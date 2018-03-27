15:17 27 марта
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Путин в Кемерово: Справку без денег не получить, а за деньги подпишут что угодно

Президент России провёл совещание по вопросу о последствиях страшного пожара в Кемерово. В ходе совещания прозвучал вопрос и о том, будет ли принято решение об отставке губернатора Амана Тулеева. По словам президента, решения нужно принимать не для красного словца, а по итогам расследования, которое сейчас и проводится.

Путин в Кемерово: Справку без денег не получить, а за деньги подпишут что угодно


Владимир Путин (цитата портала Ваш Город):
Произошла страшная трагедия, для того чтобы принять такое решение. Во-первых, под камеру это не делается, для красного словца на фоне трагедии. А второе, нужно точно совершенно определить, кто в чём виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем, точно, будут приняты необходимые меры.



По словам Владимира Путина, меры будут приниматься вне зависимости от статуса того или иного человека, если будет определена степень вины.

Путин:
Здесь статус не при чём, когда погибли дети.


Нужно дать правовую оценку действий каждого должностного лица. Внимательно всё изучить и дать правовую оценку. Нельзя прикрываться там какими-то каникулами. Справку никакую не получить без денег, а деньги заплатил – все, что угодно подпишут, вот в чем беда. И плевать хотели на безопасность людей. Вот из-за чего все происходит.


На этом фоне стоить заметить появление внушительного числа провокаторов как в социальных сетях, так и на митингах в Кемерово.

Типичный провокационный вброс: «сотни погибших и тысячи пострадавших», которых якобы скрывают власти. По соцсетям гуляет вброс от якобы «кемеровчанок» из известной серии «дочерей офицера», занимающихся откровенными попытками посеять хаос и заставить людей, фигурально, сталкиваться лбами.

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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Комментарии 144

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  1. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 12:04
    Сажать мало, нужно за такое расстреливать публично. Шутка ли 60 человек?
    RASKAT
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:11
      Цитата: RASKAT
      Шутка ли 60 человек?

      это не конечная цифра. много пропавших
      LSA57
      1. LASVEGAS (Tihonov Yury) Сегодня, 13:37
        Зайдите на форум Кемерово, цифры удивят. Путин Тулеева не сдаст, будут виноваты многие, но не туля. Голосовали ( с женой) за Путина.
        LASVEGAS
        1. Freelancer7 (Freelancer7) Сегодня, 14:04
          А причём тут "сдаст"? Нужно найти ответственных и их судить... А то так можно дойти и до "харакири" вождя. Типа - "я виноват - приму смерть!"...
          Freelancer7
        2. Zubr Сегодня, 14:11
          А ты мне вот скажи любезный, причём тут Тулеев ?! Это частный бизнес. Есть инвесторы, ответственные люди отвечающие за надлежащее выполнение норм и правил противопожарной безопасности на месте. Едрёна матрёна, у тебя кошка сдохнет, тоже Тулеев с Путиным виноваты ?! Что за детский сад ?!
          Zubr
          1. LASVEGAS (Tihonov Yury) Сегодня, 14:46
            Ну, во-первых: Тулеев совладелец данного развлекательного центра, во-вторых , и это классика жанра, оно в теме любого бизнеса края. И да, Путин нипричем, иТулеев не Путина ставленник., И друг друга они конечно не поддерживают- покрывают- прикрывают
            LASVEGAS
            1. Zubr Сегодня, 14:49
              У тебя есть прямые доказательства и результирующие документы ? Где ты сможешь аргументированно это доказать ? Если есть ! Документы в студию ! СЮДА ! И не будь голословным СТАРШИНА ! Сейчас лжесвидетельство и оговор.....ой могут дорого обойтись.
              Zubr
        3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:31
          Цитата: LASVEGAS
          Зайдите на форум Кемерово, цифры удивят. Путин Тулеева не сдаст, будут виноваты многие, но не туля. Голосовали ( с женой) за Путина.

          неуважаемый, я тоже с женой за ВВП голосовал, и что? это уже доказательство вины? не подскажете сколько граждан РФ голосовали за Путина?
          LSA57
          1. LASVEGAS (Tihonov Yury) Сегодня, 14:55
            Ваше " уважаемый или неуважаемый" моя собака по утрам под кустиками откладывает. Путин будет покрывать Тулеева вопреки и потому что Тулеев это ОПГ Кемерово, и он в теме и в ответе даже в данном случае Путин сыграет в " своих не сдаём", что мне противно, и за Президента и за мой голос
            LASVEGAS
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:04
              "уважаемый или неуважаемый", с ОПГ поаккуратнее, надо веские аргументы иметь, а то ведь и УК РФ учить придётся
              LSA57
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 12:12
      Цитата: RASKAT
      Сажать мало, нужно за такое расстреливать публично. Шутка ли 60 человек?

      Я даже не знаю, какое наказание надо за гибель детей. Расстрела уже кажется мало.
      Венд
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:16
        А какие меры?Ну посадят,понимают с должностей..Это СИСТЕМА,и тут надо кардинально менять законы,общественно-политические отношения.Детей не вернуть,а все остальное и гроша ломанного не стоит.
        Цитата: Венд
        Цитата: RASKAT
        Сажать мало, нужно за такое расстреливать публично. Шутка ли 60 человек?

        Я даже не знаю, какое наказание надо за гибель детей. Расстрела уже кажется мало.
        210окв
        1. РУСС (Максим) Сегодня, 13:31
          Цитата: 210окв
          Это СИСТЕМА,и тут надо кардинально менять законы,общественно-политические отношения

          Так это работа президента , выбрали ,ждём изменения......
          РУСС
          1. LASVEGAS (Tihonov Yury) Сегодня, 14:58
            Ждём...ждём...ждём....Дождемся ли ?
            LASVEGAS
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:21
        Цитата: Венд
        Я даже не знаю, какое наказание надо за гибель детей.

        меня поразила учительница которая закрыла детей в кинозале, а сама пошла на шопинг. дети погибли. как она теперь людям в глаза смотреть будет...
        LSA57
        1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 12:24
          Цитата: LSA57
          закрыла детей в кинозале, а сама пошла на шопинг

          недолжно быть этой смеси магазины-кинотеатры-детские площадки, торгаши это делают специально, только думать нужно хочешь отдохнуть с ребенком иди отдыхай с ребенком а не шмотье покупай
          Василенко Владимир
          1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:29
            Цитата: Василенко Владимир
            недолжно быть этой смеси магазины-кинотеатры-детские площадки

            Полностью с Вами согласен.
            210окв
            Это СИСТЕМА,и тут надо кардинально менять законы,общественно-политические отношения

            Заколдованный круг, перестают "кошмарить" бизнес проверками, чтобы исключить коррупционную составляющую и собственники начинают халатно относится к своим обязанностям.
            Аристарх Людвигович
          2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:34
            Цитата: Василенко Владимир
            только думать нужно хочешь отдохнуть с ребенком иди отдыхай с ребенком а не шмотье покупай

            туда семьями ходили. особенно в выходные дни. семьями. было много приезжих. взрослые занимались своими делами, дети отдыхали. во всём мире принята такая практика. поэтому он и назывался Торгово Развлекательный Центр.
            LSA57
            1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 12:46
              Цитата: LSA57
              туда семьями ходили. особенно в выходные дни.

              в этом и проблема, такие центры придуманы не для отдыха, а для прибыли владельцев, нужны отдельные центры отдыха не больше 2-х этажей, с ленточным остеклением, но это не выгодно, ведь пока дети играют родители тратят бабло в бутиках
              Цитата: LSA57
              во всём мире принята такая практика. поэтому он и назывался Торгово Развлекательный Центр.

