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Британский эксперт: российские спутники-убийцы начали движение
Британский эксперт по российской и американской космическим программам Филлип Кларк заметил, что российский секретный космический спутник «Космос-2521» начал медленно маневрировать относительно «Космоса-2519», который последние три месяца практически не перемещался, передает "Лента.ru" со ссылкой на журнал BIS Spaceflight
Как показал трекинг, расстояние между космическими аппаратами в течение примерно недели периодически уменьшалось и увеличивалось. К моменту написания заметки имелась тенденция к сокращению расстояния между спутниками, пишет эксперт
Российский секретный космический аппарат «Космос-2519» запущен 23 июня 2017-го с Плесецка на легкой ракете-носителе «Союз-2.1в» с разгонным блоком «Волга». Через два месяца от него отделился спутник-инспектор «Космос-2521».
В октябре 2017-го сообщалось, что Космические войска России успешно испытали маневрирующий спутник «Космос-2521». В результате испытаний по управлению маневрирующим военным спутником протестированы наземные и орбитальные средства связи, проверены методики баллистических расчетов и программное обеспечение. Также подтверждена возможность автоматической отстыковки спутника от платформы, дистанционного управления его полетом и использования бортового оборудования.
Подобные спутники-убийцы, в перспективе предназначенные не только для наблюдения за другими аппаратами, но и их перехвата, должны стать элементом российской орбитальной группировки, выполняя сдерживающую роль в космической военной гонке.
Как показал трекинг, расстояние между космическими аппаратами в течение примерно недели периодически уменьшалось и увеличивалось. К моменту написания заметки имелась тенденция к сокращению расстояния между спутниками, пишет эксперт
Российский секретный космический аппарат «Космос-2519» запущен 23 июня 2017-го с Плесецка на легкой ракете-носителе «Союз-2.1в» с разгонным блоком «Волга». Через два месяца от него отделился спутник-инспектор «Космос-2521».
В октябре 2017-го сообщалось, что Космические войска России успешно испытали маневрирующий спутник «Космос-2521». В результате испытаний по управлению маневрирующим военным спутником протестированы наземные и орбитальные средства связи, проверены методики баллистических расчетов и программное обеспечение. Также подтверждена возможность автоматической отстыковки спутника от платформы, дистанционного управления его полетом и использования бортового оборудования.
Подобные спутники-убийцы, в перспективе предназначенные не только для наблюдения за другими аппаратами, но и их перехвата, должны стать элементом российской орбитальной группировки, выполняя сдерживающую роль в космической военной гонке.
Использованы фотографии: http://express-novosti.ru/
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