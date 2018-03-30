08:47 30 марта

Много пишешь в Интернете? За тобой придут!

Много пишешь в Интернете? За тобой придут!


Мы часто смеемся над действиями украинской власти. Смеемся по делу и без. И осуждаем «хатаскрайных» жителей страны. Зачастую тоже по делу и без оного.

Действительно, многое из того, что происходит там сегодня, не вписывается в логику нормальных людей. Однако смех смехом, а на самом деле власти Украины прекрасно знают механизм организации "народных волнений" и "бунтов возмущенных".


Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что протестное движение на Украине полностью находится под контролем органов безопасности и МВД. И контроль этот глобальный. СБУ и МВД уже не ограничиваются вербовкой руководителей этих движений или контролем за их деятельностью через собственных агентов внутри организаций.

Многие ещё помнят, с чего начались события на майдане.



Как оппозиционные националистические силы смогли быстро вывести такую массу молодежи на митинг. Для многих не секрет, что и сегодня большинство организаций собираются из числа пользователей определенных сайтов в интернете. Интернет для молодежи заменил революционные прокламации и листовки на стенах. И в то же время Интернет дает возможность мгновенно рассылать приказы к действию.

Не зря же сегодня в России спецслужбы из кожи вон лезут, чтобы получить контроль над средствами коммуникации типа «Телеграма», «Вайбера» и прочих.

Преувеличивать аналитические способности сотрудников спецслужб не надо. Но и относиться к ним с презрением не стоит. Именно знание технологий организации беспорядков подтолкнуло спецслужбы взять под контроль важнейшие способы коммуникации. Те самые "телефон, телеграф и почту", о которых когда-то писали руководители восстания в 1917-м.

Не следует забывать и о заокеанских кураторах украинской СБУ. Точно так же спецслужбы действуют и в США. Тот, кто владеет информацией, владеет миром. Вспомните многочисленные обвинения некоторых социальных сетей именно в США.



Прекрасное расследование в подтверждение того, что сегодня социальная коммуникация на Украине находится под пристальным контролем спецслужб провели журналисты украинского издания "Страна". Приведенные ниже факты взяты именно из этого издания.

Основным врагом украинской власти является Facebook. Именно за посты, размещенные на этом ресурсе, украинские суды и приговаривают украинцев к различным срокам. Именно через Facebook они выходят на тех, кто может представлять даже теоретически опасность для власти.

Первый пример показателен именно потому, что осужденный не является врагом Украины. Это просто человек, которого "достала" власть олигархов. Этакий динозавр майдана, который всё ещё верил в возможность смены власти с помощью митингов и собраний.

Житель Светловодска Кировоградской области Роман Коломиец в феврале 2016 года был осужден судом на три года условно за "призывы к свержению существующей власти". Такой приговор вызван отнюдь не незначительностью обвинений, а хорошей работой следователей СБУ. Именно они сумели убедить подозреваемого пойти на сделку со следствием, признать вину и таким образом смягчить приговор.

Что же такого страшного совершил Коломиец? На чем базировались достаточно серьезные обвинения? Проще привести ВСЕ крамольные записи в Facebook, чем объяснять, чем же они так страшны Порошенко.

"Добавляйтесь в новое революционное сообщество „Украина, восстань!“ Когда нас будет 100 000 — идем в правительственный квартал и выносим всю нечисть из кабинетов!"

"Украина, восстань! Жить по-новому со старыми крысами невозможно!"



Всё! Этого оказалось вполне достаточно, чтобы следователи СБУ слепили дело на три года! Показательно, что такое дело показало всем "романтикам от майдана" их реальное место в системе государственного управления. Всяк сверчок знай свой шесток. Или мавр сделал своё дело...

Тезис, который мы до сих пор слышим от некоторых украинских блогеров и журналистов, о реальной власти народа на Украине, оказался очередным пшиком. Власть принадлежит определенным, конкретным людям. Пастухи совсем не нуждаются в мнении стада. "Бе, ме и му" простых украинцев никому не нужно...

Неожиданным для некоторых читателей станет ещё одно дело. Мы привыкли к тому, что на Украине есть "секта неприкасаемых" — националисты. Ведь именно националисты во многом были движущей силой многих событий, которые и привели к власти нынешних лидеров страны.

