Изверги на Чёрном море: малоизвестные преступления нацистов в районе Новороссийска. Часть 8. Заключительная

Утром 16 сентября 1943 года Новороссийск был полностью освобождён от оккупантов. Только к 26 сентября в город вернулись около тысячи человек, большинство из которых находились или в эвакуации в Геленджике, Туапсе и Сочи, либо сражались в партизанских отрядах. Естественно, восстановить все подробности преступлений нацистов первые горожане не могли – свидетели были либо убиты, либо изгнаны из города. К примеру, дедушка автора вернулся в родной Новороссийск только в начале 1944 года, когда его колонну Красная Армия отбила у нацистов. Без этих непосредственных свидетелей вести расследование было крайне сложно, двигаться приходилось так сказать «на ощупь».Несмотря на отчаянные усилия местных властей и органов госбезопасности, множество сведений, добытых ими в тяжёлых условиях, стали фундаментом для существенного преуменьшения, как потерь гражданского населения, так и потерь имущественных. Хотя и эти цифры ужасают. Как бы это цинично не показалось, но власти провели своеобразный аудит городской инфраструктуры – дорог, заводов, портовых сооружений, железнодорожных узлов и т.д. Сумма ущерба составила около 2 миллиардов рублей в довоенных ценах! И это не считая не только личного имущества граждан, но и части вывезенного металла и станков, автомобильного и гужевого транспорта, поголовья крупного рогатого скота и птицы и т.д. Из около 500 тысяч квадратных метров довоенного жилого фонда 490 тысяч были уничтожены.С населением дело обстояло куда хуже, уже потому, что мёртвых из могилы не поднять. В 1939 году в Новороссийске проживало по разным данным от 96 до 111 тысяч человек. К началу октября 43-го на восстановительные работы местные власти едва могли мобилизовать и 500 горожан, учитывая женщин и несовершеннолетних.Первые же работы по расчистке завалов и разминированию территории потребовали не только тяжёлого труда, но и крепких нервов, настолько страшными были находки. Именно тогда в рапортах и отчётах замелькали данные по угнанным и погибшим. Так, благодаря немецким документам, донесениям собственной разведки и показаниям немногих местных жителей в актах начали фигурировать первые цифры количества угнанных новороссийцев – 26 тысяч (реальное же количество угнанных – свыше 32 тысяч). Иногда эти существенно заниженные данные приводят до сих пор. При этом учесть несчастных, которые погибли в дороге, не представлялось возможным. Счёт немцы не вели, а погибших в пути (людей в основном гнали пешими) просто сбрасывали в придорожные ямы в дали от их дома, где никто не мог их опознать. Так гибли сотни, если не тысячи безымянных жертв.Раскопанные ямы-могильники заставляли раз за разом формировать всё новые комиссии, так как действовать постоянно и целенаправленно в рамках одной комиссии при дикой нехватке ресурсов было невозможно. Уже 16 сентября 43-го офицерским и сержантским составом (ст.лейтенант Бабырь Степан Васильевич, ст.лейтенант Шустов Евграф Полуэктович и другими) были составлены ряд актов обнаружения тел гражданского населения, а также краснофлотцев и красноармейцев. В подвалах находили трупы мужчин, женщин и детей – все со следами пыток. К примеру, труп девочки лет 15-ти по сатанинской привычке нацистов обращаться с женским полом был изуродован – нос, уши и грудь были вырезаны. Над воинами Красной армии и флота немцы и румыны проявляли больше иезуитской фантазии. Во время пыток одному из найденных замученным краснофлотцев вначале сорвали окровавленную повязку с головы, прикрывавшую полученное ранение. А позже, судя по ожогам, в упор выстрелили в развороченную рану.Но это, увы, было только начало. Позже акты посыпались как из дьявольского рога изобилия. Тела находили с не менее пугающей периодичностью обнаружения мин, которыми был заложен весь город и окрестности, включая виноградники. 11 октября 43-го к работе приступила врачебно-экспертная комиссия под председательством заведующего Горздравотделом Гришай П.Ф. в составе капитана медслужбы Прутяк Г.К., судмедэксперта Духовного Н.А., санинспектора города Мацкул А.М. и других лиц. Именно эта комиссия обследовала подвал здания, в котором располагалось местное отделение гестапо. Под завалами комиссия обнаружила семь обгоревших тел – этих людей заперли и сожгли заживо (6 мужчин и одна женщина).Во дворе здания в ямах-могильниках нашли трупы 28 человек и множество частей скелетов неподдающихся опознанию. После тщательного обследования удалось установить, что среди 28 человек было 8 женщин, 5 детей (от 5 до 12 лет), 5 мужчин, а 10-м так и не получилось вернуть не только возраст, но даже пол. Все найденные тела и скелеты имели следы прижизненных увечий, характерных для пыток.Через несколько дней была образована ещё одна комиссия, которую возглавила Мацкул А.