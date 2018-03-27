Последние "Оплоты-Т" едут в Таиланд вопреки "военной агрессии России"

Контракт на поставку основных боевых танков «Оплот-Т» в Таиланд успешно завершен. Последняя партия боевых машин успешно выдержала испытания в присутствии заказчиков и в ближайшее время будет направлена в страну дислокации

Мы благодарны нашим стратегическим партнерам из Таиланда за мудрое понимание проблем, с которыми столкнулась Украина, и за веру, что Украина способна преодолеть искусственные преграды, возведенные на пути наших отношений

"Укроборонпром" наконец-то завершил поставку широко разрекламированных Украиной танков "Оплот-Т" вооруженным силам Таиланда.– сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».Причем, по словам генерального директора ГК «Укроборонпрома» Павла Букина, контракт выполнялся «вопреки нечестной конкуренции и военной агрессии России».– заявляет Букин.После завершения контракта с Таиландом «Укроборонпром» собирается производить танки для ВСУ. Букин сообщил, что работы по созданию новых танков «Оплот» сейчас согласовываются с Минобороны Украины. Эти работы предусматривают значительную модернизацию Т-64, которые эксплуатируются в украинской армии, для унификации с «Оплотом».Напоминаем, что согласно контракта на поставку танков между Украиной и Таиландом, заключенном в 2011 году, планировалась поставка 54 танков «Оплот» Таиланду в период 2011–2014 годов. Однако к началу лета 2017 года удалось произвести лишь 35 штук.