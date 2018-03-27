15:18 27 марта
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ГПУ заподозрило Медведчука в подрывной деятельности

Движение «Украинский выбор – право народа», руководителем которого является Виктор Медведчук, может быть замешано в организации подрывной деятельности, передает РИА Новости заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко.

ГПУ заподозрило Медведчука в подрывной деятельности
Виктор Медведчук

Ранее генпрокурор сообщал, что его ведомство «проверяет причастность Медведчука к делам депутата Рады Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, подозреваемых в подготовке терактов в украинской столице.


Буквально за две недели до событий с задержанием Рубана и Савченко СБ Украины, военная прокуратура и крымская прокуратура ликвидировали несколько антиукраинских гнезд, которые за деньги Москвы, мы эти деньги изъяли, по планам Москвы, и мы эти задания изъяли, в Днепропетровске (Днепре), Харькове, Львове, Киевской области, Николаевской области организовывали подрывную деятельность на территории Украины,
сказал Луценко в эфире программы «Свобода слова».

Глава ГПУ уточнил, что речь идет «не о военно-диверсионной, а политической сепаратистской деятельности».

Это, конечно, вызывает интерес к центру таких действий, которым, по многим данным, может быть партия, которая называется "Украинский выбор", которую возглавляет господин Медведчук,
отметил он.

Напомним, прокуратура обвиняет Савченко в планировании терактов в здании Верховной рады и правительственном квартале. Ей грозит от 5-ти лет до пожизненного лишения свободы.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Использованы фотографии: Сергей Бобылев/ТАСС
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Комментарии 27

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:25
    А кто бы сомневался, что после надьки-наводчицы очередь за ним будет.
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:26
      Пошла в 404-ой "охота на ведьм" - вот и Медведчук шпигуном оказался . Кто следующий ? wink
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:36
        Паша, надька-наводчица хоть какой то там в ПАСЕ числится, возможно укрокаклы и съехали с темы, или получили оттуда прямое указание. А Медведчуку такого не светит - упекут, если не свалит в Россию.
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:39
          Да они там скоро друг на дружку в СБУ стучать будут (если не уже) . Дурдом набирает новые обороты !
          bouncyhunter
          1. Лелёк (Лев) Сегодня, 12:44
            Цитата: bouncyhunter
            Да они там скоро друг на дружку в СБУ стучать будут (если не уже)


            Не только "стучать" но и в прямом смысле дубасить, и не "если", а уже.
            Лелёк
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:49
              Цитата: Лелёк
              Не только "стучать" но и в прямом смысле дубасить, и не "если", а уже.

              Типичное поведение пауков в банке . Ну или крыс в бочке .
              bouncyhunter
              1. Лелёк (Лев) Сегодня, 12:59
                Цитата: bouncyhunter
                Типичное поведение пауков в банке .


                Павел, пауки в банке поедают друг друга, не выходя за стекло тары. В\на Руине ядовитые пауки пожирают всех не подобных себе, плодятся с колоссальной скоростью и распространяют свои смертельные "хотелки" за пределы своего недогосударства. И всё это с поддержки западных спонсоров, наивно полагающих, что содействуют разведению фазанов или колибри а не пауков-птицеедов.
                Лелёк
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:04
                  Да западным спонсорам плювать слюнями на происходящее в 404-ой . Их интересуют только собственные хотелки в этом регионе .
                  bouncyhunter
                  1. Лелёк (Лев) Сегодня, 13:22
                    Цитата: bouncyhunter
                    Да западным спонсорам плювать слюнями на происходящее в 404-ой


                    Я же об этом. Гитлер подмял Европу не в один день. А бандеровщине под лейблом "SS" противостоят только Россия да Польша (и та при определённом условии). Так-что европейское прищуривание чревато большими неприятностями для самих "европ".
                    Лелёк
                    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:25
                      Цитата: Лелёк
                      Так-что европейское прищуривание чревато большими неприятностями для самих "европ".

                      Я вот тоже думаю что цивилизованная Гейропа отгребёт люлей от своего же майданного детища .
                      bouncyhunter
          2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:45
            bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:39 ↑ Новый
            Да они там скоро друг на дружку в СБУ стучать будут (если не уже)

            Всё как в гитлеровской СД - подозреваются все!
            a.s.zzz888
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:48
              Цитата: a.s.zzz888
              Всё как в гитлеровской СД - подозреваются все!

