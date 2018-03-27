Путин в Кемерово: Справку без денег не получить, а за деньги подпишут что угодно

Произошла страшная трагедия, для того чтобы принять такое решение. Во-первых, под камеру это не делается, для красного словца на фоне трагедии. А второе, нужно точно совершенно определить, кто в чём виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем, точно, будут приняты необходимые меры.

Здесь статус не при чём, когда погибли дети.

Нужно дать правовую оценку действий каждого должностного лица. Внимательно всё изучить и дать правовую оценку. Нельзя прикрываться там какими-то каникулами. Справку никакую не получить без денег, а деньги заплатил – все, что угодно подпишут, вот в чем беда. И плевать хотели на безопасность людей. Вот из-за чего все происходит.