Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Пентагон оскорбился заявлением МО РФ о разработке «Новичка» в Америке
Американские военные никогда не занимались разработкой нервно-паралитического вещества «Новичок», которое, по утверждению Лондона, было использовано для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает ТАСС заявление представителя Пентагона Мишель Балданзы.
Так представитель ведомства прокомментировала сообщение руководителя химико-аналитической лаборатории Минобороны РФ Игоря Рыбальченко о том, что формула «Новичка» была опубликована в США еще в 1998 году.
Напомним, Игорь Рыбальченко в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» сказал следующее:
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в Солсбери. Лондон возложил вину за это отравление на российские власти. По данным британских следователей, Скрипали пострадали от вещества «Новичок», который якобы был разработан в СССР.
Так представитель ведомства прокомментировала сообщение руководителя химико-аналитической лаборатории Минобороны РФ Игоря Рыбальченко о том, что формула «Новичка» была опубликована в США еще в 1998 году.
Это абсурдное заявление. Какие-либо предположения о том, что министерство обороны США причастно к разработке этого химического вещества, абсолютно ложные и оскорбительные,сказала Балданза.
Напомним, Игорь Рыбальченко в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» сказал следующее:
Дело в том, что еще в 1998 году, просматривая очередную версию спектральной библиотеки, которая выпускается национальным бюро стандартов Соединенных Штатов, мы обнаружили там вещество, которое нас заинтересовало, поскольку это было фосфорорганическое вещество. И мы понимали, что оно должно обладать сильным смертельным действием. Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый "Новичок", А234. Он всплыл.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в Солсбери. Лондон возложил вину за это отравление на российские власти. По данным британских следователей, Скрипали пострадали от вещества «Новичок», который якобы был разработан в СССР.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти