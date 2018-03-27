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Путин в Кемерово: Справку без денег не получить, а за деньги подпишут что угодно
Президент России провёл совещание по вопросу о последствиях страшного пожара в Кемерово. В ходе совещания прозвучал вопрос и о том, будет ли принято решение об отставке губернатора Амана Тулеева. По словам президента, решения нужно принимать не для красного словца, а по итогам расследования, которое сейчас и проводится.
Владимир Путин (цитата портала Ваш Город):
По словам Владимира Путина, меры будут приниматься вне зависимости от статуса того или иного человека, если будет определена степень вины.
Путин:
На этом фоне стоить заметить появление внушительного числа провокаторов как в социальных сетях, так и на митингах в Кемерово.
Типичный провокационный вброс: «сотни погибших и тысячи пострадавших», которых якобы скрывают власти. По соцсетям гуляет вброс от якобы «кемеровчанок» из известной серии «дочерей офицера», занимающихся откровенными попытками посеять хаос и заставить людей, фигурально, сталкиваться лбами.
Владимир Путин (цитата портала Ваш Город):
Произошла страшная трагедия, для того чтобы принять такое решение. Во-первых, под камеру это не делается, для красного словца на фоне трагедии. А второе, нужно точно совершенно определить, кто в чём виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем, точно, будут приняты необходимые меры.
По словам Владимира Путина, меры будут приниматься вне зависимости от статуса того или иного человека, если будет определена степень вины.
Путин:
Здесь статус не при чём, когда погибли дети.
Нужно дать правовую оценку действий каждого должностного лица. Внимательно всё изучить и дать правовую оценку. Нельзя прикрываться там какими-то каникулами. Справку никакую не получить без денег, а деньги заплатил – все, что угодно подпишут, вот в чем беда. И плевать хотели на безопасность людей. Вот из-за чего все происходит.
На этом фоне стоить заметить появление внушительного числа провокаторов как в социальных сетях, так и на митингах в Кемерово.
Типичный провокационный вброс: «сотни погибших и тысячи пострадавших», которых якобы скрывают власти. По соцсетям гуляет вброс от якобы «кемеровчанок» из известной серии «дочерей офицера», занимающихся откровенными попытками посеять хаос и заставить людей, фигурально, сталкиваться лбами.
Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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