              во всем мире победила идеология потребления и в данном вопросе кивать на весь мир глупо
              помните как при Союзе было - парк КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА, а не ТОРГОВЛИ
              Василенко Владимир
              1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:50
                Цитата: Василенко Владимир
                во всем мире победила идеология потребления

                а вы деньги зарабатываете чтобы их под матрасом прятать? нормальное желание отдохнуть в выходной день всей семьёй. или лучше дети в инете, родители возле зомбоящика?
                LSA57
                1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:41
                  Цитата: LSA57
                  а вы деньги зарабатываете чтобы их под матрасом прятать? нормальное желание отдохнуть в выходной день всей семьёй. или лучше дети в инете, родители возле зомбоящика?
                  Серёга, hi , я в корне с тобой не согласен. Если нам хотелось танцевать, мы шли в "клетку" (парк культура и отдыха им. Ленина, в ДО (Дом Офицеров), и там и там на свежем воздухе, в ДК СА "Патриот", там в помещении, каждую субботу, кроме летних каникул. Аттракционы- парк "Берендеевка", парк КиО им. Ленина, Кинотеатры:"Волга", "Дружба", "Художественный" (с оркестром по вечерам), детский "Орлёнок", "Волга" в заволжье. Мы носились по всему городу, а нынешние с картой и компасом в собственном микрорайоне заблудятся.
                  sabakina
                  1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:52
                    Цитата: sabakina
                    Если нам хотелось танцевать, мы шли в "клетку" (парк культура и отдыха им. Ленина, в ДО (Дом Офицеров), и там и там на свежем воздухе, в ДК СА "Патриот", там в помещении, каждую субботу, кроме летних каникул. Аттракционы- парк "Берендеевка", парк КиО им. Ленина, Кинотеатры:"Волга", "Дружба", "Художественный" (с оркестром по вечерам), детский "Орлёнок", "Волга" в заволжье. Мы носились по всему городу, а нынешние с картой и компасом

                    Слав, так я про семейный отдых. ну принято так сейчас
                    LSA57
                    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 14:00
                      Цитата: LSA57
                      Слав, так я про семейный отдых. ну принято так сейчас

                      принято потому что торгашам было выгодно они и внедрили это не отдых это то что вам преподнесли вместо отдыха
                      Василенко Владимир
                      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:06
                        Цитата: Василенко Владимир
                        принято потому что торгашам было выгодно

                        не ходите и не покупайте. ходите голодным и голым.
                        LSA57
                2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 13:59
                  Цитата: LSA57
                  нормальное желание отдохнуть в выходной день всей семьёй.

                  отдохнуть или по магазинам пошариться, для меня это две суть разные вещи
                  Цитата: LSA57
                  а вы деньги зарабатываете чтобы их под матрасом прятать?

                  вопрос глупый, от полного не понимания темы
                  Цитата: LSA57
                  или лучше дети в инете, родители возле зомбоящика?

                  по вашему лучше когда дети отдельно (мультики сморят) родители отдельно покупают (не нужную вещь)?!
                  знаете отдых семьей это отдых семей когда все вместе родители и дети, во всяком случае в моей семье
                  Василенко Владимир
                  1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:15
                    Цитата: Василенко Владимир
                    отдохнуть или по магазинам пошариться, для меня это две суть разные вещи

                    ну да. а совместить приятное с полезным так это вообще нельзя. интересно, а телевизор на кухне у вас стоит?
                    вопрос глупый, от полного не понимания темы

                    belay о как!! так я вас процитировал
                    во всем мире победила идеология потребления

                    Не ПОТРЕБЛЯЙТЕ. назло маме уши отморозьте
                    [quoteпо вашему лучше когда дети отдельно (мультики сморят) родители отдельно покупают ][/quote]
                    мама на кухне готовит обед, ребёнок в соседней комнате играет. повашему они должны быть вместе?
                    (не нужную вещь)

                    и как это вы определили какие вещи они купили? а если еду?
                    знаете отдых семьей это отдых семей когда все вместе родители и дети

                    так и там есть такие места. если у вас в городе есть такие ТРЗ, а они есть, сходите и посмотрите как это устроено
                    LSA57
              2. demokrat86 (Андрей ) Сегодня, 12:59
                Так что мешает придти с ребёнком и сидеть ждать пока играет ребёнок а не уходить за покупками
                demokrat86
                1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:41
                  Цитата: demokrat86
                  Так что мешает придти с ребёнком и сидеть ждать пока играет

                  где дети играют там есть аниматоры которые и смотрят за детьми. так для этого игровые комнаты и сделаны чтобы родители занимались своими делами, а дети в это время играют
                  LSA57
        2. Мавр (Андрей) Сегодня, 12:29
          Учительница не закрыла детей в кинозале, а оставила. А вот кто их закрыл в кинозале - это к администрации ТРЦ. Сначала был разговор о том, что таким образом боролись с безбилетниками. Теперь уже началась другая песня: якобы нет, двери никто не запирал, но не сработал какой-то рычаг. Мне первая версия кажется более похожей на правду
          Мавр
          1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 12:34
            Цитата: Мавр
            Учительница не закрыла детей в кинозале, а оставила

            what И в чем разница? Она ДЕТЕЙ привела в кино или по магазинам пошляться?
            Serg65
            1. Мавр (Андрей) Сегодня, 12:55
              Я согласен с Вами в том, что педагог отвечает за детей на всём периоде мероприятия и покидать их она действительно не имела права. Не нравится кино - сиди рядом в фойе, мало ли что может случиться. Но присутствие её внутри кинозала в конечном итоге ничего бы не дало. Я уже писал ниже - был бы ещё один труп. Как писали в СМИ - двери трёх кинозалов из четырёх оказались заблокированными.
              Мавр
            2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:43
              Цитата: Serg65
              Она ДЕТЕЙ привела в кино или по магазинам пошляться?

              это место называется ТОРГОВО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ Центр. для этого там и делают развлекательные зоны? неужели у вас в городе таких нет?
              LSA57
          2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:35
            Цитата: Мавр
            Учительница не закрыла детей в кинозале, а оставила.

            и в соцсетях и по ТВ говорили, что именно закрыла
            LSA57
            1. Мавр (Андрей) Сегодня, 12:50
              Кинозал - не квартира и ключей на руки не выдают. Учительница здесь не причём. Останься она с детьми - был бы ещё один труп. Кому легче от этого? Насколько я понял из публикаций и репортажей - основное количество жертв это именно зрители кинотеатров. Я так понял, что из четырёх кинозалов в трёх двери были заблокированы. Плюс отсутствие звукового оповещения, которое (опять же по предварительным данным) отключил охранник ЧОП, который сейчас задержан.
              Мавр
            2. Штатский (Геннадий) Сегодня, 13:07
              Все происходит следующим образом. Класс в сопровождении училки и 2-3 мам-пап идет на мероприятие(экскурсия,кино,музей и т.д.). Это везде так. В данном случае (говорят), училка пошла пить кофе с родителями, оставив одного папу в зале с детьми. Никаких дверей она конечно не закрывала. Дальше случилось,то что случилось. Учительницу конечно накажут уголовно, но ее присутствие в зале,вряд ли бы спасло детей.
              К меня другой вопрос. Это что же там за двери такие были? Несколько взрослых мужиков не смогли выломать? Обяснение одно - двери открывались во внутрь зала. Что по-моему является грубейшим нарушением ППБ.
              Штатский
              1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:45
                Цитата: Штатский
                Несколько взрослых мужиков не смогли выломать?

                эти мужики выламывали дверь аварийного выхода
                LSA57
            3. Челдон (Алексей) Сегодня, 14:02
              Цитата: LSA57
              Цитата: Мавр
              Учительница не закрыла детей в кинозале, а оставила.

              и в соцсетях и по ТВ говорили, что именно закрыла

              Это ложь. Ты фейки распростроняешь. Ссылку на ТВ дай. Не устраивай "пляска на костях".
              Челдон
              1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:21
                Цитата: Челдон
                Это ложь. Ты фейки распростроняешь.

                сроду не думал, что по центральным каналам и ток шоу распространяли фейки
                Ссылку на ТВ дай

                вчера не догадался записать. я смотрел на всех каналах, а это минимум 5, все новости. смотрел. "Время покажет", "Место встречи". ну не мог я знать, что всё это мне надо было записывать.
                Не устраивай "пляска на костях"
                какие пляски???????????? я ночью заснуть не мог. потише с ярлыками
                LSA57
              2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:48
                Цитата: Челдон
                Это ложь. Ты фейки распростроняешь.

                только что, буквально минуту назад в "Место встречи" сказали о том, что или учительница попросила двери закрыть, или они сами от безбилетников.
                LSA57
          3. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 12:48
            Цитата: Мавр
            Учительница не закрыла детей в кинозале, а оставила.

            кстати оставлять их она то же не имела права
            Василенко Владимир
            1. Мавр (Андрей) Сегодня, 12:57
              Тут Вы совершенно правы. Педагог (или сопровождающий) обязан находиться рядом
              Мавр
              1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:03
                Цитата: Мавр
                Педагог (или сопровождающий) обязан находиться рядом

                сегодня утром по 1 каналу одна директор школы очень подробно рассказала как и, что должен делать учитель назначенный приказом. родители кстати, тоже обязаны ему подчиняться
                LSA57
                1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 14:01
                  Цитата: LSA57
                  как и, что должен делать учитель назначенный приказом

                  как и что?
                  Василенко Владимир
                  1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:22
                    Цитата: Василенко Владимир
                    как и что?

                    так и то.
                    LSA57
        3. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:30
          Цитата: LSA57
          учительница которая закрыла детей в кинозале

          а с ней было еще 2 родительницы. Люди доверили им своих детей, а в итоге....Думаю, им там не жить
          Silvestr
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:51
            Цитата: Silvestr
            а с ней было еще 2 родительницы.

            более того, закрыли потому, что дети выбегали и мешали им кофе пить
            LSA57
        4. Андрей Скоковский (Андрей Скоковский) Сегодня, 12:55
          Цитата: LSA57
          ...меня поразила учительница которая закрыла детей в кинозале...

          вы "дочь офицера"?
          наверное сами видели как она их закрыла, а ключ от кинозала в карман себе положила? у нас же учительницы ключи от всех кинозалов имеют, им в педсовете выдают......
          вы если бред начинается, то в сеть то не выходите....
          Андрей Скоковский
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:06
            Цитата: Андрей Скоковский
            наверное сами видели как она их закрыла, а ключ от кинозала в карман себе положила? у нас же учительницы ключи от всех кинозалов имеют, им в педсовете выдают......

            повторю ещё раз, это было вчера в ток шоу и новостях.
            вы если бред начинается, то в сеть то не выходите...

            а это не вам решать
            вы "дочь офицера"?

            они ниже про тысячи жертв и митинги пишут
            LSA57
            1. LASVEGAS (Tihonov Yury) Сегодня, 13:43
              А видео митинга снимали на львовской киностудии?
              LASVEGAS
            2. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 14:48
              Не совсем верно. Женщина говорила что ИНОГДА БЫВАЛИ СЛУЧАИ... и далее по тексту. Были ли закрыты двери именно в этот раз не было сказано. К тому же учителя не носят ключи от кинозалов торгово-развлекательных центров..
              Tahtvjd2868
      3. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 12:42
        Цитата: Венд
        Цитата: RASKAT
        Сажать мало, нужно за такое расстреливать публично. Шутка ли 60 человек?

        Я даже не знаю, какое наказание надо за гибель детей. Расстрела уже кажется мало.

        Обратитесь с этим вопросом в ИГИЛ. Они там, затейники, столько видов казней понапридумывали.
        А можно по шариату просто закидать камнями на площади. Заодно удовольствие получите и мышцы разомнёте. Или Вам и этого мало?
        Николай Фёдоров
        1. Венд (Анатолий) Сегодня, 12:46
          Цитата: Николай Фёдоров
          Цитата: Венд
          Цитата: RASKAT
          Сажать мало, нужно за такое расстреливать публично. Шутка ли 60 человек?

          Я даже не знаю, какое наказание надо за гибель детей. Расстрела уже кажется мало.

          Обратитесь с этим вопросом в ИГИЛ. Они там, затейники, столько видов казней понапридумывали.
          А можно по шариату просто закидать камнями на площади. Заодно удовольствие получите и мышцы разомнёте. Или Вам и этого мало?

          Любезный, у вас все в порядке с головой или кто-то уехал?
          Венд
          1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 14:21
            Цитата: Венд
            Цитата: Николай Фёдоров
            Цитата: Венд
            Цитата: RASKAT
            Сажать мало, нужно за такое расстреливать публично. Шутка ли 60 человек?

            Я даже не знаю, какое наказание надо за гибель детей. Расстрела уже кажется мало.

            Обратитесь с этим вопросом в ИГИЛ. Они там, затейники, столько видов казней понапридумывали.
            А можно по шариату просто закидать камнями на площади. Заодно удовольствие получите и мышцы разомнёте. Или Вам и этого мало?

            Любезный, у вас все в порядке с головой или кто-то уехал?

            У меня, нелюбезный, всё в порядке и с головой и с душой. Есть и то и другое. У вас, видать, проблема и с душой и с головой, кровожадный вы наш. Интеллигент, наверное? Давно подмечено - чем интеллигентнее человечек, тем кровожаднее.
            Мне вот пришлось крови повидать немало, т.к. военный в прошлом. Наверное, поэтому перед тем как вынести приговор кому-либо, я сто-двести раз подумаю, всё рассмотрю и взвешу, а потом ещё сто раз подумаю. А у вас так всё просто - что-то где увидел, что-то где-то прочитал, что кто-то где-то вякнул - и всё! Решение готово! Расстрелять! Но и этого мало!
            Николай Фёдоров
    3. Rusland (Rusland) Сегодня, 12:12
      Цитата: RASKAT
      Сажать мало, нужно за такое расстреливать публично. Шутка ли 60 человек?

      А к ним добавить тех, кто в соцсетях сотни погибших насчитал и счета выложил для сбора денежных средств семьям поибших am
      Rusland
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:19
        Цитата: Rusland
        А к ним добавить тех, кто в соцсетях сотни погибших насчитал и счета выложил для сбора денежных средств семьям поибших

        а таких даже судить не надо. там наверняка есть заброшенные шахты. ночью вывезти и в шурф
        LSA57
      2. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 12:28
        Цитата: Rusland
        Цитата: RASKAT
        Сажать мало, нужно за такое расстреливать публично. Шутка ли 60 человек?

        А к ним добавить тех, кто в соцсетях сотни погибших насчитал и счета выложил для сбора денежных средств семьям поибших am

        А ты бы, герой диванный, поехал сегодня в Кемерово, пошел на центральную площадь, где собрались тысячи людей, которые требовали правды от власти, и начал вывозить всех этих людей в шахты. Посмотрел бы я на то, что бы они с вами сделали, не позавидовал бы.
        Донской
        1. Rusland (Rusland) Сегодня, 12:37
          Донской! Не пиарься на смертях людей, хоть в эти дни не засаряй сайт!
          Rusland
          1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 12:45
            Цитата: Rusland
            Донской! Не пиарься на смертях людей, хоть в эти дни не засаряй сайт!

            Следи за словами. Где я пиарился? Покажи хотя бы один мой комментарий за эти пять лет, которые я писал на этом сайте? am
            Донской
            1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:22
              Цитата: Донской
              Цитата: Rusland
              Донской! Не пиарься на смертях людей, хоть в эти дни не засаряй сайт!

              Следи за словами. Где я пиарился? Покажи хотя бы один мой комментарий за эти пять лет, которые я писал на этом сайте? am

              А чем же ты здесь занимаешься, не похоже, что хлеб с маслом ешь.
              ul_vitalii
              1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:46
                Цитата: ul_vitalii
                А чем же ты здесь занимаешься, не похоже, что хлеб с маслом ешь.

                не ест, зарабатывает. по методичке и не на одной ветке
                LSA57
                1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 14:13
                  Цитата: LSA57
                  Цитата: ul_vitalii
                  А чем же ты здесь занимаешься, не похоже, что хлеб с маслом ешь.

                  не ест, зарабатывает. по методичке и не на одной ветке

                  Ты на себя посмотри, клоун. Каждый день строчишь сотни комментариев ни о чем. Кто ты?
                  Донской
                  1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:37
                    Цитата: Донской
                    Каждый день строчишь сотни комментариев ни о чем

                    зато не вру и на заказ не пишу.
                    Кто ты?

                    и с какой целью интересуешься?
                    LSA57
                2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:25
                  Цитата: LSA57
                  Цитата: ul_vitalii
                  А чем же ты здесь занимаешься, не похоже, что хлеб с маслом ешь.

                  не ест, зарабатывает. по методичке и не на одной ветке

                  Привет, Сергей hi Вижу, уж больно возбуждён, как весенняя муха. smile
                  ul_vitalii
                  1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:35
                    Цитата: ul_vitalii
                    Цитата: LSA57
                    Цитата: ul_vitalii
                    А чем же ты здесь занимаешься, не похоже, что хлеб с маслом ешь.

                    не ест, зарабатывает. по методичке и не на одной ветке

                    Привет, Сергей hi Вижу, уж больно возбуждён, как весенняя муха. smile

                    Привет hi
                    закон жанра
                    LSA57
              2. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 14:11
                Высказываю свою точку зрения! Не нравится, слух режет? Это только первые ласточки. Запомните, чем больше режим будет врать, тем сильнее будет звучать голос правды.
                Донской
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:38
          Цитата: Донской
          А ты бы, герой диванный, поехал сегодня в Кемерово, пошел на центральную площадь

          провокатор, тебе на соседней ветке люди из Кемерово уже сказали, что ты ВРЁШЬ!!!!
          На этом фоне стоить заметить появление внушительного числа провокаторов как в социальных сетях, так и на митингах в Кемерово.
          Типичный провокационный вброс: «сотни погибших и тысячи пострадавших»
          LSA57
          1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 12:43
            Клоун, я вру? Тысячи этих людей врут? Один пукин не врет?
            Донской
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:56
              Цитата: Донской
              Клоун, я вру?

              дай ссылку на митинг!!!!!!!!!!!!!
              LSA57
        3. jjj Сегодня, 12:40
          Вот так и пытаются раскрутить майдан в России. Жертвы еще не похоронены. Но провокаторы торопятся
          jjj
          1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 14:03
            Цитата: jjj
            Вот так и пытаются раскрутить майдан в России. Жертвы еще не похоронены. Но провокаторы торопятся

            Майдан у вас в голове от оголтелой лживой пропаганды последних лет. Люди лишь требуют, чтобы их перестали убивать ради наживы бессовестного правящего класса.
            Донской
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:40
              Цитата: Донской
              Люди лишь требуют, чтобы их перестали убивать ради наживы бессовестного правящего класса.

              у тебя совесть есть? людей там специально сожгли? до такого даже американцы и все другие не додумались. только скакуны, да ты казачок засланный
              LSA57
        4. Симаргл (Андрей) Сегодня, 13:07
          Цитата: Донской
          собрались тысячи людей, которые требовали правды от власти, и начал вывозить всех этих людей в шахты
          Ах ты дрянь! Мало тебе извратить смысл сказанного тебе, так ты ещё и очки набить себе пытаешься!
          А ведь ты первым подходишь под определение того, кого нужно вывезти в шурф, да не ночью, а днём, да по битому стеклу прогнать на штыках!
          Эти люди, на площади, первые пострадают от негодяев, которые уже сейчас пытаются нажиться на чужом горе!
          Симаргл
          1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 14:18
            Цитата: Симаргл
            Эти люди, на площади, первые пострадают от негодяев, которые уже сейчас пытаются нажиться на чужом горе!

            Ну так накажи их!!! Накажи тех, кто потерял в этой трагедии своих близких! Прогони их по битому стеклу! Чё, слабо? Тогда закройся и не строй из себя героя.
            Донской
            1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 14:25
              Цитата: Донской
              Прогони их по битому стеклу!
              Тебя, дрянь, гнать надо, а не тех людей!
              Симаргл
              1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 14:53
                А-а-а меня лично? Ну так приедь ко мне лично, герой клавиатурный, и сдержи слово, если ты человек, а не черт. Адрес назвать? Напиши мне в личку
                Донской
            2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:14
              Цитата: Донской
              Цитата: Симаргл
              Эти люди, на площади, первые пострадают от негодяев, которые уже сейчас пытаются нажиться на чужом горе!

              Ну так накажи их!!! Накажи тех, кто потерял в этой трагедии своих близких! Прогони их по битому стеклу! Чё, слабо? Тогда закройся и не строй из себя героя.

              Мужики, хватит собачиться, в одной стране живём и каждый её любит по-своему hi Приберегите себя для внешнего врага.
              ul_vitalii
      3. Serg65 (Сергей) Сегодня, 12:36
        Цитата: Rusland
        А к ним добавить тех, кто в соцсетях сотни погибших насчитал

        Вчера вечером счет уже за полтыщи перевалил, типа все морги в Кемерово и окресностях забиты и погибших уже на улице в штабеля складируют am
        Serg65
        1. ИНТЕР Сегодня, 13:11
          Каждой весной все это происходит, все это не случайно. Не бывает столько случайностей.
          Похоже на жертвоприношение. Хотел бы ошибиться.
          ИНТЕР
  2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:10
    Типичный провокационный вброс: «сотни погибших и тысячи пострадавших», которых якобы скрывают власти. По соцсетям гуляет вброс от якобы «кемеровчанок» из известной серии «дочерей офицера», занимающихся откровенными попытками посеять хаос и заставить людей, фигурально, сталкиваться лбами.

    вот пример
    LSA57
    1. Тралл Сегодня, 12:13
      Цитата: LSA57
      вот пример

      мозг есть?
      Тралл
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:22
        Цитата: Тралл
        мозг есть?

        у кого?
        LSA57
        1. ghby (Андрей) Сегодня, 12:28
          Цитата: LSA57
          у кого?

          я так понимаю это был пример вброса? а это именно он и был так как видео вброс. в вашу фразу "вот пример", добавить слова вброса и уже звучит по иному. из за этого могут быть недопонимания.
          ghby
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:40
            Цитата: ghby
            я так понимаю это был пример вброса?

            да, пример
            из за этого могут быть недопонимания.

            об этом не подумал. виноват hi
            LSA57
  3. Bulrumeb (Евгений) Сегодня, 12:10
    На этом фоне стоить заметить появление внушительного числа провокаторов как в социальных сетях, так и на митингах в Кемерово.

    что есть, то есть. Однако вчера на 1 канале заявили, что родственников погибших не допускают на опознание, до тех пор пока они не дадут подписку о неразглашении. С этим как быть? Получается одни скрывают то что скрыть уже нельзя, да и неправильно это, другие напротив нагнетают пользуясь отсутствием внятной информации
    Bulrumeb
    1. Лесс Сегодня, 12:17
      В вечернем выпуске не слышал такого заявления, днём не смотрел. И что конкретно родственники должны "не разглашать"?
      Лесс
      1. Bulrumeb (Евгений) Сегодня, 12:22
        И что конкретно родственники должны "не разглашать"?

