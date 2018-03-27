11:33 27 марта
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Основным покупателем украинского оружия оказалась Россия

Главным покупателем украинского оружия за период с 2013 по 2017 годы стала Россия, сообщает Взгляд со ссылкой на отчет Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Основным покупателем украинского оружия оказалась Россия


По данным института, РФ приобрела 23 % вооружений, поставленных Киевом на рынок.


Второе место занял Китай. На его долю пришлось 20 процентов. На третьей строке с показателем 12 % оказался Таиланд.

Сама Украина среди поставщиков оружия заняла 11 место, обеспечив 1,7% мирового оружейного рынка.

Согласно докладу, «поставки оружия с Украины за период с 2013 по 2017 годы, по сравнению с предыдущей пятилеткой снизились на 26 %».

При этом SIPRI уточняет, что «за период с 2012 по 2016 годы Украина занимала 9 место среди стран-экспортеров оружия, а за период 2008-2012 годы – 4 место».

Напомним, в понедельник в Киеве заявили о выполнении контракта на поставку танков «Оплот» в Таиланд (по контракту от 2011 года).

Использованы фотографии: Укринформ
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Комментарии 33

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  1. Тралл Сегодня, 10:02
    Очередная зрадоперемога шумеров
    Тралл
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:07
      Чушь какая то..Ну да,Стокгольмский институт...
      Цитата: Тралл
      Очередная зрадоперемога шумеров
      210окв
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:17
        Цитата: 210окв
        Чушь какая то..Ну да,Стокгольмский институт...

        Дим , а если допустить что в этом институте британские учёные работают ? wink
        bouncyhunter
        1. Partyzan (Bob) Сегодня, 10:26
          Цитата: bouncyhunter
          Дим , а если допустить что в этом институте британские учёные работают ?

          ну даже если и не работают - то обучали точно laughing
          Partyzan
    2. влад66 (Владимир) Сегодня, 10:15
      По данным института, РФ приобрела 23 % вооружений, поставленных Киевом на рынок.

      Интересно what это чего мы такого приобрели на 23% вооружений?
      влад66
      1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 10:28
        Цитата: влад66
        Интересно это чего мы такого приобрели на 23% вооружений?

        Скорее всего считалы туда и движки авиационные и комплектующие к ним туда запихнули и еще чего-нибудь "двойного назначения".
        Alex-a832
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:05
          Точно, точно. Движки, редукторы и прочая машинерия которая делалась по кооперации. Всё очень дорогое, хотя и штучное. Мы пока не можем делать всё и про всё сами. Дайте время, сделаем. Нам от тех кооператоров очень много нехорошего получается! Да и они сами этот бизнес на корню подрубают!
          rocket757
  2. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:04
    Ну, я так думаю, не оружие мы покупали, а кое-какие комплектующие по прежней советской кооперации.
    Yrec
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:10
      Или же доля экспорта вооружений(комплектующих) катастрофически снизилась.
      Цитата: Yrec
      Ну, я так думаю, не оружие мы покупали, а кое-какие комплектующие по прежней советской кооперации.
      210окв
      1. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:24
        Советские запасы на складах кончились, вот и снизились. Производственное оборудование изношено, производят, в основном или брак или близкое к браку. Кто такое брать будет?
        Yrec
    2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 10:12
      Цитата: Yrec
      Ну, я так думаю, не оружие мы покупали, а кое-какие комплектующие по прежней советской кооперации.

      Ну да,так и представляю нашу армию на суицидном вооружении типа танчика "оплот" и миномёта "молот". Есть куча более простых способов расстаться с жизнью, для желающих уйти в страну вечной охоты! belay
      майор Юрик
    3. Vadivak (Вадим) Сегодня, 10:14
      Цитата: Yrec
      не оружие мы покупали, а кое-какие комплектующие

      двигатели — $168 мл.
      Vadivak
      1. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:25
        Двигатели на 50-70% из наших комплектующих. На Украине была их сборка и доводка.
        Yrec
        1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 10:38
          Цитата: Yrec
          Двигатели на 50-70% из наших комплектующих.

