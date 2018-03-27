15:15 27 марта
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Британский эксперт: российские спутники-убийцы начали движение

Британский эксперт по российской и американской космическим программам Филлип Кларк заметил, что российский секретный космический спутник «Космос-2521» начал медленно маневрировать относительно «Космоса-2519», который последние три месяца практически не перемещался, передает "Лента.ru" со ссылкой на журнал BIS Spaceflight

Британский эксперт: российские спутники-убийцы начали движение


Как показал трекинг, расстояние между космическими аппаратами в течение примерно недели периодически уменьшалось и увеличивалось. К моменту написания заметки имелась тенденция к сокращению расстояния между спутниками, пишет эксперт


Российский секретный космический аппарат «Космос-2519» запущен 23 июня 2017-го с Плесецка на легкой ракете-носителе «Союз-2.1в» с разгонным блоком «Волга». Через два месяца от него отделился спутник-инспектор «Космос-2521».

В октябре 2017-го сообщалось, что Космические войска России успешно испытали маневрирующий спутник «Космос-2521». В результате испытаний по управлению маневрирующим военным спутником протестированы наземные и орбитальные средства связи, проверены методики баллистических расчетов и программное обеспечение. Также подтверждена возможность автоматической отстыковки спутника от платформы, дистанционного управления его полетом и использования бортового оборудования.

Подобные спутники-убийцы, в перспективе предназначенные не только для наблюдения за другими аппаратами, но и их перехвата, должны стать элементом российской орбитальной группировки, выполняя сдерживающую роль в космической военной гонке.

Использованы фотографии: http://express-novosti.ru/
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Комментарии 38

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:12
    Ну все..Капец котенку..
    210окв
    1. Например Сегодня, 13:22
      так вот чем скрипаля грохнули laughing Бойся супостат am
      Например
  2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 13:14
    Филлип Кларк заметил, что российский секретный космический спутник «Космос-2521» начал медленно маневрировать относительно «Космоса-2519»


    Протри свои футляры Филлип это не спутник ...
    это Путин Кракена выпустил smile бойся несчастный гнева Богов.
    Тот же ЛЕХА
  3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:14
    Британский эксперт по российской и американской космическим программам Филлип Кларк заметил, что российский секретный космический спутник «Космос-2521» начал медленно маневрировать относительно «Космоса-2519», который последние три месяца практически не перемещался, передает "Лента.ru" со ссылкой на журнал BIS Spaceflight

    Это что - подготовка западной общественности к очередному русофобскому вбросу и безосновательным обвинениям ?
    bouncyhunter
    1. Logall (Александр) Сегодня, 13:17
      Привет, Павел!
      Цитата: bouncyhunter
      Это что - подготовка западной общественности к очередному русофобскому вбросу и безосновательным обвинениям ?

      Нет, это скорее привлечение внимания к своей собственной персоне. Деньги нужны, гранты, ещё что-нибудь...
      Logall
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:19
        Цитата: Logall
        это скорее привлечение внимания к своей собственной персоне. Деньги нужны, гранты, ещё что-нибудь...

        Саш , одно другому не мешает : и Россию грязью полить в общезападном тренде , и карман пополнить . yes
        bouncyhunter
    2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 13:18
      Это что - подготовка западной общественности к очередному русофобскому вбросу и безосновательным обвинениям ?


      Верно what тоже подумал об этом...вбросы идут по нарастающей.
      Хакеры...
      Допинг...
      Новичек...
      Выборы в США...
      Сейчас придумали новую страшилку боевые спутники РОССИИ ...совершенно очевидно на этом список новых страшилок для западного обывателя не закончится...идет полноценная информационная атака на сознание обывателей.
      Тот же ЛЕХА
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:26
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        идет полноценная информационная атака на сознание обывателей.

        Дело доктора Геббельса живёт и процветает ...
        bouncyhunter
      2. venik (Владимир) Сегодня, 13:57
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Сейчас придумали новую страшилку

        ======
        Не нравится - значит БОЯТСЯ!!! Боятся - Значит УВАЖАЮТ!!!!
        venik
        1. словак Сегодня, 14:04
          Цитата: venik
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Сейчас придумали новую страшилку

          ======
          Не нравится - значит БОЯТСЯ!!! Боятся - Значит УВАЖАЮТ!!!!

          Бриты заподозрили спутник в распылении "Нофичкофф" в космосе?
          словак
    3. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 13:21
      Конечно. В космосе что то зашевелилось, и тут виновата "агрессивная" Россия. Даже если спутник и начал движение, что с того? Раньше подобные "происшествия", были уделом узких специалистов, а теперь по любой мелочи, со всех сторон истерика до небес.
      Orionvit
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:28
        Цитата: Orionvit
        Раньше подобные "происшествия", были уделом узких специалистов, а теперь по любой мелочи, со всех сторон истерика до небес.