        вечером и было, что именно не конкретизировали, просто отметили что факты есть
        Bulrumeb
    2. Мавр (Андрей) Сегодня, 12:20
      Цитата: Bulrumeb
      что есть, то есть. Однако вчера на 1 канале заявили, что родственников погибших не допускают на опознание, до тех пор пока они не дадут подписку о неразглашении. С этим как быть? Получается одни скрывают то что скрыть уже нельзя, да и неправильно это, другие напротив нагнетают пользуясь отсутствием внятной информации

      Вот первоисточник. Больше всего мне нравится фраза "на условиях анонимности".
      "Родителей детей, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, не пускают на процедуру опознания без предварительного согласия на подписку о неразглашении. Об этом «Эху Москвы» на условиях анонимности рассказал один из горожан, сообщает радиостанция в Twitter."(https://lenta.ru/news/2018/03/26/podpiska_smisl/
      ) Там же, на Lenta.ru: "Следственный комитет России (СКР) разъяснил, зачем родственников жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» просят подписывать бумаги о неразглашении информации. Об этом говорится в официальном Telegram-аккаунте ведомства.
      «Подписание подобного рода документов предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано прежде всего интересами потерпевших», — пояснили в СКР. Ведомство отмечает, что эти соглашения «не являются основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших» "
      То есть всё по законам жанра: чуть-чуть правды, а дальше трёп. Главное, это конечно же "интрига". Тьфу, нехристи, бесы!!!
      Мавр
      1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 12:27
        Эхо Москвы...этот ресурс полный отстой ...никогда нельзя доверять информации с этого унитаза.
        Тот же ЛЕХА
      2. Bulrumeb (Евгений) Сегодня, 12:27
        Вот первоисточник. Больше всего мне нравится фраза "на условиях анонимности"

        с "Эха мацы" взять-то нечего, горбатого ясно что исправит. Я слышал это на Первом. А следователям брать в данном случае случае подписки о неразглашении верх глупости, сами нагнетают страсти.
        Bulrumeb
      3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:41
        Цитата: Мавр
        То есть всё по законам жанра: чуть-чуть правды, а дальше трёп. Главное, это конечно же "интрига". Тьфу, нехристи, бесы!!!

        после слов "Об этом «Эху Москвы» на условиях анонимности рассказал один из горожан,"
        дальше можно не читать
        LSA57
    3. Симаргл (Андрей) Сегодня, 13:15
      Цитата: Bulrumeb
      родственников погибших не допускают на опознание, до тех пор пока они не дадут подписку о неразглашении. С этим как быть?
      Вполне возможно, что пытаются запретить общаться с кем бы то ни было, кроме следствия, чтобы не запутывать дело. Это не правильно?
      Симаргл
      1. Bulrumeb (Евгений) Сегодня, 13:40
        Вполне возможно, что пытаются запретить общаться с кем бы то ни было, кроме следствия

        Сами-то поняли что написали? Может изолировать их еще? По УПК неразглашение касается данных предварительного следствия, которые до ознакомления с материалами дела родственникам и потерпевшим известны не будут. Не думаю, что найдется ненормальный, который выложит планы расследования или имеющиеся данные, без отмашки сверху. Брать сейчас такую подписку не правильно, т.к. в данном случае дает почву для различных инсинуаций. Расследуемое дело содержит гос.тайну или подробности частной жизни или связано с половыми преступлениями? Ни разу рядом не стояло, поэтому и утверждаю, что это глупость. Тем более ставя вопрос таким образом: или подписка или....
        Bulrumeb
        1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 14:17
          Цитата: Bulrumeb
          Сами-то поняли что написали?
          Сам то понял.
          Цитата: ст. 161 УПК РФ
          1. Данные предварительного расследования не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных частями второй, четвертой и шестой настоящей статьи.
          2. Данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя или дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства.
          3. Следователь или дознаватель предупреждает участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения данных предварительного расследования, о чем у них берется подписка с предупреждением об ответственности в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.
          4. Запрет на предание гласности данных предварительного расследования не распространяется на сведения:
          1) о нарушении закона органами государственной власти и их должностными лицами;
          2) распространенные следователем, дознавателем или прокурором в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или иным публичным способом;
          3) оглашенные в открытом судебном заседании.
          5. Разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия, а также данных о частной жизни несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста четырнадцати лет, без согласия его законного представителя не допускается.
          6. Не является разглашением данных предварительного расследования:
          1) изложение сведений по уголовному делу в ходатайствах, заявлениях, жалобах и иных процессуальных документах по этому делу, а также в заявлениях и иных документах, подаваемых в государственные и межгосударственные органы по защите прав и свобод человека;
          2) предоставление сведений по уголовному делу лицу, привлекаемому к участию в этом деле в качестве специалиста, при условии дачи им письменного обязательства о неразглашении указанных сведений без согласия следователя или дознавателя.
          Не подписываете неразглашение - не допускаетесь к материалам. В чём противоречие?

          Цитата: svslawer.ru
          Предполагается, и не безосновательно, что в результате преждевременного осведомления фигурантов дела, или лиц, имеющих в нем непроцессуальный интерес, ими могут быть уничтожены доказательства, устранены лица, владеющие представляющей для следствия интерес информацией, подключены рычаги влияния на следователя, оперативника или прокурора. ￼ Так, или иначе, данная норма предоставляет следователю право отобрать у участника процесса письменную подписку о неразглашении данных расследования. Под данные предварительного следствия подпадают фактически любые сведения, полученные в ходе производства по уголовному делу, например, о ходе расследования, о собранных доказательствах и источниках их получения, о показаниях допрошенных по делу лиц, о применении мер принуждения, о содержании и результатах следственных действияй, о проводенных, либо планируемых мероприятиях оперативно-розыскного и следственного характера, и т. п. Информация, которой лицо владело до совершения преступления не относится к данным предварительного следствия.

          Нарушение подписки любым способом: передачей другому лицу вербальной информации о деле, собственных записей из материалов уголовного дела, самих материалов, или копий процессуальных документов из дела, влечет уголовное преследование по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 310 УК РФ.
          Симаргл
          1. Bulrumeb (Евгений) Сегодня, 14:30
            Не подписываете неразглашение - не допускаетесь к материалам. В чём противоречие?

            УПК мне цитировать не нужно, смею думать я его получше вас знаю. А вот вы на досуге почитайте насчет: не подписываете - не допускаетесь. К ознакомлению и так кроме следствия и прокуратуры, допускаются лишь потерпевшие, обвиняемые и защитники и ознакомиться с делом в полном объеме, они могут только после завершения расследования (исключение постановления о назначении и заключения экспертиз ну и собственные показания). Опознавать погибших могут и лица которые впоследствии будут только свидетелями. Поэтому поголовно брать подписки с родственников нет никакой необходимости, как и брать их таким образом и сейчас. Больше чем уверен там и потерпевшими и их представителями еще далеко не всех признали, т.к. другая работа идет.
            Bulrumeb
            1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 14:41
              Цитата: Bulrumeb
              Поэтому поголовно брать подписки с родственников нет никакой необходимости
              А Вы точно знаете, с кого именно они брались, с какими условиями и т.п.?
              А то дряни всякой, которая на волне горя себе рейтинг набить хватает!
              Симаргл
              1. Bulrumeb (Евгений) Сегодня, 15:01
                А Вы точно знаете, с кого именно они брались, с какими условиями и т.п.