              Чему удивляться в стране , где открыто печатается и продаётся гитлеровский "майн кампф" ? fool
              bouncyhunter
      2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 12:42
        Цитата: bouncyhunter
        Пошла в 404-ой "охота на ведьм" - вот и Медведчук шпигуном оказался . Кто следующий ? wink

        Павел, это вопрос философский! После того как луценко перестали мучать сексуальные галлюцинации, в силу возраста и алкоголизма, его теперь посещают террористические фантасмагории. Так что,чего ему привидится не знает даже он! sad
        майор Юрик
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:46
          Цитата: майор Юрик
          в силу возраста и алкоголизма

          Да там и синтетические или природные галюциногены своё разлагающее действие на вменяемость Луценки оказывают влияние .
          Цитата: майор Юрик
          Так что,чего ему привидится не знает даже он!

          Завтра сам себя после барбитуратов признает агентом Кремля ? belay
          bouncyhunter
      3. helmi8 (Сергей) Сегодня, 12:43
        Цитата: bouncyhunter
        Пошла в 404-ой "охота на ведьм" - вот и Медведчук шпигуном оказался .

        А чего удивляться - он же ЛИЧНО с Путиным разговаривал по обмену пленными... Агент Кремля.
        helmi8
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:50
          Цитата: helmi8
          А чего удивляться - он же ЛИЧНО с Путиным разговаривал по обмену пленными... Агент Кремля.

          Матрасное клише , как под копирку . yes
          bouncyhunter
      4. donavi49 Сегодня, 13:55
        Выборы скоро. Судя по всему "полковник Внешней Разведки РФ" - Юля пойдет на вторую ходку. Ибо у нее слишком рейтинги большие.
        donavi49
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:59
          good Тоже думал об этом . Йуля стала неудобной , Йуля должна уйти .
          bouncyhunter
    2. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 12:29
      Цитата: a.s.zzz888
      А кто бы сомневался, что после надьки-наводчицы очередь за ним будет.

      Если следовать логике - то несомненно. Но... небратья такие кульбиты исполняют.... Короче - удивлять умеют!
      Охотовед 2
    3. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:29
      Цитата: a.s.zzz888
      А кто бы сомневался, что после надьки-наводчицы очередь за ним будет.

      Еще бы, тем более, что ВСЕ на Украине ЗНАЮТ, что он "кум Путина". Как его ранее не посадили?
      А ведь это "колесо" закрутилось, после того как был произведен последний обмен пленными, в проведении которого Медведчук сыграл ДАЛЕКО не последнюю роль
      svp67
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:34
        svp67 (Сергей) Сегодня, 12:29

        Для безпеки доказательств не нужно. Учителя у них есть, в смысле хозяева. angry
        a.s.zzz888
  2. bankirchik34 (А) Сегодня, 12:31
    Так и до Юли в БЮТе рожденной не далеко, горит под ней стул уже wink
    bankirchik34
  3. Лелёк (Лев) Сегодня, 12:40
    Это, конечно, вызывает интерес к центру таких действий, которым, по многим данным, может быть партия, которая называется "Украинский выбор", которую возглавляет господин Медведчук

    1937 год в\на Руине стартовал. Началась зачистка полей от реальных конкурентов Вальцмана. После зачистки второй этап будет озвучивание фамилий "зитц-председателей Фунтов" никому неизвестных и за которых даже "кастрюли" отдавать свои голоса не будут. В конце концов будет только один выбор, пусть даже с нелегитимным числом голосов (главное, что преподнесено это будет, как великая перемога украинства). Ну а то, что 404 катится в тартарары, кого это волнует. А должно бы, поскольку не токмо фашизм, но и ИГИЛовское отребье свили гнездо в жёлто-блакитном государстве, руководимым опосредованно англо-саксами.
    Лелёк
  4. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 12:45
    Sic transit gloria mundi
    crying
    злой партизан
    1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 12:49
      Цитата: злой партизан
      Sic transit gloria mundi
      crying

      А была ли слава земная???
      майор Юрик
  5. Fitter65 Сегодня, 12:50
    А я думаю,что Украину надо по любому сохранить-ну хотя-бы те районы Киева где находятся здание СБУ и ГПУ(похоже они забыли буковку О-ОГПУ)и ВРУ оставить как особоохраняемые заповедные зоны,в которых живут и множатся породы редкостных дятлОв-украинские особые безголовомозглые....
    Fitter65
  6. рус-5819 (Вадим) Сегодня, 12:52
    Буквально за две недели до событий с задержанием Рубана и Савченко СБ Украины, военная прокуратура и крымская прокуратура ликвидировали несколько антиукраинских гнезд, которые за деньги Москвы, мы эти деньги изъяли, по планам Москвы, и мы эти задания изъяли

    Ну, уж, да, уж! Изымать-то вы мастера, особенно деньги, на Европе натренировались.
    Похоже, что "зачистка" пауков началась!
    рус-5819
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