М. На этот раз могильники были обнаружены в стороне от дороги, ведущей в Абрау-Дюрсо. Из двух ям извлекли 40 тел, из которых опознали 16 мужчин, 10 женщин, 5 детей (от годика до 7 лет). Часть тел уже не поддавалась опознанию – это были лишь части скелетов и черепов.Следующая комиссия работала уже недалеко от территории разрушенного кирпичного завода, в районе которого находился концентрационный лагерь. Там также обнаружили несколько ям, которые в буквальном смысле были забиты трупами. Опять-таки точное количество убитых выяснить не представлялось возможным – слишком большое количество отдельных частей скелетов.Кроме того, в большом количестве на обочинах дорог находили единичные захоронения. К примеру, житель Новороссийска Фёдор Волайтис показал, что в декабре 1942-го стал свидетелем умышленного и бессмысленного убийства женщины. Незнакомая ему гражданка, видимо, возвращалась домой, когда за её спиной возникла немецкая грузовая машина. Женщина сошла на обочину, немецкий водитель же умышленно свернул за ней и прибавил скорость. Когда машина насмерть сшибла несчастную, водитель спокойно вернулся на дорогу и уехал. Неизвестную похоронили недалеко от этого места, чтобы дикие звери не разорвали тело. Кем она была? Чем провинилась перед европейской нечистью? Никто никогда не узнает.Недалеко от промзоны цемзаводов на восточной стороне Цемесской бухты раскопки показали, что нацисты в конце 1942 года пытались скрыть следы своих преступлений, сжигая трупы казнённых. Останки указывали на цифру около 500 человек.Одним же из самых массовых захоронений, обнаруженных ещё во время войны, стали могильные ямы недалеко от села Владимировка. Всего было раскопано 5 ям. После обследования точно удалось идентифицировать 425 трупов. Конечно, не учитывая различные части человеческого скелета, которые никому из найденных не принадлежали. К сожалению, подобное положение дел вполне обычно – трупы раскапывают дикие звери, черепа после выстрелов в упор превращаются в крошево, смешиваясь с землёй, и прочая жуткая реальность поисковой работы.Тела находились в различной степени разложения, что напрямую указывало – ямы использовались многократно. Как бы дико это ни звучало, но самым удивительным в данной находке было то, что часть жертв была убита газом. Значит, эта сатанинская практика присутствовала практически на всей территории Краснодарского края, печально известного нацистскими «душегубками». Тем более, что в Новороссийске действовали члены зондеркоманды СС-10-А.В итоге к концу войны в актах появилась весьма примерная формулировка количества уничтоженных в Новороссийске мирных граждан за годы оккупации – «свыше 7 тысяч». Цифра крайне приблизительная, так как только в декабре прошлого года автор лично был свидетелем поисковых работ в Гайдуке, когда из раскопа извлекли 46 скелетов и множество частей скелета.Также в актах указаны фамилии и звания нацистских преступников, которые занимались непосредственным командованием в Новороссийске в период оккупации. Это не только гестаповские и эсэсовские нелюди, но и вполне себе обычные офицеры пехотных частей, которые после войны старательно прикручивали себе ангельские крылья, опасаясь повторить судьбу Кейтеля и Йодля. Но тотальный грабёж, изнасилования, массовые и единичные расстрелы, в которых принимали участие, как солдаты, так и офицеры, не только не предотвращались командованием, но поощрялись им и были ему выгодны.Вот эти «люди»: генерал-лейтенант Рудольф фон Бюнау, генерал-полковник Рихард Руофф, генерал-майор Юлиус Браун, генерал-майор Герман Кресс, генерал-майор Вильгельм Ветцель, военный комендант северной части города (где располагались концлагеря) Эрих Райх, начальник гестапо Тойбль, командующие офицеры зондеркоманды СС-10-А (собственно как и все существа служившие там) и многие другие.Спустя 20 лет после освобождения Новороссийска 16 сентября 1963 года на выезде из города недалеко от Волчьих ворот был открыт пронзительный по скульптурной композиции и верный с исторической точки зрения памятник под названием «Непокорённым». Бронзовая скульптурная группа, созданная Иваном Шмагуном, - прижавшая к себе ребёнка женщина и упавший на землю старик в оборванной рубашке с гордо поднятой ввысь головой - говорят не только о мученьях, выпавших на их долю, но и силу, что позволила им остаться людьми. За скульптурной группой высится 20-метровый восьмигранный обелиск.И это не просто памятник, но и братская могила. Именно к северу от Новороссийска было найдено большинство массовых захоронений. Всех неопознанных мирных жителей города, найденных в нацистских расстрельных ямах, принято хоронить здесь. Памятник находится в стороне от шоссе, его трудно заметить. Но это и хорошо. Шум грузовиков, смрад дороги и бурная деятельность бизнеса сюда пока не дотянулись. И, слава Богу, потому что покой погибшие в муках люди уж точно заслужили.