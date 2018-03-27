15:17 27 марта
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Компания Remington подала заявление о своем банкротстве

Производитель оружия компания «Remington Outdoor Co» (США) обратилась в суд с заявлением о банкротстве, передает Интерфакс сообщение газеты The Wall Street Journal.



Отмечается, что о предстоящем банкротстве оружейники объявили еще в середине февраля. В начале этого месяца представители компании сообщили, что «дата обращения в суд за защитой от кредиторов перенесена с 7 марта на 14 марта».


Как ожидается, «реструктуризация в процессе банкротства позволит Remington снизить объем задолженности примерно на $700 млн, а также увеличить капитал ряда подразделений на $145 млн», пишет газета.

Издание напоминает, что компания Remington, «которая за свою 200-летнюю историю поставляла оружие на поля гражданской войны в США и обеих Мировых войн», сегодня принадлежит инвестиционной фирме Cerberus Capital Management. Однако, по данным журналистов, после завершения реструктуризации, инвестфирма больше не будет владеть производителем оружия.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. Labrador (Дмитрий) Сегодня, 12:47
    Китайцы купят, если им дадут.
    Labrador
    1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 14:03
      Мировой бренд.да ещё с такой историей... всё имеет своё начало и свой конец.жаль что так
      vkl.47
  2. Vard Сегодня, 12:48
    Ни чего святого нет... угробить такой бренд... Это надо суметь...
    Vard
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:54
      Цитата: Vard
      Ни чего святого нет... угробить такой бренд... Это надо суметь...

      Да ничего с ним не сделается . Кредиторы получат примерно по 25 центов с каждого доллара долга в результате реструктуризации и "Ремингтон" бодро продолжит клепать оружие .
      bouncyhunter
      1. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 14:28
        "Ремингтон" - не актуален, Дружище! hi
        Сейчас куда более востребован "Калаш", оружие царей и пролетариата....
        Соломон Кейн
    2. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 12:57
      Ни чего святого нет... угробить такой бренд... Это надо суметь...

      Ничего страшного, есть по-настоящему сильные брэнды. Калашников, например.
      В США им (брэндом) будут владеть американцы, а они знают, что такое конкуренция. И знают, что такое советское/российское оружие и его популярность, цену, качество.
      Со времен прихода Калашникова на рынок гражданского оружия в США, дни некоторых местных компаний уже были сочтены... Помните, как американсий бизнес пытался выдавить русское оружие со своих рынков?
      компания Remington, «которая за свою 200-летнюю историю поставляла оружие на поля гражданской войны в США и обеих Мировых войн»

      Какой из сторон поставки были, или всем сразу? В лучших американских традициях...
      Pax tecum
      1. LASVEGAS (Tihonov Yury) Сегодня, 13:10
        Не надо себя обманывать, имя дороговато стоит, и Калашникова и Ремингтон.
        LASVEGAS
        1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 14:03
          Дорого стоит продукция Ремингтона, а не имя.
          Вот Калашников - Имя! Цена-качество на высоте, выигрывает по всем параметрам. Линейка образцов только увеличивается. Имя создано в мировой истории войн. И, что не маловажно, в цене боеприпаса при достойном качестве.
          Не стоит забывать этот ключевой, по сути, параметр оружия.
          Pax tecum
  3. uav80 (Александр) Сегодня, 13:26
    Цитата: Pax tecum
    Ничего страшного, есть по-настоящему сильные брэнды. Калашников, например.
    В США им (брэндом) будут владеть американцы, а они знают, что такое конкуренция. И знают, что такое советское/российское оружие и его популярность, цену, качество..

    Тут вопрос в другом, кто пустит калашников на рынки США, санкции введенные в 2014 работают по полной, не одна фирма занимающаяся ввозом российского оружия в США прикротила существование из-за того что им просто запретили ввозит оружие и торговать стало нечем. Тот же Молот достаточно успешко до санкций торговал своими Вепрями и ВПО, да и Калашников со своими Сайга и МР тоже рынок потеряли. Раньше ограничение было только на ввоз "огражданненого" оружия, т.к. на нах растпространяестся соглашение Черномырдин-Гор, в котором сущестует запрет на ввоз в США российского/советсткого ружия, а в Россию сответственно американского, которое находилось на балансе МинОбороны и в последствии огражданнено, попасть оно могло только через третьи страны и зачастую в виде распила...
    uav80
    1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 13:57
      Не ввозить. Я говорю о производстве. Полной линии. Производить под брэндом "Калашников" в самих США. А, это совсем другие объемы. Боеприпасы вот, можем ввозить. На порядок дешевле местных при том же качестве.
      Pax tecum
  4. К.А.С (Костя) Сегодня, 13:58
    Ну и что? Обыкновенная новость это только у нас из банкротства истерику закатывают и требуют сменить президента и устроить революцию!
    К.А.С
  5. Волька Сегодня, 14:14
    но это равносильно тому чтобы наш Калашников обанкротить, неужели янки с такой легкостью отдадут на растерзание свой национальный оружейный бренд... не верю
    Волька
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