                Нет там никаких других условий кроме предварительного следствия. Сказано было о подписках с родственников погибших, до процедуры опознания. Почему это дурь думаю Вы поняли.
                Кстати, за 25 лет что я работал, я знаю только один случай привлечения к ответственности за разглашение и это был лютый заказ. На всякий случай - не имею к этому отношения laughing
                Bulrumeb
  4. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:13
    все что он сказал уже давно известно. Вопрос в другом- это не меняется.
    решение комунальных вопросов на ежегодных встречах, теперь вот эта трагедия. Чуть ранее был Волоколамск, еще раньше- "Хромая лошадь".
    Государственная система в сочетании с пофигизмом людей не работает и отсюда такие трагедии. Я думаю, что траур не только в Кемерово, траур во всей стране.
    И извечный вопрос: что делать?
    Silvestr
    1. Копчёный (Денис) Сегодня, 12:18
      А ничего не сделаешь. Вон в Китае расстреливают за взятки и бесполезно, как брали так берут.
      Копчёный
      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:26
        Цитата: Копчёный
        Вон в Китае расстреливают за взятки и бесполезно, как брали так берут

        я думаю, что берут меньше. Мы не знаем их статистики.
        Зачем тебе деньги, если тебя пульнут?
        Silvestr
      2. Alex66 (Александр) Сегодня, 12:45
        Правильно не надо расстреливать пусть дальше работают, подписывают акты приемки, проводят проверки, отчитываются о выполнении. Ни чего же не изменить. А как быть со справедливостью, ведь не справедливо, когда из-за взяток гибнут дети.
        Alex66
      3. aries2200 (aries) Сегодня, 13:08
        вопрос демографии перенаселения так решают
        aries2200
    2. Удав КАА (Александр) Сегодня, 12:21
      Цитата: Silvestr
      И извечный вопрос: что делать?

      Сильвестр, ответ на этот вопрос можно будет дать после ответа на -- "КТО ВИНОВАТ?"
      Следствие покажет. Главное, чтобы от ответственности не откосили. am
      Удав КАА
      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:25
        Цитата: Удав КАА
        Главное, чтобы от ответственности не откосили.

        в том то и беда. что не уверен. А вы?
        Silvestr
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:08
        Цитата: Удав КАА
        Главное, чтобы от ответственности не откосили.

        не откосят. столько погибших людей простить никто не даст
        LSA57
    3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:25
      Цитата: Silvestr
      И извечный вопрос: что делать?

      с такими? вот это и есть наш пофигизм
      LSA57
      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:28
        это точно. Иногда просто фанареешь. когда под колеса бросаются. Что стало с людьми?
        Silvestr
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:57
          Цитата: Silvestr
          Что стало с людьми?

          lol
          LSA57
    4. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 15:01
      А до этого Сбербанк во Владивостоке
      Tahtvjd2868
  5. Fidel Сегодня, 12:19
    я неуверен,но вопрос о колличестве погибших,я так понимаю открыт. Если показывают что в Кемерово митинг,значит вопросы есть,к власти региона
    Fidel
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:43
      Цитата: Fidel
      Если показывают что в Кемерово митинг,значит вопросы есть,к власти региона

      где показывают? ссылочку!!!
      LSA57
  6. Не служил (Назар) Сегодня, 12:20
    Нечего в этих ТРЦ вообще делать, они все построены по принципу как можно дешевле и как можно больше доходной площади. Поэтому рвануть теперь может где угодно. Мы же сами туда несём свои деньги, которые они распихивают по своим карманам и по карманам чиновников экономя на всём.
    Не служил
  7. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 12:22
    Основная причина массовой гибели людей в этой страшной трагедии это паника людей...никто не знал что делать в суматохе и давке массы людей...заложниками ситуации стали ничего не понимающие дети...многие из них забились в углы и найти их в дыму было большая проблема.
    Совершенно непонятна ситуация с отключенной сигнализацией это вообще из области идиотизма.
    Не продуманы пути отхода людей... не было средств индивидуальной защиты в случае пожара...как всегда пока петух не клюнул никто не крестился...обычное российское авось на низовом уровне...
    Конечно можно расстрелять пару тройку стрелочников ...повесить еще десяток начальников этих стрелочников ...но погибших детей уже не вернуть.
    Система пожарной безопасности должна быть многоуровневой и обязательно должна быть с защитой от дурака...в условиях нашей российской действительности это пока неосуществимо в настоящий момент...
    слишком много нюансов требующих долгосрочного решения.

    https://lenta.ru/articles/2018/03/26/russia/?utm_
    medium=more&utm_source=rnews

    тяжко читать это.
    Тот же ЛЕХА
    1. ланс Сегодня, 12:55
      первое надо обязать мчс на стадии проектирования и сдачи объекта соцкультназначения подписывать акт соответствия объекта противопожарным регламентам, включив этот пункт в град кодекс. второе ввести персональную ответственность должностных лиц мчс за протоколы обследования инспекторов именно таких зданий. т.к. неоднократно видел как высший чин ломал инспектора на подписание с нарушением и мелким штрафом.
      ланс
  8. Fidel Сегодня, 12:29
    как понял из новостей(россия24.после встречи ВВП с инициативной групой митингующих,колличество жертв,по информации органов все же увеличилось кратно
    Fidel
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:45
      Цитата: Fidel
      после встречи ВВП с инициативной групой митингующих,колличество жертв,по информации органов все же увеличилось кратно

      хватит ВРАТЬ!!! ниде не увеличилось!!!! я телевизор не выключаю, новости по всем каналам смотрю, нет такого!!!
      На этом фоне стоить заметить появление внушительного числа провокаторов

      про тебя и тебе подобных
      LSA57
    2. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 12:57
      Ссылки на источники где? Чего сразу не в миллион раз число жертв увеличилось?
      Ушлый_башкорт
  9. XXXIII (Владимир) Сегодня, 12:33
    Путин в Кемерово: Справку без денег не получить, а за деньги подпишут что угодно
    А разве у нас не капитализм, ну это рыночная экономика?! Люди вроде правильно все понимают, по этому решают проблемы за деньги, просто проблемы иногда становятся большими проблемами....Тут надо понимать мистеру президенту, всю глубину наших глубин...... hi
    XXXIII
  10. demo (Ван) Сегодня, 12:34
    Как это не прискорбно, но мы скатываемся все глубже и глубже в демократическо-либеральное болото.
    И суть нашей юриспруденции сводится к неотвратимости наказания.
    А если есть должностное преступление, но оно не привело к жертвам, то и наказания не последует?
    Мне, как человеку в возрасте, строителю по образованию, притом потомственному строителю, все это известно не по наслышке.
    Но дело даже не в бумажке, за которую надо платить.
    Дело в другом.
    Все изменения норм и правил, которые были инициированы и приобрели силу закона, не направлены на улучшение отдельных необходимых требований (по сейсмике, по противопожарной защите, по коррозии и т.п.).
    Все направлено на создание условий "для снятия препон".
    Вроде бы благо?
    Однако нет.
    В мире существуют простые универсальные правила ведения строительства.
    Ты приходишь в проектную организацию и заключаешь договор с архитектором.
    Он проектирует объект в соответствии с требованиями закона.
    После этого ты нанимаешь подрядную организацию, которая возводит объект в соответствии с проектом.
    Контроль за строительством осуществляет архитектор.
    о окончанию строительства архитектор сдает объект контролирующим органам.
    И он, как ни кто другой знает все, от и до, и материально заинтересован в сдачи объекта.
    В связи с тем, что заказчик отодвинут от принятия решения какие материалы можно поставить, а какие можно и не поставлять, то возведенный объект полностью соответствует проектной документации.
    У нас же все наоборот.
    И на каждом этапе "если нельзя, но очень надо, то можно".
    Отсюда и такие ужасные жертвы.
    И такое горе.
    Бедные дети.
    Бедные их родители.
    Даже говорить в такой ситуации не чего.Только сердце сжимается от боли.
    demo
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 12:46
      заказчик отодвинут от принятия решения какие материалы можно поставить, а какие можно и не поставлять


      Большинство погибших как раз из-за этих материалов...которые при горении выделяют ядовитые вещества препятствующие нормальному дыханию взрослых людей...я уж не говорю о детях которым достаточно одного вдоха этого коктейля чтобы потерять сознание...
      Сгоревшей Хромой Лошади оказалось недостаточно для нашей противопожарной госсистемы...надо категорически запретить применять такие материалы в местах массового скопления людей...ТЦ в Кемерово превратился в газовую камеру из -за этого.
      Тот же ЛЕХА
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 13:17
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        заказчик отодвинут от принятия решения какие материалы можно поставить, а какие можно и не поставлять


        Большинство погибших как раз из-за этих материалов...которые при горении выделяют ядовитые вещества препятствующие нормальному дыханию взрослых людей...я уж не говорю о детях которым достаточно одного вдоха этого коктейля чтобы потерять сознание...
        Сгоревшей Хромой Лошади оказалось недостаточно для нашей противопожарной госсистемы...надо категорически запретить применять такие материалы в местах массового скопления людей...ТЦ в Кемерово превратился в газовую камеру из -за этого.