          С чего бы?
          Замена да, Д-436 (нашли замену), АИ-222 (нашли замену), ТВЗ-117 (нашли замену) ГТД Р95 тоже самое
          Vadivak
          1. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:51
            Я имел ввиду украинские двигатели. Они состояли, в основном, из наших агрегатов. Поэтому, относительно быстро, смогли импортозаместить.
            Yrec
  3. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:06
    Интересный период 2013-2017, посчитали бы с 2014...
    Ratmir_Ryazan
  4. изя топ (Андрей) Сегодня, 10:07
    стоп,стоп,какая продажа?тем более ахрессору fool
    изя топ
    1. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:14
      А Вы разве не знаете? Танк "Армата" это танк "Азовец", который разработали и построили великие украинцы. Русские на такое, в принципе, не способны. Просто они через своих агентов-сепаров покупают их на Украине, переименовывают в "Армату", для конспирации и сокрытии коррупционных схем и запускают против могучих ВСУ. Т-72, просто, даже от сурового взгляда укра гореть начинает, приходится русским изголяться.
      Yrec
      1. изя топ (Андрей) Сегодня, 10:20
        Цитата: Yrec
        Танк "Армата" это танк "Азовец",

        изя топ
      2. роман66 (роман) Сегодня, 10:46
        сморкнув соплей, суровый украинец сбивает самолет!
        роман66
    2. Vadivak (Вадим) Сегодня, 10:25
      Цитата: изя топ
      стоп,стоп,какая продажа?тем более ахрессору fool


      Вчера увидели межгалактический крейсер. Раздолбали его из РПГ. Экипаж все имперцы с Татуина. Взяли в плен.
      Vadivak
      1. роман66 (роман) Сегодня, 10:44
        зря они это, татуинцы злопамятные, жди теперь джедаев с претензиями
        роман66
        1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 11:25
          Цитата: роман66
          зря они это, татуинцы злопамятные


          — Эти опасны. Я им не доверяю. Были случаи, они в мозг лучами проникали.
          Vadivak
    3. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:51
      Есть покруче laughing
      pvv113
      1. изя топ (Андрей) Сегодня, 11:25
        тымчука на гиляку!первым ядрён-батон обнаружил галетей-сеастопольский
        изя топ
        1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 11:29
          Среди великих укрополководцев Гелетей числится Илловайским wink
          pvv113
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:17
    Какая забористая общечеловеческая хуцпа
    Дормидонт
    1. изя топ (Андрей) Сегодня, 10:27
      Цитата: Дормидонт
      Какая забористая общечеловеческая хуцпа

      изя топ
  6. кедр (Евгений) Сегодня, 10:18
    Цитата: Yrec
    А Вы разве не знаете? Танк "Армата" это танк "Азовец", который разработали и построили великие украинцы. Русские на такое, в принципе, не способны. Просто они через своих агентов-сепаров покупают их на Украине, переименовывают в "Армату", для конспирации и сокрытии коррупционных схем и запускают против могучих ВСУ. Т-72, просто, даже от сурового взгляда укра гореть начинает, приходится русским изголяться.


    "Сала Вукраине!"
    кедр
  7. naidas (naidas) Сегодня, 10:32
    Что делается:сепары скупили все вооружение Украины ,с чем воевать?
    naidas
  8. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 11:06
    Интересно, что такого мы могли приобрести у хохлов, чего у нас нет. Опять врут безбожно.
    sgr291158
  9. ротмистр (Юрий) Сегодня, 11:24
    Если это правда, то мне жаль мой народ. Столько лет (27) в разводе и до сих пор не сделали ни каких выводов. Начиная с самолета АН. Свое(ИЛ, ТУ,ЯК) гробили, а украинскую авиапромышленность пытались спасти. Войска стратегического назначения сидели на украинской игле. Ну какая еще страна мира такое позволяет? Это тупость или жадность?
    ротмистр
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 11:27
    Я так понял, что речь шла о компонентах, приравненных к вооружениям и продукции двойного назначения - судовые турбины, авиадвигатели, навигационные и локационные приборы etc.
    Altona
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