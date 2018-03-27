11:29 27 марта
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Американский эксперт назвал сильнейшие армии будущего

К 2030 году США, Россия, Франция, Индия и Китай буду обладать мощнейшими армиями в мире, приводит РИА Новости мнение американского военного эксперта Роберта Фарли.



По словам Фарли, через 12 лет американская армия по-прежнему останется мировым «золотым стандартом». Он отметил, что, «с окончания холодной войны Пентагон накопил значительный опыт боевых операций, в том числе в Ираке и Афганистане», при этом, американцы «располагают огромным военным бюджетом и самым большим в мире парком беспилотных летательных аппаратов, которые позволяют собирать точные разведданные и наносить прицельные удары».


В свою очередь российская армия «пережила тяжелый период после развала СССР», пишет эксперт. Однако «благодаря должному финансированию российская армия, в особенности ее элитные подразделения, возродилась» и теперь «пугает соседей размерами и выучкой».

Российская армия останется смертоносной силой в 2030 году, но, тем не менее, будет иметь серьезные проблемы. Доступ к технологиям в будущем может представлять серьезную проблему,
считает он.

По мнению Фарли, в Европе мощные сухопутные силы сохранит только Франция.

Индия пока отстает от конкурентов в военной технологии, зато «не скупится на их приобретение у США, России и Европы» и поэтому «имеет доступ почти ко всем современным образцам», пишет он.

Китайская армия сильна, но ей недостает боевого опыта. Кроме того, сухопутные силы НОАК «в отличие от авиации и флота, обделены финансированием», отмечает эксперт. При этом китайское командование «имеет доступ к практически неограниченной живой силе», добавляет Фарли.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 46

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  1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 09:35
    Россию поставил на второе место - отрадно! Учитывая, что это американский эксперт, то есть, заинтересованная сторона, то это наводит на интересные мысли. А что если этот анализ прочитают страны-задолизы? Будут ли они усерднее плясать под американскую дудку? no
    Проксима
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:35
      Серьезный анализ, прямо кэп))) ему еще за "это" деньги платят...
      maxim947
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:39
        Цитата: maxim947
        ему еще за "это" деньги платят...

        Потому и пишет хвалебные оды Пентагону . lol
        bouncyhunter
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:42
          Паша,я не вижу в этом списке(почему то)"сильнейшую армию Европы"-укровермахт..Сдались что ли?
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: maxim947
          ему еще за "это" деньги платят...

          Потому и пишет хвалебные оды Пентагону . lol
          210окв
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:47
            Цитата: 210окв
            не вижу в этом списке(почему то)"сильнейшую армию Европы"-укровермахт..Сдались что ли?

            Видимо , этот иксперд считает , что к 2030-му году 404-ой не будет и в помине . wassat
            bouncyhunter
            1. Тралл Сегодня, 10:00
              Этот эксперт своего личного будущего предсказать не может даже. Может у него в ванной рота русских хакеров живет уже месяц smile
              Тралл
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:14
                Цитата: Тралл
                Может у него в ванной рота русских хакеров живет уже месяц

                Если бы было так , то он уже давно бы из окна совершил непилотируемый полёт с воплем "Русские идут !!!" . Вывод : либо живёт на первом этаже , либо давно ванную не посещал . lol
                bouncyhunter
            2. Partyzan (Bob) Сегодня, 10:31
              Цитата: bouncyhunter
              Видимо , этот иксперд считает , что к 2030-му году 404-ой не будет и в помине .

              а он знает что говорит request
              Partyzan
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:38
                Цитата: Partyzan
                а он знает что говорит

                Знает то , чего не хотят понять свидомые .
                bouncyhunter
                1. Partyzan (Bob) Сегодня, 10:58
                  Цитата: bouncyhunter
                  нает то , чего не хотят понять свидомые .

                  ну это уже от их интеллекта зависит feel
                  Partyzan
          2. влад66 (Владимир) Сегодня, 10:00
            Цитата: 210окв
            По словам Фарли, через 12 лет американская армия по-прежнему останется мировым «золотым стандартом».

            Ясен пень, на фото сильнейший стимулятор - бутылка пепси. yes
            влад66
            1. Partyzan (Bob) Сегодня, 10:32
              Цитата: влад66
              Ясен пень, на фото сильнейший стимулятор - бутылка пепси.

              а им еще и виагру выдают
              Partyzan
          3. atesterev (atesterev) Сегодня, 10:24
            Она сильнейшая на глобусе украины
            atesterev
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:49
              Цитата: atesterev
              Она сильнейшая на глобусе украины

              этом?

              или этом? laughing
              LSA57
        2. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 09:43
          Паша hi
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: maxim947
          ему еще за "это" деньги платят...

