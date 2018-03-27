11:30 27 марта
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Пентагон оскорбился заявлением МО РФ о разработке «Новичка» в Америке

Американские военные никогда не занимались разработкой нервно-паралитического вещества «Новичок», которое, по утверждению Лондона, было использовано для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает ТАСС заявление представителя Пентагона Мишель Балданзы.



Так представитель ведомства прокомментировала сообщение руководителя химико-аналитической лаборатории Минобороны РФ Игоря Рыбальченко о том, что формула «Новичка» была опубликована в США еще в 1998 году.


Это абсурдное заявление. Какие-либо предположения о том, что министерство обороны США причастно к разработке этого химического вещества, абсолютно ложные и оскорбительные,
сказала Балданза.

Напомним, Игорь Рыбальченко в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» сказал следующее:

Дело в том, что еще в 1998 году, просматривая очередную версию спектральной библиотеки, которая выпускается национальным бюро стандартов Соединенных Штатов, мы обнаружили там вещество, которое нас заинтересовало, поскольку это было фосфорорганическое вещество. И мы понимали, что оно должно обладать сильным смертельным действием. Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый "Новичок", А234. Он всплыл.


Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в Солсбери. Лондон возложил вину за это отравление на российские власти. По данным британских следователей, Скрипали пострадали от вещества «Новичок», который якобы был разработан в СССР.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:30
    Мало того это средство может быть изготовлено в любой подходящей лаборатории с соответствующим оборудованием..Заштатникам можно не беспокоится-это наркобароны соорудили.
    210окв
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:35
      Это абсурдное заявление. Какие-либо предположения о том, что министерство обороны США причастно к разработке этого химического вещества, абсолютно ложные и оскорбительные

      А о том , что автор А234 уехал в США не забыла эта Балданза ? Или это с матрасной точки зрения - несущественно ? negative
      bouncyhunter
      1. Например Сегодня, 10:42
        "Не разрабатывали" вовсе не значит, что не производили. На воре шапка горит.
        Например
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:43
          Цитата: Например
          "Не разрабатывали" вовсе не значит, что не производили.

          Совершенно верно , но тут матрасы сошлются на "ошибки перевода" . wink
          bouncyhunter
          1. vadson (Вадим) Сегодня, 10:54
            ну и давить их дальше по томуже RT - докажите что не производили! могли? могли . формула есть? есть. выгодно им? выгодно. виновны.
            vadson
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:59
              Матрасы все попытки обоснованно обвинить их через СМИ будут душить (что и делают) , хотя большинство и так понимает откуда ноги растут . Но молчать и проглатывать безосновательные обвинения наглосаксов это не выход . Бить врага его же оружием , только с железобетонной доказательной базой .
              bouncyhunter
      2. To be or not to be Сегодня, 10:44
        Балданза , дышите глубже !!!
        To be or not to be
      3. новичок (garik) Сегодня, 10:46
        Паша, приветствую. где пропадал, как дела?
        так для них вообще ничего не существенно: янки дипломато_ облико аморале. тут скорей всего или мы выдержим давление и у запада потухнет запал, или они намеренно идут к скорому горячему конфликту.
        новичок
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:48
          Привет , Гарик ! hi Всё нормуль , занят был решением текущих вопросов .
          Цитата: новичок
          или мы выдержим давление и у запада потухнет запал, или они намеренно идут к скорому горячему конфликту.

          Время покажет , но слабину давать в таких вопросах - смерти подобно ! negative
          bouncyhunter
          1. новичок (garik) Сегодня, 10:50
            если дадим слабину, нас с потрохами проглотят.
            новичок
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:59
              Цитата: новичок
              если дадим слабину, нас с потрохами проглотят.

              О чём наглосаксонское племя давно и мечтает . am
              bouncyhunter
    2. влад66 (Владимир) Сегодня, 11:08
      Какие-либо предположения о том, что министерство обороны США причастно к разработке этого химического вещества, абсолютно ложные и оскорбительные,
      сказала Балданза.

