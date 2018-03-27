Американский эксперт назвал сильнейшие армии будущего

Российская армия останется смертоносной силой в 2030 году, но, тем не менее, будет иметь серьезные проблемы. Доступ к технологиям в будущем может представлять серьезную проблему,

К 2030 году США, Россия, Франция, Индия и Китай буду обладать мощнейшими армиями в мире, приводит РИА Новости мнение американского военного эксперта Роберта Фарли.По словам Фарли, через 12 лет американская армия по-прежнему останется мировым «золотым стандартом». Он отметил, что, «с окончания холодной войны Пентагон накопил значительный опыт боевых операций, в том числе в Ираке и Афганистане», при этом, американцы «располагают огромным военным бюджетом и самым большим в мире парком беспилотных летательных аппаратов, которые позволяют собирать точные разведданные и наносить прицельные удары».В свою очередь российская армия «пережила тяжелый период после развала СССР», пишет эксперт. Однако «благодаря должному финансированию российская армия, в особенности ее элитные подразделения, возродилась» и теперь «пугает соседей размерами и выучкой».считает он.По мнению Фарли, в Европе мощные сухопутные силы сохранит только Франция.Индия пока отстает от конкурентов в военной технологии, зато «не скупится на их приобретение у США, России и Европы» и поэтому «имеет доступ почти ко всем современным образцам», пишет он.Китайская армия сильна, но ей недостает боевого опыта. Кроме того, сухопутные силы НОАК «в отличие от авиации и флота, обделены финансированием», отмечает эксперт. При этом китайское командование «имеет доступ к практически неограниченной живой силе», добавляет Фарли.