          Потому и пишет хвалебные оды Пентагону . lol

          Не не, не так: ему за это платят большие деньги
          Меня другое удивляет: Россия не будет иметь доступа к технологиям.., попутали товарищи, Россия и сама являлась и надеюсь будет являться производителем технологий
          Pete Mitchell
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:48
            Бродяга , привет ! hi
            Цитата: Pete Mitchell
            попутали товарищи

            Всё в звёздно-полосатом духе : утверждения , не подкреплённые фактами . wink
            bouncyhunter
        3. Венд (Анатолий) Сегодня, 09:53
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: maxim947
          ему еще за "это" деньги платят...

          Потому и пишет хвалебные оды Пентагону . lol

          А что им еще остается. Только доминировать на бумаге в рейтингах. Больше ну ни как не напугать прежних вассалов.
          Венд
        4. solovald Сегодня, 10:53
          Да фиг бы с ними с одами, существенней это - "...самым большим в мире парком беспилотных летательных аппаратов, которые позволяют собирать точные разведданные и наносить прицельные удары...". А мы пока против их "косарей-жнецов" можем только безобидного "орлана" выставить.
          solovald
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:03
            Даже при наличии такого парка БПЛА матрасы умудряются бахать мимо . Так что эти слова либо доказательство сильно завышенной самооценки либо намеренных ударов по мирным объектам . А скорее всего - и то и другое .
            bouncyhunter
      2. sgazeev (Александр) Сегодня, 09:39
        Цитата: maxim947
        Серьезный анализ, прямо кэп))) ему еще за "это" деньги платят...

        Насмотрелся голливудских боевиков и начитался комиксов.Они уже заменяют устав на это чтиво. drinks
        sgazeev
      3. _MaX_ (Max Miller) Сегодня, 09:49
        Аналитика от бога. Просто.
        _MaX_
      4. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 09:54
        Цитата: maxim947
        Серьезный анализ, прямо кэп))) ему еще за "это" деньги платят...

        Уважаемый! Вы можете серьёзных военных экспертов отличить от фейковых? Это довольно-таки авторитетный эксперт. У него множество публикаций. fellow Можете поинтересоваться.
        Проксима
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:58
          Главное что Вы можете) особенно по приведенному анализу.
          Вы можете серьёзных военных экспертов отличить от фейковых?

          Речь идет об глубине анализа, которого в общем-то и нет, а не об аналитике... К чему Ваш пафос?
          maxim947
          1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 10:09
            Цитата: maxim947
            ....Речь идет об глубине анализа, которого в общем-то и нет, а не об аналитике...

            Согласен. Глубины анализа нет никакого. Это просто мнение авторитетного спеца (по крайней мере так многие думают на Западе) вот и всё hi
            Проксима
            1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:30
              hi и мое почтение))
              maxim947
        2. askort154 (Александр) Сегодня, 10:25
          Проксима.....Это довольно-таки авторитетный эксперт. У него множество публикаций. fellow Можете поинтересоваться.

          Да уж , супер-экспет. tongue Достаточно двух цитат из его опуса.
          По словам Фарли, через 12 лет американская армия по-прежнему останется мировым «золотым стандартом».
          Российская армия останется смертоносной силой в 2030 году, но, тем не менее, будет иметь серьезные проблемы.
          askort154
      5. РУСС (Максим) Сегодня, 10:42
        Цитата: maxim947
        Серьезный анализ, прямо кэп))) ему еще за "это" деньги платят...

        Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков сравнил возможности морских, воздушных и сухопутных сил России и США. Статью эксперта опубликовал «Военно-промышленный курьер».
        «Так, по авианосцам американский флот превосходит российский в 12 раз (при этом "Кузнецов" по боевому потенциалу соответствует примерно половине американского собрата), по крейсерам — в 6,5 раза, по эсминцам — впятеро, по многоцелевым атомным подводным лодкам — вчетверо», — пишет эксперт.
        По его мнению, ВМФ России превосходит ВМС США в неатомных подводных лодках и кораблях ближней морской зоны (корветах, малых ракетных кораблях и катерах различного назначения). «Однако превосходство России в этой области с лихвой компенсируется составом флотов союзников США, в частности стран НАТО», — отмечает Сивков.
        «В воздушно-космической сфере дела не лучше. По боевым самолетам (истребители, бомбардировщики, штурмовики) американские ВВС и ВМС почти в четыре раза превосходят российские ВКС и морскую авиацию. При этом последняя уступает американской примерно на два порядка. С учетом самолетов обеспечения общее количественное превосходство авиации США — почти восьмикратное», — полагает эксперт.
        По мнению Сивкова, хотя в России имеются достойные образцы вооружений, например истребитель пятого поколения Су-57, их недостаточно для достижения превосходства над США. Помимо этого, эксперт отметил отставание России от США по численности сухопутных войск, а также принятым на вооружение образцам высокоточного оружия.
        «И с этой точки зрения впору не сворачивать военное производство и объем государственного оборонного заказа, а наращивать. Запросы Минобороны в объеме 30 триллионов рублей на новую госпрограмму вооружений представляются весьма скромными», — резюмировал эксперт.
        РУСС
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:46
      Цитата: Проксима
      А что если этот анализ прочитают страны-задолизы? Будут ли они усерднее плясать под американскую дудку?