Умышленно, для того, чтобы показать ту, "законную" с точки зрения Киева Украину, мы не будем рассматривать людей с Донбасса. Просто потому, что патологическую ненависть к этим людям уже воспитали. Одно упоминание места жительства (Донбасс) делает человека преступником для большинства украинцев. Только за то, что с Донбасса.

Итак, Закарпатье. Регион компактного проживания "неправильных украинцев". Не секрет, что для свидомого украинца врагами, кроме русских, являются и другие национальности, которые имеют наглость проживать на украинской земле. Совершенно не важно, что эти люди жили здесь задолго до того, как эти земли отошли Украине.

Золтан Ваш был администратором венгероязычной Facebook-группы «Karpatalja nem Ukrajna», что переводится как "Закарпатье не Украина". Как и большинство жителей приграничных регионов, он часто приезжал в соседнюю Венгрию. Только ленивый не знает, что национальные меньшинства западных регионов Украины уже имеют паспорта или карты (вроде карты поляка) соседних стран.

О чем говорят в соцсетях те, кто чувствует себя чужим в стране? Тем более, что пример Крыма перед глазами? О чем говорят лидеры таких социальных групп вне страны?

Естественно, главным вопросом, который обсуждается постоянно, является вопрос автономии региона. Культурной, языковой, религиозной, политической, но автономии. Понятно, что села и города в которых большинство даже не говорит по-украински будут тяготеть к отделению.

Вот за это Золтан Ваш и получил пять лет условного осуждения. "Или уехать, или бороться за освобождение Закарпатья от украинской власти!" Эти слова, сказанные Вашем в Будапеште в эфире телеканала "Россия 1" 13 июля 2015 года и стали основой обвинения по 4 статья УКУ.

Сложно сейчас сказать, что оказалось весомее, слова или эфир российского телеканала, но…



Условно опять по той же причине, что и в первом случае. Согласился на сотрудничество со следствием. Или очень настойчиво попросили согласиться и признать.

Думаете, это внимание СБУ обусловлено сепаратизмом Золтана Ваша? Увы, но и "нормальные" украинцы отслеживаются и наказываются. Я взял слово «нормальные» в кавычки просто потому, что под этим словом подразумеваю националистов. Национализм в сегодняшней Украине действительно считается показателем нормальности.

Именно так, за националистические призывы и призывы взять власть силой получил свою "трешку" житель Луцка Василий Соломонюк в июне 2017 года.

"Если мы не уничтожим власть, власть уничтожит нас".

"Смерть режиму внутренней оккупации — да здравствует националистическая революция".

"Они ни в коем случае не отдадут власть добровольно через мирные выборы, сбросить их можно только силой оружия, путем повстанческой вооруженной борьбы. Вся организационная работа патриотов должна быть сосредоточена на 3 основных направлениях: набор, боевая проверка и обучение повстанцев, формирование групп; добыча любым способом оружия, финансов и снаряжения; революционно-повстанческая пропаганда с четкими акцентами на вооруженной борьбе против режима…"

Ну с таким набором планов, наверное, и в России бы следователи и судьи крепко призадумались бы.

Мы часто говорим и пишем о том, что современные технологии позволяют создавать ситуацию хаоса достаточно быстро и достаточно эффективно. Более того, мы уверовали в этот тезис настолько, что забыли об обратном эффекте. Точнее, мы не связываем коммуникационные возможности человека и возможности спецслужб по отслеживанию контактов этого человека.

Пример Украины сегодня прекрасная иллюстрация таких возможностей. Страна "под колпаком у Мюллера".

Однако гораздо важнее понять, что режим Порошенко прекрасно подготовился к борьбе с возможными всплесками недовольства. Сегодня вариант "призыва в соцсетях к протесту" приведет всего лишь к аресту и изоляции владельца аккаунта. И это в лучшем случае. А ведь ещё вариант передачи сведений о владельце радикалам...



У нас (на «Обозрении») много и яростно критикуют «нормальных» украинцев. Легли, приспособились, хата с краю и так далее. Забыв либо просто сбросив со счетов все, о чем мы говорили, и говорили не раз.

Украина сегодня находится на пути мало того что к тоталитарному, так еще и откровенно националистическому государству.

А одним из основных критериев такого государства и будет глобальная власть спецслужб. И, естественно, полностью подчиненная властям судебная система. Это где назначают виновных, даже не выслушивая их аргументов в собственную защиту.