        А уже говорят что это электропроводка была виновата, вот в Хромой Лошади возгорание было из за неаккуратного обращения с горючими жидкостями. Вопрос уже не важен как загорелась такая площадь и так мгновенно, а на видео видно что вспышка пламени была, от электрики так вспыхнуть не могло, по опыту так может быть только на подстанции, где выгорает все и сразу. С каждым днем версия пожара все абсурдней становится, что тут можно сказать, если они даже предварительные данные так искажают, в угоду конъюнктуре наверно. Наверно чтоб общество сидело и потребляло эту чепуху которую ему впихивают, когда надо раскрывают быстро, а тут все покрыто тайной великих масонов.... hi
        XXXIII
        1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 13:27
          А уже говорят что это электропроводка была виновата, вот в Хромой Лошади возгорание было из за неаккуратного обращения с горючими жидкостями.

          И там и там много погибших от удушья...подождем результатов судебно-медицинской экспертизы...специалисты ясно скажут от чего погибли люди в ТЦ Кемерово.
          Тот же ЛЕХА
          1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 13:43
            сотрудник ТРК увидел, как парни подожгли поролон. Он попытался потушить огонь, но пламя расползлось почти моментально. Причем эти подростки как раз спаслись – сотрудник их вывел», — рассказал собеседник издания.

            Сотрудник ТЦ уже дал показания правоохранительным органам. Он рассказал, как выглядели те два подростка.


            https://www.lentainform.com/pnews/6174289/i/594/p
            p/1/1/?
            Тот же ЛЕХА
            1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 14:26
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              сотрудник ТРК увидел, как парни подожгли поролон. Он попытался потушить огонь, но пламя расползлось почти моментально. Причем эти подростки как раз спаслись – сотрудник их вывел», — рассказал собеседник издания.

              Сотрудник ТЦ уже дал показания правоохранительным органам. Он рассказал, как выглядели те два подростка.


              https://www.lentainform.com/pnews/6174289/i/594/p
              p/1/1/?

              Странный источник, есть более надежный и представительный ?! Видео камеры стояли наверняка по всем углам, это более верный источник будет, а так свалить можно и на птиц....Видео обрезали, значит там то что может прояснить ситуацию, но не делают этого, конъюнктура, больше нечего добавить.... hi
              XXXIII
    2. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 13:07
      Довольно слабое у вас представление о работе проектных организаций. Договор заказчик заключает с организацией, а не с архитектором (если только архитектор не работает в одиночку), архитектор разрабатывает архитектурную часть (АР), все остальные части (электрика, пожарка, отопление, вентиляция и так далее) разрабатывают другие специалисты, следят за всем этим ГАПы и ГИПы. Всё это согласовывается с заказчиком на этапах. После разработки рабочую документацию несут в государственную экспертизу, которая дает заключение на соответствие/несоответствие проекта нормам, и только потом можно реализовывать проект. Это если упрощенно. И да, авторский надзор у нас реализован очень слабо в стране и предъявить за несоответствие проекту реально сложно.
      Ушлый_башкорт
  11. Андрей НМ (Андрей) Сегодня, 12:40
    Нет-нет, но вот проскакивает мысль, а не было ли это сделано умышленно?
    Андрей НМ
    1. Vard Сегодня, 12:46
      Саботаж... это называется саботаж...
      Vard
    2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 13:36
      Цитата: Андрей НМ
      Нет-нет, но вот проскакивает мысль, а не было ли это сделано умышленно?
      Согласен, надо искать кому это выгодно было, такие катастрофы случайно не происходят, по мне так это чистой воды техногенный теракт, который сложно квалифицировать как теракт, по этому точных версий нет.
      Вот что закон пишет. чтоб до расстрела разговор не доводить..... hi
      Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества

      1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, -
      наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
      (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
      (см. текст в предыдущей редакции)
      2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, -
      (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
      (см. текст в предыдущей редакции)
      наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
      (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
      (см. текст в предыдущей редакции)

      http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10
      699/d260e55e06d1e6bc720d2e591a8383a43b1a5eed/
      XXXIII
  12. лысова (владимир) Сегодня, 12:52
    Разобраться то разберутся и тут разумеется привлекут всех от и до. Но ведь система давно прижилась, а сломать её разом, не так просто. А Тулеева снимать, толку то, он хоть в курсе всех тёмных дел. А вот пирамидку, начиная от администрации (подписи) и по лесенке вниз - всех привлечь. Да так, чтоб потом другим подомным, кошмары снились.
    лысова
    1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 13:32
      Цитата: лысова
      Да так, чтоб потом другим подомным, кошмары снились.

      Расследование будет долгим. Но в таких случаях нельзя искать крайних. Халатность проявили все чиновники региона, поэтому и снимать с должностей нужно всех, начиная от самого А.Тулеева и заканчивая прокуратурой, полицией,охранниками и пожарниками, которые знали о безобразиях или должны были знать, но занимались отписками в лучшем случае. Причем снимать без права работать в гос.органах. А пока готовят новых молодых специалистов временно откомандировать туда чиновников из других регионов.
      Страшно возмущает действия пожарных. Ведь была возможность спасти детей, они звонили и место было известно, можно было разблокировать коридор от огня. Но даже воспитатели закрыли детей и даже не дернулись кого либо спасти.
      Vita VKO
      1. лысова (владимир) Сегодня, 14:17
        Да слов нет, причём во всех регионах такой бардак. Лишь бы для отчётности, палку не перегнули создавая новые законы.
        лысова
  13. Fidel Сегодня, 12:54
    Цитата: LSA57
    Цитата: Fidel
    после встречи ВВП с инициативной групой митингующих,колличество жертв,по информации органов все же увеличилось кратно

    хватит ВРАТЬ!!! ниде не увеличилось!!!! я телевизор не выключаю, новости по всем каналам смотрю, нет такого!!!
    На этом фоне стоить заметить появление внушительного числа провокаторов

    про тебя и тебе подобных

    30 мин назад примерно,по Россия 24.я не придумываю,а написал что показали. и я не вкоем случае не спорю,так как не вижу смысла тут что то придумывать в этом вопросе
    Fidel
    1. Fidel Сегодня, 12:56
      думаю повторять скоро будут,они новости каждый час примерно крутят
      Fidel
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:17
        Цитата: Fidel
        думаю повторять скоро будут,они новости каждый час примерно крутят

