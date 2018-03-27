ГПУ заподозрило Медведчука в подрывной деятельности

Буквально за две недели до событий с задержанием Рубана и Савченко СБ Украины, военная прокуратура и крымская прокуратура ликвидировали несколько антиукраинских гнезд, которые за деньги Москвы, мы эти деньги изъяли, по планам Москвы, и мы эти задания изъяли, в Днепропетровске (Днепре), Харькове, Львове, Киевской области, Николаевской области организовывали подрывную деятельность на территории Украины,

Это, конечно, вызывает интерес к центру таких действий, которым, по многим данным, может быть партия, которая называется "Украинский выбор", которую возглавляет господин Медведчук,