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ГПУ заподозрило Медведчука в подрывной деятельности
Движение «Украинский выбор – право народа», руководителем которого является Виктор Медведчук, может быть замешано в организации подрывной деятельности, передает РИА Новости заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко.
Ранее генпрокурор сообщал, что его ведомство «проверяет причастность Медведчука к делам депутата Рады Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, подозреваемых в подготовке терактов в украинской столице.
Глава ГПУ уточнил, что речь идет «не о военно-диверсионной, а политической сепаратистской деятельности».
Напомним, прокуратура обвиняет Савченко в планировании терактов в здании Верховной рады и правительственном квартале. Ей грозит от 5-ти лет до пожизненного лишения свободы.
Обвинения против Савченко появились в связи с делом Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из ДНР на подконтрольную Киеву территорию.
Виктор Медведчук
Ранее генпрокурор сообщал, что его ведомство «проверяет причастность Медведчука к делам депутата Рады Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, подозреваемых в подготовке терактов в украинской столице.
Буквально за две недели до событий с задержанием Рубана и Савченко СБ Украины, военная прокуратура и крымская прокуратура ликвидировали несколько антиукраинских гнезд, которые за деньги Москвы, мы эти деньги изъяли, по планам Москвы, и мы эти задания изъяли, в Днепропетровске (Днепре), Харькове, Львове, Киевской области, Николаевской области организовывали подрывную деятельность на территории Украины,сказал Луценко в эфире программы «Свобода слова».
Глава ГПУ уточнил, что речь идет «не о военно-диверсионной, а политической сепаратистской деятельности».
Это, конечно, вызывает интерес к центру таких действий, которым, по многим данным, может быть партия, которая называется "Украинский выбор", которую возглавляет господин Медведчук,отметил он.
Напомним, прокуратура обвиняет Савченко в планировании терактов в здании Верховной рады и правительственном квартале. Ей грозит от 5-ти лет до пожизненного лишения свободы.
Обвинения против Савченко появились в связи с делом Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из ДНР на подконтрольную Киеву территорию.
Использованы фотографии: Сергей Бобылев/ТАСС
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