        1 канал время покажет. там прямое включение митинга. показывают провокаторов
        LSA57
        1. Fidel Сегодня, 13:35
          тут я с Вами согласен,наверняка подобных много,и кто захочет лишни раз воспользоваться. Посмотрим факты какие в итоге будут. Лишних волнений тоже не хочется
          Fidel
  14. Комментарий был удален.
  15. aries2200 (aries) Сегодня, 13:06
    поджег сделали либерасты в пике выбору народа ..
    aries2200
  16. demokrat86 (Андрей ) Сегодня, 13:12
    Систему менять надо, а сейчас ищут крайних. И понесут наказание охрана да дворник какой нибудь, а не те люди кто должен проверить реально противопожарное оборудование и т.д, ведь не даром анекдоты ходят про пожарные инспекции, про коррупцию отовсюду, и мы рядовые граждане отчасти виноваты сами в случившимся. Хромая лошадь сгорела... что изменилось????? Выводы сделаны??? И сейчас будет так же
    demokrat86
  17. bk316 (Владимир) Сегодня, 13:14
    МЧС заявило , что не дало согласование на открытие ТЦ, поскольку здание не соответствовало условиям пожарной безопасности.
    Сейчас кто-то сядет.....
    bk316
  18. к174ун7 Сегодня, 13:17
    Любит наш ВВП иногда адресовать свои претензии в направлении Вселенной, типа: ".. за деньги, что угодно подпишут", " ...позакрывали больницы в малых населенных пунктах", " .. возбуждают уголовные дела, отбирают бизнес, а до суда не доходит" и т.д. Это, что инопланетяне прилетают, пописывают за деньги, закрывают больницы и людей в каталажках, выдают разрешения и липовые лицензии, а потом бесследно исчезают в глубинах галактики? Никак нет товарищ Верховный. Сии деяния дело рук Федеральных органов исполнительной власти в лице МЧС, прокуратуры, СК и пр. и пр. которыми непосредственно руководит наш главный федеральный исполнитель, а также Ваш друг, соратник и по совместительству местоблюститель президентского кресла - ДАМ. Указанные органы руководствуются не только законами, но и плодят массу подзаконных актов, которые регламентируют действия чиновников и граждан.Так, что приезжать и разбираться должен был не ВВП, а ДАМ. Губернатор здесь ни при чем. Или новый губернатор будет ходить по торгово-развлекательным центрам и лично проверять соблюдение норм пожарной безопасности? Дело в конкретной ответственности людей, которые олицетворяют эту самую исполнительную власть. Они за мзду дают возможность всевозможным дельцам зарабатывать на жизнях и здоровье граждан. Нужны системные изменения. А главное ответственность за содеяное, без возможности сбежать в любимый Лондон и безбедно жить на деньги заработанные на жизнях. События покажут, дойдут ли риторические послания ВВП до нужных ушей и кто ответит - очередные стрелочники или настоящие негодяи.
    к174ун7
  19. Родина (Новруз) Сегодня, 13:37
    Дело в том, что МЧС или другие госорганы заключают формальные контракты или выдают формальные лицензии на объекты. Ни кто- ни владелец объекта ни орган выдающий разрешение не заинтересован в выполнении или не выполнении обязательств по контракту или лицензии. Т.е. лицензия или контракт - это обязательный документ формально подписанный госорганом за определёную плату и всё. В реальности он нужен для того, чтобы госорган закрыл глаза на невыполнение обязательств со стороны владельца объекта и наоборот, чтобы владелец закрыл глаза на то, что госорган не выполняет свои обязательства. Обоюдное согласие на закрывание глаз.
    Родина
  20. Олег Козлов (Олег Козлов) Сегодня, 14:00
    "Справку без денег не получить, а за деньги подпишут что угодно". А что, это для власти новость? Побольше сажайте казнокрадов под домашний арест и выпускайте, якобы на лечение" во всякие Лондоны да Тель-Авивы. Ещё не то будет...
    Олег Козлов
  21. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 14:36
    Цитата: LASVEGAS
    Зайдите на форум Кемерово, цифры удивят. Путин Тулеева не сдаст, будут виноваты многие, но не туля. Голосовали ( с женой) за Путина.

    В отставку пойдет как миленький, по итогам следствия. На сегодняшний день прогноз довольно серьезный!!! Вот увидите... Но...как у нас водится...нверняка предложат должность повыше, но Обману Тулееву, вне своей вотчины, даже в Москве, жить некомфортно! Да и возраст уже не тот... А на ваше, зачем то ввёрнутое это:
    "...Голосовали ( с женой) за Путина..." могу сказать лишь одно- было бы интересно посмотреть, после отставки, как бывший коммунист, сегодняшний либерал/демократ/фокусник, переобуется в воздухе и наверняка станет оппозиционером...как Кудрин... Они очень обидчивы!
    Ураган70
  22. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 14:36
    LSA57,
    Цитата: LSA57
    Цитата: Василенко Владимир
    принято потому что торгашам было выгодно
    не ходите и не покупайте. ходите голодным и голым.

    вы прикидываетесь или действительно не понимаете, когда мне нужно купить трусы я иду и покупаю трусы, я их покупаю не потому чт по дорогу в кинотеатр на них наткнулся а потому что я шел их укпить
    Василенко Владимир
  23. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 14:40
    Цитата: к174ун7
    Любит наш ВВП иногда адресовать свои претензии в направлении Вселенной, типа: ".. за деньги, что угодно подпишут", " ...позакрывали больницы в малых населенных пунктах", " .. возбуждают уголовные дела, отбирают бизнес, а до суда не доходит" и т.д. Это, что инопланетяне прилетают, пописывают за деньги, закрывают больницы и людей в каталажках, выдают разрешения и липовые лицензии, а потом бесследно исчезают в глубинах галактики? Никак нет товарищ Верховный. Сии деяния дело рук Федеральных органов исполнительной власти в лице МЧС, прокуратуры, СК и пр. и пр. которыми непосредственно руководит наш главный федеральный исполнитель, а также Ваш друг, соратник и по совместительству местоблюститель президентского кресла - ДАМ. Указанные органы руководствуются не только законами, но и плодят массу подзаконных актов, которые регламентируют действия чиновников и граждан.Так, что приезжать и разбираться должен был не ВВП, а ДАМ. Губернатор здесь ни при чем. Или новый губернатор будет ходить по торгово-развлекательным центрам и лично проверять соблюдение норм пожарной безопасности? Дело в конкретной ответственности людей, которые олицетворяют эту самую исполнительную власть. Они за мзду дают возможность всевозможным дельцам зарабатывать на жизнях и здоровье граждан. Нужны системные изменения. А главное ответственность за содеяное, без возможности сбежать в любимый Лондон и безбедно жить на деньги заработанные на жизнях. События покажут, дойдут ли риторические послания ВВП до нужных ушей и кто ответит - очередные стрелочники или настоящие негодяи.

    Не замечаете ахинею в своих выводах:
    "...Так, что приезжать и разбираться должен был не ВВП, а ДАМ. Губернатор здесь ни при чем..."?
    ДАМ обязан приехать, согласен... Но губернатор, блин, ЕЩЁ КАК ПРИЧЕМ!
    Ураган70
  24. Essex62 (Александр) Сегодня, 14:49
    Как всегда человеческий фактор. Искать тут какую- то подоплеку бессмысленно и вредно. Три клуши , которым поручили вывести детей в кино ( две родительницы и учительница) попросили запереть дверь билетершу , чтоб малышня не расползалась по ТЦ и ушли делать покупки. Обычная беспечность ,не подготовленных к экстремальным ситуациям , людей. Им и в голову не пришла мысль о пожаре или другой напасти. Погибли , задохнувшись в дыму по первым сообщениям , а значит самым правдивым, именно в этом запертом зале. Все остальные посетители успели эвакуироваться. Вопросы есть к контрольно- надзорным органам , например об отделке свергорючими материалами и запертыми пожарными проходами. Ну уж губернатор , а тем паче ВВП тут не причём. Москва, по халатности и пофигиму горожан, выгорала в прошлые века не однократно. А тут всего - то ТЦ.
    Прими Господи души невинные деток. Скорблю со всей Страной.
    Essex62
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