YPG), поскольку под арест курдской милиции «Асайиш» попали мирные граждане и глава племени «Аль-Бухамисс». Известно, что боестолкновения произошли неподалеку от населенного пункта Аль-Мансура.
Во второй половине дня стало известно о том, что «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) возобновила бои с Сирийской свободной армией (ССА) в провинции Идлиб. Оппозиционные СМИ публиковали сообщения о том, что один из главарей ССА был застрелен снайперами террористической коалиции недалеко от города Хан Шейхун.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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