15:20 27 марта
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Последние "Оплоты-Т" едут в Таиланд вопреки "военной агрессии России"

"Укроборонпром" наконец-то завершил поставку широко разрекламированных Украиной танков "Оплот-Т" вооруженным силам Таиланда.

Контракт на поставку основных боевых танков «Оплот-Т» в Таиланд успешно завершен. Последняя партия боевых машин успешно выдержала испытания в присутствии заказчиков и в ближайшее время будет направлена в страну дислокации
– сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

Последние "Оплоты-Т" едут в Таиланд вопреки "военной агрессии России"



Причем, по словам генерального директора ГК «Укроборонпрома» Павла Букина, контракт выполнялся «вопреки нечестной конкуренции и военной агрессии России».

Мы благодарны нашим стратегическим партнерам из Таиланда за мудрое понимание проблем, с которыми столкнулась Украина, и за веру, что Украина способна преодолеть искусственные преграды, возведенные на пути наших отношений
– заявляет Букин.

После завершения контракта с Таиландом «Укроборонпром» собирается производить танки для ВСУ. Букин сообщил, что работы по созданию новых танков «Оплот» сейчас согласовываются с Минобороны Украины. Эти работы предусматривают значительную модернизацию Т-64, которые эксплуатируются в украинской армии, для унификации с «Оплотом».

Напоминаем, что согласно контракта на поставку танков между Украиной и Таиландом, заключенном в 2011 году, планировалась поставка 54 танков «Оплот» Таиланду в период 2011–2014 годов. Однако к началу лета 2017 года удалось произвести лишь 35 штук.


Использованы фотографии: "Укроборонпром"
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Комментарии 16

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  1. Астория (Dirk Astor) Сегодня, 12:08
    Отмучились, теперь пусть тайцы мучаются. laughing
    Астория
    1. ПАМ (Алексей) Сегодня, 12:15
      На месте тайцев, получил технику, но не спешил счета оплачивать - весомый аргумент срыв поставок вовремя и пусть судятся, а там глядишь еще и косяки всплывут по танкам (тяжело восстановить бу и впаривать как новье).
      ПАМ
      1. Тралл Сегодня, 12:19
        Горюче-смазочные материалы бы еще поменять тайцам в этих Оплотах...
        Тралл
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:52
          Пока что Тайцы только на пиксельную краску и экраны жалуются, остальное их устраивает. Иначе покупатель отказался бы платить за то, чем невозможно пользоваться и разорвал контракт.


          Аристарх Людвигович
          1. venik (Владимир) Сегодня, 13:47
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Иначе покупатель отказался бы платить за то, чем невозможно пользоваться и разорвал контракт.

            =========
            Сколько контрактов с "укроборонпромом" порвали - уже со счета сбился..... Что до "Оплотов" (они же несколько модифицированные Т-80УД) - то уже то обстоятельство, что тайцы 3 (три!!!!!) года терпели срывы сроков поставки, говорит о том, что там кого-то о-ч-ч-ень хроршо "подмазали" !!!!
            Иначе б не терпели!!!
            ..Ну а насчет поставок в ВСУ - так это еще "потрошёк" заявил в прошлом году, что "лучше модернизировать 10 Т-64 (правда мы то знаем, КАК их "модернизируют"), чем закупить (за те же деньги) 1 "Оплот"........
            Комментарии, по моему излишни........
            venik
            1. LASVEGAS (Tihonov Yury) Сегодня, 14:36
              А если не " подмазали" , а просто нормальная цена для нормальной техники ? Основа Оплота достойная.
              LASVEGAS
              1. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 15:01
                С учетом неустойки за срыв сроков тайцы ждали последние танки бесплатно. И похоже очень ждали в виде доноров для рем. комплектов.
                Теперь кустарно (а они это умеют) переберут 50 танков в 20, а остальные на полигонные мишени пустят или на металлолом (чем это и является).
                Dreamboat
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:16
      Мы благодарны нашим стратегическим партнерам из Таиланда за мудрое понимание проблем, с которыми столкнулась Украина, и за веру, что Украина способна преодолеть искусственные преграды, возведенные на пути наших отношений

      Какое , к чертям , "понимание проблем" ? Тайцы просто поняли что деньги им не вернут , вот и ждали терпеливо поставок "Оплотов" . А ведь могли и не дождаться ...
      bouncyhunter
  2. ded100 (Сергей) Сегодня, 12:17
    Тайцы семь лет ждали у ВСУ шансов нет они столько не просуществуют!! wassat
    ded100
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 13:47
      Тайцы деньги платили, и дождались, хоть и с задержкой. Теперь другой вопрос, а есть ли у самой украины деньги, для закупок своих же танков? Танки бесплатно не производятся, даже для себя.
      ВСУ шансов нет они столько не просуществуют!
      Да ладно, просуществуют ровно столько, сколько хозяин заокеанский пожелает.
      Orionvit
  3. роман66 (роман) Сегодня, 12:34
    а зачем вообще тайцам танки?
    роман66
    1. Sefevi Сегодня, 12:39
      Очень умный вопрос laughing laughing Ну зачем армии странам вообще? laughing мдаа...мелчает сайт
      Sefevi
    2. venik (Владимир) Сегодня, 13:51
      Цитата: роман66
      а зачем вообще тайцам танки?

      ======
      А "на всякий пожарный случай"!!! У соседей же есть.... А они, чем хуже??? Тем более 56 (пятьдесят шесть!!) - это даже не полный батальон!!! НО, - всё-таки.... Россия ж Индии и иже с ними 1 000 штук продала.... Ну и мы, то "чем хуже?". Правда 56 - это конечно не 1000 и не 2000.... Но!!! Зато шаровары - КАКИЕ!!!
      venik
      1. роман66 (роман) Сегодня, 14:29
        а вы танки шароварами комплектуете? вместо комбинезона?
        роман66
  4. Strashila (I) Сегодня, 12:38
    «вопреки нечестной конкуренции и военной агрессии России» осталось дождаться эпопеи описания прорыва.. транспортного судна с танками на борту, как они уворачивались от торпед российских подводных лодок и крылатых ракет с самолетов авианосца, как грудью встали на пути русских диверсантов вооруженных напильниками чтоб вывести танки из строя по пути в Таиланд.
    Strashila
    1. Пафос (Пафос) Сегодня, 13:25
      Напильники это жестко)))) Развеселил good
      Пафос
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