Как советский офицер вскрыл расположение «оружия возмездия» Гитлера

8 сентября 1944 года. Лондон. Внезапно над столицей Великобритании раздался мощный гул. В небе появился светящийся шар, а затем в одном из районов города раздался взрыв, повергший в шок не только англичан, но и всех союзников по антигитлеровской коалиции. На полях сражений Второй Мировой войны появилось новое оружие, которому, как казалось до этого, было место лишь в футуристических романах.



Вундерваффе – именно так немцы называли первые в мире баллистические ракеты Фау-2. Их изобретение открыло эру межконтинентальных войн и проложило путь человечеству в космос. А на момент Второй Мировой войны оно было способно вырвать победу из рук коалиции и полностью изменить ход истории.



Вслед за Лондоном немецкое командование планировало направить свое "оружие возмездия" на Нью-Йорк, а потом и на Ленинград. Но сбыться этим планам помешал один человек – советский военнопленный Михаил Петрович Девятаев.