Об этом стоит помнить. Как на всякий случай, так и для себя лично.
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов


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Комментарии 11

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:29
    России лучше быть тоталитарным государством.Хотя слово я это не люблю.Государством с порядком внутри государства.
    210окв
    1. Татьяна Сегодня, 07:07
      Озабоченность автора полностью разделяю.

      Помимо статьи автора, есть смысл ещё вспомнить также единственное в своём роде довольно полное исследование Ж. Деларю, французского историка, участника движения Сопротивления, который на огромном фактическом материале системно показал зарождение, становление и масштабы деятельности гестапо с зарисовками главарей и вскрыл сущность идеологии фашизма.
      Деларю Ж. История гестапо/Пер. с фр. Ю.А.Немашаева и др. - Смоленск: "Русич", 1998. - 480 с.
      Татьяна
      1. To be or not to be Сегодня, 07:29
        Клик мышкой и вы в МАТРИЦЕ !! laughing
        1. «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней»
        29 октября 1897 года родился рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Германии Пауль Йозеф Геббельс. Один из главных преступников нацистской Германии ""
        2 "« Дайте мне право выпускать и контролировать деньги страны, и мне будет совершенно все равно, кто издает законы! » - эта фраза была произнесена Майером Амшелем Ротшильдом. План мирового господства был создан еще в 1773 году в лавке Ротшильда, где он собрал 13 банкиров Германии и пригласил их участвовать в нем. Конечной целью этого плана был полный контроль:

        Контроль над деньгами.
        Контроль над военными.
        Контроль над образованием.
        Контроль над СМИ.
        Контроль над церковью. "
        To be or not to be
    2. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 07:55
      Цитата: 210окв
      России лучше быть тоталитарным государством.Хотя слово я это не люблю.Государством с порядком внутри государства.

      Ляпнул лишнее на ВО..и в расход!)
      FalconD
      1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 08:19
        Цитата: FalconD
        Цитата: 210окв
        России лучше быть тоталитарным государством..

        Ляпнул лишнее на ВО..и в расход!)
        Но только после собрания, предупреждения, если не выдержал испытательный срок!!!!!!!Только тогда!
        Reptiloid
  2. лис Сегодня, 06:36
    про Украину интересно и трогательно...Давайте поговорим о сляпанном деле полковника Квачкова...ему не условно впаяли 13 лет.
    Или попишем о "судье" Хахалевой,с её приговорами...
    лис
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:47
    власти Украины прекрасно знают механизм организации "народных волнений" и "бунтов возмущенных"
    А почему бы им не знать этого механизма? Кто учителя и наставники? Авторы ниже сами отвечают на этот вопрос.
    rotmistr60
  4. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 06:52
    Тотальный контроль за мыслями и деньгами, разобщающий индивидуализм, псевдогуманизм, национальная и половая индифферентность - это явления всех стран включая РФ.
    samarin1969
  5. bober1982 (vladimir) Сегодня, 07:48
    Контроль должен быть за Интернетом,со стороны спец.служб,бесконтрольность приводит к хаосу, за примерами далеко ходить не надо - провокации,подстрекательство, все эти блогеры -"трупоеды" и проч.
    Авторские рассуждения про глобальную власть спецслужб ...... Это где назначают виновных,даже не выслушивая их аргументов..... - очень наивны.
    Поменьше надо увлекаться Берией, кстати говоря, а то как получается - когда дело доходит до себя родного (можно ведь и испытать действие этих самых зловещих спец.служб на себе),то сразу начинают голосить про какие-то аргументы и факты.
    bober1982
  6. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 07:57
    Как будто у нас по другому...так же всё мониторять..,проверяют...
    После "белоленточников"...всё так же!
    FalconD
  7. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 08:01
    Уважаемые Александр и Роман, спасибо за прекрасную фразу "он еще и на сайте Военного обозрения зарегистрирован". Сейчас появилась возможность видеть на комментариях "ВО" кто пишет их. Это прелесть. Сразу видно уровень подготовки человека. Вот мне за свою жизнь пришлось руководить 45 предприятиями, где трудилось более 250 тыс. специалистов. Я опубликовал более 400 научных работ и несколько десятков художественных. Руководил кафедрами в ряде ВУЗов страны. Неужели я буду писать чушь. Сейчас я продолжаю руководить спец. Диссертационным советом и считаю, что пока живо мое поколение надо помогать молодежи расти нравственно и профессионально.
    мичман
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