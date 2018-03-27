Сирийская армия выиграла битву за Восточную Гуту

События в Восточной Гуте, где с начала февраля идет операция по ликвидации очагов террористического сопротивления, подходят к своему логическому концу. Сирийская армия находится в шаге от полной зачистки пригородов Дамаска.



Грамотные действия сирийских военных, а также офицеров Вооруженных сил России, вынудили боевиков подписать соглашения о выводе своих сил из густонаселенных районов. Всего территорию Восточной Гуты должны покинуть около 7 тысяч бойцов ряда террористических группировок.



Все боевики будут так или иначе вывезены в провинцию Идлиб, которая становится основным место концентрации террористов в Сирии. В любом случае, уже с уверенностью можно сказать, что битва за пригороды Дамаска выиграна. Взятие под контроль оставшихся территорий – лишь вопрос времени.





Таким образом, территория, окружающая столицу Сирии, будет отчищена от бандитских групп, которые регулярно наносили ракетные удары по правительственным зданиям в центре Дамаска.