      Балда ты и есть балда, естественно Путин виноват в том что США до сих пор не уничтожили запасы химии.
      влад66
  2. Vato Dobro (Добрыня) Сегодня, 10:35
    У Балданзы (говорящая фамилия) слова, а у Рыбальченко выписка из документа. Кому верить?)
    Vato Dobro
  3. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 10:37
    ой, обвинили исключительных без веских доказательств... Бедные, щас обкакаются
    bogart047
  4. rpuropuu (Greogory) Сегодня, 10:37
    Это абсурдное заявление. Какие-либо предположения о том, что министерство обороны США причастно к разработке этого химического вещества, абсолютно ложные и оскорбительные,
    Докажите что не разрабатывали или не виновны! stop (с) Меркель
    rpuropuu
  5. новичок (garik) Сегодня, 10:37
    как может оскорбиться подлец? а эта Мишель, она обиделась, она не такая, просто ждёт трамвая. короче всё дело накаляется и движется к кофликту. ведь янки и ко злые, бармалеи сдавая позиции в Гуте расстреляли своих западных инструкторов.
    новичок
  6. ВадимЖивов (Вадим) Сегодня, 10:44
    А нас рать и все. wassat
    ВадимЖивов
  7. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:45
    На воре и шапка горит
    Дормидонт
  8. ochakow703 (Сергей) Сегодня, 10:45
    Вот уж никогда не поверю, чтоб амерзы получив беглого химика в свои грязные лапы, не вытянули б из него не только таблицу Менделеева во всех ее вариациях, но и количество волосков на его лысине.
    Чувствуется, дело идет к войне... ну что ж, не мы это затевали.
    ochakow703
  9. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:48
    А вот бы взяли и сказали: "да это мы!" и глазки бы потупили. Было бы прикольно. А так ничего интересного.
    Yrec
  10. кедр (Евгений) Сегодня, 10:49
    Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в Солсбери.


    Интересное "кино" у наглосаксов получается.., а может не получается, потому и сатанеют.
    кедр
  11. 1536 (Евгений) Сегодня, 10:51
    На воре и шапка горит! А чем трампучийцы могут доказать, что это не они произвели и применили газ? Оскорбился, он, вишь, оккупант проклятый.
    1536
  12. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:53
    Детский лепет производит эта Балданза.... а мерикатосовские уши торчат в этом деле как никогда заметно! angry
    a.s.zzz888
  13. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:55
    Было уже несколько версий из российской прессы:
    1) вещество из английской лаборатории 2) вещество из американской
    лаборатории 3) вещество из частной лаборатории каких-то людей, которые
    его продают желающим 4) родственница отравила 4) сам себя отравил...
    Метод обычный - в прессу кидают много дез, чтобы затянуть время. Контрпродуктивно.
    Точно, как было с малазийским лайнером: то штурмовик, то украинская ракета, то
    истребитель, то опять штурмовик...
    Когда МО начало что-то официально разъяснять, то ему уже никто не верил
    из-за десятка предыдущих дез.
    voyaka uh
    1. qqqq Сегодня, 11:06
      На это можно посмотреть по другому, просто показывалось, что помимо бездоказательных обвинений России, может существовать огромное количество версий, гораздо более близких к истине. Дело не в затягивании времени, а в попытке просто провести расследование как положено: с отработкой нескольких версий и т.д. Причем все эти версии в той или иной степени были подтверждены фактами, а не сказками, а потому имеют право на существование.
      qqqq
    2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:19
      voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:55 Метод обычный - в прессу кидают много дез, чтобы затянуть время. Контрпродуктивно.

      Наконец то, дождались, рассудили нас, в смысле осудили! И кто?! Те кто на государственном уровне, и при непосредственной поддержки правительства, без суда и следствия отстреливали неугодных еврейскому режиму по всему миру. И не только отстреливали, но душили и травили. А СУДЬИ КТО????????
      a.s.zzz888
    3. новичок (garik) Сегодня, 11:19
      с каких это пор МО РФ и правительство ответственны за версии сми? да “вбросы“ кто делал и делал ли вообще? журналистские версии доказывают о свободе слова и разума в РФ, в отличие от запада и , по сути Израиля, раз уж вы так думаете.дело до смешного доходит: я вас обвиняю за синий снег в Петербурге и за жёлтый на востоке Украины, жду ваших доказательств о вашей невиновности.
      новичок
  14. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:57
    Пентагон оскорбился

    Сколько праведного гнева!!! Надо же - невинность зацепили! wassat
    pvv113
  15. Altona (Евгений) Сегодня, 11:24
    Цитата: Например
    "Не разрабатывали" вовсе не значит, что не производили. На воре шапка горит.

    --------------------------
    Тем более США так и не отказались от химического оружия, якобы "не смогли его уничтожить". На деле же химические лаборатории действуют в США вовсю и синтезировать там можно, что угодно. А "Новичок"-это вроде не название вещества, а название какой-то спецоперации КГБ.
    Altona
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