15:15 27 марта
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Польша подписала соглашение на поставку комплексов «Пэтриот»

Замминистра обороны Польши Себастьян Чвалек подписал пакет офсетных соглашений с компанией Raytheon, связанных с покупкой ЗРК и ЗУР в рамках программы «Висла», сообщает ЦАМТО.

Польша подписала соглашение на поставку комплексов «Пэтриот»


Подписание данных документов является обязательным условием для заключения контракта.


В сентябре 2016 года компания Raytheon объявила, что руководство Польши приняло решение направить в США официальный запрос «о поставке ЗРК «Пэтриот» последней конфигурации (Patriot Configuration 3+) с интегрированной системой боевого управления ПВО/ПРО».

В ноябре 2017-го Госдеп одобрил потенциальную поставку Польше (в рамках первого из двух этапов) четырех ЗРК "Пэтриот" в конфигурации PAC-3+ с интегрированной системой боевого управления ПВО и ПРО (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System – IAMD IBCS), 208 ЗУР PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement), 11 испытательных ракет PAC-3 MSE, другого оборудования и услуг потенциальной стоимостью 10,5 млрд. долларов».

Варшава высказала недоумение столь высокой ценой, которая на $ 2 млрд. превысила расчеты польского правительства. Стороны провели дополнительный раунд переговоров, и в январе 2018 года Министр обороны заявил, что польской стороне удалось добиться снижения цены. По неофициальной информации, стоимость поставки составит от 4,5 до 5,5 млрд. долларов.

Контракт на поставку может быть подписан уже на этой неделе.

Использованы фотографии: mon.gov.pl
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Комментарии 17

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  1. 76СССР (Роман) Сегодня, 13:29
    Принимай-ка Польша в рот от дяди Сэма "Пэтриот")
    76СССР
    1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 13:38
      Цитата: .....
      Варшава высказала недоумение столь высокой ценой,

      Купите на украине С-300 у них 60 установок продадут по дешевке как делать не фиг

      Vadivak
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:41
        Цитата: Vadivak
        Купите на украине С-300 у них 60 установок продадут делать не фиг

        Не купят : С-300 не вписывается в НАТОвскую концепцию ПВО . wink Да и хозяин однозначно дал команду что и за сколько покупать .
        bouncyhunter
        1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 13:48
          Цитата: bouncyhunter
          С-300 не вписывается в НАТОвскую концепцию ПВО

          По дешевке все впишется wink
          Vadivak
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:55
            Цитата: Vadivak
            По дешевке все впишется

            Это да , но денег-то на покупку всё равно у хозяина просить придётся . yes
            bouncyhunter
    2. Borik (Борис) Сегодня, 13:47
      Не в рот а в зад и почувствуйте как это будет приятно если что саудиты вам объяснят.
      Borik
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:59
        Саудовская Аравия, "хорошо" отстрелялась на днях smile
        ul_vitalii
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:32
    Глядя на эти поляцкие фейсы, думается что "передача" происходит в дурдоме... laughing
    a.s.zzz888
  3. Skay (Сергей) Сегодня, 13:41
    Отличная покупка! Саудиты подтвердят! bully
    Skay
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:33
      Покупка - нормальная. Система примерно уровня С-300.
      Самолеты на высоте берет хорошо и БР малой дальности - прилично.
      voyaka uh
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:48
    Практические проверки этих комплексов в СА много интересного принесли. Так что пусть покупают... laughing
    Горный стрелок
  5. prior (Влад) Сегодня, 13:49
    "Польша подписала соглашение" быть первой из уничтоженных, в случае военного конфликта или недоразумения. Поляков можно поздравить.
    prior
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:00
    Сами виноваты
    Дормидонт
  7. Не служил (Назар) Сегодня, 14:04
    Патриотичные ракеты должны все обратно вернуться после пуска. Они же ПАТРИОТЫ!!!
    Чтоб они сами себя накрыли!!!!
    Не служил
  8. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 14:21
    С души воротит смотреть на эти лицемерные рожи. Полякам может и поср..ь на т, что за их счет США создают у границ России свой мобилизационный ресурс для очередного "крестового похода" на Русь. Но неужели они не понимают, что становятся при этом мишенью за интересы США и потенциальным пушечным мямом, что англосаксы впереди себя погонят.
    Во ВМВ полякам крупно повезло, что СССР победил и сделал Польшу страной-победителем, так ещё и земель от Германии к Польше прирастил. Ничему это их не научило. Ждут благодетелей от тех, кто спит и видит в гробу всех славян, в том числе и поляков. Зачем они англосаксам? Только в качестве рабов.
    Alex-a832
  9. Романенко (Сергей) Сегодня, 14:35
    Молодцы, во-первых пин-досам приятно, преданно поступили, попу лизнули, а во-вторых очень выгодные комплексы, работают экономно, половина ракет возвращаются обратно после пуска. good
    Романенко
  10. KIBL (GENE) Сегодня, 14:42
    Америкозы впаривают безмозглым панам всякую рухлядь,да и ладно!Разводят идиотов по полной!!!!Ай молодцы!!!
    KIBL
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