      будут. он сделал существенную оговорку
      В свою очередь российская армия «пережила тяжелый период после развала СССР», пишет эксперт. Однако «благодаря должному финансированию российская армия, в особенности ее элитные подразделения, возродилась» и теперь «пугает соседей размерами и выучкой».
      LSA57
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:59
        Т.е. наш бо-о-ольшой бюджет и куча беспилотников и они самые, самые крутые в мире?
        Блажен кто верует.
        Сильны, спору нет, но за самые, самые придётся оченно сильно побороться!
        rocket757
  2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 09:38
    По словам Фарли, через 12 лет американская армия по-прежнему останется мировым «золотым стандартом». Он отметил, что, «с окончания холодной войны Пентагон накопил значительный опыт боевых операций, в том числе в Ираке и Афганистане»


    Им нет равных в боях с пустынно-племенными басмачами,не имеющими современных вооружений! Да и то постоянно огребают то тут,то там от верблюдопасов по золото-стандартной заднице! negative
    майор Юрик
    1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 10:11
      Цитата: майор Юрик
      Им нет равных в боях с пустынно-племенными басмачами

      Мой дедушка служил во 2-й отдельной Туркестанской бригаде в составе Актюбинского кавалерийского полка. Троих басмачей на пику насаживал....мне тогда всегда готовому юному пионеру дико было это слушать
      Vadivak
  3. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 09:41
    Очередные икспердные пузыри в луже. Пустой вывод об "исключительности", высосанный из пальца. Ни предпосылок, ни анализа. На каком гипотетическом ТВД планируется сравнивать? Короче - пустозвон!
    Alex-a832
  4. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:47
    Ещё один "капитан-очевидность". Неужели за такие "экспертные оценки" ещё и деньги платят? Я тоже так хочу.
    Yrec
  5. bazzbazz (Максим) Сегодня, 09:50
    А франция то тут причем?)) чуть что, опять за месяц страну сдадут!
    bazzbazz
  6. Vard Сегодня, 09:52
    Ох уж эти западные эксперты... Конечно полный отстой... но есть ещё хуже... это западные рейтинговые агентства...
    Vard
  7. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:57
    По словам Фарли, через 12 лет американская армия по-прежнему останется мировым «золотым стандартом».
    Дормидонт
  8. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 09:57
    через 12 лет американская армия по-прежнему останется мировым «золотым стандартом».

    "Золотой стандарт".... "Золотой дождь"... Америка...
    Jovanni
  9. 23424636 Сегодня, 09:58
    подобное блеяние этого халдея может произнести и ученик 4 класса ,но на уровне общего дебилизма и равнения на средний уровень интеллекта Гарлема это воспринимается как гениальное предположение.
    23424636
  10. afrikanez (KONGO) Сегодня, 09:59
    через 12 лет американская армия по-прежнему останется мировым «золотым стандартом»
    Ну как то "слабовато" американец "сказанул" про свою армию, мог бы и "покруче" чего ляпнуть, если учесть все "победы"этой армии. fool
    afrikanez
  11. изя топ (Андрей) Сегодня, 10:08
    оп...а лягушки здесь причем? belay
    изя топ
  12. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:23
    Читать амерский бред - себя не уважать. request yes
    По словам Фарли, через 12 лет американская армия по-прежнему останется мировым «золотым стандартом». Пентагон накопил значительный опыт боевых операций, в том числе в Ираке и Афганистане»

    Там может и матрасии уже не будет, а называть боевыми операциями крышевание выращивателей мака и его переработчиков сущий бред. Примерно как "опиумные войны" мелкобритых в Китае.
    К-50
  13. Иеремия (Виталий) Сегодня, 10:23
    Ты, Фарли, еще доживи, вместе со своей страной и армией до 2030. Судя по поведению твоих кукловодов, они этого не хотят....и за последнее время ничему не научились, пользуются методикой времен СССР.....Конечно достанется всем, но будет достигнута великая цель-освободить землю от такой язвы, как ваша страна
    Иеремия
  14. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 10:29
    "Золотым стандартом" педиков, алкашей неучей и наркоманов.
    Azazelo
  15. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 10:53
    Если расходы на национальную безопасность даже не увеличивать, а лишь поддерживать на том же уровне, неизбежное сокращение трат на социальную политику, образование и медицину в двенадцатилетней перспективе без серьёзного прироста ВВП заставит весьма прилично затянуть пояса....
    А. Привалов
  16. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 11:14
    Ну кто бы сомневался, естественно американская армия. Вот только откуда они набрались опыта в боевых операциях. Куда они не сунутся везде по соплям получают. А вот чюжыми руками воевать, тут им равных нет.
    sgr291158
  17. Тургон (Тургон - король Гондолина) Сегодня, 11:20
    Что бы написать такой комментарий не нужно быть экспертом
    Тургон
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