        Всё зависит от того , в каком ключе подать информацию . Это ещё вышеупомянутый мною доктор хорошо знал . yes
        bouncyhunter
        1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:39
          Цитата: bouncyhunter
          Всё зависит от того , в каком ключе подать информацию

          Да ключ то давно известен,"если кошка родила котят, значит..... виноват". А "виноваты" во всём во всём плохом в этом мире только двое. Как государство, это Россия, как человек, это Путин. Меня удивляет только одно, ладно политики, они там худо-бедно, стряпают политику, а вот западного обывателя ещё не тошнит? Или они настолько отупели, что мозги включить уже нет возможности.
          Orionvit
    4. Borik (Борис) Сегодня, 13:33
      Трепещи англичанка, теперь тебя ничего не спасёт. Но похоже они там кое-чего просмотрели. Красная Звезда Смерти на подходе.
      Borik
  4. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 13:15
    Такие секретные спутники, что про них все знают.
    Ушлый_башкорт
    1. kolyhalovs (Сергей) Сегодня, 14:01
      То что они про них знают это понятно, но вот что конкретно они про них знают непонятно. Скрыть запуск и нахождение на орбите объекта невозможно. Но вот что мы прочли из этой статьи? Что был запуск некоего спутника, потом от него отделился какой-то объект, который умеет маневрировать. Для чего эти спутники? Чего они там делают? Ну конечно же - это СПУТНИКИ-УБИЙЦЫ!!! Срочно в окно прыгать!
      Очень может быть, что ни Филлип Кларк, ни BIS Spaceflight, ни даже "Лента.ru" ни в курсе что там на самом деле за спутники и чего они там маневрируют.
      kolyhalovs
    2. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:44
      Про конкретные характеристики спутников может и не знают, но все орбиты просчитаны и находятся под постоянным контролем. Как нашими, так и ихними. Мониторится даже космический мусор.
      Orionvit
  5. Пленник (Айрат) Сегодня, 13:17
    Учитель у глобуса- А вот здесь, дети, раньше была Великобритания.
    Пленник
  6. bk316 (Владимир) Сегодня, 13:18
    российские спутники-убийцы начали движение

    И отравили скрипаля....
    bk316
  7. LASVEGAS (Tihonov Yury) Сегодня, 13:18
    Пошел я собирать снарягу в РД...
    LASVEGAS
  8. Bulrumeb (Евгений) Сегодня, 13:21
    Британский эксперт: российские спутники-убийцы начали движение

    Эпизод 100500цотый: Империя наносит ответный удар
    Bulrumeb
    1. karish (Александр) Сегодня, 13:31
      Цитата: Bulrumeb
      Британский эксперт: российские спутники-убийцы начали движение

      Эпизод 100500цотый: Империя наносит ответный удар

      Рядом в шлеме разумеется Медведев laughing
      karish
      1. Bulrumeb (Евгений) Сегодня, 13:43
        Рядом в шлеме разумеется Медведев

        не, он вступивший на Темную сторону падаван ( ребёнок, или, в некоторых случаях, — взрослый, кто начинает серьёзные тренировки под руководством рыцаря-джедая или мастера-джедая, который выбирает ученика из числа джедаев младшего ранга).
        Bulrumeb
      2. Чарик Сегодня, 14:15
        Ариель каконибудь
        Чарик
  9. Алексей Макарыч (Алексей) Сегодня, 13:22
    Да, британским экспертам явно не даёт покоя слава британских учёных. Всё секретно - но они-то всё знают... но не говорят, откуда и на чём основаны выводы. Достойно! Хотя, после истории со Скрипалями - чему удивляться...
    Алексей Макарыч
  10. павлентий (павел) Сегодня, 13:28
    Ну начал маневрировать, ведь хорошо же) А, Филипп пусть не нервничает, а на футбол приезжает...
    павлентий
  11. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:29
    А что вы думали? Что вам все "творог" будет? Когда и мордой об порог...
    Горный стрелок
  12. mavrus (Андрей) Сегодня, 13:29
    Если до "шоу-скрипарей" хохмы отмачивали "британские учёные" своими "доказательствами", то теперь к ним присоединились британские политики и британские эксперты.
    mavrus
  13. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:29
    Ну так хватит с вами играться, пора и спутники развернуть! angry
    a.s.zzz888
  14. Dimachrus (Дима) Сегодня, 13:30
    Ну не знаю )))) Для меня " британский эксперт" звучит как легендарный " британский учёный" ))))
    Dimachrus
  15. savage1976 Сегодня, 13:32
    Занимает атакующую позицию над британией, ластик для стирания острова с карт в войска уже поступил.
    savage1976
  16. den3080 Сегодня, 13:32
    английские эксперты и учёные установили, что дни рождения положительно влияют на продолжительность жизни человека, им удалось выяснить, что тот у кого в жизни было большее количество дней рождения, как правило, живёт дольше.
    den3080
    1. jarpensky (Сергей) Сегодня, 13:46
      А учёные из Гарвардского университета доказали, что белые мыши размножаются гораздо лучше если им не мешают учёные из Гарвардского университета...
      jarpensky
  17. Олег Козлов (Олег Козлов) Сегодня, 13:52
    Теперь надо ждать высылки наших спутников с околоземной орбиты...
    Олег Козлов
  18. Чарик Сегодня, 14:13
    да безовсяких на то оснований пора жечь -чем ждать пока тебя сожгут
    Чарик
  19. gukoyan (Igor) Сегодня, 14:30
    Началось... Сейчас ещё где-нибудь Звезду Смерти найдут, скажут мы построили втайне от всех и угрожаем мировой безопасности.
    gukoyan
  20. CooL_SnipeR (Анатолий) Сегодня, 14:36
    Британские эх-сперты скора станут таким же мемом, как и британские ученые
    CooL_SnipeR
  21. KIBL (GENE) Сегодня, 14:49
    Паранойя просто зашкаливает!!!Пока наши космические корабли бороздят просторы большого театра......
    KIBL
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