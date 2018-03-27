Пентагон оскорбился заявлением МО РФ о разработке «Новичка» в Америке

Это абсурдное заявление. Какие-либо предположения о том, что министерство обороны США причастно к разработке этого химического вещества, абсолютно ложные и оскорбительные,

Дело в том, что еще в 1998 году, просматривая очередную версию спектральной библиотеки, которая выпускается национальным бюро стандартов Соединенных Штатов, мы обнаружили там вещество, которое нас заинтересовало, поскольку это было фосфорорганическое вещество. И мы понимали, что оно должно обладать сильным смертельным действием. Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый "Новичок", А234. Он всплыл.